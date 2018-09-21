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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: П'ят 21 вер, 2018 12:09 Итоги: Валюта 21.09.18



По состоянию на 8.05 Киева курс доллара к иене рос до ¥112,75 за доллар со ¥112,48.



Курс евро к доллару рос до $1,1781 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1777 за евро.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,01%, до 93,91 пункта.



Участники торгов обратили внимание на заявления представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна, сделанные днем ранее. По его словам, Китай не собирается делать курс юаня инструментом в торговой войне с США. Он отметил, что Китай не будет заниматься конкурентной девальвацией курса национальной валюты и будет дальше сохранять его на рациональном стабильном уровне.



Старший стратег SMBC Nikko Securities Макото Нодзи, полагает, что данное заявление китайской стороны усилило надежды на рынке на более мягкий исход торговой войны между США и КНР. На этом фоне произошло увеличение интереса инвесторов к рисковым активам, а спрос на более надежную японскую иену сократился.



Драгоценные металлы подросли в цене 20 сентября.



Цены на золото выросли до самого высокого уровня за три недели после падения индекса доллара США, потерявшего более чем на 2% с начала месяца.



Декабрьское золото выросло на $3 или почти на 0,3%, до $1 211,30 за унцию, что является самым высоким с конца августа.



Драгоценный металл, показывающий на этой неделе рост на 0,3%, завершил свою восьмую сессию подряд выше уровня $1200, которую аналитики рассматривают как показатель того, что золото может усилить свое продвижение отсюда. Золото прибавило более чем 9% с начала 2018 года.



Декабрьское серебро прибавило 0,2% до $14,305 за унцию.



Фьючерсы на палладий поднялись в четверг, показав рост седьмую сессию подряд и достигнув самого высокого уровня с февраля, чему способствовали долгосрочные и краткосрочные ожидания в отношении более сильного глобального спроса на металл, который используется в бензиновых двигателях.



Декабрьский палладий вырос на $13,40, или 1,3%, до $1044,20 за унцию. Это было самым высоким закрытием с 26 февраля, согласно данным «Итогов.



Октябрьская платина выросла на $12,30, или 1,5%, до $834,20 за унцию.



«В Америке лозунг «Make the Truck Great Again» занял место, и это прежде всего относится к крупным внедорожникам и грузовикам», - сказал в четверг Майкл Джонс, исполнительный директор Platinum Group Metals Ltd.



После скандала с Volkswagen в 2015 году продажи в бензиновых двигателей растут в Европе, - сказал он. Платина в основном используется в автомобилях на дизельном топливе, а палладий используется в автомобилях с бензиновым двигателем.



Кроме того, новые стандарты выбросов в Китае для автомобилей станут эффективными в 2020 году и будут «увеличивать количество палладия, необходимого в каждом автомобиле», - сказал Джонс.



Новости доминировали в североамериканских торгах рынка forex, хотя внимание инвесторов было сосредоточено и к другим факторам. В последних событиях, связанных с Североамериканским соглашением о свободной торговле, в отчете Bloomberg цитировались неназванные источники, в которых говорилось, что на этой неделе сделка между Канадой и США будет маловероятной.



Индекс доллара США снизился на 0,6% до 93,926 пункта и колеблется около двухмесячного минимума, несмотря на то, что он отыграл некоторую раннюю слабость по отношению к канадскому доллару, торгуясь на уровне C$1,2912, что на 0,1% ниже, чем в среду.



Новозеландский доллар показывал одну из лучших динамик в начале четверга после того, как отчет о реальном валовом внутреннем продукте за второй квартал показал, что экономика Новой Зеландии выросла на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив ожидания в 2,2%.



Новозеландский доллар торговался на уровне $0,6688, что является самым высоким за три недели, по сравнению с $0,6617 в конце среды в Нью-Йорке.

Фунт достиг максимумов с середины июля, торгуясь на уровне $1,3268 по сравнению с $1,3143 в конце среды.



Меж тем, евро вырос до $1,1775 с $1,1673.



Также в Европе Швейцарский национальный банк сохранил свою политику без изменений, в результате чего швейцарский франк укрепился против доллара США. Один доллар торговался на уровне 0,9594 франка по сравнению с 0,9671 франка в конце среды в Нью-Йорке.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 21 сентября понизился на 22,28 коп. и составил 66,2497 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 3,08 коп., на торгах четверга укрепился на 5,83 коп., оказавшись на уровне 28,0619 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 20-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 6,32 коп., составил 28,0625 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 20 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,070/28,095 UAH/USD виртуально, без сделок. Около 10.09 курс доллара упал к 28,02/28,06 UAH/USD, это привлекло внимание нечастых в это время на межбанке импортеров, инициировавших выкуп этих минимумов.

К 10.20 «американец» вырос на этих покупках до 28,035/28,065, а спустя 45 минут обосновался на цифре 28,045/28,075 UAH/USD. При этом рынок постепенно выравнивался в баланс спроса и предложение, окончательно завершив балансировку около 11.24, когда курс доллара достиг отметки 28,055/28,070 UAH/USD.



Как оказалось впоследствии, эти довольно узкие котировки были комфортными как для присутствовавших на межбанке импортеров, так и продавцов СКВ. Комфортность долларовых цен подтвердилась их неизменностью до 14.30 Киева, когда офера валюты начали преобладать, инициировав «порционное» снижение цен «американца» до 28,045/28,065 UAH/USD. Однако эта коррекция уже с 15.30 была прервана столь же низколиквидными покупками, приподнявшими «американца» к 28,05/28,07 UAH/USD.



Эти котировки доллара оставались неизменными до самого закрытия торгов на межбанке .



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0619 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,02% с 28,0672 UAH/USD до 28,0619 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 20 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 20 сентября, сохранив «медвежий» тренд потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как и накануне, бизнес, вошедший в доллар в дебюте месяца на фоне волатильного рынка, избавлялся от него ради гривни, необходимой для налоговых платежей. 20-го последний срок платежа.



Во-вторых, очень несвоевременно Казначейство резко снизило объемы компенсаций НДС, вызвав нехватку безналичной нацвалюты. Например, 19-го на рынок вернули всего 163 млн. грн., что сопровождалось снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 53 299,2 млн. грн. к отметке 52 464,2 млн. грн. Дефицит гривни подтвердили оставшиеся в «приподнятом» состоянии ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



В-третьих, к четвергу, как и прежде в этот день недели, вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже на межбанке .



В-четвертых, как и накануне, НБУ не принимал участие в торгах, выкупая «лишнюю» СКВ с платформы Matching и не препятствуя «баксопаду».



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 20 сентября выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара сохранил свой «медвежий» «окрас», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



Во-вторых, затяжной период стабильности цен 28,055/28,070 UAH/USD свидетельствовал о том, что продавцы и покупатели СКВ «нашли друг друга», сбалансировав спрос и предложение.



В-третьих, объем притока экспортной СКВ из-за рубежа оставался на высоком уровне.



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 20 сентября констатировал внутридневное снижение курса наличного доллара, динамика которого выросла. Основные причины ускорения темпов отката наличного доллара прежние: более заметные потери средневзвешенного курса «американца» с 3,08 до 5,83 коп. на валютном межбанке и обострение гривнедефицита на наличном рынке.



Выросшая курсовая динамика отката на рынке наличных в комплекте с вышеупомянутой нехваткой гривневого инструмента стали главными причинами регресса на участке ликвидности, несмотря на «медвежий» характер рынка наличной пары доллар-гривня.



За исключением Запорожья, где торги четверга завершились, как и накануне. с преобладанием клиентского «приноса», на рынках остальных вышеперечисленных городов сессия 20-го закончилась балансом спрос/предложения. Но, как мы указали ранее, это не спасло обороты от потерь.



Необходимо подчеркнуть, что мы ожидали от торгов четверга на валютном межбанке замедление коррекции курса «американца» уже после обеда. Строго говоря, эти ожидания состоялись – с 11.20 и до самого закрытия, де-факто состоявшегося около 16.00, цена безналичного уже доллара не менялась. Заметный обвал курса после 16.15, полагаю, не стоит принимать в расчет, поскольку он сопровождался нулевой ликвидностью сделок.



Не исключено, что «впечатлительные» клиенты наличного рынка могли встревожиться этим постфинишным откатом курса безналичной СКВ и понесли «сдавать валюту» более активно, усугубив снижение долларовых цен на наличном рынке и обострив гривнедефицит.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Запорожье), либо потеряла 5,0-9,0 коп. (лидировал в откате рынок Днепра), офера стали ниже на 2,0-6,0 коп. (лидерство в снижении сохранил за собой Днепр).



Запорожье за внутридневную стабильность более значимых бидов «расплатилось «итоговым «перекосом» в сторону «приноса» и заметным регрессом в оборотах.



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» понизились на 5,0-12,0 коп. (лидировал в снижении Днепр), офера потеряли 3,0-10,0 коп. (в наибольшей степени предложение упало в Днепре).



Динамичный откат цен наличного доллара, полагаю, не может являться надежным основанием для ожидания заметной коррекции курса безналичного доллара в пятницу в контексте предсказательских способностей «налички». В значительной степени внутридневное падение курса наличного доллара стало следствием острейшего гривнедефицита, который не идет ни в какое сравнение с ситуативным ростом спроса на безналичную нацвалюту. Как мы неоднократно подчеркивали, наличный рынок перманентно пребывает на жесткой гривневой диете, в отличие от межбанка.



Последний на ближайших торгах, проходящих уже после завершения сезона фискальных платежей, может «позволить себе» боковик. На фоне терминации «сафари» на гривневые ресурсы. А вот наличный рынок по-прежнему останется на голодном гривневом пайке, который будет продолжать удерживать курс СКВ в пониженном состоянии. Если, разумеется, курсовой зазор наличного и безналичного долларов не позволит возобновить переток с дешевого наличного рынка на более дорогой безнал. Впрочем, подобный сюжет возможен, если импортеры окажутся достаточно агрессивными при посильной поддержке «пятничного синдрома».



Однако, мы увлеклись, занявшись перспективами, не ознакомившись как следует с подробностями только что состоявшихся торгов «неформального» рынка наличных.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 20 сентября в целом отражает общую картину четверга на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.



Впрочем, по порядку.



Торги 20 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,93/28,03 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,420 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж.



До полудня, из-за динамичной коррекции безналичного доллара на межбанке, вызвавшего соответствующие изменения в настроениях рынка и клиентов «налички», это равновесие спроса и предложения местным дилерам наличного рынка Днепра пришлось поддерживать дисконтированием действующих цен.



Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного просели с уровня открытия, реагируя на настроения клиентов. На моменте в городе действовали цены: 28,00/28,07 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,408/0,416 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «низкая», равновесие покупок и продаж.



В дальнейшем валютчики Днепра пролонгировали снижение повышение действующих цен «американца», одновременно стараясь сохранить равновесие спроса и предложения, одновременно занимаясь поисками ставшей дефицитом гривни.



К финишу сессии баланс спроса и оферов удалось сохранить, однако выросшая курсовая динамика в комплекте с заметным обострением гривнедефицита, нанесли урон оборотам – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «тройку с плюсом», ухудшила показатели предыдущей сессии.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара просела на 7,0-9,0 коп., офера потеряли 6,0 коп. Более заметная внутридневная коррекция бидов - следствие небезуспешных попыток дилеров ограничить «принос» доллара, «вымывающий» гривневую ликвидность.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 10,0-12,0 коп., офера стали ниже на 8,0-10,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 27,93/28,02 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии покупок и продаж, которое пришлось поддерживать дисконтированием цен. До полудня в «мягком» режиме, а потом более решительно.



Около 12.20 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,00/28,07 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,408/0,416 UAH/RUB На моменте торговая активность на местном оптовом рынке «низкая», равновесие покупок и продаж.



После обеда оптовый сегмент пролонгировал снижение действующих цен, действуя более решительно, поскольку клиентский «принос» становился все настойчивей, а запасы гривни таяли очень быстро.



Итоговый баланс не спас обороты оптового сегмента «налички» Днепра от потерь - ликвидность, заслужив от оптовиков «тройку», понизила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 20 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 7,0-9,0 коп., офера потеряли 6,0 коп.



По сравнению с закрытием 19 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 10,0-12,0 коп., офера стали ниже на 8,0-10,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 20 сентября уровнями 32,70/32,90 UAH/EUR, констатировав в течение четверга рост бидов на 5,0-10,0 коп. на фоне «привеса» оферов на 7,0-10,0 коп. оферов.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового наличного евро в Днепре прибавили по 10,0 коп.



Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение четверга пришлось заниматься нарастающими оферами «зеленой» валюты со стороны клиентов, одновременно при этом решая проблему нехватки гривни и стараясь не «повредить» текущую ликвидность, а также сохранить равновесие покупок и продаж в более популярной в Украине паре доллар-гривня.



Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду стартовавшее на европейской сессии ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex, которое наконец-то обеспечило пробитие вверх евро отметку $1,1750 и касание цифры $1,1773 около 15.30 Киева. Поскольку пара евро-доллар пребывала в районе этой цифры достаточно долго (с 15.10 до 16.40 Киева), надо полагаю, у солидных игроков форекса было время окончательно сняться со стопов, вернувшись к «пограничной» отметке $1,1750.



Полагаю, это стало основной причиной внутридневного заметного повышения обеих позиций наличной пары евро-гривня, несмотря на противоположный тренд наличного доллара.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1678 к отметке $1,1750, констатировав внутридневное его повышение на изрядные 72 пункта.



Полагаю, наши дилеры сообразно отреагировали на эту динамику, подняв в течение 20 сентября биды и офера евронала. Кроме того, валютчики не забыли о внутридневном снижении наличной пары доллар-гривня, добавив этот факт ко внутридневному повышению цен наличного евро.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 20 сентября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1673, пара евро-доллар до начала европейских торгов сумела приподняться к $1,1682.



Затем динамика роста пары заметно выросла, приведя ее к уровню $1,1775 около 15.30 Киева. Пара достаточно надолго задержалась в районе отметки $1,1770, позволив, как мы указали выше, «с гарантией» снять пару со стопов системным игрокам.



О том, что это мероприятие закончилось, дала понять коррекция пары евро-доллар, приведшая ее к 19.00 в район отметки $1,1740. Новая попытка повторить это восхождение, стартовавшая после 19.15 Киева почти повторила максимум от 15.30 Киева, оказавшись около 20.25 Киева на уровне $1,1770, инициировав неспешную коррекцию…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс американского доллара к корзине мировых валют в ходе торгов в четверг опускался до минимума за несколько недель, в то время как нацвалюты Великобритании и Новой Зеландии растут благодаря позитивной статистике.



Евро по состоянию на 15.30 Киева торгуется в районе $1,1775 против $1,1673 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро к указанному часу находится в районе ¥131,97 по сравнению со ¥131,06 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥112,15 против ¥112,28 в среду.



Фунт стерлингов торгуется в районе $1,3282 против $1,3144 накануне.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, упал на 0,67%.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16-ти основных мировых валют, опустился на 0,44%.



Розничные продажи в Великобритании неожиданно выросли в августе - на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Национальное статистическое управление страны в четверг. Относительно того же месяца 2017 года они выросли на 3,3%. Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя на 0,2% и повышения второго на 2,3%.



Новозеландский доллар дорожает седьмую сессию подряд, что является самым длительным подобным периодом с января. Его курс составляет сейчас $0,667 против $0,6615 днем ранее.

ВВП Новой Зеландии вырос во втором квартале на 1% относительно предыдущих трех месяцев и на 2,8% по сравнению с апрелем-июнем 2017 года, что превзошло ожидания экспертов.

Норвежский ЦБ в четверг увеличил ключевую процентную ставку впервые за семь лет - на 0,25 процентного пункта с рекордно низкого уровня, до 0,75%. Решение совпало с ожиданиями рынка, поскольку банк дал сигнал о предстоящем повышении еще в июне.

Курс норвежской нацвалюты находится в районе 8,144 кроны за $1 по сравнению с 8,1516 в среду.



Сюжет для курса американской валюты (или индекса доллара, если угодно) в этот четверг продемонстрировал обратную сторону реализуемой Штатами политики протекционизма.



По мнению 113 экспертов Reuters, вероятность рецессии в течение двух последующих лет возросла до 35%, самая пессимистичная оценка составляет 75%.



Торговые войны способны замедлить американскую экономику до 2% к концу 2019.



Согласно исследованиям Oxford Economics, если угроза хозяина Белого дома о расширении тарифов на $267 млрд. воплотится в жизнь, ВВП США по итогам следующего года потеряет около 1 п.п. Прогноз ФРС и Бюджетного комитета Конгресса составляет 2,4-2,8%. С учетом потенциальных потерь он хуже, чем консенсус-оценка опрошенных Reuters экономистов.



Полагаю, во многом пессимизм специалистов обусловлен ответными мерами конкурентов, которые создают серьезные проблемы торговому балансу США.

В частности, мы считаем, что Поднебесная способна ввести квоты на американский импорт и расширить налоговые льготы для оказания помощи пострадавшим от политики протекционизма китайским компаниям.

Например, может быть увеличен объем возмещения НДС при экспорте.



На этом фоне вялая реакция или банальный «зевок» доллара на эскалацию торгового конфликта обусловлен, «усталостью» рынков устали от торговых войн.



Всем было очевидно, что Трамп останавливаться не намерен, а Китай, наверняка, будет отвечать.



Противники обменялись ударами аккурат на то время, когда спекулянты уже пресытились покупками доллара.

На рынке forex все чаще можно встретить мнение, что стартовавшее в апреле ралли индекса доллара (USDX) подходит к концу.

И четыре повышения ставки ФРС в текущем году, и доведение Штатами пошлин до 100% китайского импорта уже учтены в котировках долларовых пар.



А вот то обстоятельство, что другие страны способны извлечь выгоду из конфликта Вашингтона и Пекина пока в новинку. Действительно, если США вводят тарифы против одной страны, то они создают льготные условия для других.

Так, согласно анализу Центра международной экономики IFO, Европа может стать главным бенефициаром торговой войны между Штатами и Поднебесной, так как поставляемые с ее территории товары стали вдруг относительно дешевле для американского потребителя, чем китайские.



Охлаждение интереса инвесторов к доллару США обусловлено, в том числе, и замедлением процесса репатриации прибыли американских корпораций. В первом квартале они вернули в Штаты $294 млрд., во втором – $169,5 млрд., в третьем, согласно прогнозам Wall Street Journal, цифра упадет до $143 млрд.

Краткосрочно поддержку доллару может оказать фактор близости заседания FOMC Федрезерва. Вопрос повышения ставки по федеральным фондам до 2,25% уже практически решен (срочный рынок выдает 94%-ю вероятность такого исхода), так что «быки» по паре евро-доллар после каждого касания уровня $1,1770 неспешно откатываются вниз.



На этом фоне настораживает отсутствие выраженной «ястребиной» риторики представителей ФРС, ставящее под сомнение успешную реализацию упоминаемого ранее проекта Казначейства США по привлечению $440 млрд. в IV квартале текущего года. Впрочем, до октября еще есть время, как и надежды, что Трамп «возьмется за ум» и «помирится» с Поднебесной.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,70/32,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное повышение бидов на 5,0-10,0 коп. на фоне роста оферов этой СКВ на 7,0-10,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», прибавив в течение четверга 40 пунктов по спросу и «потяжелев» на столько же по предложению



Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля выросли на 50 пунктов, офера стали выше на столько же.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 20 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «тройку», ухудшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему 10,0 коп. с закрытия

среды спросу и прибавившему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 20 сентября по спросу и по предложению прибавили по 50 пунктов.



Судя по всему, четверг стал переломной точкой в настроениях на валютном межбанке Украины. Затянувшееся равновесие покупок и продаж безналичного «американца», сопровождаемое курсовой стабильностью, высоковероятно сменится ели не во второй половине 20-го, то наверняка на ближайших торгах межбанка появлением там «зеленых быков» и возобновлением роста курса «американца».



21-го спросу на безналичный доллар будут способствовать сразу несколько факторов: завершение периода фискальных платежей, текущие локальные минимумы цен безналичного доллара, привлекающие внимание импортеров, и, наконец, «пятничный синдром», предписывающий значительной части игроков межбанка вхождение в «старый надежный» доллар для безопасности своих активов в течение выходных, а также комфортного отдыха в субботу-воскресенье, не беспокоясь за свой бизнес.



С незначительным временным лагом, «размер» которого зависит от состояния гривневой ликвидности (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков) подобный сюжет ожидает, по всей видимости, и рынок наличного доллара. Последний, как известно, с недавних пор дисциплинированно, хотя и с некоторыми «нюансами», следует за «зеленым» безналом, ведомый клиентами «налички».



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,02/28,05 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки значительного расширения гривневой ликвидности, о котором дали понять поднявшиеся с уровня 52 464,2 млн. грн. к отметке 54 970,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.05 Киева

выросли, обосновавшись на уровне 28,05/28,07 UAH/USD, индицируя терминацию сезона платежей в Казну, требовавшего приличного количества гривни, а также рост гривневой ликвидности.



К 10.28 доллар продолжал медленно расти в цене, сосредоточив процесс в более значимых бидах: 28,055/28,070 UAH/USD.



По состоянию на 11.00 котировки доллара на межбанке сосредоточились на уровне 28,05/28,07 UAH/USD. Системных участников рынка пока не видно, обороты, как и полагается в пятницу, оставляют желать лучшего. Вялое равновесие покупок и продаж.



Около 11.15 на межбанке появились системные игроки, которые накануне рассчитались с Казной, уплатив налоги. Исполнив свой долг перед бюджетом, они начали приобретать СКВ, подняв ее цену до 28,06/28,08 UAH/USD.

Судя по динамике остатков на коррсчетах, приобретать доллар у солидных участников сессии на межбанке было на что.



Возвращение на рынок серьезных покупателей СКВ сопровождалось снижением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,00/18,00% годовых. Эта динамика гармонирует с заметным ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 12.05 котировки безналичного доллара понизились к 28,055/28,075 UAH/USD, сопровождаясь выравниванием рынка в баланс и подтверждая его вхождение в боковой тренд. Межбанк демонстрирует плавный переход от «медвежьего» к «бычьему» тренду. Валютный рынок, как и природа, не любит резких «поворотов судьбы».



Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 0,04 коп., составив 28,0621 UAH/USD.



К 12.31 Киева рынок безналичного доллара тоже немного просел, оказавшись на уровне 28,05/28,06 UAH/USD. Ситуативное преобладание продавцы СКВ на межбанке .



По состоянию на 12.57 цена безналичного доллара не изменилась, оставшись на отметке 28,05/28,06 UAH/USD.



На фоне этой цифры межбанк ушел около 12.58 на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 сентября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 32,55/33,20 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 20 сентября по спросу вырос на 15,0 коп., прибавив 25,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 20 сентября по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1778, просев до $1,1776 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив до отметки $1,1784 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 10,0-12,0 коп., предложение потеряло 8,0 коп.), евро – 32,70/32,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 сентября спрос повысился на 5,0-10,0 коп., предложение прибавило 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 40 пунктов, предложение прибавило столько же).



На открытии торгов 21 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низких оборотов.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 10,0-12,0 коп., предложение потеряло 8,0 коп.), евро – 32,70/32,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 сентября спрос повысился на 5,0-10,0 коп., предложение прибавило 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 40 пунктов, предложение прибавило столько же).



На старте торгов 21 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие сделки были в балансе.



На 12.12 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного «размыли» действующие цены на доллар на фоне стабильности курса евронала при сохранившемся текущего равновесия покупок и продаж «американца» и «слабой» ликвидности: 27,95-97/27,99-03 UAH/USD, евро – 32,75/33,00 UAH/EUR.



По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном повышении действующих цен (27,97/28,05 UAH/USD, евро – 32,75/32,95 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB) на фоне сохранения равновесной торговли мелкооптовыми партиями валюты.



Около 12.31 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного приподняли цены с уровня открытия, действуя сообразно настроению клиентов и межбанка.

На моменте в городе действовали цены: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 32,75/32,95 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж, позволившее немного сузить спред в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 21 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,90/28,02 UAH/USD, евро – 32,70/32,95 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB, Киев опт 27,95/28,00 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,95/28,00 UAH/USD, евро (опт) 32,75/33,00 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,75/33,00 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,90/28,05 UAH/USD, евро – 32,60/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 27,95/28,01 UAH/USD, розница – 27,90/28,05 UAH/USD; Запорожье – 27,95/28,03 UAH/USD; евро – 32,70/32,95 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,420 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Курс иены снижается по отношению к доллару в пятницу утром в рамках сокращения спроса на более надежные активы после заявлений Китая относительно торговой войны с США.Драгоценные металлы подросли в цене 20 сентября.Цены на золото выросли до самого высокого уровня за три недели после падения индекса доллара США, потерявшего более чем на 2% с начала месяца.Новости доминировали в североамериканских торгах рынка forex, хотя внимание инвесторов было сосредоточено и к другим факторам. В последних событиях, связанных с Североамериканским соглашением о свободной торговле, в отчете Bloomberg цитировались неназванные источники, в которых говорилось, что на этой неделе сделка между Канадой и США будет маловероятной.Индекс доллара США снизился на 0,6% до 93,926 пункта и колеблется около двухмесячного минимума, несмотря на то, что он отыграл некоторую раннюю слабость по отношению к канадскому доллару, торгуясь на уровне C$1,2912, что на 0,1% ниже, чем в среду.Новозеландский доллар показывал одну из лучших динамик в начале четверга после того, как отчет о реальном валовом внутреннем продукте за второй квартал показал, что экономика Новой Зеландии выросла на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив ожидания в 2,2%.Новозеландский доллар торговался на уровне $0,6688, что является самым высоким за три недели, по сравнению с $0,6617 в конце среды в Нью-Йорке.Фунт достиг максимумов с середины июля, торгуясь на уровне $1,3268 по сравнению с $1,3143 в конце среды.Меж тем, евро вырос до $1,1775 с $1,1673.Также в Европе Швейцарский национальный банк сохранил свою политику без изменений, в результате чего швейцарский франк укрепился против доллара США. Один доллар торговался на уровне 0,9594 франка по сравнению с 0,9671 франка в конце среды в Нью-Йорке.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,02% с 28,0672 UAH/USD до 28,0619 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 20 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 20 сентября, сохранив «медвежий» тренд потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, как и накануне, бизнес, вошедший в доллар в дебюте месяца на фоне волатильного рынка, избавлялся от него ради гривни, необходимой для налоговых платежей. 20-го последний срок платежа.Во-вторых, очень несвоевременно Казначейство резко снизило объемы компенсаций НДС, вызвав нехватку безналичной нацвалюты. Например, 19-го на рынок вернули всего 163 млн. грн., что сопровождалось снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 53 299,2 млн. грн. к отметке 52 464,2 млн. грн. Дефицит гривни подтвердили оставшиеся в «приподнятом» состоянии ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.В-третьих, к четвергу, как и прежде в этот день недели, вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже на межбанке .В-четвертых, как и накануне, НБУ не принимал участие в торгах, выкупая «лишнюю» СКВ с платформы Matching и не препятствуя «баксопаду».Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 20 сентября выросли, имея для этого следующие причины.Во-первых, рынок доллара сохранил свой «медвежий» «окрас», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.Во-вторых, затяжной период стабильности цен 28,055/28,070 UAH/USD свидетельствовал о том, что продавцы и покупатели СКВ «нашли друг друга», сбалансировав спрос и предложение.В-третьих, объем притока экспортной СКВ из-за рубежа оставался на высоком уровне.Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 20 сентября констатировал внутридневное снижение курса наличного доллара, динамика которого выросла. Основные причины ускорения темпов отката наличного доллара прежние: более заметные потери средневзвешенного курса «американца» с 3,08 до 5,83 коп. на валютном межбанке и обострение гривнедефицита на наличном рынке.Выросшая курсовая динамика отката на рынке наличных в комплекте с вышеупомянутой нехваткой гривневого инструмента стали главными причинами регресса на участке ликвидности, несмотря на «медвежий» характер рынка наличной пары доллар-гривня.За исключением Запорожья, где торги четверга завершились, как и накануне. с преобладанием клиентского «приноса», на рынках остальных вышеперечисленных городов сессия 20-го закончилась балансом спрос/предложения. Но, как мы указали ранее, это не спасло обороты от потерь.Необходимо подчеркнуть, что мы ожидали от торгов четверга на валютном межбанке замедление коррекции курса «американца» уже после обеда. Строго говоря, эти ожидания состоялись – с 11.20 и до самого закрытия, де-факто состоявшегося около 16.00, цена безналичного уже доллара не менялась. Заметный обвал курса после 16.15, полагаю, не стоит принимать в расчет, поскольку он сопровождался нулевой ликвидностью сделок.Не исключено, что «впечатлительные» клиенты наличного рынка могли встревожиться этим постфинишным откатом курса безналичной СКВ и понесли «сдавать валюту» более активно, усугубив снижение долларовых цен на наличном рынке и обострив гривнедефицит.В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Запорожье), либо потеряла 5,0-9,0 коп. (лидировал в откате рынок Днепра), офера стали ниже на 2,0-6,0 коп. (лидерство в снижении сохранил за собой Днепр).Запорожье за внутридневную стабильность более значимых бидов «расплатилось «итоговым «перекосом» в сторону «приноса» и заметным регрессом в оборотах.По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» понизились на 5,0-12,0 коп. (лидировал в снижении Днепр), офера потеряли 3,0-10,0 коп. (в наибольшей степени предложение упало в Днепре).Динамичный откат цен наличного доллара, полагаю, не может являться надежным основанием для ожидания заметной коррекции курса безналичного доллара в пятницу в контексте предсказательских способностей «налички». В значительной степени внутридневное падение курса наличного доллара стало следствием острейшего гривнедефицита, который не идет ни в какое сравнение с ситуативным ростом спроса на безналичную нацвалюту. Как мы неоднократно подчеркивали, наличный рынок перманентно пребывает на жесткой гривневой диете, в отличие от межбанка.Последний на ближайших торгах, проходящих уже после завершения сезона фискальных платежей, может «позволить себе» боковик. На фоне терминации «сафари» на гривневые ресурсы. А вот наличный рынок по-прежнему останется на голодном гривневом пайке, который будет продолжать удерживать курс СКВ в пониженном состоянии. Если, разумеется, курсовой зазор наличного и безналичного долларов не позволит возобновить переток с дешевого наличного рынка на более дорогой безнал. Впрочем, подобный сюжет возможен, если импортеры окажутся достаточно агрессивными при посильной поддержке «пятничного синдрома».Однако, мы увлеклись, занявшись перспективами, не ознакомившись как следует с подробностями только что состоявшихся торгов «неформального» рынка наличных.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 20 сентября в целом отражает общую картину четверга на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.Впрочем, по порядку.Торги 20 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,93/28,03 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,420 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж.До полудня, из-за динамичной коррекции безналичного доллара на межбанке, вызвавшего соответствующие изменения в настроениях рынка и клиентов «налички», это равновесие спроса и предложения местным дилерам наличного рынка Днепра пришлось поддерживать дисконтированием действующих цен.Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного просели с уровня открытия, реагируя на настроения клиентов. На моменте в городе действовали цены: 28,00/28,07 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,408/0,416 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «низкая», равновесие покупок и продаж.В дальнейшем валютчики Днепра пролонгировали снижение повышение действующих цен «американца», одновременно стараясь сохранить равновесие спроса и предложения, одновременно занимаясь поисками ставшей дефицитом гривни.К финишу сессии баланс спроса и оферов удалось сохранить, однако выросшая курсовая динамика в комплекте с заметным обострением гривнедефицита, нанесли урон оборотам – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «тройку с плюсом», ухудшила показатели предыдущей сессии.В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара просела на 7,0-9,0 коп., офера потеряли 6,0 коп. Более заметная внутридневная коррекция бидов - следствие небезуспешных попыток дилеров ограничить «принос» доллара, «вымывающий» гривневую ликвидность.Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 10,0-12,0 коп., офера стали ниже на 8,0-10,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 27,93/28,02 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии покупок и продаж, которое пришлось поддерживать дисконтированием цен. До полудня в «мягком» режиме, а потом более решительно.Около 12.20 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,00/28,07 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,408/0,416 UAH/RUB На моменте торговая активность на местном оптовом рынке «низкая», равновесие покупок и продаж.После обеда оптовый сегмент пролонгировал снижение действующих цен, действуя более решительно, поскольку клиентский «принос» становился все настойчивей, а запасы гривни таяли очень быстро.Итоговый баланс не спас обороты оптового сегмента «налички» Днепра от потерь - ликвидность, заслужив от оптовиков «тройку», понизила показатели предыдущей сессии.На протяжении 20 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 7,0-9,0 коп., офера потеряли 6,0 коп.По сравнению с закрытием 19 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 10,0-12,0 коп., офера стали ниже на 8,0-10,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 20 сентября уровнями 32,70/32,90 UAH/EUR, констатировав в течение четверга рост бидов на 5,0-10,0 коп. на фоне «привеса» оферов на 7,0-10,0 коп. оферов.По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового наличного евро в Днепре прибавили по 10,0 коп.Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение четверга пришлось заниматься нарастающими оферами «зеленой» валюты со стороны клиентов, одновременно при этом решая проблему нехватки гривни и стараясь не «повредить» текущую ликвидность, а также сохранить равновесие покупок и продаж в более популярной в Украине паре доллар-гривня.Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду стартовавшее на европейской сессии ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex, которое наконец-то обеспечило пробитие вверх евро отметку $1,1750 и касание цифры $1,1773 около 15.30 Киева. Поскольку пара евро-доллар пребывала в районе этой цифры достаточно долго (с 15.10 до 16.40 Киева), надо полагаю, у солидных игроков форекса было время окончательно сняться со стопов, вернувшись к «пограничной» отметке $1,1750.Полагаю, это стало основной причиной внутридневного заметного повышения обеих позиций наличной пары евро-гривня, несмотря на противоположный тренд наличного доллара.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,70/32,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное повышение бидов на 5,0-10,0 коп. на фоне роста оферов этой СКВ на 7,0-10,0 коп.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», прибавив в течение четверга 40 пунктов по спросу и «потяжелев» на столько же по предложениюТорги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,420 UAH/RUB.По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля выросли на 50 пунктов, офера стали выше на столько же.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 20 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «тройку», ухудшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему 10,0 коп. с закрытиясреды спросу и прибавившему столько же предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 20 сентября по спросу и по предложению прибавили по 50 пунктов.В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,02/28,05 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки значительного расширения гривневой ликвидности, о котором дали понять поднявшиеся с уровня 52 464,2 млн. грн. к отметке 54 970,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.05 Киевавыросли, обосновавшись на уровне 28,05/28,07 UAH/USD, индицируя терминацию сезона платежей в Казну, требовавшего приличного количества гривни, а также рост гривневой ликвидности.К 10.28 доллар продолжал медленно расти в цене, сосредоточив процесс в более значимых бидах: 28,055/28,070 UAH/USD.По состоянию на 11.00 котировки доллара на межбанке сосредоточились на уровне 28,05/28,07 UAH/USD. Системных участников рынка пока не видно, обороты, как и полагается в пятницу, оставляют желать лучшего. Вялое равновесие покупок и продаж.Около 11.15 на межбанке появились системные игроки, которые накануне рассчитались с Казной, уплатив налоги. Исполнив свой долг перед бюджетом, они начали приобретать СКВ, подняв ее цену до 28,06/28,08 UAH/USD.Судя по динамике остатков на коррсчетах, приобретать доллар у солидных участников сессии на межбанке было на что.Возвращение на рынок серьезных покупателей СКВ сопровождалось снижением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,00/18,00% годовых. Эта динамика гармонирует с заметным ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.К 12.05 котировки безналичного доллара понизились к 28,055/28,075 UAH/USD, сопровождаясь выравниванием рынка в баланс и подтверждая его вхождение в боковой тренд. Межбанк демонстрирует плавный переход от «медвежьего» к «бычьему» тренду. Валютный рынок, как и природа, не любит резких «поворотов судьбы».Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 0,04 коп., составив 28,0621 UAH/USD.К 12.31 Киева рынок безналичного доллара тоже немного просел, оказавшись на уровне 28,05/28,06 UAH/USD. Ситуативное преобладание продавцы СКВ на межбанке .По состоянию на 12.57 цена безналичного доллара не изменилась, оставшись на отметке 28,05/28,06 UAH/USD.На фоне этой цифры межбанк ушел около 12.58 на обеденный перерыв.Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 сентября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 32,55/33,20 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.Евро по сравнению с 20 сентября по спросу вырос на 15,0 коп., прибавив 25,0 коп. по предложению.Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 20 сентября по спросу и по предложению не претерпел изменений.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1778, просев до $1,1776 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив до отметки $1,1784 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 10,0-12,0 коп., предложение потеряло 8,0 коп.), евро – 32,70/32,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 сентября спрос повысился на 5,0-10,0 коп., предложение прибавило 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 40 пунктов, предложение прибавило столько же).На открытии торгов 21 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низких оборотов.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 10,0-12,0 коп., предложение потеряло 8,0 коп.), евро – 32,70/32,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 сентября спрос повысился на 5,0-10,0 коп., предложение прибавило 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 40 пунктов, предложение прибавило столько же).На старте торгов 21 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие сделки были в балансе.На 12.12 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного «размыли» действующие цены на доллар на фоне стабильности курса евронала при сохранившемся текущего равновесия покупок и продаж «американца» и «слабой» ликвидности: 27,95-97/27,99-03 UAH/USD, евро – 32,75/33,00 UAH/EUR.По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном повышении действующих цен (27,97/28,05 UAH/USD, евро – 32,75/32,95 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB) на фоне сохранения равновесной торговли мелкооптовыми партиями валюты.Около 12.31 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного приподняли цены с уровня открытия, действуя сообразно настроению клиентов и межбанка.На моменте в городе действовали цены: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 32,75/32,95 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж, позволившее немного сузить спред в паре доллар-гривня.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 21 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,90/28,02 UAH/USD, евро – 32,70/32,95 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB, Киев опт 27,95/28,00 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,95/28,00 UAH/USD, евро (опт) 32,75/33,00 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,75/33,00 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,90/28,05 UAH/USD, евро – 32,60/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 27,95/28,01 UAH/USD, розница – 27,90/28,05 UAH/USD; Запорожье – 27,95/28,03 UAH/USD; евро – 32,70/32,95 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,420 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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