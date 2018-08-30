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"Укртелеком" підвищить тарифи

"Укртелеком" підвищить тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 08:00

"Укртелеком" підвищить тарифи

Пропонуємо до обговорення:
Від "Укртелекому" надійшла пропозиція підвищити тарифи на телекомунікаційні послуги в два етапи.

Дивися повний текст \"Укртелеком\" підвищить тарифи.
R2
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Супер менеджмент. Крім підвищення тарифів більше нічого і не вміють.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 08:08

  Дикий не Дикий написав:Супер менеджмент. Крім підвищення тарифів більше нічого і не вміють.

Им ничего другого не остается. Народ массово отключается от стационарных телефонов, соответственно, плату за обслуживание сетей перераспределяют по оставшимся
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 08:09

Re:

дыбильная контора, клиентами которой вынужденно являются жители периферии, где она является, практически, монополистом.
а монополист и диктует условия
19yuriy91
 
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