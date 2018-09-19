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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Сер 19 вер, 2018 12:21 Итоги: Валюта 19.09.18



По состоянию на 08.15 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $4, или 0,33%, до $1206,9 за унцию.



По итогам вторника золото подешевело на 0,2%, до $1202,9.



Стоимость декабрьского фьючерса на серебро повышалась на 0,39% - до $14,24 за унцию.



Коррекция на рынке драгоценного металла в среду утром происходит, в том числе, при поддержке со стороны незначительного ослабления курса доллара по отношению к мировым валютам.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,06%, до 94,58 пункта.



Определенное влияние на настроения инвесторов продолжают оказывать торговые опасения. Американский президент Дональд Трамп в ночь на вторник объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на $200 миллиардов с 24 сентября, при этом лишь с 1 января эти тарифы вырастут до 25%. Позднее в ответ на эти меры Китай объявил о новом симметричном введении повышенных пошлин, и, соответственно, тоже в смягченной форме.



Трейдеры опасаются, что США могут предпринять еще более жесткие меры, если Китай будет отвечать симметрично. Цены на золото продолжают слабо реагировать на события в торговле, оставаясь в диапазоне $1189-1214 за унцию.



Курс доллара незначительно изменяется по отношению к мировым валютам в среду утром, поскольку рынок спокойно воспринял решение США о введении новых торговых пошлин в отношении товаров из Китая.



По состоянию на 07.55 Киева индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 94,57 пункта.



При этом курс доллара к иене опускался до ¥112,31 за доллар со ¥112,37.



Курс евро к доллару рос до $1,1674 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1665 за евро.



Американский президент Дональд Трамп в ночь на вторник объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на $200 миллиардов с 24 сентября, при этом лишь с 1 января эти тарифы вырастут до 25%. Позднее в ответ на эти меры Китай объявил о новом симметричном введении повышенных пошлин, и, соответственно, тоже в смягченной форме.

По мнению аналитиков Barclays, слова которых приводит агентство Рейтер, данное заявление Трампа было ожидаемым, поскольку о нем ранее сообщали СМИ, и таким образом трейдеры имели возможность его отыграть заранее.



На рынках поговаривают, что влияние пошлин в результате может быть не таким уж и сильным. Однако Трамп четко говорит, что будет принимать ответные меры, если Китай будет реагировать симметрично, что и происходит. Нет уверенности, что текущее позитивное настроение на рынках сохранится надолго.



Золото во вторник удержалось выше $1200 за унцию.

Фьючерсы на золото закончили торги снижением во вторник, но удерживались выше $1200 за унцию шестую сессию подряд, так как усиление торгового спора между США и Китаем вызвало осторожную торговлю долларом США.



По итогам торгов на СОМЕХ декабрьское золото упало на $2,90, или 0,2%, до $1202,90 за унцию во вторник. Цены закрылись выше $1200 шестую сессию подряд. В понедельник цены выросли на 0,4%.



«Заглядывая вперед, можно сказать, что доллар и торговая война могут стать отдельными факторами влияниями, так как на этой неделе обрывается обратная корреляция между долларом и настроениями по торговле сырьем», - сказал Тайлер Ричи из Sevens Report. - «Это, вероятно, приведет к меньшей корреляции между драгоценными металлами и промышленными металлами».



Индекс доллара США USDX вырос менее, чем на 0,2%, до 94,464 пунктов. Он потерял с начала месяца 0,5% на день 18 сентября.



«У трейдеров сейчас больше опасений, что США могут начать действовать еще более жестко, если Пекин начнет отвечать», - сказал Мариос Хаджикириакос, аналитик брокерской компании XM. - «Золото по-прежнему практически не проявляет интереса к каким-либо событиям на фронте торговли, оставаясь в узком диапазоне от $1 189 до $1214».



Декабрьское серебро снизилось на 0,3% до $14,185 за унцию.



Октябрьская платина выросла почти на 1,8% до $814,90 за унцию.



Декабрьский палладий вырос на 2,9% до $1004,80 за унцию.



Во второй половине сессии во вторник доллар США вырос, оправившись от прежней слабости, появившейся на фоне новых тарифов, объявленных Китаем.



Между тем, доходность Казначейства США также повышалась, достигнув максимума с мая за 10-летнюю облигацию.



По данным Dow Jones Data Group, доходность 10-летней государственной облигации во вторник составила 3,048% - это максимальная доходность с 22 мая.



Индекс доллара США USDX вырос на 0,2% до 94,664 пункта. По данным «Итогов», индекс доллара стабилизировался, поскольку тон комментариев членов FOMC остается мягким, снизившись за прошлую неделю на 0,3% и на 0,5% в сентябре.



Время раннего отскока доллара «совпало с ростом обеспокоенности тем, насколько тарифы Трампа на товары Китая могут замедлить производительность и рост в США», - сказала Джейн Фоули, старший стратег FX в Rabobank.



Но наибольшее влияние от тарифов, скорее всего, будет ощущаться в Китае, - сказала она, - что будет держать инвесторов в волнении и продолжать поддерживать курс доллара в среднесрочной перспективе.



Евро несколько снизился, торгуясь на уровне $1,1663 по сравнению с $1,1685, тогда как доллар вырос на 0,5% по сравнению с японской валютой до ¥112,38, что является самым высоким уровнем с середины июля.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 19 сентября понизился на 74,21 коп. и составил 67,0098 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 2,53 коп., на торгах вторника понизился на 2,42 коп., оказавшись на уровне 28,1510 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения Институтской для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 18-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 2,26 коп., составил 28,1525 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 18 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,12/28,14 UAH/USD виртуально, без сделок. В дебюте торгов складывалось впечатление об отсутствии у рынка доллара уверенности в дальнейшем направлении движении. Об этом свидетельствуют первые реальные сделки по СКВ на «широком» уровне 28,11/28,15, которые спустя 18 минут, на 10.27 сменили цены 28,12/28,14 UAH/USD.



Наконец, с 10.42 «американец» из-за дефицита оферов начал рост, оказавшись в это время на цифре 28,14/28,16, а спустя 8 минут уже на отметке 28,15/28,18 UAH/USD. Регулятора на рынке не было, поэтому профильные департаменты банков решили восполнить нехватку валюты на межбанке более дешевым наличным долларом, купленным за дефицитную на наличном рынке гривню. Появление этой валюты на межбанке моментально понизило тамошние цены до 28,13/28,16 UAH/USD по состоянию на 11.02 Киева.

До полудня эту валюту выкупали в сопровождении стабильных цен, но в 12.00 доллар с наличного рынка закончился, возобновив рост цен на межбанке . Вначале к 28,14/28,16, с спустя 30 минут, до 28,15/28,18 UAH/USD.

Агрессивность покупок из-за выросшей цены пошла на спад, что в свою очередь около 14.15 инициировало снижение курса «американца». Откат происходит поэтапно, «порциями», приведя курс доллара к отметке 28,14/28,16 UAH/USD по состоянию на 15.45 Киева.



Эти котировки доллара оставались неизменными до самого закрытия торгов на межбанке .



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1510 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,30% с 28,0672 UAH/USD до 28,1510 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 18 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, м0есячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 18 сентября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», немного вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, во вторник наблюдался дефицит предложения экспортной выручки. Экспортеры, получив в пятницу компенсацию НДС перестали совершать «необязательные» продажи СКВ ради гривни на текущие расходы. Напротив, на межбанке возобновились «придержки» валюты, вызвавшие «зеленое» ралли с открытия до 11.00 Киева.



Во-вторых, из-за незначительности сложившегося «перекоса» (преобладание спроса) на межбанке во вторник, регулятор не стал проводить долларовые интервенции, а переток более дешевой наличной валюты на межбанк оказался малообъемным, не восполнив в полной мере дефицит доллара.



В-третьих, банки ко вторнику возобновили формирование своей валютной позиции, совершив переброску СКВ с наличного рынка.



Наш тезис о сохранении влияния компенсации НДС Казначейством на состояние валютного межбанка подтверждается заметным объемом гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ – его размер лишь символически (с уровня 56 637,5 млн. грн. к отметке 56 120,4 млн. грн.) понизился.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 сентября немного выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, сохранился довольно агрессивный спрос на СКВ¸ несмотря на немного выросший приток экспортного доллара из-за рубежа.



Во-вторых, рынок безналичного «американца» стал более сбалансированным: если накануне средневзвешенный его курс потерял 2,53 коп., нынче он вырос на 2,42 коп.



В-третьих, во вторник была проведена долларовая интервенциями силами департаментов неторговых операций коммбанков, «перекачавших» дешевую наличную СКВ на дорогой межбанк.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует ликвидностью) снята с повестки дня.



Наличный рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 18 сентября констатировал дополуденное подорожание наличной пары доллар-гривня с послеобеденной стабильностью цен. Можно считать такою сюжет следствием послеобеденного (в значительной степени предфинишного) отката курса безналичного доллара на межбанке. Однако, полагаю, не стоит забывать о «дежурных» проблемах с гривневой ликвидностью наличного рынка. Не исключено, что послеобеденная стабилизация цен в Харькове, столице, Днепре, Одессе и в Крыжополе стала следствием нехватки гривневого ресурса.



Подтверждает этот тезис послеобеденное сохранение «бычьего» тренда «американца» на наличного рынке Запорожья. При этом, со слов местных дилеров, торги закончились при незначительном преобладании спроса. Меж тем, как признались запорожцы, еще в первой половине дня они совершили объемную сделку, предоставив банкам более дешевый, чем на межбанке «зеленый» кэш, получив взамен дефицитную гривню. Таким образом, проблема гривнедефицита в городе была решена, но остался открытым вопрос долларовой ликвидности. Полученную от «менял» валюту банки быстро отправили на межбанк, вызвав около 11.02 Киева просадку тамошнего курса доллара. А наличный рынок Запорожья начал испытывать нужду в СКВ. Это и привело к итоговому перекосу местного рынка в сторону бидов на фоне послеобеденного подорожания «американца».



В остальных вышеперечисленных населенных пунктах случившийся переток более дешевого наличного доллара на дорогой валютный межбанк или не был столь объемным, или же не смог заметно опустошить долларовые «погреба» местных валютчиков. Кроме того, наблюдавшаяся на этих рынках равновесная торговля в паре доллар-гривня вполне могла обеспечить их СКВ в нужных объемах. Не вызывая ревизии цен после обеда.



Общим для рынков вышеперечисленных населенных пунктов, исключая Запорожье, стало равновесие покупок и продаж, что, в свою очередь, стимулировало ликвидность. Последняя по итогам вторника оказалась заметно лучше, чем накануне.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 2,0-3,0 коп., предложение прибавило 1,0-3,0 коп., либо не изменилось (Запорожье, Харьков).



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» выросли на 2,0-3,0 коп., офера прибавили 1,0-3,0 коп.



Таким образом, наличный рынок продемонстрировал затухающую межсессионную и внутридневную динамику, свидетельствующую о его стремлении к стабильности или боковому тренду. Основной драйвер подобного настроения, думаю, сохранения довольно жесткой гривневой диеты, из которой, как мы указали выше, наличный рынок пытается выйти, снабжая «зеленый» безнал долларом по более низким ценам.

Кстати, мы не исключаем, что своей положительной внутридневной курсовой динамикой наличный доллар в значительной степени обязан перетоку «своей СКВ» на межбанк и появлению у себя гривневого эквивалента этого доллара.



Если ориентироваться на предсказательские способности наличного рынка, среда для «зеленого» безнала не принесет ничего нового – там сохранится вялотекущий восходящий тренда для доллара. При этом мы не исключаем заметного замедления темпов роста цены безналичного «американца». В первую очередь из-за характерного для среды роста притока экспортной выручки из-за рубежа, а также мизерные порции компенсации НДС Казначейством. Последнее в контексте близкого старта налоговых платежей, может сыграть решающее значение, вообще заморозив рост курса «зеленого» безнала на росте интереса к гривне.



Однако, мы увлеклись, занявшись перспективами, не ознакомившись как следует с подробностями только что состоявшихся торгов «неформального» рынка наличных.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 18 сентября в целом отражает общую картину вторника на украинском рынке наличных. Поэтому, автор на рынке Днепра и сосредоточится.



Впрочем, по порядку.



Торги 18 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,65/32,90 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,410 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж.



До полудня, из-за «зеленого» ралли на межбанке это равновесие спроса и предложения местным дилерам наличного рынка Днепра пришлось поддерживать повышением действующих цен.



Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня немного выросли с уровня открытия, реагируя на настроения клиентов. На моменте в городе действовали цены: 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,65/32,83 UAH/EUR, рубль 0,403/0,410 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж.



В дальнейшем валютчики Днепра прекратили повышение действующих цен «американца» ввиду «самостоятельного», без ценовых ревизий, выравнивания спроса и предложения. До закрытия сессии котировки наличной пары доллар-гривня не изменялись, а пара евро-гривня росла.



Итоговое равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня обеспечило рост оборотов – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара выросла на 2,0 коп., офера прибавили 1,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре повысились на 4,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 28,07/28,13 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии покупок и продаж, которое продержалось до полудня, требуя при этом ценовую поддержку. Из-за «зеленого» ралли на межбанке, оптовикам пришлось реагировать, поднимая действующие цены.



Около 12.14 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,65/32,83 UAH/EUR, рубль 0,403/0,410 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном оптовом рынке невысокая, несмотря на равновесие покупок и продаж.



После обеда оптовый сегмент самостоятельно, без ценовых ревизий, поддерживал равновесие покупок и продаж оптовых партий доллара. Не исключено, этой стало следствием стабилизации на рынке «зеленого» безнала.



Итоговый баланс стал одной из причин заметного прогресса на участке ликвидности в оптовом сегменте «налички» Днепра – ликвидность, заслужив от оптовиков «твердую четверку», заметно улучшила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 18 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера стали выше на 1,0 коп.



По сравнению с закрытием 17 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 4,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 18 сентября уровнями 32,65/32,90 UAH/EUR, констатировав в течение вторника стабильность бидов на фоне пятикопеечной «прибавки» оферов.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 5,0 коп., офера не изменились.



Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины вторника пришлось заниматься преобладавшим клиентским спросом в более популярной в Украине паре доллар-гривня, аккуратно поднимая ее цену и стараясь при этом не «повредить» текущую ликвидность, а также сохранить равновесие покупок и продаж.



Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду стартовавшее еще на азиатской сессии ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex, проходившее волатильно и в рамках «технологии» «курсовой пилы», сопровождаясь многочисленными провалами и отскоками.



Полагаю, это стало основной причиной внутридневного незначительного повышения менее значимых оферов наличной пары евро-гривня в течение 18 сентября. Разумеется, был учен и рост обеих позиция наличной пары доллар-гривня.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1690 к отметке $1,1700, констатировав внутридневное его повышение на «сиротские» 10 пунктов.



Полагаю, наши дилеры сообразно отреагировали на эту динамику, подняв в течение 18 сентября на 5,0 коп. офера евронала. Кроме того, валютчики не забыли о внутридневном повышении наличной пары доллар-гривня, добавив этот факт ко внутридневному росту наличного евро.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 18 сентября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1683, пара евро-доллар уже с 03.30 Киева инициировала рост, проходивший весьма волатильно, в рамках «технологии» «курсовой пилы», изобилуя провалами и отскоками. Пара дважды, около 09.00 и 16.00 Киева пытаясь безуспешно закрепиться выше уровня $1,1700, каждый раз обваливаясь ниже концептуальнозначимой отметки $1,17. В конце-концов «быкам» пары это надоело и они после 18.00 Киева прекратили «за уши» тянуть пару евро-доллар наверх. Лишившись этой поддержки, евро сник и провалился в диапазон $1,1653-1,1668, который не покидал до 21.10 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс американского доллара слабо меняется относительно корзины основных мировых валют на фоне неопределенностей, которые создает для мировой экономики эскалация торгового конфликта между США и Китаем.

Евро по состоянию на 16.00 Киева торгуется в районе $1,1707 против $1,1683 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится во вторник в районе ¥131,37 по сравнению со ¥130,68 в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет ¥112,19 против ¥111,85 в понедельник.



Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16-ти основных мировых валют, остается практически на уровне прошлой сессии.



Индикатор USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,08%.



Учитывая проблему торговой войны, все остальные факторы кажутся незначительными. Однако мы хотели бы напомнить, что нужно продолжать наблюдение за доходностью по американским и другим мировым облигациям, так как они играют ключевую роль. В частности, именно они могут послужить фактором, способствующим ослаблению иены, если не случится необходимости пускаться наутек в связи с торговыми войнами.



Как мы указывали в предыдущем «вечернем обзоре», с начала недели основные валюты переживают серию потрясений.

Так, доллар США дважды сменил направление с конца прошлой недели, а иена повторила этот маневр за одну ночь после выступления президента США Дональда Трампа по импортным пошлинам.

Он объявил о введении 10-процентных пошлин на китайские товары на сумму в $200 млрд. и предупредил, что тариф вырастет до 25%, если Пекин не пойдет на уступки Вашингтону. Новые пошлины, которые затронут тысячи видов товаров, вступают в силу с 24 сентября и могут вырасти в конце года до 25% в случае «зеркального» ответа на меры США с китайской стороны.



Китай ответит на новые пошлины аналогичными мерами и в те же сроки - с 24 сентября, объявило во вторник министерство торговли страны.



Несколько трудно уследить за всем в режиме реального времени, но после последнего биржевого дня стало ясно, что необходимо подождать и посмотреть, как рынки будут вести себя в течение ближайшей пары дней, и только потом «измерять их температуру».



Рыночная реакция на очередное обострение торговой войны «приглушенная», поскольку импортные тарифы уже широко обсуждались, и некоторые цепляются за надежду, что отсрочка во введении 25%-ных пошлин до января дает больше времени для переговоров и примирения после промежуточных выборов в США.



Меж тем доллар падает второй день подряд на фоне эскалации торговой войны: Трамп ввел новые пошлины на импорт товаров из Китая на сумму $200 млрд., Поднебесная пообещала, что в долгу не останется. Впрочем, в ходе европейских торгов давление на американскую валюту ослабло, и евро вышел на отрицательную территорию, цепляясь за отметку $1,17.



В последние месяцы доллар активно рос на обострении торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином, но теперь инвесторы начинают беспокоиться о последствиях введения масштабных тарифов для самой американской экономики, с чем и связана утренняя просадка валюты.



Пекин держит курс юаня под контролем, приняв недавно ряд мер, включая ограничение падения своей валюты ниже минимума января 2017 года на 6.93, достигнутого в прошлом месяце. Также на поведении юаня отражается общая стабилизация настроений на валютных рынках развивающихся стран.



Китай применяет политику «твердой руки» в отношении валютного курса, а новостной фон из Европы остается позитивным, что поддерживает валюты Старого Света.



Утром в Азии индекс доллара USDX изначально подскочил к отметке 94,61 пункта, после чего резко откатился к минимумам конца июля на 94,35 пункта.



На торгах в Европе доллар принялся снова восстанавливать позиции.



Позитивный эффект для доллара несколько угас, поскольку фондовые площадки продолжают расти, несмотря на негативные новости с торгового фронта. Похоже,

инвесторы уже сформировали свои ожидания и знали, каким будет решение по тарифам.



Швеция готовится поднять ставку впервые с июля 2011 года. Как показал опубликованный 17-го протокол заседания Банка Швеции, политики Центробанка поддерживают ужесточение политики в ближайшие месяцы. Норвегия, как ожидается, повысит ставки в ходе заседания на этой неделе.



В паре с евро доллар торгуется уже ниже отметки $1,17, в районе $1,1660, тогда как франк расположился на 6-месячных максимумах на уровне 96.05 в преддверии заседания Центробанка Швейцарии на этой неделе, в ходе которого регулятор с большой долей вероятности оставит ставки без изменений.



С технической точки зрения, дела у доллара идут неважно после того, как индекс доллара упал ниже 100-дневной скользящей средней впервые за полгода. Китайский юань на оффшорном рынке слегка укрепился, достигнув уровня 6,8931 за доллар, а фондовые индексы Поднебесной сегодня удержались от падения.



Валюты развивающихся стран, включая турецкую лиру, южноафриканский ренд и мексиканский песо, торгуются стабильно.



Выше мы призывали внимательно наблюдать за динамикой доходности гособлигаций, сосредоточившись на бумагах США.



Американские акции – самый быстро растущий класс активов с 2013 г., и этот рост вполне может продолжиться, учитывая, что данные за время после Второй мировой войны говорят о том, что в периоды повышения процентных ставок они, как правило, значительно опережают в динамике облигации.



Доходность 2-летних казначейских облигаций США постепенно растет, отражая ожидания еще двух повышений процентных ставок Федрезервом до конца года (дважды по 25 базовых пункта), а доходность 10-летних обязательств вновь тестирует уровень 3,00%.

Рынок склоняется к мнению, что подъем выше 3,00% (сама по себе данная отметка не имеет особого значения ни с финансовой, ни с экономической точек зрения) вполне возможен – тем более что Бюджетное управление Конгресса недавно увеличило оценку дефицита бюджета США на текущий год почти до $1 трлн. Несмотря на рост доходности облигаций США, курс доллара несколько снизился, и в данный момент соответствующий индекс пытается пробить 100-дневную скользящую среднюю.



Пока это похоже на небольшой откат, который, впрочем, может перерасти в более глубокое падение – и в этом случае ослабление доллара может принести облегчение развивающимся рынкам, где уже давно наблюдается падение котировок акций, облигаций и валют. В долгосрочной перспективе протекционистская торговая политика может подтолкнуть мир к созданию многополярной международной денежной системы и ускорить процесс дедолларизации.



Но более близким будет повышение ставки ФРС 26 сентября так или иначе приведет к росту доллара и пробитию отметки $1,15 вниз, но пока неясно, какая будет траектория, как в итоге к этому придут рынки.



Похоже «буйный» Д. Трамп не оставляет попыток своими внешнеторговыми «мероприятиями» не столько улучшить внешнеторговый баланс США, сколько реализовать свою давнишнюю мечту, ослабив доллар.



Полагаю, «громы и молнии» президента Америки вскоре утихнут на фоне возобновления размещения Казначейством США гособлигаций на астрономическую сумму $440 млрд. Таков план на IV квартал текущего года, реализовать который без укрепления доллара невозможно. Кроме того, не будем забывать о сентябрьском заседании FOMC Федрезерва, на котором произойдет очередное повышение учетной ставки, несмотря на недавние цифры по инфляции в августе. Доллар должен вырасти, облегчая задачу Казначейству США по намеченным на последний квартал года объемным размещениям госдолга.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,65/32,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на

фоне пятикопеечного подскока оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», прибавив в течение вторника 20 пунктов

по спросу и не изменившись по предложению



Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,410 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового рубля выросли на 30 пунктов, офера не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 18 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», заметно улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по выросшему на 5,0 коп. с закрытия понедельника спросу и не изменившемуся предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 18 сентября по спросу выросли на 30 пунктов, не изменившись по предложению.



На вторничной сессии валютного межбанка наблюдалась нехватка предложения СКВ от украинских экспортеров. Департаменты неторговых операций коммбанков попытались смягчить остроту этого дефицита, проведя около 11.02 Киева «переток» более дешевой наличной валюты на дорогой на моменте межбанк, снабдив дилеров «неформального» наличного рынка дефицитной гривней.



Однако порция этой долларовой интервенции на межбанке довольно быстро была утилизирована покупателями на фоне пассивности держателей СКВ, которых недавно Казначейство снабдило гривней, компенсировав НДС.



Отсутствие в должном объеме продаж доллара экспортерами снова свидетельствовало об ожиданиях сохранения «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала под «присмотром» НБУ.



Рост курса наличного доллара во вторник немного сдерживался нехваткой гривневого ресурса (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).



Мы не исключаем, что текущий «бычий» тренд безналичного доллара скоро потеряет темп из-за паузы в компенсациях НДС Казначейством, войдя «в первом приближении» в боковой тренд и относительную стабильность.

Кроме того, на стороне такого варианта сюжета для безналичной пары доллар-гривня очень близкое начало сезона налоговых платежей, который, как известно, сопровождается скачком интереса к нацвалюте с «последствиями» для курса доллара.



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,14/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки углубления сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие с уровня 56 120,4 млн. грн. к отметке 53 299,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Как мы указывали ранее, Казначейство снизило темп компенсации НДС. При этом на носу старт сезона налоговых платежей.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.06 Киева

продемонстрировали осторожность, ограничившись расширением спреда и обосновавшись на уровне 28,14/28,18 UAH/USD, повторяя сюжет вторничной сессии.



По состоянию на 10.28 безналичный доллар по образу и подобию вторничных торгов, никак не может определиться «красивый он или умный», после стартового расширения спреда, вновь сузив его до 28,14/28,16 UAH/USD.



Около 10.44 на межбанке продавцы СКВ стали более активными, понизив цену доллара до 28,13/28,15 UAH/USD. Обороты на моменте остаются низкими, системные игроки воздерживаются от выхода на рынок. Судя по всему, в игру вступает сезон налоговых платежей с ростом интереса к нацвалюте. При этом, как всегда, к среде повышается объем притока экспортной выручки.



К 11.04 выросшее предложение СКВ на межбанке понизило цену безналичного «американца» до 28,125/28,140 UAH/USD. На рынке очевидный нисходящий тренд доллара, не исключающий «вмешательства регулятора.



По состоянию на 11.20 Киева котировки доллара на межбанке , сохранив «медвежий» тренд, на уровне 28,120/28,135 UAH/USD. Игроки расстаются с «американцем» ради гривни, требующейся для уплаты налогов.



При этом откат курса «американца» стал следствием проблем с гривневой ликвидностью, на которые указывало сохранение ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo на приподнявшемся накануне уровне 16,50/18,00% годовых. Это значение выросших 18-го бидов гармонирует со снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 11.32 Киева рынок безналичного доллара консолидировался на уровне 28,09/28,11 UAH/USD, замедлив откат. Мы не исключаем появления на межбанке регулятора с включенным «долларовым пылесосом».



На 11.58 котировки безналичного доллара, сохранив коррекцию, понизились до 28,08/28,10 UAH/USD, регулятор, проявляя недюжинную выдержку, пока не появлялся на рынке.



Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 2,68 коп., составив 28,1257 UAH/USD.



К 12.25 котировки доллара на межбанке оказались на уровне 28,075/28,100 UAH/USD, подтверждая нехватку гривневого ресурса.



По состоянию на 12.51 цена безналичного доллара не изменилась, оставшись на отметке 28,075/28,100 UAH/USD.



На фоне этой цифры межбанк ушел около 12.53 на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 сентября с уровней: доллар – 27,95/28,20 UAH/USD, евро – 32,40/33,00 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 18 сентября по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 18 сентября по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1670, поднявшись до $1,1678 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив до отметки $1,1682 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,05-07/28,13-15 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0-3,0 коп.), евро – 32,65-68/32,82-85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 сентября спрос вырос на 3,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 40 пунктов, предложение не прибавило 50 пунктов).



На открытии торгов 19 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях относительного равновесия покупок и продаж на фоне очень низких оборотов.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,05-07/28,13-15 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0-3,0 коп.), евро – 32,65-68/32,82-85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 сентября спрос вырос на 3,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 40 пунктов, предложение не прибавило 50 пунктов).



На старте торгов 19 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки пока отсутствовали.



На 12.08 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного понизили действующие цены на доллар на фоне роста курса евронала при сохранившемся текущего равновесия покупок и продаж «американца» и «слабой» ликвидности: 28,04/28,08 UAH/USD, евро – 32,65-70/32,85-90 UAH/EUR.



По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о заметном увеличении объема клиентского предложения валюты на фоне действующих на моменте цен: 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного просели с уровня открытия, реагируя на настроения клиентов. На моменте в городе действовали цены: 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,70/32,88 UAH/EUR, рубль 0,407/0,415 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 19 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,06/28,17 UAH/USD, евро – 32,70/32,86 UAH/EUR, рубль 0,410/0,417 UAH/RUB, Киев опт 28,07/28,12 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,07/28,12 UAH/USD, евро (опт) 32,60/32,85 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,60/32,85 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,05/28,20 UAH/USD, евро – 32,50/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,412 RUB/USD, Одесса – опт 22,09/28,13 UAH/USD, розница – 28,07/28,16 UAH/USD; Запорожье – 28,07/28,13 UAH/USD; евро – 32,70/32,88 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,416 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота растет в среду утром в рамках коррекции после снижения цены в предыдущую торговую сессию.Курс доллара незначительно изменяется по отношению к мировым валютам в среду утром, поскольку рынок спокойно воспринял решение США о введении новых торговых пошлин в отношении товаров из Китая.Золото во вторник удержалось выше $1200 за унцию.Фьючерсы на золото закончили торги снижением во вторник, но удерживались выше $1200 за унцию шестую сессию подряд, так как усиление торгового спора между США и Китаем вызвало осторожную торговлю долларом США.Во второй половине сессии во вторник доллар США вырос, оправившись от прежней слабости, появившейся на фоне новых тарифов, объявленных Китаем.Между тем, доходность Казначейства США также повышалась, достигнув максимума с мая за 10-летнюю облигацию.По данным Dow Jones Data Group, доходность 10-летней государственной облигации во вторник составила 3,048% - это максимальная доходность с 22 мая.Индекс доллара США USDX вырос на 0,2% до 94,664 пункта. По данным «Итогов», индекс доллара стабилизировался, поскольку тон комментариев членов FOMC остается мягким, снизившись за прошлую неделю на 0,3% и на 0,5% в сентябре.Время раннего отскока доллара «совпало с ростом обеспокоенности тем, насколько тарифы Трампа на товары Китая могут замедлить производительность и рост в США», - сказала Джейн Фоули, старший стратег FX в Rabobank.Но наибольшее влияние от тарифов, скорее всего, будет ощущаться в Китае, - сказала она, - что будет держать инвесторов в волнении и продолжать поддерживать курс доллара в среднесрочной перспективе.Евро несколько снизился, торгуясь на уровне $1,1663 по сравнению с $1,1685, тогда как доллар вырос на 0,5% по сравнению с японской валютой до ¥112,38, что является самым высоким уровнем с середины июля.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,30% с 28,0672 UAH/USD до 28,1510 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 18 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, м0есячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 18 сентября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», немного вырос в цене по следующим причинам.Во-первых, во вторник наблюдался дефицит предложения экспортной выручки. Экспортеры, получив в пятницу компенсацию НДС перестали совершать «необязательные» продажи СКВ ради гривни на текущие расходы. Напротив, на межбанке возобновились «придержки» валюты, вызвавшие «зеленое» ралли с открытия до 11.00 Киева.Во-вторых, из-за незначительности сложившегося «перекоса» (преобладание спроса) на межбанке во вторник, регулятор не стал проводить долларовые интервенции, а переток более дешевой наличной валюты на межбанк оказался малообъемным, не восполнив в полной мере дефицит доллара.В-третьих, банки ко вторнику возобновили формирование своей валютной позиции, совершив переброску СКВ с наличного рынка.Наш тезис о сохранении влияния компенсации НДС Казначейством на состояние валютного межбанка подтверждается заметным объемом гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ – его размер лишь символически (с уровня 56 637,5 млн. грн. к отметке 56 120,4 млн. грн.) понизился.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 сентября немного выросли, имея для этого следующие причины.Во-первых, сохранился довольно агрессивный спрос на СКВ¸ несмотря на немного выросший приток экспортного доллара из-за рубежа.Во-вторых, рынок безналичного «американца» стал более сбалансированным: если накануне средневзвешенный его курс потерял 2,53 коп., нынче он вырос на 2,42 коп.В-третьих, во вторник была проведена долларовая интервенциями силами департаментов неторговых операций коммбанков, «перекачавших» дешевую наличную СКВ на дорогой межбанк.В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует ликвидностью) снята с повестки дня.Наличный рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 18 сентября констатировал дополуденное подорожание наличной пары доллар-гривня с послеобеденной стабильностью цен. Можно считать такою сюжет следствием послеобеденного (в значительной степени предфинишного) отката курса безналичного доллара на межбанке. Однако, полагаю, не стоит забывать о «дежурных» проблемах с гривневой ликвидностью наличного рынка. Не исключено, что послеобеденная стабилизация цен в Харькове, столице, Днепре, Одессе и в Крыжополе стала следствием нехватки гривневого ресурса.Подтверждает этот тезис послеобеденное сохранение «бычьего» тренда «американца» на наличного рынке Запорожья. При этом, со слов местных дилеров, торги закончились при незначительном преобладании спроса. Меж тем, как признались запорожцы, еще в первой половине дня они совершили объемную сделку, предоставив банкам более дешевый, чем на межбанке «зеленый» кэш, получив взамен дефицитную гривню. Таким образом, проблема гривнедефицита в городе была решена, но остался открытым вопрос долларовой ликвидности. Полученную от «менял» валюту банки быстро отправили на межбанк, вызвав около 11.02 Киева просадку тамошнего курса доллара. А наличный рынок Запорожья начал испытывать нужду в СКВ. Это и привело к итоговому перекосу местного рынка в сторону бидов на фоне послеобеденного подорожания «американца».В остальных вышеперечисленных населенных пунктах случившийся переток более дешевого наличного доллара на дорогой валютный межбанк или не был столь объемным, или же не смог заметно опустошить долларовые «погреба» местных валютчиков. Кроме того, наблюдавшаяся на этих рынках равновесная торговля в паре доллар-гривня вполне могла обеспечить их СКВ в нужных объемах. Не вызывая ревизии цен после обеда.Общим для рынков вышеперечисленных населенных пунктов, исключая Запорожье, стало равновесие покупок и продаж, что, в свою очередь, стимулировало ликвидность. Последняя по итогам вторника оказалась заметно лучше, чем накануне.В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 2,0-3,0 коп., предложение прибавило 1,0-3,0 коп., либо не изменилось (Запорожье, Харьков).По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» выросли на 2,0-3,0 коп., офера прибавили 1,0-3,0 коп.Таким образом, наличный рынок продемонстрировал затухающую межсессионную и внутридневную динамику, свидетельствующую о его стремлении к стабильности или боковому тренду. Основной драйвер подобного настроения, думаю, сохранения довольно жесткой гривневой диеты, из которой, как мы указали выше, наличный рынок пытается выйти, снабжая «зеленый» безнал долларом по более низким ценам.Кстати, мы не исключаем, что своей положительной внутридневной курсовой динамикой наличный доллар в значительной степени обязан перетоку «своей СКВ» на межбанк и появлению у себя гривневого эквивалента этого доллара.Если ориентироваться на предсказательские способности наличного рынка, среда для «зеленого» безнала не принесет ничего нового – там сохранится вялотекущий восходящий тренда для доллара. При этом мы не исключаем заметного замедления темпов роста цены безналичного «американца». В первую очередь из-за характерного для среды роста притока экспортной выручки из-за рубежа, а также мизерные порции компенсации НДС Казначейством. Последнее в контексте близкого старта налоговых платежей, может сыграть решающее значение, вообще заморозив рост курса «зеленого» безнала на росте интереса к гривне.Однако, мы увлеклись, занявшись перспективами, не ознакомившись как следует с подробностями только что состоявшихся торгов «неформального» рынка наличных.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 18 сентября в целом отражает общую картину вторника на украинском рынке наличных. Поэтому, автор на рынке Днепра и сосредоточится.Впрочем, по порядку.Торги 18 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,65/32,90 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,410 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж.До полудня, из-за «зеленого» ралли на межбанке это равновесие спроса и предложения местным дилерам наличного рынка Днепра пришлось поддерживать повышением действующих цен.Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня немного выросли с уровня открытия, реагируя на настроения клиентов. На моменте в городе действовали цены: 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,65/32,83 UAH/EUR, рубль 0,403/0,410 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж.В дальнейшем валютчики Днепра прекратили повышение действующих цен «американца» ввиду «самостоятельного», без ценовых ревизий, выравнивания спроса и предложения. До закрытия сессии котировки наличной пары доллар-гривня не изменялись, а пара евро-гривня росла.Итоговое равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня обеспечило рост оборотов – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара выросла на 2,0 коп., офера прибавили 1,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре повысились на 4,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 28,07/28,13 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии покупок и продаж, которое продержалось до полудня, требуя при этом ценовую поддержку. Из-за «зеленого» ралли на межбанке, оптовикам пришлось реагировать, поднимая действующие цены.Около 12.14 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,65/32,83 UAH/EUR, рубль 0,403/0,410 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном оптовом рынке невысокая, несмотря на равновесие покупок и продаж.После обеда оптовый сегмент самостоятельно, без ценовых ревизий, поддерживал равновесие покупок и продаж оптовых партий доллара. Не исключено, этой стало следствием стабилизации на рынке «зеленого» безнала.Итоговый баланс стал одной из причин заметного прогресса на участке ликвидности в оптовом сегменте «налички» Днепра – ликвидность, заслужив от оптовиков «твердую четверку», заметно улучшила показатели предыдущей сессии.На протяжении 18 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера стали выше на 1,0 коп.По сравнению с закрытием 17 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 4,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 18 сентября уровнями 32,65/32,90 UAH/EUR, констатировав в течение вторника стабильность бидов на фоне пятикопеечной «прибавки» оферов.По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 5,0 коп., офера не изменились.Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины вторника пришлось заниматься преобладавшим клиентским спросом в более популярной в Украине паре доллар-гривня, аккуратно поднимая ее цену и стараясь при этом не «повредить» текущую ликвидность, а также сохранить равновесие покупок и продаж.Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду стартовавшее еще на азиатской сессии ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex, проходившее волатильно и в рамках «технологии» «курсовой пилы», сопровождаясь многочисленными провалами и отскоками.Полагаю, это стало основной причиной внутридневного незначительного повышения менее значимых оферов наличной пары евро-гривня в течение 18 сентября. Разумеется, был учен и рост обеих позиция наличной пары доллар-гривня.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,65/32,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов нафоне пятикопеечного подскока оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», прибавив в течение вторника 20 пунктовпо спросу и не изменившись по предложениюТорги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,410 UAH/RUB.По сравнению с закрытием понедельника биды оптового рубля выросли на 30 пунктов, офера не изменились.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 18 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», заметно улучшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по выросшему на 5,0 коп. с закрытия понедельника спросу и не изменившемуся предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 18 сентября по спросу выросли на 30 пунктов, не изменившись по предложению.В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,14/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки углубления сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие с уровня 56 120,4 млн. грн. к отметке 53 299,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Как мы указывали ранее, Казначейство снизило темп компенсации НДС. При этом на носу старт сезона налоговых платежей.Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.06 Киевапродемонстрировали осторожность, ограничившись расширением спреда и обосновавшись на уровне 28,14/28,18 UAH/USD, повторяя сюжет вторничной сессии.По состоянию на 10.28 безналичный доллар по образу и подобию вторничных торгов, никак не может определиться «красивый он или умный», после стартового расширения спреда, вновь сузив его до 28,14/28,16 UAH/USD.Около 10.44 на межбанке продавцы СКВ стали более активными, понизив цену доллара до 28,13/28,15 UAH/USD. Обороты на моменте остаются низкими, системные игроки воздерживаются от выхода на рынок. Судя по всему, в игру вступает сезон налоговых платежей с ростом интереса к нацвалюте. При этом, как всегда, к среде повышается объем притока экспортной выручки.К 11.04 выросшее предложение СКВ на межбанке понизило цену безналичного «американца» до 28,125/28,140 UAH/USD. На рынке очевидный нисходящий тренд доллара, не исключающий «вмешательства регулятора.По состоянию на 11.20 Киева котировки доллара на межбанке , сохранив «медвежий» тренд, на уровне 28,120/28,135 UAH/USD. Игроки расстаются с «американцем» ради гривни, требующейся для уплаты налогов.При этом откат курса «американца» стал следствием проблем с гривневой ликвидностью, на которые указывало сохранение ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo на приподнявшемся накануне уровне 16,50/18,00% годовых. Это значение выросших 18-го бидов гармонирует со снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.К 11.32 Киева рынок безналичного доллара консолидировался на уровне 28,09/28,11 UAH/USD, замедлив откат. Мы не исключаем появления на межбанке регулятора с включенным «долларовым пылесосом».На 11.58 котировки безналичного доллара, сохранив коррекцию, понизились до 28,08/28,10 UAH/USD, регулятор, проявляя недюжинную выдержку, пока не появлялся на рынке.Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 2,68 коп., составив 28,1257 UAH/USD.К 12.25 котировки доллара на межбанке оказались на уровне 28,075/28,100 UAH/USD, подтверждая нехватку гривневого ресурса.По состоянию на 12.51 цена безналичного доллара не изменилась, оставшись на отметке 28,075/28,100 UAH/USD.На фоне этой цифры межбанк ушел около 12.53 на обеденный перерыв.Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 сентября с уровней: доллар – 27,95/28,20 UAH/USD, евро – 32,40/33,00 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.Евро по сравнению с 18 сентября по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 18 сентября по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1670, поднявшись до $1,1678 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив до отметки $1,1682 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,05-07/28,13-15 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0-3,0 коп.), евро – 32,65-68/32,82-85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 сентября спрос вырос на 3,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 40 пунктов, предложение не прибавило 50 пунктов).На открытии торгов 19 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях относительного равновесия покупок и продаж на фоне очень низких оборотов.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,05-07/28,13-15 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0-3,0 коп.), евро – 32,65-68/32,82-85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 сентября спрос вырос на 3,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 40 пунктов, предложение не прибавило 50 пунктов).На старте торгов 19 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки пока отсутствовали.На 12.08 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного понизили действующие цены на доллар на фоне роста курса евронала при сохранившемся текущего равновесия покупок и продаж «американца» и «слабой» ликвидности: 28,04/28,08 UAH/USD, евро – 32,65-70/32,85-90 UAH/EUR.По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о заметном увеличении объема клиентского предложения валюты на фоне действующих на моменте цен: 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB.Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного просели с уровня открытия, реагируя на настроения клиентов. На моменте в городе действовали цены: 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,70/32,88 UAH/EUR, рубль 0,407/0,415 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 19 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,06/28,17 UAH/USD, евро – 32,70/32,86 UAH/EUR, рубль 0,410/0,417 UAH/RUB, Киев опт 28,07/28,12 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,07/28,12 UAH/USD, евро (опт) 32,60/32,85 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,60/32,85 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,05/28,20 UAH/USD, евро – 32,50/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,412 RUB/USD, Одесса – опт 22,09/28,13 UAH/USD, розница – 28,07/28,16 UAH/USD; Запорожье – 28,07/28,13 UAH/USD; евро – 32,70/32,88 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,416 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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