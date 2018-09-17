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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Пон 17 вер, 2018 12:29 Итоги: Валюта 17.09.18



По состоянию на 9.05 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $0,6, или на 0,05%, до $1200,5 за унцию. Ранее в ходе торгов металл дорожал до $1200,6.



Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,16% - до $14,12 за унцию.



По данным газеты Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп планирует объявить о введении новых пошлин на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 миллиардов уже 17-18 сентября. При этом источники сказали изданию, что в случае введения американской стороны очередных торговых пошлин Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США.

Инвесторы ждут официальных сообщений сторон, которые могут подтвердить или опровергнуть сообщения в СМИ, и стараются не делать больших позиций на рынке драгоценного металла.



Определенное влияние на стоимость драгоценного металла в понедельник оказывает курс доллара, который незначительно изменяется по отношению к мировым валютам. Так, индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,03%, до 94,9 пункта.



Курс иены в понедельник растет по отношению к доллару в свете увеличения спроса на более надежные активы из-за опасений по поводу возможного усугубления торгового конфликта между США и Китаем.



По состоянию на 08.50 Киева к иене опускался до ¥111,97 за доллар со ¥112,07.



Курс евро к доллару рос до $1,1633 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1623 за евро.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,03%, до 94,9 пункта.



Спрос на более надежную иену растет в понедельник после того, как газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует объявить о введении новых пошлин на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 миллиардов уже 17-18 сентября. При этом источники сказали изданию, что в случае введения американской стороны очередных торговых пошлин Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США.



Аналитики JPMorgan, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что новые американские пошлины могут в итоге привести к дальнейшему усугублению торгового конфликта с Китаем.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 17 сентября понизился на 8,68 коп. и составил 68,1958 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в четверг относительно доллара на 10,07 коп., на торгах пятницы понизился на 2,53 коп., оказавшись на уровне 28,1521 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения Институтской для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 14-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 3,59 коп., составил 28,1572 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 14 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,135/28,165 UAH/USD виртуально, без сделок.



К 10.13, выйдя в реальную сферу, доллар вырос в цене, одновременно растянув спред: 28,14/28,18 UAH/USD стараниями покупок СКВ банками для пополнения своих валютных позиций. Спустя 5 минут «американец» «заморозил» рост, ограничившись сужением спреда до 28,15/28,17, однако на 10.48 цена СКВ немного прибавила, поднявшись к 28,16/28,17 UAH/USD.



В течение часа пара евро-доллар на межбанке не покидала уровень 28,16/28,17, инициировав с 11.47 «ползучую» коррекцию, «для начала» опустившись» к 28,14/28,16 UAH/USD.

Полдень безналичная пара доллар-гривня встретила на цифре 28,13/28,15 UAH/USD, а на обеденный перерыв около 13.15 ушла на уровне 28,14/28,16 UAH/USD, который не покидала до 15.10, инициировав с этого часа новую коррекцию на опустевшем на межбанке , упав к 28,130/28,155 UAH/USD.



Эти котировки доллара оставались неизменными до самого закрытия торгов на межбанке .



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1521 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,30% с 28,0672 UAH/USD до 28,1521 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 14 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.14 Киева - 15,50/17,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, м0есячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 14 сентября, замедлив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, в пятницу коммерческие банки сохранили покупку СКВ, пополняя свои валютные позиции, небезосновательно рассчитывая на сохранение «ползучего» девальвационного процесса в гривне.



Во-вторых, появившиеся на межбанке более активные продажи валюты экспортерами сопровождались «мягкой придержкой» доллара, способствуя его подорожанию.



В-третьих, накануне выходных многие игроки стараются войти в «старый надежный» доллар страхуя свои активы от возможных «неприятностей».



В-третьих, едва на межбанке обозначился «бычий» тренд, держатели СКВ начали ее «придержки», стимулировав рост курса.



Очевидное замедление бычьего» тренда на рынке безналичного доллара вероятно стало следствием пролонгации сужения рынка гривневого ресурса, о чем дали понять упавшие с уровня 54 847,9 млн. грн. к отметке 49 990,3 млн. грн.

остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Добавим, что на состояние рынка безналичного доллара 14-го оказало положительное влияние решение Лондонского суда по апелляционному иску Украины относительно «долга Януковича» в $3,0 млрд.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 14 сентября немного выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара стал более сбалансированным (если накануне гривня по средневзвешенному курсу потеряла 10,07 коп., нынче она понизилась лишь на 2,53 коп.).



Во-вторых, росту ликвидности способствовало повышение объема предложения части экспортной выручки аграриями.



В-третьих, значительная часть времени безналичная пара доллар-гривня торговалась в балансе спроса и предложения. Игроки охотно продавали и приобретали СКВ, индицируя «комфортность» текущих цен межбанка.



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 14 сентября следовал за настроениями на торгах валютного межбанка, которые как и накануне сюда «транслировались» клиентами.

Стартовавшая после 11.20 Киева устойчивая коррекция цен «зеленого» безнала дала страт аналогичному тренду на наличном рынке в парах доллар-гривня и евро-гривня.



Особенно высокой была динамика отката на рынках Запорожья, Харькова и Днепра. Последний в пятницу столкнулся с жестким гривнедефицитом, с одной стороны изрядно уронившим наличную пару доллар-гривня, с другой, повлекшим за собой потери в итоговой ликвидности.



На рынках Запорожья и Харькова, несмотря на такой же итоговый «перекос» в сторону клиентских оферов валюты, ликвидности немного выросла. В основном из-за более заметных запасов гривневого ресурса. Меж тем как мы указывали в более ранних обзорах, на рынке Днепра в последнее время участились случаи нехватки гривневого ресурса, следствием которых становились изрядные потери в оборотах.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара упала на 2,0-6,0 коп. (лидировал в снижении рынок Днепра), офера потеряли 3,0-9,0 коп. (снова в откате лидировал Днепр).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» упали на 2,0-5,0 коп., офера понизились на 2,0-7,0 коп. (лидировал в откате рынок Харькова).



Ликвидность по итогам пятницы на рынках вышеперечисленных городов продемонстрировала «пеструю» картину. Запорожье, Харьков и Крыжополь рапортовали о некотором улучшении ликвидности, Киев констатировал повторение показателей предыдущей сессии, Днепр и Одесса пожаловались на регресс.



В контексте предсказательских способностей наличного рынка для «зеленого» безнала, приходится «смириться» с ожиданием возвращения на валютный межбанк на ближайших торгах «зеленых медведей».

Собственно, на этот вариант понедельничного тренда в безналичной паре доллар-гривня намекало послеобеденное «зеленое» «антиралли», изрядно уронившее «американец» на межбанке на излете пятничных торгов. Кроме того, думаю, нелишне напомнить об очевидном стремлении регулятора воздействовать на рынок монетарными рычагами. Наблюдение подтверждается неуклонным «сжатием» гривневой ликвидности, о котором говоря банкиры и, собственно, перманентное снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Так что в понедельник мы можем стать свидетелями очередной смены тренда на рынке «зеленого» безнала и возобновлении коррекции его средневзвешенного курса. Несмотря на традиционную в дебюте новой недели нехватку притока экспортной выручки из-за рубежа.



Однако, мы увлеклись, занявшись перспективами, не ознакомившись как следует с подробностями только что состоявшихся торгов «неформального» рынка наличных.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 14 сентября в целом отражает общую картину пятницы на украинском рынке наличных. Поэтому, автор на рынке Днепра и сосредоточится.



Впрочем, по порядку.



Торги 14 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,07/28,14 UAH/USD, евро – 32,65/32,88 UAH/EUR, рубль – 0,402/0,410 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях в условиях равновесия покупок и продаж.



До полудня, из-за стартовавшей в «зеленом» секторе валютного межбанка коррекции, на рынке Днепра выросли клиентские офера валюты, заставляя местных дилеров снижать действующие цены.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня немного понизились, реагируя на перемены в настроении валютного межбанка, сузив при этом спред: 28,12/28,18 UAH/USD, евро – 32,80/32,95 UAH/EUR, рубль 0,403/0,413 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «низкая», равновесие покупок и продаж.



В дальнейшем валютчики Днепра пролонгировали дисконтирование цен, безуспешно пытаясь опередить рынок, на котором заметно выросла агрессивность клиентского «приноса». Последнее привело к обострению дефицита гривни, вызвав одновременный перекос рынка в сторону оферов.



Эти два обстоятельства стали основной причиной регресса на участке ликвидности. Последняя, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с минусом», ухудшила показатели предыдущей сессии.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара упала на 6,0 коп., офера потеряли 9,0 коп. Акцентирование коррекции в менее значимых оферах – следствие безуспешных попыток дилеров розницы стимулировать клиентские покупки в условиях падающего рынка и гривнедефицита.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 3,0-5,0 коп., офера стали ниже на 4,0-6,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 28,07/28,14 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии покупок и продаж, которое пришлось поддерживать снижением действующих цен из-за коррекции безналичного «американца» на межбанка и роста клиентских оферов на наличном рынке.



Около 12.15 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,12/28,18 UAH/USD, евро – 32,80/32,95 UAH/EUR, рубль 0,403/0,413 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном оптовом рынке низкая, несмотря на равновесие покупок и продаж. Появились риски гривнедефицита.



После обеда выросшая агрессивность клиентов, «сдающих валюту» заставила дилеров опта Днепра более решительно дисконтировать действующие цены. Заметное снижение котировок оптовой наличной пары доллар-гривня не спасло оптовый сегмент наличного рынка Днепра от перекоса в сторону «приноса». Это обстоятельство, а также состоявшийся гривнедефицит обеспечили снижение оборотов – ликвидность, заслужившая по итогам пятницы» «тройку», оказалась хуже показателей предыдущей сессии.



На протяжении 14 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре упали на 6,0 коп., офера стали ниже на 9,0 коп. Более заметное внутридневное падение оферов – следствие безуспешных попыток оптовиков реанимировать клиентские покупки СКВ.



По сравнению с закрытием 13 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 3,0-5,0 коп., офера стали ниже на 4,0-,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 14 сентября уровнями 32,65/32,88 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятнадцатикопеечное снижение бидов на фоне десятикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 5,0 коп., офера опустились на 2,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение пятницы пришлось заниматься становящимся все более агрессивным клиентским приносом в более популярной «в степях Украины» паре доллар-гривня, оперативно снижая ее цену и безуспешно стараясь при этом не «повредить» текущую ликвидность, а также сохранить равновесие покупок и продаж.



Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду стартовавшее после 11.00 Киева динамичное снижение пары евро-доллар на мировом рынке forex.



Полагаю, это стало основной причиной внутридневного заметного снижения обеих позиций наличной пары евро-гривня в течение 14 сентября.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1695 к отметке $1,1665, констатировав внутридневное его снижение на заметные 30 пунктов.



Полагаю, наши дилеры сообразно отреагировали на эту динамику, опустив в течение 14 сентября на 15,0 коп. биды евронала и на 10,0 коп. его офера. Кроме того, валютчики не забыли о внутридневных потерях наличной пары доллар-гривня, добавив этот факт ко внутридневным потерям наличного евро.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 14 сентября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1688, пара евро-доллар вначале медленно росла в цене, завершив это ралли около 11.00 Киева внутридневным максимумом $1,1720, с которого вскоре стартовала коррекция.



Откат уронил пару евро-доллар около 19.20 Киева в диапазон $1,1625-1,1637, который евро не покидал до 22.20 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Долларовый индекс поднимается в пятницу после публикации статданных. Индикатор, однако, завершает неделю снижением на фоне политической неопределенности в США, а также сигналов от ряда крупных мировых центробанков.



Индекс USDX, отслеживающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, прибавляет в ходе торгов 0,2%.



Доллар перешел к росту в паре с евро в пятницу после публикации статданных по экономике США.



По данным на 16.10 Киева курс евро составляет $1,1664 по сравнению с $1,1690 на закрытие предыдущей сессии. До выхода статистики пара торговалась на уровне $1,1689 за Є1,0.



Курс доллара к иене поднялся до ¥112,01 против ¥111,92 накануне, курс евро к иене опустился до ¥130,64 иены по сравнению с ¥130,84 в четверг.



Розничные продажи в США в августе 2018 года повысились на 0,1% по сравнению с июлем - самыми слабыми темпами за шесть месяцев на фоне сокращения спроса на автомобили и одежду, сообщило в пятницу министерство торговли страны.



Тем временем, согласно данным Минтруда, индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в августе 2018 года упал на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с начала 2016 года.



Статданные, опубликованные накануне, указали на ослабление темпов роста потребительских цен в США в прошлом месяце, что привело к падению курса доллара.



Комбинация более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции в США, а также менее «голубиные», чем ожидалось, заявления ЕЦБ и повышение прогнозов для экономики Банком Англии, также предупредившим о том, что Brexit без соглашения с ЕС может подтолкнуть к росту ставок по ипотеке, говорили сутками ранее в пользу ослабления доллара.



С начала недели значение индикатора уменьшилось на 0,9%, и его динамика может стать наихудшей за три недели.



Ситуация после полудня для доллара США начала улучшаться.



Представитель ФРС США Эванс заявил, что не будет удивлен, если ФРС США повысит уровень основных процентных ставок в этом году четыре раза. Эванс отметил, что экономика растет «полным ходом», индекс ВВП ожидается на уровне 3,0%, поэтому настало время вернуться к более традиционной кредитно-денежной политике.



Курс доллара получил поддержку против основных валют после обеда в конце недели.



Курс пары евро-доллар опустился с уровня $1,1720 до $1,1625.



Пара фунт-доллар упала с уровня $1,3139 до $1,3065.



Укреплению курса доллара способствовало заявление Эванса, а также частичное закрытие позиций по «рисковым» инструментам пары евро-иена и фунт-иена после сообщения о новых американских санкциях против Китая.



Кроме того на стороне доллара снова сыграла макроэкономическая статистика:

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в сентябре, по предварительной оценке, подскочил до 100,8 пункта с 96,2 пункта в августе.



Согласно сообщению информагентств, президент США Трамп настаивает на введении дополнительных торговых санкций на товары из Китая на сумму $200 млрд. долларов. Данное сообщение способствовало падению котировок на фондовых рынках, а также снижению курсов «сырьевых» валют и цен на металлы.



Курс австралийский доллар/доллар США упал до отметки $0,7152, что на 60 пунктов ниже максимума пятницы.



Цена серебра понизилась на 20 центов до отметки $14,05 за унцию.



Пол Манафорт, бывший менеджер избирательной компании президента США Трампа, и уже признанный виновным по ряду преступлений, заявил сегодня, что он признает себя виновным, и будет сотрудничать со спецпрокурором Мюллером, который расследует вмешательство России в президентскую избирательную кампанию в США. Данное сообщение создает риск падения котировок на фондовых рынках.



Курс пары доллар-иена стабилен вблизи отметки ¥112,00.



Поддержку курсу оказывает высокий уровень рыночной доходности американских гособлигаций в последние дни. Доходность 10-летних облигаций США достигла 14-го отметки 3,000%, максимальной за последний месяц.



Итак, попытка пролонгации наблюдавшегося накануне ралли пары евро-доллар в пятницу «захлебнулась», «натолкнувшись на комментарий мистера Эванса и приличную американскую статистику. Паре 14-го не удалось в пятницу повторить успех 11 июля, когда она прикоснулась к отметке $1,1750.

Ралли после пятничного полудня «сдулось» и пара евродоллар отправилась средину диапазона $1,1500-1,1850.



Полагаем, крупные игроки отказались опт попыток поднять цену вверх за накопившимися стопами. Кроме того у них пропала охота рисковать в преддверии повышения ставки ФРС 26 сентября. Не секрет, что после повышения ставки удерживать длинные позиции по евро против доллара станет очень дорого, дороже, чем сейчас, поэтому мы рассматриваем начавшийся рост евро как исключительно краткосрочный. С тем, что к началу октября рассчитывать на включение в игру Казначейства США, запланировавшего на IV квартал займы в сумме $440 млрд., что невозможно реализовать без сильного доллара.

Так что это ослабление доллара не должно затянуться надолго, вернув пару евро-доллар поближе к $1,1500 или даже под нее в обозримом будущем. Мы далеки от мысли считать пятничный откат пары евродоллар в средину диапазона $1,1500-1,1850 «генеральной репетицией» грядущего укрепления доллара, однако, полагаю, это может быть сигналом терминации попыток крупных игроков вытащить пару вверх, поближе к $1,1750.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,65/32,88 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятнадцатикопеечное снижение бидов на фоне десятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», потеряв в течение пятницы10 пунктов по спросу, и став ниже на 30 пунктов по предложению



Торги рублем в пятницы в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,402/0,410 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового рубля выросли на 20 пунктов, офера прибавили столько же.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 14 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «тройку», ухудшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать выросшему на 5,0 коп. с закрытия четверга спросу и потерявшему 2,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 14 сентября по спросу и по предложению прибавили по 20 пунктов.



Судя по всему, на пятничной сессии украинского валютного межбанка появились более «денежные» агроэкспортеры, которые своими оферами СКВ заметно замедлили укрепление доллара. Рискнем предположить, что если бы не пресловутый «пятничный синдром» (накануне выходных значительная часть бизнеса старается обезопасить свои активы, войдя в «старый надежный» доллар), безналичная пара доллар-гривня вошла бы в боковой тренд и ситуативную стабильность, ожидаемые нами в четверг.



На стороне замедления темпов девальвации безналичной гривни также очевидный тренд на затягивание «гаек монетаризма» и сжатие гривневой ликвидности. Об этом дало понять устойчивое снижение объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ.



Думается, рынок безналичного доллара к финишу III квартала пытается освоить уровни чуть выше отметки 28,00 UAH/USD, реализуя нацбанковскую валютную стратегию вкратце исчерпывающуюся ползучей девальвацией нацвалюты, «полезной» для исполнения бюджета и состояния Пенсионного фонда.



Мы не исключаем более активных попыток «затолкать» рынок безналичного доллара по мере приближения финиша квартала в «боковик». Натурально, в этом процессе будут перерывы, связанные с очередным погашением ОВГЗ и компенсацией НБУ Казначейством. Но, повторимся, «генеральная линия» останется прежней: медленное снижение курса нацвалюты под бдительным присмотром Нацбанка.



Известная «трансляция» клиентами наличного рынка этих настроений на «наличку» в первом приближении обеспечит подобные тенденции и там.



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,07/28,11 UAH/USD (справедливости ради стоит напомнить, что по пятницам, как и прежде, сессия на межбанке длится на час короче, и все что там происходит после 16.00 Киева, не следует воспринимать всерьез, однако из песни слов не выкинешь: формально торги 14-го в интерпретации НБУ завершились цифрами 28,07/28,11 UAH/USD) виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного заметного расширения гривневой ликвидности, о котором дали понять подскочившие с уровня 49 990,3 млн. грн. к отметке 56 637,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Между прочим, это максимальное значение индикатора с 28 августа, причем в этот день СКВ подскочила на 16,60 коп. по средневзвешенному курсу.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.05 Киева

повысились и обосновались на уровне 28,09/28,14 UAH/USD, все еще оставаясь в непосредственной близости от «несуразной» цифры 28,07/28,11 UAH/USD.



Около 10.29 цены безналичного доллара ограничились «ассимметричным» сужением спреда (28,09/28,13 UAH/USD), оставаясь в пониженном состоянии.



К 10.45 Киева выросшая гривневая ликвидность начала «давить» на курс безналичного доллара. Последний на межбанке оказался на это время на цифре 28,13/28,15 UAH/USD, сопровождаясь преобладанием спроса.



По состоянию на 11.02 рынок «зеленого» безнала вошел в спокойное русло, доллар не покинул отметку 28,13/28,15 UAH/USD, торгуясь в равновесном режиме.



К на 11.21 котировки доллара едва заметно прибавили в цене оферов, оказавшись на уровне 28,130/28,155 UAH/USD, удерживаясь там балансом спроса и предложения.



Возвращение рынка безналичного доллара от «несуразно-низких» цен открытия к более реальным котировкам в равновесие покупок и продаж межбанке , с одной стороны подтверждало «рыночность» более высоких цен» американца, с другой сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не изменившиеся с уровня 16,00/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Эта стабильность противоречит заметному росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Последнее, полагаем, и стало главным драйвером утреннего повышения курса доллара.



Отметив для себя отсутствие положительной курсовой динамики по безналичному доллару, его «держатели» на межбанке начали потихоньку продавать СКВ. Это понизило курс «американца» по состоянию на 12.11 до уровня 28,09/28,12 UAH/USD.



Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 2,73 коп., составив 28,1299 UAH/USD.



Вскоре, около 12.30 курс безналичного «американца» все еще не покинул отметку 28,10/28,12 UAH/USD. На моменте в паре доллар-гривня на межбанке равновесие покупок и продаж.



По состоянию на 12.55 цена безналичного доллара не изменилась, оставшись на отметке 28,10/28,12 UAH/USD.



На фоне этой цифры межбанк ушел около 12.57 на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром в понедельник (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 17 сентября с уровней: доллар – 27,95/28,20 UAH/USD, евро – 32,40/33,05 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 14 сентября по спросу упал на 20,0 коп., потеряв 15,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 14 сентября по спросу и по предложению вырос на 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1625, поднявшись до $1,1635 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до отметки $1,1628 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 17 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,05-07/28,13-15 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 6,0-8,0 коп., предложение потеряло 8,0-10,0 коп.), евро – 32,50-55/32,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 сентября спрос просел на 25,0-30,0 коп., предложение упало на 23,0 коп.); рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 10 пунктов, предложение упало на 30 пунктов).



На открытии торгов 17 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях относительного равновесия покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,05-07/28,13-15 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 6,0-8,0 коп., предложение потеряло 8,0-10,0 коп.), евро – 32,50-55/32,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 сентября спрос просел на 25,0-30,0 коп., предложение упало на 23,0 коп.); рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 10 пунктов, предложение упало на 30 пунктов).



На старте торгов 17 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе спроса и предложения.



На 12.26 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного понизили действующие цены на доллар на фоне текущего равновесия покупок и продаж «американца» при невысокой ликвидности: 28,05/28,11 UAH/USD, евро – 32,60/32,70 UAH/EUR.



По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной «полуденной паузы» в торговле, сменившей дополуденное преобладание розничного клиентского «приноса». К этому часу в городе действовали цены: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,60/32,75 UAH/EUR, рубль 0,405/0,409 UAH/RUB.



Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня де-факто не тронулись с уровня открытия, удерживаясь на месте равновесной торговлей. На моменте в городе действовали цены: 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,57/32,75 UAH/EUR, рубль 0,402/0,410 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «низкая», равновесие покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 17 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,10/28,17 UAH/USD, евро – 32,66/32,85 UAH/EUR, рубль 0,406/0,412 UAH/RUB, Киев опт 28,05-07/28,11-15 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,05-07/28,11-15 UAH/USD, евро (опт) 32,60/32,75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,60/32,75 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,00/28,15 UAH/USD, евро – 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,408 RUB/USD, Одесса – опт 22,07/28,12 UAH/USD, розница – 28,03/28,17 UAH/USD; Запорожье – 28,10/28,15 UAH/USD; евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,409 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота незначительно изменяется в цене в понедельник утром, поскольку инвесторы воздерживаются от активных действий на рынке на фоне неопределенности в развитии торгового конфликта между США и Китаем.Курс иены в понедельник растет по отношению к доллару в свете увеличения спроса на более надежные активы из-за опасений по поводу возможного усугубления торгового конфликта между США и Китаем.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,30% с 28,0672 UAH/USD до 28,1521 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 14 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.14 Киева - 15,50/17,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, м0есячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 14 сентября, замедлив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.Во-первых, в пятницу коммерческие банки сохранили покупку СКВ, пополняя свои валютные позиции, небезосновательно рассчитывая на сохранение «ползучего» девальвационного процесса в гривне.Во-вторых, появившиеся на межбанке более активные продажи валюты экспортерами сопровождались «мягкой придержкой» доллара, способствуя его подорожанию.В-третьих, накануне выходных многие игроки стараются войти в «старый надежный» доллар страхуя свои активы от возможных «неприятностей».В-третьих, едва на межбанке обозначился «бычий» тренд, держатели СКВ начали ее «придержки», стимулировав рост курса.Очевидное замедление бычьего» тренда на рынке безналичного доллара вероятно стало следствием пролонгации сужения рынка гривневого ресурса, о чем дали понять упавшие с уровня 54 847,9 млн. грн. к отметке 49 990,3 млн. грн.остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Добавим, что на состояние рынка безналичного доллара 14-го оказало положительное влияние решение Лондонского суда по апелляционному иску Украины относительно «долга Януковича» в $3,0 млрд.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 14 сентября немного выросли, имея для этого следующие причины.Во-первых, рынок доллара стал более сбалансированным (если накануне гривня по средневзвешенному курсу потеряла 10,07 коп., нынче она понизилась лишь на 2,53 коп.).Во-вторых, росту ликвидности способствовало повышение объема предложения части экспортной выручки аграриями.В-третьих, значительная часть времени безналичная пара доллар-гривня торговалась в балансе спроса и предложения. Игроки охотно продавали и приобретали СКВ, индицируя «комфортность» текущих цен межбанка.Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 14 сентября следовал за настроениями на торгах валютного межбанка, которые как и накануне сюда «транслировались» клиентами.Стартовавшая после 11.20 Киева устойчивая коррекция цен «зеленого» безнала дала страт аналогичному тренду на наличном рынке в парах доллар-гривня и евро-гривня.Особенно высокой была динамика отката на рынках Запорожья, Харькова и Днепра. Последний в пятницу столкнулся с жестким гривнедефицитом, с одной стороны изрядно уронившим наличную пару доллар-гривня, с другой, повлекшим за собой потери в итоговой ликвидности.На рынках Запорожья и Харькова, несмотря на такой же итоговый «перекос» в сторону клиентских оферов валюты, ликвидности немного выросла. В основном из-за более заметных запасов гривневого ресурса. Меж тем как мы указывали в более ранних обзорах, на рынке Днепра в последнее время участились случаи нехватки гривневого ресурса, следствием которых становились изрядные потери в оборотах.В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара упала на 2,0-6,0 коп. (лидировал в снижении рынок Днепра), офера потеряли 3,0-9,0 коп. (снова в откате лидировал Днепр).По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» упали на 2,0-5,0 коп., офера понизились на 2,0-7,0 коп. (лидировал в откате рынок Харькова).Ликвидность по итогам пятницы на рынках вышеперечисленных городов продемонстрировала «пеструю» картину. Запорожье, Харьков и Крыжополь рапортовали о некотором улучшении ликвидности, Киев констатировал повторение показателей предыдущей сессии, Днепр и Одесса пожаловались на регресс.В контексте предсказательских способностей наличного рынка для «зеленого» безнала, приходится «смириться» с ожиданием возвращения на валютный межбанк на ближайших торгах «зеленых медведей».Собственно, на этот вариант понедельничного тренда в безналичной паре доллар-гривня намекало послеобеденное «зеленое» «антиралли», изрядно уронившее «американец» на межбанке на излете пятничных торгов. Кроме того, думаю, нелишне напомнить об очевидном стремлении регулятора воздействовать на рынок монетарными рычагами. Наблюдение подтверждается неуклонным «сжатием» гривневой ликвидности, о котором говоря банкиры и, собственно, перманентное снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.Так что в понедельник мы можем стать свидетелями очередной смены тренда на рынке «зеленого» безнала и возобновлении коррекции его средневзвешенного курса. Несмотря на традиционную в дебюте новой недели нехватку притока экспортной выручки из-за рубежа.Однако, мы увлеклись, занявшись перспективами, не ознакомившись как следует с подробностями только что состоявшихся торгов «неформального» рынка наличных.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 14 сентября в целом отражает общую картину пятницы на украинском рынке наличных. Поэтому, автор на рынке Днепра и сосредоточится.Впрочем, по порядку.Торги 14 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,07/28,14 UAH/USD, евро – 32,65/32,88 UAH/EUR, рубль – 0,402/0,410 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях в условиях равновесия покупок и продаж.До полудня, из-за стартовавшей в «зеленом» секторе валютного межбанка коррекции, на рынке Днепра выросли клиентские офера валюты, заставляя местных дилеров снижать действующие цены.Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня немного понизились, реагируя на перемены в настроении валютного межбанка, сузив при этом спред: 28,12/28,18 UAH/USD, евро – 32,80/32,95 UAH/EUR, рубль 0,403/0,413 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «низкая», равновесие покупок и продаж.В дальнейшем валютчики Днепра пролонгировали дисконтирование цен, безуспешно пытаясь опередить рынок, на котором заметно выросла агрессивность клиентского «приноса». Последнее привело к обострению дефицита гривни, вызвав одновременный перекос рынка в сторону оферов.Эти два обстоятельства стали основной причиной регресса на участке ликвидности. Последняя, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с минусом», ухудшила показатели предыдущей сессии.В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара упала на 6,0 коп., офера потеряли 9,0 коп. Акцентирование коррекции в менее значимых оферах – следствие безуспешных попыток дилеров розницы стимулировать клиентские покупки в условиях падающего рынка и гривнедефицита.Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 3,0-5,0 коп., офера стали ниже на 4,0-6,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 28,07/28,14 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии покупок и продаж, которое пришлось поддерживать снижением действующих цен из-за коррекции безналичного «американца» на межбанка и роста клиентских оферов на наличном рынке.Около 12.15 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,12/28,18 UAH/USD, евро – 32,80/32,95 UAH/EUR, рубль 0,403/0,413 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном оптовом рынке низкая, несмотря на равновесие покупок и продаж. Появились риски гривнедефицита.После обеда выросшая агрессивность клиентов, «сдающих валюту» заставила дилеров опта Днепра более решительно дисконтировать действующие цены. Заметное снижение котировок оптовой наличной пары доллар-гривня не спасло оптовый сегмент наличного рынка Днепра от перекоса в сторону «приноса». Это обстоятельство, а также состоявшийся гривнедефицит обеспечили снижение оборотов – ликвидность, заслужившая по итогам пятницы» «тройку», оказалась хуже показателей предыдущей сессии.На протяжении 14 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре упали на 6,0 коп., офера стали ниже на 9,0 коп. Более заметное внутридневное падение оферов – следствие безуспешных попыток оптовиков реанимировать клиентские покупки СКВ.По сравнению с закрытием 13 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 3,0-5,0 коп., офера стали ниже на 4,0-,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 14 сентября уровнями 32,65/32,88 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятнадцатикопеечное снижение бидов на фоне десятикопеечной потери оферов.По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 5,0 коп., офера опустились на 2,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение пятницы пришлось заниматься становящимся все более агрессивным клиентским приносом в более популярной «в степях Украины» паре доллар-гривня, оперативно снижая ее цену и безуспешно стараясь при этом не «повредить» текущую ликвидность, а также сохранить равновесие покупок и продаж.Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду стартовавшее после 11.00 Киева динамичное снижение пары евро-доллар на мировом рынке forex.Полагаю, это стало основной причиной внутридневного заметного снижения обеих позиций наличной пары евро-гривня в течение 14 сентября.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,65/32,88 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятнадцатикопеечное снижение бидов на фоне десятикопеечной потери оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», потеряв в течение пятницы10 пунктов по спросу, и став ниже на 30 пунктов по предложениюТорги рублем в пятницы в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,402/0,410 UAH/RUB.По сравнению с закрытием четверга биды оптового рубля выросли на 20 пунктов, офера прибавили столько же.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 14 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «тройку», ухудшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать выросшему на 5,0 коп. с закрытия четверга спросу и потерявшему 2,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 14 сентября по спросу и по предложению прибавили по 20 пунктов.В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,07/28,11 UAH/USD (справедливости ради стоит напомнить, что по пятницам, как и прежде, сессия на межбанке длится на час короче, и все что там происходит после 16.00 Киева, не следует воспринимать всерьез, однако из песни слов не выкинешь: формально торги 14-го в интерпретации НБУ завершились цифрами 28,07/28,11 UAH/USD) виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного заметного расширения гривневой ликвидности, о котором дали понять подскочившие с уровня 49 990,3 млн. грн. к отметке 56 637,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Между прочим, это максимальное значение индикатора с 28 августа, причем в этот день СКВ подскочила на 16,60 коп. по средневзвешенному курсу.Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.05 Киеваповысились и обосновались на уровне 28,09/28,14 UAH/USD, все еще оставаясь в непосредственной близости от «несуразной» цифры 28,07/28,11 UAH/USD.Около 10.29 цены безналичного доллара ограничились «ассимметричным» сужением спреда (28,09/28,13 UAH/USD), оставаясь в пониженном состоянии.К 10.45 Киева выросшая гривневая ликвидность начала «давить» на курс безналичного доллара. Последний на межбанке оказался на это время на цифре 28,13/28,15 UAH/USD, сопровождаясь преобладанием спроса.По состоянию на 11.02 рынок «зеленого» безнала вошел в спокойное русло, доллар не покинул отметку 28,13/28,15 UAH/USD, торгуясь в равновесном режиме.К на 11.21 котировки доллара едва заметно прибавили в цене оферов, оказавшись на уровне 28,130/28,155 UAH/USD, удерживаясь там балансом спроса и предложения.Возвращение рынка безналичного доллара от «несуразно-низких» цен открытия к более реальным котировкам в равновесие покупок и продаж межбанке , с одной стороны подтверждало «рыночность» более высоких цен» американца, с другой сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не изменившиеся с уровня 16,00/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.Эта стабильность противоречит заметному росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Последнее, полагаем, и стало главным драйвером утреннего повышения курса доллара.Отметив для себя отсутствие положительной курсовой динамики по безналичному доллару, его «держатели» на межбанке начали потихоньку продавать СКВ. Это понизило курс «американца» по состоянию на 12.11 до уровня 28,09/28,12 UAH/USD.Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 2,73 коп., составив 28,1299 UAH/USD.Вскоре, около 12.30 курс безналичного «американца» все еще не покинул отметку 28,10/28,12 UAH/USD. На моменте в паре доллар-гривня на межбанке равновесие покупок и продаж.По состоянию на 12.55 цена безналичного доллара не изменилась, оставшись на отметке 28,10/28,12 UAH/USD.На фоне этой цифры межбанк ушел около 12.57 на обеденный перерыв.Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром в понедельник (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 17 сентября с уровней: доллар – 27,95/28,20 UAH/USD, евро – 32,40/33,05 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.Евро по сравнению с 14 сентября по спросу упал на 20,0 коп., потеряв 15,0 коп. по предложению.Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 14 сентября по спросу и по предложению вырос на 50 пунктов.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1625, поднявшись до $1,1635 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до отметки $1,1628 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 17 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,05-07/28,13-15 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 6,0-8,0 коп., предложение потеряло 8,0-10,0 коп.), евро – 32,50-55/32,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 сентября спрос просел на 25,0-30,0 коп., предложение упало на 23,0 коп.); рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 10 пунктов, предложение упало на 30 пунктов).На открытии торгов 17 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях относительного равновесия покупок и продаж.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,05-07/28,13-15 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 6,0-8,0 коп., предложение потеряло 8,0-10,0 коп.), евро – 32,50-55/32,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 сентября спрос просел на 25,0-30,0 коп., предложение упало на 23,0 коп.); рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 10 пунктов, предложение упало на 30 пунктов).На старте торгов 17 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе спроса и предложения.На 12.26 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного понизили действующие цены на доллар на фоне текущего равновесия покупок и продаж «американца» при невысокой ликвидности: 28,05/28,11 UAH/USD, евро – 32,60/32,70 UAH/EUR.По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной «полуденной паузы» в торговле, сменившей дополуденное преобладание розничного клиентского «приноса». К этому часу в городе действовали цены: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,60/32,75 UAH/EUR, рубль 0,405/0,409 UAH/RUB.Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня де-факто не тронулись с уровня открытия, удерживаясь на месте равновесной торговлей. На моменте в городе действовали цены: 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,57/32,75 UAH/EUR, рубль 0,402/0,410 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «низкая», равновесие покупок и продаж.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 17 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,10/28,17 UAH/USD, евро – 32,66/32,85 UAH/EUR, рубль 0,406/0,412 UAH/RUB, Киев опт 28,05-07/28,11-15 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,05-07/28,11-15 UAH/USD, евро (опт) 32,60/32,75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,60/32,75 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,00/28,15 UAH/USD, евро – 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,408 RUB/USD, Одесса – опт 22,07/28,12 UAH/USD, розница – 28,03/28,17 UAH/USD; Запорожье – 28,10/28,15 UAH/USD; евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,409 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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