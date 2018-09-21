Итоги: Мировой фондовый рынок 21.09.18

Фондовый индекс Dow Jones показал свой первый рекордный максимум с января, подтвердив возобновление роста индекса «голубых фишек» к рекордным уровням после почти восьмимесячной паузы.
Также индекс S&P500 закрылся на рекордной отметке - первой с 29 августа. Индекс DJIA прибавил около 250 пунктов или около 1%, закрывшись на отметке 26 657 пункта, превзойдя свой рекорд от 26 января на уровне 26 616,71 пункта.
Индекс S&P500 закрылся на рекордной отметке, поднявшись на 0,8% до 2 930 пункта, а Nasdaq завершил торги с ростом на 1% до 8 028 пункта.
Участники рынка вышли за рамки новостей по торговым напряженностям между США и Китаем, поддержав фондовый рынок.
Из последних экономических данных число требований на пособие по безработице на прошлой неделе упали на 3 000, снизившись до самого низкого уровня с ноября 1969 года. Отдельно индекс деловой активности в производстве в Филадельфии в сентябре вырос более, чем ожидалось, увеличившись до 22,9 с 11,9 в предыдущий месяц.
Меж тем, количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в августе сохранилось на уровне июля - 5,34 миллиона. Инвесторы прогнозировали рост на 0,3%.
«Фундаментально и технически рынок сейчас очень силен. Корпоративные прибыли и экономические данные отличные. В то же время, есть ощущение того, что последний ответный удар Китая был не таким жестким, как ожидалось, что вызвало оптимизм и облегчение по поводу того, что, возможно, полноценной торговой войны удастся избежать», - сказал управляющий директор Direxion Пол Бриганди.
Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,95%, до 26 656,98 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,78%, до 2 930,75 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ повысился на 0,98%, до 8 028,23 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в четверг вырос.
Европейский фондовый рынок растет пятый день подряд, поддержку рынку оказал рост банковских акций и акций горнодобывающих компаний.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,70%, после роста в среду на 0,3%. За пять дней роста индекс вырос на 1,6%.
Пара евро-доллар выросла на 0,9%, пара фунт-доллар почти на 1% до наиболее высокого уровня с середины июля.
Данные по объему розничных продаж в Великобритании в августе вышли лучше ожиданий, что поддержало укрепление фунта, хотя опасения по Brexit продолжают сохраняться на рынке.
Растущий оптимизм в отношении внешней торговли даже продолжил поддерживать рост. Акции добывающих компаний поддержали европейский индекс в целом.
Президент США Трамп на этой неделе повторил жесткую позицию в отношении Китая, анонсировав пошлины на еще $267 млрд. импорта китайских товаров, в то время как Китай ответил тарифами 5-10% на американские товары в объеме $60 млрд.
«Опасения в отношении торговли США-Китай, вероятно, сохранятся в течение некоторого периода, но с подобными меди (-17%), цинку (-27%), и свинцу (-20%) ценами, значительно ниже за год, те, к кого более долгосрочное видение будут рассматривать это как отличную возможность для покупки», - отмечает аналитик из IG Махони.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,70%, после роста в среду на 0,3%. За пять дней роста индекс вырос на 1,6%.
Британский FTSE 100 вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,49% и составил 7 367,32 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,88% до 12 326,48 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 1,07% — на отметке 5 451,59 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов в четверг показали разнонаправленное движение. В частности, индекс Мосбиржи снизился на 0,15% - до 2400,89 пункта, а РТС подрос на 0,58%, до 1140,65 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.15 Киева снизился на 0,8%, до 66,29 RUB/USD, курс евро - на 0,3%, до 77,79 RUB/EUR.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,8% - до $78,77 за баррель.
Бумаги Сбербанка упали в цене на 1,41%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 1,93%, акции «ЛУКОЙЛа» — на 0,38%, «АЛРОСы» — подорожали на 0,63%, Московской биржи — на 1,29%.
Российский фондовый рынок в четверг продолжает рост. Индекс Мосбиржи в очередной раз обновил максимумы — теперь они располагаются у 2 434 пунктов. Это очень высоко даже для российского энтузиазма. Уровней сопротивления тут пока нет, поскольку индикатор в настоящий момент переписывает историю. Ближайшая поддержка, важная для инвесторов, стоит у 2 395 пунктов, под ней — 2 365 пунктов. Есть и промежуточные, но их расположение сейчас неактуально — бал правят «быки». Индекс РТС поднимается продуктивно, здесь есть потенциал роста вплоть до 1 160 пунктов.
К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
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