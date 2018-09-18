Итоги: Прогнозы 18.09.18

Додано: Вів 18 вер, 2018 12:30

Пара евро-доллар: рост может продолжиться, - Credit Agricole.В Credit Agricole Research комментируют перспективу для пары евро-доллар и считают, что евро останется в целом более устойчивым, чем другие валюты G10 перед лицом растущей угрозы эскалации торгового конфликта между США и Китаем.«В частности, евро должен продолжать получать выгоду от свидетельств того, что США и ЕС начала продвигаться ближе к соглашению по торговле и/или того, что итальянское правительство выйдет с предложением по бюджету 27 сентября, которое уважает правила ЕС.В дополнение к этому, евро может выиграть от относительно позитивной оценки ЕЦБ экономических перспектив еврозоны, которые укрепляют перспективу постепенной нормализации денежной политики в 2019 г.Мы остаемся позитивны по паре евро-доллар в долгосрочной перспективе, ожидая, что экономический рост в еврозоне и перспектива инфляции улучшится. Более того, пара евро-доллар остается ниже долгосрочной справедливой стоимости, предполагаемой нашими моделями оценки валют G10 и паритетом покупательной способности.»На вторничной сессии валютного межбанка наблюдалась нехватка предложения СКВ от украинских экспортеров. Департаменты неторговых операций коммбанков попытались смягчить остроту этого дефицита, проведя около 11.02 Киева «переток» более дешевой наличной валюты на дорогой на моменте межбанк, снабдив дилеров «неформального» наличного рынка дефицитной гривней. Однако порция этой долларовой интервенции на межбанке довольно быстро была утилизирована покупателями на фоне пассивности держателей СКВ, которых недавно Казначейство снабдило гривней, компенсировав НДС. Отсутствие в должном объеме продаж доллара экспортерами снова свидетельствовало об ожиданиях сохранения «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала под «присмотром» НБУ.Рост курса наличного доллара во вторник немного сдерживался нехваткой гривневого ресурса (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).Мы не исключаем, что текущий «бычий» тренд безналичного доллара скоро потеряет темп из-за паузы в компенсациях НДС Казначейством, войдя «в первом приближении» в боковой тренд и относительную стабильность.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv