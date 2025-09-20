|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 19 вер, 2025 13:16
Investor_K написав:
Prodigy -це зовсім не весь колектив. І навіть далеко. А лозунг правильний! Від кожному за здібностями до кожному за потребами
. Це ще кращий.
дуже подобається лінивим неробам, які нічого не вміють, але мають великі потреби
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9866
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 1652 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 19 вер, 2025 13:27
Shaman написав: Investor_K написав:
Prodigy -це зовсім не весь колектив. І навіть далеко. А лозунг правильний! Від кожному за здібностями до кожному за потребами
. Це ще кращий.
дуже подобається лінивим неробам, які нічого не вміють, але мають великі потреби
Это нравится тем, кто не понимает, что потребности будут определять не они 😁
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8869
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6478 раз.
- Подякували: 21649 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
Додано: П'ят 19 вер, 2025 13:27
Shaman написав: Investor_K написав:
Prodigy -це зовсім не весь колектив. І навіть далеко. А лозунг правильний! Від кожному за здібностями до кожному за потребами
. Це ще кращий.
дуже подобається лінивим неробам, які нічого не вміють, але мають великі потреби
Це правда. Треба, щоб хтось ці хотєлкі оплачував. Я для своіх потреб поклав око на хотаба. У нього оонівських грошей багато. Впорається
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10757
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 19 вер, 2025 18:43
Investor_K написав: Shaman написав: Investor_K написав:
Prodigy -це зовсім не весь колектив. І навіть далеко. А лозунг правильний! Від кожному за здібностями до кожному за потребами
. Це ще кращий.
дуже подобається лінивим неробам, які нічого не вміють, але мають великі потреби
Це правда. Треба, щоб хтось ці хотєлкі оплачував. Я для своіх потреб поклав око на хотаба. У нього оонівських грошей багато. Впорається
Готові так отримати новий Про макс?
Чи вже перехотілось?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16374
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2492 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:39
Поясніть плз мені, старій людині, що це таке? Бо я такого ще не бачив. Що це має бути?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10757
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 19 вер, 2025 20:32
над такими як ці двоє недо-опонентів.
Опоненти діда :
1. Investor
2. К
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16374
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2492 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16374
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2492 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: П'ят 19 вер, 2025 23:03
Нехай вамприсниться барабашов
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10757
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 20 вер, 2025 00:16
А за ним приду как Федя Крюгер
Свитер есть...
И перчаточки...
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5374
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 362 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 20 вер, 2025 07:50
Хотаб дуже правильно писав про суху гілку бамбука.
Хочу вам надати рятівну соломинку, щоб підвищити ККД участі.
Заспівайте пісню на мою честь
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10757
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|