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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Чет 20 вер, 2018 12:44 Итоги: Валюта 20.09.18



Евро к 09.20 Киева 20 сентября стоил $1,1680 по сравнению с $1,1673 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.



Курс доллара снизился по отношению к иене до ¥112,16 со ¥112,28 в среду, тогда как курс евро стабилен около ¥131.



Долларовый индекс USDX, учитывающий курсы доллара к валютам шести основных торговых партнеров США (евро, иене, британскому фунту стерлингов, канадскому доллару, швейцарскому франку и шведской кроне), снизился на 0,1%.



Картина для доллара на данный момент смешанная. Пока улучшение состояния аппетита к риску поддерживает динамику валют emerging markets и ведущих развитых стран, которые сильнее реагируют на риски.



Новозеландский доллар подорожал на 0,5% к доллару США и на 0,4% к иене на позитивных статданных - поквартальный рост ВВП усилился до максимума за два года. Экономика Новой Зеландии во II квартале ускорила подъем до 1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и 2,8% в годовом выражении с 0,5% и 2,6% соответственно в I квартале. Консенсус-прогнозы составляли 0,8% и 2,5%.



Индийская рупия упала на 0,8% в паре с долларом на азиатских торгах, хотя биржи самой Индии закрыты в четверг в связи с государственным праздником. Инвесторы обеспокоены стабильностью индийского финсектора.



Курс пары евро-доллар в среду после коррекции с уровня $1,1713 до $1,1648 поднялся к отметке $1,1685.



Курс пары фунт-доллар после резких колебаний в пределах $1,3098-1,3212 установился вблизи отметки $1,3165.



Курс доллар США/канадский доллар резко вырос сегодня до отметки 1,3010, однако впоследствии опустился до уровня 1,2927, минимального за последние двадцать дней.



Ослаблению курса канадского доллара способствовало сообщение агентства Bloomberg о том, что США и Канада едва ли смогут придти к соглашению на этой неделе по договору NAFTA. Однако сообщение о том, что представитель Канады возвращается в Вашингтон на переговоры, оказало курсу канадского доллара поддержку.



Бывший глава Народного Банка Китая Чжоу заявил, что вследствие торговой войны китайским экспортерам следует оперативно покинуть американский рынок. Экономические последствия подобного решения будут незначительны, а с точки зрения уверенности эффект будет гораздо больше.



Глава Еврокомиссии Юнкер заявил, что ЕС и Великобритания ЕЩЕ очень далеки от заключения договора по Brexit.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 20 сентября понизился на 53,73 коп. и составил 66,4725 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 2,42 коп., на торгах среды укрепился на 3,08 коп., оказавшись на уровне 28,1202 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения Институтской для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 19-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 2,68 коп., составил 28,1257 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 12 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,14/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок. Как и накануне, в дебюте торгов складывалось впечатление об отсутствии у рынка доллара уверенности в дальнейшем направлении движении. Об этом свидетельствуют первые реальные сделки по СКВ на «широком» уровне 28,14/28,18, которые спустя 19 минут, на 10.22 вернулись к 28,14/28,16 UAH/USD.



Наконец, с 10.42 «американец» на фоне преобладания оферов начал снижение, оказавшись в это время на цифре 28,13/28,15, а спустя 18 минут уже был на отметке 28,130/28,145 UAH/USD.

Игроки расставались с валютой ради гривни, которая требовалась для налоговых платежей.



С 11.12 динамика коррекции цен «американца» на межбанке выросла, доллар начал терять в цене выросшим темпом с появлением на рынке системных игроков, объемы оферов которых были значительными.

Около 11.30 СКВ упала к 28,090/28,110, а полдень рынок встретил уровнями 28,080/28,100 UAH/USD. Спустя полчаса курс «американца» просел к 28,075/28,100 UAH/USD, где «застрял» до 14.15 Киева, возобновив с этого часа снижение с цифры 28,070/28,095 UAH/USD.



Эти котировки доллара оставались неизменными до самого закрытия торгов на межбанке .



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1202 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,19% с 28,0672 UAH/USD до 28,1202 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 19 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.13 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, м0есячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 19 сентября, сменив «бычий» тренд на «медвежий» потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, бизнес, достаточно «плотно» вошедший в доллар, избавлялся от него ради гривни, необходимой для налоговых платежей.



Во-вторых, очень некстати, к 19 сентября Казначейство резко снизило компенсацию НДС вызвав нехватку безналичной нацвалюты. Об этом дали понять упавшие с уровня 56 120,4 млн. грн. к отметке 53 299,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Дефицит гривни подтвердили оставшиеся в «приподнятом» состоянии ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



В-третьих, к среде, как и прежде в этот день недели, вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже на межбанке .



В-четвертых, по предварительным данным, НБУ не принимал участие в торгах, выкупая «лишнюю» СКВ с платформы Matching и не препятствуя «баксопаду».



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 сентября выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара стал «медвежьим», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



Во-вторых, игроки интенсивно продавали СКВ, боясь потерять на курсе.



В-третьих, заметно выросло предложение экспортной СКВ из-за рубежа.



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 19 сентября констатировал снижение курса наличного доллара. До полудня «американец» терял в цене достаточно сдержанно, пополудни динамика ускорилась.



Разноскоростная коррекция наличного доллара стала следствием относительной «независимости» наличного валютного рынка от сезона фискальных платежей. До полудня клиенты наличного рынка достаточно «недоверчиво» воспринимали снижение курса безналичного доллара, ожидая «вмешательства» регулятора, которое могло заморозить откат посредством выкупа с межбанка «излишков» СКВ. Но регулятор «отпустил» рынок, не появившись на рынке. Осознав реальность этого «нейтралитета», клиенты «налички» стали более активно расставаться с долларом, ускорив коррекцию последнего.



На рынках вышеперечисленных городов после обеда начали спорадически появляться признаки обострения гривнедефицита. Дилеры наличного рынка боролись с этим недугом еще более решительным снижением долларовых цен. Стараясь при этом с одной стороны не повредить ликвидность, с другой, сохранить баланс спроса и предложения.



Последнее, за исключением рынка Запорожья удалось всем. Однако, как это не раз бывало раньше, равновесие покупок и продаж отнюдь не гарантировало высокие обороты. О регрессе на этом участке рапортовали валютчики Днепра, Киева, Харькова и Одессы.



Полагаю, некоторое снижение ликвидности торгов наличного «неформального» рынка в среду произошло из-за выросшей курсовой динамики наличного доллара. Как известно, потенциальные клиенты наличного рынка «не любят» как чрезмерного падения, так и запредельного роста цен на интересующую из валюту.

Кроме того, думается, многие клиенты наличного рынка не стали реагировать на это «обострение гривнепатриотизма», считая его делом временным и наверняка рассчитывая на скорое возращение валютного рынка в прежнюю колею «ползучей» девальвацию нацвалюты под присмотром регулятора.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 2,0-4,0 коп., офера потеряли 1,0-6,0 коп.



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» упали на 2,0-5,0 коп., позиция «предложение» потеряла 3,0-6,0 коп.



Таким образом, наличный рынок продемонстрировал небольшой рост межсессионной и внутридневной курсовой динамики, вызванный сменой тренда на рынке «зеленого» безнала и удивившись «нейтралитету» регулятора, который не стал выкупать «лишнюю» СКВ на межбанке. Мы не исключаем, что многие игроки наличного рынка могли расценить пассивность НБУ в среду как ожиданиями регулятора дальнейшей коррекции безналичного «американца». Думаю, они отчасти правы, поскольку вероятность «инерционной» пролонгации снижения курса доллара на межбанке в первой половине сессии 20 сентября достаточно велика. Давая шанс НБУ пополнить свои резервы более дешевым долларом.



В пользу этого предположения свидетельствует более динамичная коррекция наличного доллара во второй половине среды, намекая на аналогичный тренд на ближайших торгах межбанка.

Остается снова проверить реальность этого «предсказания» наличного рынка.



Однако, мы увлеклись, занявшись перспективами, не ознакомившись как следует с подробностями только что состоявшихся торгов «неформального» рынка наличных.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 19 сентября в целом отражает общую картину среды на украинском рынке наличных. Поэтому, автор на рынке Днепра и сосредоточится.



Впрочем, по порядку.



Торги 19 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,03-05/28,10-12 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль – 0,407/0,415 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж.



До полудня, из-за динамичной коррекции безналичного доллара на межбанке, вызвавшего соответствующие изменения в настроениях рынка и клиентов «налички», это равновесие спроса и предложения местным дилерам наличного рынка Днепра пришлось поддерживать дисконтированием действующих цен.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного просели с уровня открытия, реагируя на настроения клиентов. На моменте в городе действовали цены: 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,70/32,88 UAH/EUR, рубль 0,407/0,415 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж.



В дальнейшем валютчики Днепра пролонгировали снижение повышение действующих цен «американца», небезуспешно стараясь сохранить итоговое равновесие спроса и предложения, одновременно занимаясь поисками ставшей дефицитом гривни.



К финишу сессии баланс спроса и оферов удалось сохранить, однако выросшая курсовая динамика в комплекте с периодическими обострениями гривнедефицита, нанесли незначительный урон оборотам – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта Днепра «четверку», немного ухудшила показатели предыдущей сессии.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара просела на 2,0-4,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп. Более заметная внутридневная коррекция оферов – следствие небезуспешных попыток дилеров «заставить» клиентов приобретать СКВ на падающем рынке.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 2,0-4,0 коп., офера стали ниже на 1,0-3,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 28,03-05/28,10-12 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии покупок и продаж, которое пришлось поддерживать дисконтированием цен. До полудня в «мягком» режиме, а потом более решительно.



Около 12.21 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,70/32,88 UAH/EUR, рубль 0,407/0,415 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «низкая», равновесие покупок и продаж.



После обеда оптовый сегмент пролонгировал снижение действующих цен, как того требовало настроение клиентов, сформированное «зеленым» «антиралли» на межбанке и мероприятия по поддержке равновесия спроса и предложения.



Итоговый баланс не спас обороты оптового сегмента «налички» Днепра от потерь - ликвидность, заслужив от оптовиков «четверку с минусом», несколько понизила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 19 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 2,0-4,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием 18 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 2,0-4,0 коп., офера стали ниже на 1,0-3,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 19 сентября уровнями 32,60/32,80 UAH/EUR, констатировав в течение среды снижение бидов на 5,0-8,0 коп. на фоне потерь в 2,0-5,0 коп. оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 5,0 коп., офера потеряли 10,0 коп.



Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение среды пришлось заниматься нарастающими оферами валюты со стороны клиентов, одновременно при этом решая проблему нехватки гривни и стараясь при этом не «повредить» текущую ликвидность, а также сохранить равновесие покупок и продаж в более популярной в Украине паре доллар-гривня.



Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду стартовавшее еще на азиатской сессии ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex, исчерпавшееся около киевского полудня и сменившееся коррекцией.



Полагаю, это стало основной причиной внутридневного снижения обеих позиций наличной пары евро-гривня, причем ее потери были заметнее отката наличного доллара.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1676 к отметке $1,1668, констатировав внутридневное его снижение на «сиротские» 8 пунктов.



Полагаю, наши дилеры сообразно отреагировали на эту динамику, уронив в течение 19 сентября на 5,0 коп. биды и на 10,0 коп. офера евронала. Кроме того, валютчики не забыли о внутридневном снижении наличной пары доллар-гривня, добавив этот факт ко внутридневной коррекции цен наличного евро.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 19 сентября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1670, пара евро-доллар уже с 07.30 Киева инициировала ралли, «вознесшее» евро по состоянию на 11.45 Киева к отметке $1,1713. Здесь пара евро-доллар не задержалась, уже около 15.00 упав к $1,1670, где пребывала до 18.00 Киева. С этого часа была предпринята новая попытка роста, которая, однако, быстро свернулась, ограничившись касанием евро цифры $1,1689 около 19.00 Киева.



Как и накануне, «быкам» пары евро-доллар это надоело и они после 20.00 Киева прекратили «за уши» тянуть евро наверх. Лишившись этой поддержки, евро сник и провалился в диапазон $1,1670-1,1675, который не покидал до 22.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.

Курс доллара слабо снижается относительно евро и иены на европейской сессии рынка forex в среду.

Внимание рынка сосредоточено на новостях вокруг условий выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), а также о торговом конфликте между США и Китаем.



Главы государств и правительств стран ЕС соберутся в среду вечером в Зальцбурге на неформальную встречу, которую принимает Австрия как председатель Совета ЕС. В письме-приглашении европейским лидерам на этот саммит председатель Европейского совета Дональд Туск выделил три главные темы для обсуждения 19 и 20 сентября: миграция, внутренняя безопасность и Brexit.



Евро по состоянию на 16.25 Киева торгуется в районе $1,1677 против $1,1667 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро на указанное время находится в районе ¥131,14 по сравнению со ¥131,09 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥112,31 против ¥112,36 во вторник.



Фунт стерлингов торгуется в районе $1,3141 против $1,3148 накануне.

Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,15%.



Меж тем индекс USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,01%.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выступил в защиту глобальной торговой системы, основанной на определенных правилах, а также дал понять, что предпочел бы преодолевать противоречия в отношениях с торговыми партнерами с помощью консультаций, а не протекционистских мер. Он дал хорошую оценку состоянию китайской экономики и пообещал наращивать инвестиции в инфраструктуру.



Выступая на мероприятии в рамках Всемирного экономического форума в Тяньцзине в среду, Ли Кэцян повторил, что власти страны будут способствовать развитию новых технологий для поддержки экономического роста, отметив устойчивость фундамента китайской экономики.



При этом премьер повторил, что Китай не намерен девальвировать валюту, чтобы получить экспортные преимущества в ущерб своим партнерам.



Курс доллара опустился до 6,8528 юаня в Пекине по сравнению с 6,8615 юаня днем ранее.



Итак, Трамп все-таки ввел пошлины против китайских товаров на объем в $200 млрд. по ставке тарифа в 10% с 24 сентября.



Новость вышла в ночь на вторник, но все, что показала пара евро-доллар на этом – снижение с $1,1685 до $1,1665, двадцать пунктов.



После чего, как мы указывали в предыдущем «Вечернем обзоре», пара пошла вверх и весь день 18-го провела в безуспешных попытках прорвать отметку $1,17.

И это несмотря на то, что ставка в 10% против китайских товаров - это только до конца года, после чего все-таки будет установлена изначально обещанная ставка в 25%.



Кроме того, Трамп заявил, что в случае ответных действий со стороны Китая введет тарифы еще на объем в $267 млрд.

А Китай уже заявил, что ответные действия будут.



Таким образом, ситуация для аппетитов к риску развивается в крайне негативном ключе, но рынки почему-то не реагируют. С другой стороны, хотя пара евро-доллар во вторник показала максимум на отметке $1.1723, взятие стопов выше отметки $1,1750 снова не произошло. Вечером в среду пара евро-доллар откатилась от $1,1712 до $1,1670 к 22.05 Киева.



Таким образом, в целом пара остается в диапазоне $1,15-1,1750, и, если не считать прорыва под отметку $1,15 (вплоть до $1,13), произошедшего в середине августа, пара находится в этом диапазоне еще с 15 июня.



Мы теперь предполагаем, что раз сопротивление диапазона, отметку $1,1750, упорно защищают, то цене ничего не остается, кроме как пойти тестировать нижнюю границу диапазона, цифру $1,15.



Кроме того, мы полагаем, что рынки все-таки должны начать отыгрывать введение санкций со стороны Трампа сокращением аппетитов к риску, поскольку введение пошлин на такой серьезный объем не может не отразиться на мировой экономике. Следует также учесть, что заседание ФРС 26 сентября, на котором будет в очередной раз повышена ставка, произойдет уже на следующей неделе. А вот дальше, после легкого сбора стопов за отметкой $1,15, возможны два варианта.



Либо доллар пойдет дорожать дальше, отыгрывая ужесточение монетарной политики ФРС (удорожание стоимости долларовых заимствований), либо каким-то образом евро-доллар пойдет снова вверх, забирать все-таки стопы за отметкой $1,1750. Но пока не видно, какие могут проявиться факторы в пользу такого роста, что именно сможет столь заметно подстегнуть аппетиты к риску.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,60/32,80 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное снижение бидов на 5,0-8,0 коп. на фоне аналогичной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,407/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового рубля выросли на 20 пунктов, офера стали выше на 50 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 19 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с минусом», немного ухудшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по упавшему на 5,0 коп. с закрытия

вторника спросу и потерявшему 10,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 19 сентября по спросу выросли на 20 пунктов, прибавив 50 пунктов по предложению.



Сезон налоговых платежей, который заканчивается 20 сентября, с одной стороны реанимирует полузабытый «фактор 20-го числа», с другой, заставляет игроков валютного межбанка переключиться с доллара на гривню. «Переключение», как нарочно, сопровождалось признаками сжатия гривневой ликвидности, катализируя продажи СКВ ради нацвалюты.



Доллар на торгах валютного межбанка, кроме фискального драйвера, роняли вниз выросшие объемы притока экспортной выручки из-за рубежа, характерные для среды, 50% которых подлежало обязательной продаже.



На стороне «зеленых медведей» украинского валютного межбанка было Казначейство, резко снизившее «порции» гривневых компенсаций НДС.



Наличный рынок, несмотря на свое в значительной степени неучастие в «фискальном сезоне», констатировал состоявшуюся не без участия «медведей» межбанка, напугавших клиентов «налички», сдержанную коррекцию курса наличного «американца».



Инерция «фискального периода» вероятно сохранит на ближайших торгах валютного межбанка нисходящий тренд рынка доллара, хотя, высоковероятно, пополудни 20-го мы не исключаем попытку разворота тренда с «медвежьего» на «бычий». К пятнице шансы у «зеленых быков» межбанка вернуться на рынок станут еще выше.



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,07/28,095 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки незначительного расширения гривневой ликвидности, о котором дали понять поднявшиеся с уровня 53 299,2 млн. грн. к отметке 53 464,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Как мы указывали ранее, Казначейство снизило темп компенсации НДС.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.09 Киева

упали, обосновавшись на уровне 28,02/28,06 UAH/USD, индицируя пролонгацию сезона платежей в Казну, требовавшего приличного количества гривни.



С 10.12 эти локальные низы начали выкупать игроки, уже рассчитавшиеся с Казной, уплатив налоги. Их спрос поднял цену доллара по состоянию на 10.21 Киева до цифры 28,035/28,065 UAH/USD.



К 10.35 игроки, выкупавшие низы открытия в секторе доллара на межбанке подняли цену «американца» до 28,045/28,075 UAH/USD. Системных участников рынка пока не видно, обороты оставляют желать лучшего.



На 10.51 на рынке безналичного доллара ситуативное равновесие покупок и продаж, не позволившее курсу отойти от уровня 28,045/28,075 UAH/USD.



К 11.07 баланс рынка безналичного доллара позволил «американцу» заметно и почти симметрично сузить спред: 28,05/28,07 UAH/USD. Сохранение равновесия обеспечивалось эквивалентными покупками игроков, уже уплатившими налоги и продажами опоздавших плательщиков в Казну.



По состоянию на 11.28 безналичный доллар, индицируя выросшую на межбанке активность покупателей, приподнял более значимые биды: 28,055/28,070 UAH/USD.



При этом упорное противостояние спроса и предложения СКВ сопровождалось сохранением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo на приподнявшемся уровне 16,50/18,00% годовых. Это значение выросших 18-го бидов противоречит незначительному росту остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 12.09 Киева рынок безналичного доллара все еще пребывал на уровне 28,055/28,070 UAH/USD. Похоже, покупатели и продавцы СКВ «нашли друг друга» на межбанке и попросили им «не мешать».



Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 6,32 коп., составив 28,0625 UAH/USD.



На 12.27 котировки безналичного доллара все еще пребывали на отметке 28,055/28,070 UAH/USD, индицируя исключительную курсовую комфортность для покупателей и продавцов доллара.



По состоянию на 13.11 цена безналичного доллара не изменилась, оставшись на отметке 28,055/28,070 UAH/USD.



На фоне этой цифры межбанк ушел около 13.11 на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 сентября с уровней: доллар – 27,90/28,15 UAH/USD, евро – 32,40/32,95 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 19 сентября по спросу не изменился, упав по предложению на 5,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 19 сентября по спросу и по предложению прибавил по 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1673, поднявшись до $1,1689 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив до отметки $1,1692 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 20 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00-02/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос упал на 3,0-7,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.), евро – 32,60-65/32,80-83 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 сентября спрос понизился на 3,0-8,0 коп., предложение потеряло 2,0-5,0 коп.); рубль - 0,408/0,416 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос повысился на 10 пунктов, предложение прибавило столько же).



На открытии торгов 20 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низких оборотов.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00-02/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос упал на 3,0-7,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.), евро – 32,60-65/32,80-83 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 сентября спрос понизился на 3,0-8,0 коп., предложение потеряло 2,0-5,0 коп.); рубль - 0,408/0,416 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос повысился на 10 пунктов, предложение прибавило столько же).



На старте торгов 20 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие сделки были в балансе.



На 12.29 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного понизили действующие цены на доллар на фоне роста курса евронала при сохранившемся текущего равновесия покупок и продаж «американца» и «слабой» ликвидности: 27,98/28,03 UAH/USD, евро – 32,55/32,80 UAH/EUR.



По состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о стабильности действующих цен (28,00/28,10 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB) на фоне сохранения доминирования оптового клиентского «приноса».



Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного просели с уровня открытия, реагируя на настроения клиентов. На моменте в городе действовали цены: 28,00/28,07 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,408/0,416 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 20 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,00/28,10 UAH/USD, евро – 32,65/32,80 UAH/EUR, рубль 0,4130,418 UAH/RUB, Киев опт 28,03/28,06 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,03/28,06 UAH/USD, евро (опт) 32,50/32,80 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,50/32,80 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 32,45/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,412 RUB/USD, Одесса – опт 28,01/28,05 UAH/USD, розница – 28,00/28,07 UAH/USD; Запорожье – 28,00/28,10 UAH/USD; евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,420 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Доллар США в четверг утром стабилизировался у сентябрьского минимума в отсутствие существенных новостей о торговых спорах или других негативных факторах.Картина для доллара на данный момент смешанная. Пока улучшение состояния аппетита к риску поддерживает динамику валют emerging markets и ведущих развитых стран, которые сильнее реагируют на риски.Курс пары евро-доллар в среду после коррекции с уровня $1,1713 до $1,1648 поднялся к отметке $1,1685.Курс пары фунт-доллар после резких колебаний в пределах $1,3098-1,3212 установился вблизи отметки $1,3165.Курс доллар США/канадский доллар резко вырос сегодня до отметки 1,3010, однако впоследствии опустился до уровня 1,2927, минимального за последние двадцать дней.Ослаблению курса канадского доллара способствовало сообщение агентства Bloomberg о том, что США и Канада едва ли смогут придти к соглашению на этой неделе по договору NAFTA. Однако сообщение о том, что представитель Канады возвращается в Вашингтон на переговоры, оказало курсу канадского доллара поддержку.Бывший глава Народного Банка Китая Чжоу заявил, что вследствие торговой войны китайским экспортерам следует оперативно покинуть американский рынок. Экономические последствия подобного решения будут незначительны, а с точки зрения уверенности эффект будет гораздо больше.Глава Еврокомиссии Юнкер заявил, что ЕС и Великобритания ЕЩЕ очень далеки от заключения договора по Brexit.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,19% с 28,0672 UAH/USD до 28,1202 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 19 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.13 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, м0есячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 19 сентября, сменив «бычий» тренд на «медвежий» потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, бизнес, достаточно «плотно» вошедший в доллар, избавлялся от него ради гривни, необходимой для налоговых платежей.Во-вторых, очень некстати, к 19 сентября Казначейство резко снизило компенсацию НДС вызвав нехватку безналичной нацвалюты. Об этом дали понять упавшие с уровня 56 120,4 млн. грн. к отметке 53 299,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Дефицит гривни подтвердили оставшиеся в «приподнятом» состоянии ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.В-третьих, к среде, как и прежде в этот день недели, вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже на межбанке .В-четвертых, по предварительным данным, НБУ не принимал участие в торгах, выкупая «лишнюю» СКВ с платформы Matching и не препятствуя «баксопаду».Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 сентября выросли, имея для этого следующие причины.Во-первых, рынок доллара стал «медвежьим», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.Во-вторых, игроки интенсивно продавали СКВ, боясь потерять на курсе.В-третьих, заметно выросло предложение экспортной СКВ из-за рубежа.Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 19 сентября констатировал снижение курса наличного доллара. До полудня «американец» терял в цене достаточно сдержанно, пополудни динамика ускорилась.Разноскоростная коррекция наличного доллара стала следствием относительной «независимости» наличного валютного рынка от сезона фискальных платежей. До полудня клиенты наличного рынка достаточно «недоверчиво» воспринимали снижение курса безналичного доллара, ожидая «вмешательства» регулятора, которое могло заморозить откат посредством выкупа с межбанка «излишков» СКВ. Но регулятор «отпустил» рынок, не появившись на рынке. Осознав реальность этого «нейтралитета», клиенты «налички» стали более активно расставаться с долларом, ускорив коррекцию последнего.На рынках вышеперечисленных городов после обеда начали спорадически появляться признаки обострения гривнедефицита. Дилеры наличного рынка боролись с этим недугом еще более решительным снижением долларовых цен. Стараясь при этом с одной стороны не повредить ликвидность, с другой, сохранить баланс спроса и предложения.Последнее, за исключением рынка Запорожья удалось всем. Однако, как это не раз бывало раньше, равновесие покупок и продаж отнюдь не гарантировало высокие обороты. О регрессе на этом участке рапортовали валютчики Днепра, Киева, Харькова и Одессы.Полагаю, некоторое снижение ликвидности торгов наличного «неформального» рынка в среду произошло из-за выросшей курсовой динамики наличного доллара. Как известно, потенциальные клиенты наличного рынка «не любят» как чрезмерного падения, так и запредельного роста цен на интересующую из валюту.Кроме того, думается, многие клиенты наличного рынка не стали реагировать на это «обострение гривнепатриотизма», считая его делом временным и наверняка рассчитывая на скорое возращение валютного рынка в прежнюю колею «ползучей» девальвацию нацвалюты под присмотром регулятора.В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 2,0-4,0 коп., офера потеряли 1,0-6,0 коп.По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» упали на 2,0-5,0 коп., позиция «предложение» потеряла 3,0-6,0 коп.Таким образом, наличный рынок продемонстрировал небольшой рост межсессионной и внутридневной курсовой динамики, вызванный сменой тренда на рынке «зеленого» безнала и удивившись «нейтралитету» регулятора, который не стал выкупать «лишнюю» СКВ на межбанке. Мы не исключаем, что многие игроки наличного рынка могли расценить пассивность НБУ в среду как ожиданиями регулятора дальнейшей коррекции безналичного «американца». Думаю, они отчасти правы, поскольку вероятность «инерционной» пролонгации снижения курса доллара на межбанке в первой половине сессии 20 сентября достаточно велика. Давая шанс НБУ пополнить свои резервы более дешевым долларом.В пользу этого предположения свидетельствует более динамичная коррекция наличного доллара во второй половине среды, намекая на аналогичный тренд на ближайших торгах межбанка.Остается снова проверить реальность этого «предсказания» наличного рынка.Однако, мы увлеклись, занявшись перспективами, не ознакомившись как следует с подробностями только что состоявшихся торгов «неформального» рынка наличных.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 19 сентября в целом отражает общую картину среды на украинском рынке наличных. Поэтому, автор на рынке Днепра и сосредоточится.Впрочем, по порядку.Торги 19 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,03-05/28,10-12 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль – 0,407/0,415 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж.До полудня, из-за динамичной коррекции безналичного доллара на межбанке, вызвавшего соответствующие изменения в настроениях рынка и клиентов «налички», это равновесие спроса и предложения местным дилерам наличного рынка Днепра пришлось поддерживать дисконтированием действующих цен.Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного просели с уровня открытия, реагируя на настроения клиентов. На моменте в городе действовали цены: 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,70/32,88 UAH/EUR, рубль 0,407/0,415 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж.В дальнейшем валютчики Днепра пролонгировали снижение повышение действующих цен «американца», небезуспешно стараясь сохранить итоговое равновесие спроса и предложения, одновременно занимаясь поисками ставшей дефицитом гривни.К финишу сессии баланс спроса и оферов удалось сохранить, однако выросшая курсовая динамика в комплекте с периодическими обострениями гривнедефицита, нанесли незначительный урон оборотам – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта Днепра «четверку», немного ухудшила показатели предыдущей сессии.В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара просела на 2,0-4,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп. Более заметная внутридневная коррекция оферов – следствие небезуспешных попыток дилеров «заставить» клиентов приобретать СКВ на падающем рынке.Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 2,0-4,0 коп., офера стали ниже на 1,0-3,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 28,03-05/28,10-12 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии покупок и продаж, которое пришлось поддерживать дисконтированием цен. До полудня в «мягком» режиме, а потом более решительно.Около 12.21 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,70/32,88 UAH/EUR, рубль 0,407/0,415 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «низкая», равновесие покупок и продаж.После обеда оптовый сегмент пролонгировал снижение действующих цен, как того требовало настроение клиентов, сформированное «зеленым» «антиралли» на межбанке и мероприятия по поддержке равновесия спроса и предложения.Итоговый баланс не спас обороты оптового сегмента «налички» Днепра от потерь - ликвидность, заслужив от оптовиков «четверку с минусом», несколько понизила показатели предыдущей сессии.На протяжении 19 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 2,0-4,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.По сравнению с закрытием 18 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 2,0-4,0 коп., офера стали ниже на 1,0-3,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 19 сентября уровнями 32,60/32,80 UAH/EUR, констатировав в течение среды снижение бидов на 5,0-8,0 коп. на фоне потерь в 2,0-5,0 коп. оферов.По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 5,0 коп., офера потеряли 10,0 коп.Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение среды пришлось заниматься нарастающими оферами валюты со стороны клиентов, одновременно при этом решая проблему нехватки гривни и стараясь при этом не «повредить» текущую ликвидность, а также сохранить равновесие покупок и продаж в более популярной в Украине паре доллар-гривня.Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду стартовавшее еще на азиатской сессии ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex, исчерпавшееся около киевского полудня и сменившееся коррекцией.Полагаю, это стало основной причиной внутридневного снижения обеих позиций наличной пары евро-гривня, причем ее потери были заметнее отката наличного доллара.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,60/32,80 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное снижение бидов на 5,0-8,0 коп. на фоне аналогичной потери оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложениюТорги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,407/0,415 UAH/RUB.По сравнению с закрытием вторника биды оптового рубля выросли на 20 пунктов, офера стали выше на 50 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 19 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с минусом», немного ухудшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по упавшему на 5,0 коп. с закрытиявторника спросу и потерявшему 10,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 19 сентября по спросу выросли на 20 пунктов, прибавив 50 пунктов по предложению.В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,07/28,095 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки незначительного расширения гривневой ликвидности, о котором дали понять поднявшиеся с уровня 53 299,2 млн. грн. к отметке 53 464,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Как мы указывали ранее, Казначейство снизило темп компенсации НДС.Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.09 Киеваупали, обосновавшись на уровне 28,02/28,06 UAH/USD, индицируя пролонгацию сезона платежей в Казну, требовавшего приличного количества гривни.С 10.12 эти локальные низы начали выкупать игроки, уже рассчитавшиеся с Казной, уплатив налоги. Их спрос поднял цену доллара по состоянию на 10.21 Киева до цифры 28,035/28,065 UAH/USD.К 10.35 игроки, выкупавшие низы открытия в секторе доллара на межбанке подняли цену «американца» до 28,045/28,075 UAH/USD. Системных участников рынка пока не видно, обороты оставляют желать лучшего.На 10.51 на рынке безналичного доллара ситуативное равновесие покупок и продаж, не позволившее курсу отойти от уровня 28,045/28,075 UAH/USD.К 11.07 баланс рынка безналичного доллара позволил «американцу» заметно и почти симметрично сузить спред: 28,05/28,07 UAH/USD. Сохранение равновесия обеспечивалось эквивалентными покупками игроков, уже уплатившими налоги и продажами опоздавших плательщиков в Казну.По состоянию на 11.28 безналичный доллар, индицируя выросшую на межбанке активность покупателей, приподнял более значимые биды: 28,055/28,070 UAH/USD.При этом упорное противостояние спроса и предложения СКВ сопровождалось сохранением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo на приподнявшемся уровне 16,50/18,00% годовых. Это значение выросших 18-го бидов противоречит незначительному росту остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.К 12.09 Киева рынок безналичного доллара все еще пребывал на уровне 28,055/28,070 UAH/USD. Похоже, покупатели и продавцы СКВ «нашли друг друга» на межбанке и попросили им «не мешать».Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 6,32 коп., составив 28,0625 UAH/USD.На 12.27 котировки безналичного доллара все еще пребывали на отметке 28,055/28,070 UAH/USD, индицируя исключительную курсовую комфортность для покупателей и продавцов доллара.По состоянию на 13.11 цена безналичного доллара не изменилась, оставшись на отметке 28,055/28,070 UAH/USD.На фоне этой цифры межбанк ушел около 13.11 на обеденный перерыв.Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 сентября с уровней: доллар – 27,90/28,15 UAH/USD, евро – 32,40/32,95 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.Евро по сравнению с 19 сентября по спросу не изменился, упав по предложению на 5,0 коп.Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 19 сентября по спросу и по предложению прибавил по 50 пунктов.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1673, поднявшись до $1,1689 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив до отметки $1,1692 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 20 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00-02/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос упал на 3,0-7,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.), евро – 32,60-65/32,80-83 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 сентября спрос понизился на 3,0-8,0 коп., предложение потеряло 2,0-5,0 коп.); рубль - 0,408/0,416 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос повысился на 10 пунктов, предложение прибавило столько же).На открытии торгов 20 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низких оборотов.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00-02/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос упал на 3,0-7,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.), евро – 32,60-65/32,80-83 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 сентября спрос понизился на 3,0-8,0 коп., предложение потеряло 2,0-5,0 коп.); рубль - 0,408/0,416 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос повысился на 10 пунктов, предложение прибавило столько же).На старте торгов 20 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие сделки были в балансе.На 12.29 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного понизили действующие цены на доллар на фоне роста курса евронала при сохранившемся текущего равновесия покупок и продаж «американца» и «слабой» ликвидности: 27,98/28,03 UAH/USD, евро – 32,55/32,80 UAH/EUR.По состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о стабильности действующих цен (28,00/28,10 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB) на фоне сохранения доминирования оптового клиентского «приноса».Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного просели с уровня открытия, реагируя на настроения клиентов. На моменте в городе действовали цены: 28,00/28,07 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,408/0,416 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 20 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,00/28,10 UAH/USD, евро – 32,65/32,80 UAH/EUR, рубль 0,4130,418 UAH/RUB, Киев опт 28,03/28,06 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,03/28,06 UAH/USD, евро (опт) 32,50/32,80 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,50/32,80 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 32,45/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,412 RUB/USD, Одесса – опт 28,01/28,05 UAH/USD, розница – 28,00/28,07 UAH/USD; Запорожье – 28,00/28,10 UAH/USD; евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,420 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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