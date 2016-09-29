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Путешествия в отдаленные
экзотические края

Путешествия в отдаленные экзотические края
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 19:59

  Ratatui написав:
  Stringer написав:Путешествие в перу прямо противоположно отдыху. Оказалось, что 10 днй это очень мало. Если кто поедет посмотреть священную долину инков - в мачу пикчу ни в коем случае не лезьте на сами горы мачу пикчу и тем более уайну пикчу... ну в смысле если вы не профессионалы в альпинизме. Помимо того, что это долго и тяжело - на следующий день вы не сможете смотреть без ужаса на ступеньки в гостинице или хостеле. Но если кто решится - обязательно берите обувь с толстой подошвой и все лишнее оставьте в гостинице или в камере хранения. В альянтаймтамбо лучше ехать накануне посещения мачу пикчу, вечером, чтобы переночевав, часов в пять утра встать в очередь на автобус. Несмотря на то что очереди на автобус, как туда так и обратно, громадные, двигаются они быстро - автобусы едут один за одним.
Рекомендую к посещению оазис в уакачино. Просто детский восторг. Оазис как в арабских сказках описывают - внизу озеро, деревья, рестораны, гостиницы и пр., а вокруг 50 метровые песчаные барханы, по которым катаешься на багах и на досках.


Если забираться так далеко то наверное надо дней на 20-30. За 10 дней это галопом по европам.

Точно - три недели оптимально - неделя священная долина инков, дней пять на джунгли по реке, два дня тикикака (ехать далеко), уакачино, лима и перерывы между этим всем
Stringer
 
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