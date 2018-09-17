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Итоги: Энергетика 17.09.18

Итоги: Энергетика 17.09.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 12:32

Итоги: Энергетика 17.09.18

Мировые цены на нефть в понедельник утром незначительно снижаются, поскольку инвесторы продолжают отыгрывать пятничные данные о росте числа буровых установок в США.

По состоянию на 07.40 Киева стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,12%, до $78 за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,07%, до $68,72 за баррель.

Участники торгов обратили внимание на пятничные данные от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) об увеличении количества нефтяных буровых установок в США по итогам недели, завершившейся 14 сентября. Так, количество работающих нефтяных буровых установок в США выросло на семь штук, или на 0,8%, до 867 единиц.

Кроме того, давление на рынок нефти оказывают опасения, связанные с торговым конфликтом между США и Китаем. Трейдеры опасаются, что он может в итоге негативно отразиться на спросе на сырье.

По данным газеты Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп планирует объявить о введении новых пошлин на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов уже 17-18 сентября. При этом источники сказали изданию, что в случае введения американской стороны очередных торговых пошлин Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США.

Напряженность в торговых отношениях между США и Китаем может усилиться на этой неделе, учитывая субботние сообщения газеты Wall Street Journal о том, что президент Трамп планирует объявить в течение нескольких дней новые пошлины на китайские товары на сумму $200 миллиардов, которые вступят в силу в течение нескольких недель.

Мировые цены на нефть в пятницу, 14 сентября, продемонстрировали разнонаправленную динамику.

Котировки октябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на $0,4 и составили $68,99 за баррель.

На торгах в Европе нефть подешевела. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость ноябрьских контрактов на Brent понизилась на $0,09, до $78,09 за баррель.

Baker Hughes: число буровых в США неожиданно выросло.

Еженедельный отчет Baker Hughes показал, что число буровых установок на нефтяных месторождениях за прошедшую неделю выросло на 7 единиц до 867 штук. Это стало неожиданностью для большинства участников рынка — ожидалось их сокращение с 860 до 859 единиц. В то же время число буровых на месторождениях газа осталось неизменным на уровне 186 штук, и общее число буровых в США достигло 1055 единиц.

Цены на нефть отреагировали незначительным снижением, ставшим продолжением коррекции с максимумов сессии в районе $69,90.

Участники рынка в целом остаются настроены оптимистично: опубликованные ранее данные Министерства энергетики США просигнализировали о снижении уровня добычи на 100 000 баррелей в сутки, а приближающиеся к США ураганы дают повод задуматься о возможных последствиях для нефтяной инфраструктуры.

Противоположные мнения Platts и Газпрома.

«A UK court also approved a Naftogaz petition to freeze Gazprom assets for further enforcement, though Gazprom said late Thursday that this had been overturned»,- сообщает Platts, опровергая заявление Газпрома об отмене судебного решения об аресте активов в Англии.

Очень скоро мы узнаем, кто прав.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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