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"Укртелеком" підвищить тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 вер, 2018 08:00
Пропонуємо до обговорення:
Від "Укртелекому" надійшла пропозиція підвищити тарифи на телекомунікаційні послуги в два етапи.
Дивися повний текст \"Укртелеком\" підвищить тарифи
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R2
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Додано: Чет 20 вер, 2018 08:00
Супер менеджмент. Крім підвищення тарифів більше нічого і не вміють.
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Дикий не Дикий
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Додано: Чет 20 вер, 2018 08:08
Дикий не Дикий написав:
Супер менеджмент. Крім підвищення тарифів більше нічого і не вміють.
Им ничего другого не остается. Народ массово отключается от стационарных телефонов, соответственно, плату за обслуживание сетей перераспределяют по оставшимся
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antey1969
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Додано: Чет 20 вер, 2018 08:09
дыбильная контора, клиентами которой вынужденно являются жители периферии, где она является, практически, монополистом.
а монополист и диктует условия
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19yuriy91
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