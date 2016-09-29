Путешествия в отдаленные экзотические края

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#<12 Додано: Нед 04 лис, 2018 19:59 Ratatui написав: Stringer написав: Путешествие в перу прямо противоположно отдыху. Оказалось, что 10 днй это очень мало. Если кто поедет посмотреть священную долину инков - в мачу пикчу ни в коем случае не лезьте на сами горы мачу пикчу и тем более уайну пикчу... ну в смысле если вы не профессионалы в альпинизме. Помимо того, что это долго и тяжело - на следующий день вы не сможете смотреть без ужаса на ступеньки в гостинице или хостеле. Но если кто решится - обязательно берите обувь с толстой подошвой и все лишнее оставьте в гостинице или в камере хранения. В альянтаймтамбо лучше ехать накануне посещения мачу пикчу, вечером, чтобы переночевав, часов в пять утра встать в очередь на автобус. Несмотря на то что очереди на автобус, как туда так и обратно, громадные, двигаются они быстро - автобусы едут один за одним.

Рекомендую к посещению оазис в уакачино. Просто детский восторг. Оазис как в арабских сказках описывают - внизу озеро, деревья, рестораны, гостиницы и пр., а вокруг 50 метровые песчаные барханы, по которым катаешься на багах и на досках. Путешествие в перу прямо противоположно отдыху. Оказалось, что 10 днй это очень мало. Если кто поедет посмотреть священную долину инков - в мачу пикчу ни в коем случае не лезьте на сами горы мачу пикчу и тем более уайну пикчу... ну в смысле если вы не профессионалы в альпинизме. Помимо того, что это долго и тяжело - на следующий день вы не сможете смотреть без ужаса на ступеньки в гостинице или хостеле. Но если кто решится - обязательно берите обувь с толстой подошвой и все лишнее оставьте в гостинице или в камере хранения. В альянтаймтамбо лучше ехать накануне посещения мачу пикчу, вечером, чтобы переночевав, часов в пять утра встать в очередь на автобус. Несмотря на то что очереди на автобус, как туда так и обратно, громадные, двигаются они быстро - автобусы едут один за одним.Рекомендую к посещению оазис в уакачино. Просто детский восторг. Оазис как в арабских сказках описывают - внизу озеро, деревья, рестораны, гостиницы и пр., а вокруг 50 метровые песчаные барханы, по которым катаешься на багах и на досках.



Если забираться так далеко то наверное надо дней на 20-30. За 10 дней это галопом по европам. Если забираться так далеко то наверное надо дней на 20-30. За 10 дней это галопом по европам.

Точно - три недели оптимально - неделя священная долина инков, дней пять на джунгли по реке, два дня тикикака (ехать далеко), уакачино, лима и перерывы между этим всем Точно - три недели оптимально - неделя священная долина инков, дней пять на джунгли по реке, два дня тикикака (ехать далеко), уакачино, лима и перерывы между этим всем Stringer Повідомлень: 8176 З нами з: 23.01.13 Подякував: 244 раз. Подякували: 1127 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Пчёлка » Чет 29 вер, 2016 14:02 0 1126

Пчёлка Чет 29 вер, 2016 14:02