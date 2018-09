Итоги: Энергетика 17.09.18

Додано: Пон 17 вер, 2018 12:32

Участники торгов обратили внимание на пятничные данные от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) об увеличении количества нефтяных буровых установок в США по итогам недели, завершившейся 14 сентября. Так, количество работающих нефтяных буровых установок в США выросло на семь штук, или на 0,8%, до 867 единиц.



Кроме того, давление на рынок нефти оказывают опасения, связанные с торговым конфликтом между США и Китаем. Трейдеры опасаются, что он может в итоге негативно отразиться на спросе на сырье.



По данным газеты Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп планирует объявить о введении новых пошлин на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов уже 17-18 сентября. При этом источники сказали изданию, что в случае введения американской стороны очередных торговых пошлин Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США.



Напряженность в торговых отношениях между США и Китаем может усилиться на этой неделе, учитывая субботние сообщения газеты Wall Street Journal о том, что президент Трамп планирует объявить в течение нескольких дней новые пошлины на китайские товары на сумму $200 миллиардов, которые вступят в силу в течение нескольких недель.

Противоположные мнения Platts и Газпрома.«A UK court also approved a Naftogaz petition to freeze Gazprom assets for further enforcement, though Gazprom said late Thursday that this had been overturned»,- сообщает Platts, опровергая заявление Газпрома об отмене судебного решения об аресте активов в Англии.Очень скоро мы узнаем, кто прав.