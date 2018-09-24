Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: валюта / Итоги: Валюта 24.09.18 Итоги: Валюта 24.09.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Пон 24 вер, 2018 12:41 Итоги: Валюта 24.09.18



По состоянию на 08.45 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $1,4, или 0,12%, до $1999,9 за унцию.



Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,83% - до $14,24 за унцию.



При этом индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,05%, до 94,27 пункта.



В центре внимания рынков находятся опасения, связанные с обострением торгового конфликта США и Китая. В понедельник вступают в силу пошлины в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, о которых президент США Дональд Трамп объявил неделю назад. Китай в ответ заявил, что введет пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.



Валютный стратег DailyFX Илья Спивак отмечает, что динамика валютных курсов и цен на золото является незначительной, поскольку происходящее между США и Китаем в значительной степени уже было отыграно ранее.



Кроме того, участники рынка ждут очередного заседания ФРС США, которое состоится 25 и 26 сентября. Большинство аналитиков прогнозирует повышение базовой ставки на предстоящей встрече до 2-2,25% с нынешнего уровня в 1,75-2%. В текущем году регулятор повышал ставку уже два раза - в марте и июне. Повышение ставки поддерживает курс доллара.



Курс доллара незначительно растет по отношению к евро и снижается к иене в понедельник утром из-за увеличения спроса на более надежные активы в свете опасений относительно обострения торгового конфликта между США и КНР.



По состоянию на 08.15 Киева курс евро к доллару снижался до $1,1745 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1749 за евро.



Курс доллара к иене снижался до ¥112,56 за доллар со ¥112,6.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,01%, до 94,23 пункта.



Динамика валютных курсов ограничена, поскольку ряд азиатских рынков закрыты в понедельник в связи с национальными праздниками.



Спрос на более надежные активы увеличивается в понедельник после того, как газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники о том, что Китай отменил торговые переговоры с США, а также визит вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в Вашингтон после введения новых импортных пошлин.



В понедельник вступают в силу пошлины в размере 10% на товары из Китая на $200 миллиардов, о которых президент США Дональд Трамп объявил неделю назад. Китай в ответ заявил, что введет пошлины размером 10% и 5% на американский импорт объемом $60 миллиардов. При этом в середине сентября американская сторона направляла Китаю приглашение провести новый раунд переговоров по торговым противоречиям.

Торговая война Трампа, судя по всему, до сих пор никак не помогает улучшить ситуацию с дисбалансом в торговле США с Китаем или любой другой страной.



В пятницу поздно вечером курс пары фунт-доллар упал ниже уровня $1,3100 до отметки $1,3054. Падение курса за день составило более двухсот пунктов, это самое значительное падение курса с июня прошлого года. Премьер-министр Великобритании Мэй заявила 21-го, что переговоры с ЕС по вопросу Брексита зашли в тупик. Мэй отметила, что для прогресса в переговорах необходимы новые предложения со стороны ЕС.



Советник президента США Хэссет заявил, что США очень близки к соглашению по договору NAFTA с Мексикой, но не с Канадой. Курс доллар США/канадский доллар вырос после данного заявления до отметки 1,2941, что почти на 60 пунктов выше пятничного минимума.



Согласно сообщению агентства Reuters, объем добычи нефти стран OPEC и стран, не входящих в OPEC, упал в августе вследствие снижения предложения со стороны Ирана. Представители нефтедобывающих стран обсуждают увеличение объема добычи на 500 тысяч баррелей в день. Однако для принятия подобного решения необходимо будет проведение «внеочередной» встречи представителей всех стран OPEC и стран, не входящих в OPEC.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 24 сентября понизился на 9,03 коп. и составил 66,1594 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 5,83 коп., на торгах пятницы символически понизился на 0,10 коп., оказавшись на уровне 28,0629 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 21-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 0,04 коп., составил 28,0621 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 21 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,02/28,05 UAH/USD виртуально, без сделок. Около 10.05 курс доллара, приподнялся к 28,05/28,07 UAH/USD, обретя реальность. Как в отношении соответствия рынку, так и по части начавшихся на межбанке сделок.



До 11.15 безналичная пара доллар-гривня на межбанке не покидала район 28,050-55/28,07 UAH/USD, немного прибавив в указанный час на покупках появившихся на рынке системных игроков: 28,06/28,08 UAH/USD.



К полудню курс СКВ понизился до 28,055/28,075 UAH/USD, сопровождаясь равновесной торговлей, а с 12.30 до 13.30 цены доллара обосновались на цифре 28,05/28,06 UAH/USD.



Около 13.30 спред котировок «американца» на межбанке немного расширился (28,050/28,065 UAH/USD) на фоне сбалансированной, хотя и довольно вялой торговли.



Эти котировки доллара оставались неизменными до самого закрытия торгов на межбанке , совершив около 15.50 предфинишный и уже ничего не решающий «подскок дохлой кошки»: 28,055/28,070 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0629 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,02% с 28,0672 UAH/USD до 28,0629 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 21 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.12 Киева - 16,00/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 21 сентября, символически прибавив в цене, вошел в боковой тренд и полосу стабильности по следующим причинам.



Во-первых, сезон фискальных платежей, «вымыв» гривню из запасов бизнеса, финишировал, прекратив «сафари» на гривневые активы.



Во-вторых, к пятнице обычно падает приток экспортной выручки из-за рубежа.



В-третьих, судя по выросшим с уровня 52 464,2 млн. грн. к отметке 54 970,1 млн. грн., казначейство увеличило порции гривневой компенсации НДС, исключая появление на рынке экспортеров с продажами СКВ ради гривни «на текущие расходы».



В-четвертых, незначительная активизация клиентских покупок доллара, став следствием локальных курсовых «низов» «американца», катализировалась «пятничным синдромом» (в преддверии выходных многие игроки межбанка входят в СКВ, страхуя свои активы от возможных неприятностей и ради комфортного отдыха в субботу-воскресенье).



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 21 сентября немного понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, финиш фискального периода заморозил агрессивные продажи СКВ ради гривни, оставив на рынке нечастых импортеров, у которых время покупок доллара еще не пришло.



Во-вторых, объем притока экспортной СКВ из-за рубежа понизился, а вместе с ним упали обязательные продажи части внешнеторговой выручки.



В-третьих, очевидный переломный период (смена тренда рынка безналичного доллара с «медвежьего» на «бычий»), как правило, сопровождается спадом торговой активности.



В-четвертых, как и накануне, НБУ не принимал участие в торгах, проводя интервенции с платформы Matching.



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 21 сентября продемонстрировал внутридневное повышение цен на пары доллар=гривня и евро-гривня.

Основных причин подобной динамики было две: признаки смены тренда на рынке безналичного «американца», оказавшие влияние на настроения клиентов «Налички», а также кануны выходных дней, которые комфортнее и безопаснее проводить, пребывая в «старом надежном» долларе. Уместно еще напомнить, что базисом для возобновления покупок наличного «неформального» доллара стало заметное снижение его курса, состоявшееся накануне, в четверг.



Было бы странным, ели бы в подобных условиях доллар на пятничной сессии не вырос в цене.



Рынки всех вышеперечисленных городов констатировали итоговое равновесие покупок и продаж, которое, однако, не гарантировало рост оборотов. За исключением наличного рынка Днепра, дилеры которого похвалились ростом ликвидности, в остальных городах пятница принесла повторение не самых лучших результатов предыдущей сессии.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 3,0-10,0 коп. (лидировал в росте рынок Днепра), офера прибавили 3,0-8,0 коп. (наиболее заметно позиция «предложение» выросла в Днепре и в Харькове).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Киев, Запорожье), либо выросли на 3,0-7,0 коп., офера выросли на 1,0-6,0 коп. (лидировал в росте рынок Днепра).



Как мы и предполагали в предыдущем «Вечернем обзоре», динамичный откат цен наличного доллара в четверг не мог являться надежным основанием для ожидания заметной коррекции курса безналичного доллара в пятницу в контексте предсказательских способностей «налички».



Так и получилось. Рынок безналичного доллара 21-го вошел в «боковик», а «неформальная» «наличка» констатировала внутридневное сдержанное подорожание «американца».

На сей раз, полагаю, «предсказанию» наличного рынка для валютного межбанка, сулящему восходящий тренд безналичному «американцу», на ближайших торгах можно верить.



Однако, мы увлеклись, занявшись перспективами, не ознакомившись как следует с подробностями только что состоявшихся торгов «неформального» рынка наличных.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 21 сентября в целом отражает общую картину пятницы на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.



Впрочем, по порядку.



Торги 21 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,00/28,08 UAH/USD, евро – 32,75/32,95 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,420 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж.



До полудня, из-за смены настроения в среде клиентов и появления робких признаков «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара, дилеры Днепра были вынуждены аккуратно поднимать действующие цены в пара доллар-гривня и евро-гривня, стараясь при этом сохранить текущее равновесие спроса и предложения.



Около 12.31 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного приподняли цены с уровня открытия, действуя сообразно настроению клиентов и межбанка.

На моменте в городе действовали цены: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 32,75/32,95 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж, позволившее немного сузить спред в паре доллар-гривня.



В дальнейшем валютчики Днепра пролонгировали повышение действующих цен «американца», одновременно стараясь сохранить равновесие спроса и предложения.



К финишу сессии баланс спроса и оферов удалось сохранить, что в значительной степени позволило нарастить обороты – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара выросла на 10,0 коп., офера прибавили 8,0 коп. Более заметный внутридневной рост бидов - следствие небезуспешных попыток дилеров катализировать «принос» доллара, в расчете на «полноценный» восходящий тренд «американца» на будущей сессии.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверг биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре повысились на 7,00 коп., офера стали выше на 5,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,00/28,08 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии покупок и продаж, которое пришлось поддерживать аккуратным повышением цен, «отвечая» на настроения клиентов, увидевших в сводках с межбанка близкие перемены тамошнего тренда и возобновление доминирования «зеленых быков».



Около 12.30 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 32,75/32,95 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж, позволившее немного сузить спред в паре доллар-гривня.



После обеда оптовый сегмент пролонгировал повышение действующих цен, действуя более решительно, поскольку клиентский «принос» становился все «беднее», а спрос агрессивнее.



Итоговый баланс помог оборотам оптового сегмента «налички» Днепра вырасти потерь - ликвидность, заслужив от оптовиков «четверку», улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.



На протяжении 21 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 10,0 коп., офера прибавили 8,0 коп.



По сравнению с закрытием 20 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре поднялись на 7,0 коп., офера стали выше на 5,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 21 сентября уровнями 32,75/32,95 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечные прибавки бидов и оферов этой СКВ.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового наличного евро в Днепре прибавили по 5,0 коп.



Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение четверга пришлось заниматься нарастающими покупками «зеленой» валюты со стороны клиентов, одновременно при этом стараясь не «повредить» текущую ликвидность, а также сохранить равновесие покупок и продаж в более популярной в Украине паре доллар-гривня.



Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду дополудненную «приподнятость» пары евродоллар в районе цифры $1,1780, сменившуюся около 13.00 Киева коррекцией пары, вернувшую ее в район $1,1745.



Полагаю, эти цифры в комплекте со внутридневным восходящим трендом наличной пары доллар-гривня, позволил ценам наличного евро в Украине сохранить положительную динамику.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1779 к отметке $1,1760, констатировав внутридневное его снижение на скромные 19

пунктов.



Полагаю, наши дилеры сообразно отреагировали на эту динамику, подняв в течение 21 сентября биды и офера евронала на 5,0 коп. Кроме того, валютчики не забыли о внутридневном росте наличной пары доллар-гривня, добавив этот факт ко внутридневному повышению цен наличного евро.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 21 сентября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1778, пара евро-доллар до начала европейских торгов сумела приподняться к $1,1780, где пребывала до 13.00. Как водится, старт торгов в Европе «ознаменовался» заметным ростом волатильности и разнополярных размашистых колебаний пары евро-доллар относительно уровня $1,1780, ставшим «базовым».

С 13.00 Киева стартовала динамичная коррекция пары, уронив ее в район отметки $1,1745, где она пребывала до 21.25 Киева, не покидая диапазон $1,1740-1,1745…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Долларовый индекс Bloomberg Dollar Spot в пятницу повысился на 0,2% и сократил недельное падение на фоне ослабления фунта стерлингов и стабилизации US Treasuries.



Британская нацвалюта резко дешевеет во всех парах на фоне выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, заявившей о двух нерешенных проблемах на переговорах с Евросоюзом.

Пара евро-доллар на этих новостях упала с $1,1780 и по состоянию на 18.20 Киева торгуется на уровне $1,1745 по сравнению с $1,1777 на закрытие рынка в четверг, когда американская валюта подешевела на 0,9%.



Внимание трейдеров направлено на заседание FOMC Федрезерва США, которое пройдет 25-26 сентября. Подавляющее большинство участников рынка уверены, что Федрезерв поднимет ставку на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых.



Несмотря на то, что повышение ставки центробанком считается «бычьим» фактором для национальной валюты, в этот раз ожидания ее подъема расцениваются некоторыми трейдерами как сигнал к продаже доллара.



Так, эксперты BNP Paribas Asset Management ожидают падения курса доллара на 10% к корзине основных валют в течение ближайших 6-9 месяцев. Аналитики Invesco прогнозируют снижение стоимости доллара к евро на 3% к концу текущего года.

Трейдеры ждут от ФРС комментариев относительно вероятных последствий усиливающихся торговых споров. Кроме того, они отмечают, что и другие крупные мировые ЦБ приближаются к ужесточению политики.



«Мы достигли поворотного момента, после которого доллар должен подешеветь, - отмечает валютный аналитик BNP Paribas Asset Management Момчил Пожарлиев. - Курс доллара может опуститься до $1,25 в ближайшие 6-9 месяцев».



Эксперт также считает нынешний момент подходящим, чтобы открывать короткие позиции по доллару к иене.



Курс доллара к иене поднялся в пятницу до ¥112,69 против ¥112,49 накануне, пара евро-иена торгуется на уровне 132,38 иены по сравнению с ¥132,48 на закрытие предыдущей сессии.



Фунт упал на 1,3% к доллару и 1,1% к евро.



«Мы зашли в тупик», - сказала Т.Мэй о ходе переговоров с ЕС.

Глава британского правительства призвала соотечественников готовиться к выходу из Евросоюза (Brexit) без соглашения о сохранении доступа к единому рынку.



Таким образом, после долгой борьбы на этой неделе пара евро-доллар все-таки вырвалась вверх, пробила отметку $1,1750 и достигала $1,1780.

Пара обновила максимумы за срок более чем в 3 месяца (последний раз цена была выше $1,1750 11 июля).



Никаких новостных поводов для этого движения не было. Очевидно, в ходе долгого стояния в рамках узкого диапазона $1,15-1,1750 пара накопила потенциал для резкого движения. С 11 июля пара евро-доллар отбрасывали вниз от района $1,17-1,1750 девять раз. И только 20-21-го тестирование сопротивления привело к достижению и пробою $1б1750 и, следовательно, к срабатыванию стопов.



Очевидно, что выход вверх по паре евро-доллар состоялся вопреки факторам, которые должны были привести, и как мы считаем, все равно,FOMC в конце концов приведут к росту доллара.



Во-первых, на следующей неделе ФРС повышает ставку. Удорожание стоимости заимствования в долларах непосредственно ударит по игрокам, которые ставят против доллара. После повышения ставки ФРС 26 сентября это расхождение станет еще существенное, держать покупки евро-доллара станет еще невыгоднее.



Во-вторых, мы по-прежнему удивлены отсутствием негативной реакции на введение тарифов со стороны США против Китая на объем в $200 млрд. и на ответное введение со стороны Китая тарифов на $60 млрд.

Комментаторы пишут, что рынки восприняли позитивно тот факт, что действия обеих сторон оказались не такими жесткими, как ожидалось. Имеется в виду, что США ввели тариф по ставке в 10%, а не 25%, а Китай ответил лишь на $60 млрд. На самом деле импорт Китая из США в 2017 году составил всего $130 млрд., так что Китай уже практически исчерпал резервы для наращивания объемов облагаемого тарифами импорта (с учетом предыдущего обмена пошлинами на $50 млрд.) и сможет лишь повышать ставку тарифов.



Для мировой торговли произошедшее – чрезвычайно негативное событие. Фактически, реализовались самые худшие опасения, и все это еще скажется на экономическом росте целого ряда стран. Трамп ясно дал понять, что вместо соглашения с Китаем его устроит просто введение (по сути запретительных) пошлин. Китай ясно дал понять, что на уступки не пойдет. Откуда на фоне этого такой оптимизм на рынках – остается только гадать. Индекс акций развивающихся рынков MSCI, например, с 12 сентября отскочил с 1000 до 1030. Мы не думаем, что это сколько-нибудь долгосрочная тенденция.



Однако локально начавшийся рост пары евро-доллар может вылиться в сильнейший «шортовый вынос» чисто по спекулятивным причинам. Пока что евро-доллар поднимался над отметкой $1,1750 всего лишь на 25 пунктов и львиная доля накопившихся для срабатывания стопов еще впереди.



Не исключено, что пара евро-доллар вполне может достигнуть отметки $1,19 в ходе роста, пусть даже этот рост идет вопреки логике фундаментального анализа.



Интересно заметить, что довольно значительное количество трейдеров форекса агрессивно продают пару евро-доллар, и пробой отметки $1,1750 только усилил преимущество продаж. Думаю, этот феномен отражает психологию спекулянтов. А у многих спекулянтов самой частой ошибкой является добавление к уже убыточной позиции, «пересиживание» убыточных позиций и доведение размера убытка до психологически нестерпимого размера. Часто после того, как такая «нестерпимо убыточная» позиция бывает закрыта, рынок разворачивается в обратную сторону.

Мы полагаем, что начавшийся «шортовый вынос» имеет шансы войти в более спокойную колею, не исключая попытки подскока в район $1,1850, хотя в целом дальнейший рост пары будет продаваться после очередной попытки ее приближения к $1,1800…



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,75/32,95 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное повышение бидов и оферов это СКВ на 5,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 21 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по выросшему на 5,0 коп. с закрытия

четверга спросу и прибавившему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 21 сентября по спросу и по предложению не изменились.



Лишенные надрыва пятничные торги безналичным долларом констатировали очевидное вхождение рынка «американца» в боковой тренд, сменивший достаточно динамичную коррекцию цен СКВ на сезоне фискальных платежей и нехватке гривни.

Нынче рынок успокоился, вернувшись к стабильности, которую подтвердило микроскопическое, на 0,04 коп. снижение справочного курса доллара.



Наличный рынок ближе к полудню тоже пытается «перестроиться» с «медвежьего» на боковой тренд. Получается не очень, поскольку в отличие от межбанка и, собственно, рынка «зеленого» безнала, на который время от времени финансовые власти страны (Минфин, Казначейство и НБУ) «подбрасывают» толику гривневой ликвидности, «наличка» по сути непрерывно пребывает в этом отношении на голодном пайке.

Однако, полагаю, с установления на новой неделе «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала субъекты рынка наличных «поскребут по сусекам» и найдут гривню для поддержки восходящего тренда.



Возвращение «зеленых быков» на валютный межбанк будут «лоббировать» Казначейство, предположительно увеличив порции компенсации НДС и дефицит предложения экспортной выручки. Как по причине традиционного снижения притока СКВ из-за рубежа в начале новой недели, так и благодаря «придержке» валюты экспортерами.



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,070/28,095 UAH/USD виртуально, без сделок. Отметим, что реальная часть пятничной сессии завершилась на цифре 28,050/28,065 UAH/USD, а после 16.00 рынок остался на попечении слабосильных спекулянтов, организовавших этот подскок.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.03 Киева

заметно выросли, обосновавшись на уровне 28,12/28,17 UAH/USD, индицируя дефицит предложения СКВ, характерный для понедельника.



К 10.14 цены безналичного «американца» обрели более реальный вид, откатившись к

28,10/28,15 UAH/USD.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки некоторого сжатия расширения гривневой ликвидности, о котором дали понять просевшие с уровня 54 970,1 млн. грн. к отметке 52 769,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Меж тем, доллар на межбанке к 10.51 Киева продолжал топтаться на месте, ограничившись в указанный час копеечным ростом бидов: 28,11/28,15 UAH/USD.



По состоянию на 11.20 котировки доллара на межбанке сосредоточились на уровне 28,12/28,14 UAH/USD. На моменте равновесие спроса и предложения. Системных участников рынка пока не видно, обороты, как и полагается в понедельник, оставляют желать лучшего. Вялое равновесие покупок и продаж.



Дополуденная относительная стабильность долларовых цена на приподнявшейся с пятницы отметке сопровождалось ростом ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,50/18,00% годовых. Эта динамика гармонирует с заметным снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 11.42 на межбанке появились системные игроки, которые, как оказалось, в большей степени нуждались в гривне, чем в долларе. При этом агрессивность покупателей СКВ упала, развернув ситуативно рынок пары доллар-гривня в другую сторону: 28,10/28,12 UAH/USD.



К 12.10 котировки безналичного доллара, пролонгировали нисходящий тренд, опустившись в указанное время до 28,07/28,09 UAH/USD.



Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 5,47 коп., составив 28,1168 UAH/USD.



К 12.44 Киева рынок безналичного доллара продолжал снижение, оказавшись на отметке 28,06/28,08 UAH/USD. Ситуативное преобладание продавцов СКВ на межбанке.



По состоянию на 13.08 цена безналичного доллара не изменилась, оставшись на отметке 28,06/28,08 UAH/USD.



На фоне этой цифры межбанк ушел около 11.09 на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 сентября с уровней: доллар – 27,90/28,15 UAH/USD, евро – 32,55/33,15 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 21 сентября по спросу не изменился, потеряв 5,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 21 сентября по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1750, просев до $1,1728 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до отметки $1,1726 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 24 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00-03/28,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 10,0-12,0 коп., предложение прибавило столько же), евро – 32,75-78/32,95-98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 сентября спрос повысился на 5,0-8,0 коп., предложение прибавило столько же); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 20 пунктов, предложение не претерпело изменений).



На открытии торгов 24 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях «виртуального», без сделок, равновесия спроса и оферов, если судить по телефонным запросам клиентов.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00-03/28,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 10,0-12,0 коп., предложение прибавило столько же), евро – 32,75-78/32,95-98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 сентября спрос повысился на 5,0-8,0 коп., предложение прибавило столько же); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 20 пунктов, предложение не претерпело изменений).



На старте торгов 24 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.



На 11.59 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не стали менять цены открытия. К относительной стабильности в паре доллар-гривня располагало вялое равновесие покупок и продаж в этом секторе. Пара евро-гривня немного выросла в цене: 28,00-03/28,06-10 UAH/USD, евро – 32,75/33,00 UAH/EUR.



По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном сужении спреда действующих цен (28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,75/32,95 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB) на фоне сохранения равновесной торговли оптовыми партиями валюты, позволившего немного сжать маржу.



Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, одновременно сжав спред с уровня открытия, действуя сообразно настроению клиентов и межбанка.

На моменте в городе действовали цены: 28,03/28,09 UAH/USD, евро – 32,80/33,05 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. На указанное время торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж, позволившее немного сузить спред в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 24 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,03/28,15 UAH/USD, евро – 32,75/33,00 UAH/EUR, рубль 0,416/0,421 UAH/RUB, Киев опт 28,00-03/28,08-10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,00-03/28,08-10 UAH/USD, евро (опт) 32,60-65/32,85-90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,60-65/32,85-90 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 RUB/USD, Одесса – опт 28,05/28,10 UAH/USD, розница – 28,03/28,15 UAH/USD; Запорожье – 28,02/28,12 UAH/USD; евро – 32,75/32,95 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,422 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота снижается в понедельник утром вслед за укреплением курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Американская валюта дорожает на фоне торговых опасений и в ожидании решения FOMC ФРС США по дальнейшей денежной политике.Курс доллара незначительно растет по отношению к евро и снижается к иене в понедельник утром из-за увеличения спроса на более надежные активы в свете опасений относительно обострения торгового конфликта между США и КНР.В пятницу поздно вечером курс пары фунт-доллар упал ниже уровня $1,3100 до отметки $1,3054. Падение курса за день составило более двухсот пунктов, это самое значительное падение курса с июня прошлого года. Премьер-министр Великобритании Мэй заявила 21-го, что переговоры с ЕС по вопросу Брексита зашли в тупик. Мэй отметила, что для прогресса в переговорах необходимы новые предложения со стороны ЕС.Советник президента США Хэссет заявил, что США очень близки к соглашению по договору NAFTA с Мексикой, но не с Канадой. Курс доллар США/канадский доллар вырос после данного заявления до отметки 1,2941, что почти на 60 пунктов выше пятничного минимума.Согласно сообщению агентства Reuters, объем добычи нефти стран OPEC и стран, не входящих в OPEC, упал в августе вследствие снижения предложения со стороны Ирана. Представители нефтедобывающих стран обсуждают увеличение объема добычи на 500 тысяч баррелей в день. Однако для принятия подобного решения необходимо будет проведение «внеочередной» встречи представителей всех стран OPEC и стран, не входящих в OPEC.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,02% с 28,0672 UAH/USD до 28,0629 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 21 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.12 Киева - 16,00/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 21 сентября, символически прибавив в цене, вошел в боковой тренд и полосу стабильности по следующим причинам.Во-первых, сезон фискальных платежей, «вымыв» гривню из запасов бизнеса, финишировал, прекратив «сафари» на гривневые активы.Во-вторых, к пятнице обычно падает приток экспортной выручки из-за рубежа.В-третьих, судя по выросшим с уровня 52 464,2 млн. грн. к отметке 54 970,1 млн. грн., казначейство увеличило порции гривневой компенсации НДС, исключая появление на рынке экспортеров с продажами СКВ ради гривни «на текущие расходы».В-четвертых, незначительная активизация клиентских покупок доллара, став следствием локальных курсовых «низов» «американца», катализировалась «пятничным синдромом» (в преддверии выходных многие игроки межбанка входят в СКВ, страхуя свои активы от возможных неприятностей и ради комфортного отдыха в субботу-воскресенье).Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 21 сентября немного понизились, имея для этого следующие причины.Во-первых, финиш фискального периода заморозил агрессивные продажи СКВ ради гривни, оставив на рынке нечастых импортеров, у которых время покупок доллара еще не пришло.Во-вторых, объем притока экспортной СКВ из-за рубежа понизился, а вместе с ним упали обязательные продажи части внешнеторговой выручки.В-третьих, очевидный переломный период (смена тренда рынка безналичного доллара с «медвежьего» на «бычий»), как правило, сопровождается спадом торговой активности.В-четвертых, как и накануне, НБУ не принимал участие в торгах, проводя интервенции с платформы Matching.Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 21 сентября продемонстрировал внутридневное повышение цен на пары доллар=гривня и евро-гривня.Основных причин подобной динамики было две: признаки смены тренда на рынке безналичного «американца», оказавшие влияние на настроения клиентов «Налички», а также кануны выходных дней, которые комфортнее и безопаснее проводить, пребывая в «старом надежном» долларе. Уместно еще напомнить, что базисом для возобновления покупок наличного «неформального» доллара стало заметное снижение его курса, состоявшееся накануне, в четверг.Было бы странным, ели бы в подобных условиях доллар на пятничной сессии не вырос в цене.Рынки всех вышеперечисленных городов констатировали итоговое равновесие покупок и продаж, которое, однако, не гарантировало рост оборотов. За исключением наличного рынка Днепра, дилеры которого похвалились ростом ликвидности, в остальных городах пятница принесла повторение не самых лучших результатов предыдущей сессии.В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 3,0-10,0 коп. (лидировал в росте рынок Днепра), офера прибавили 3,0-8,0 коп. (наиболее заметно позиция «предложение» выросла в Днепре и в Харькове).По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Киев, Запорожье), либо выросли на 3,0-7,0 коп., офера выросли на 1,0-6,0 коп. (лидировал в росте рынок Днепра).Как мы и предполагали в предыдущем «Вечернем обзоре», динамичный откат цен наличного доллара в четверг не мог являться надежным основанием для ожидания заметной коррекции курса безналичного доллара в пятницу в контексте предсказательских способностей «налички».Так и получилось. Рынок безналичного доллара 21-го вошел в «боковик», а «неформальная» «наличка» констатировала внутридневное сдержанное подорожание «американца».На сей раз, полагаю, «предсказанию» наличного рынка для валютного межбанка, сулящему восходящий тренд безналичному «американцу», на ближайших торгах можно верить.Однако, мы увлеклись, занявшись перспективами, не ознакомившись как следует с подробностями только что состоявшихся торгов «неформального» рынка наличных.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 21 сентября в целом отражает общую картину пятницы на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.Впрочем, по порядку.Торги 21 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,00/28,08 UAH/USD, евро – 32,75/32,95 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,420 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж.До полудня, из-за смены настроения в среде клиентов и появления робких признаков «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара, дилеры Днепра были вынуждены аккуратно поднимать действующие цены в пара доллар-гривня и евро-гривня, стараясь при этом сохранить текущее равновесие спроса и предложения.Около 12.31 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного приподняли цены с уровня открытия, действуя сообразно настроению клиентов и межбанка.На моменте в городе действовали цены: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 32,75/32,95 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж, позволившее немного сузить спред в паре доллар-гривня.В дальнейшем валютчики Днепра пролонгировали повышение действующих цен «американца», одновременно стараясь сохранить равновесие спроса и предложения.К финишу сессии баланс спроса и оферов удалось сохранить, что в значительной степени позволило нарастить обороты – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара выросла на 10,0 коп., офера прибавили 8,0 коп. Более заметный внутридневной рост бидов - следствие небезуспешных попыток дилеров катализировать «принос» доллара, в расчете на «полноценный» восходящий тренд «американца» на будущей сессии.Меж тем, по сравнению с закрытием четверг биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре повысились на 7,00 коп., офера стали выше на 5,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,00/28,08 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии покупок и продаж, которое пришлось поддерживать аккуратным повышением цен, «отвечая» на настроения клиентов, увидевших в сводках с межбанка близкие перемены тамошнего тренда и возобновление доминирования «зеленых быков».Около 12.30 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 32,75/32,95 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж, позволившее немного сузить спред в паре доллар-гривня.После обеда оптовый сегмент пролонгировал повышение действующих цен, действуя более решительно, поскольку клиентский «принос» становился все «беднее», а спрос агрессивнее.Итоговый баланс помог оборотам оптового сегмента «налички» Днепра вырасти потерь - ликвидность, заслужив от оптовиков «четверку», улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.На протяжении 21 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 10,0 коп., офера прибавили 8,0 коп.По сравнению с закрытием 20 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре поднялись на 7,0 коп., офера стали выше на 5,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 21 сентября уровнями 32,75/32,95 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечные прибавки бидов и оферов этой СКВ.По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового наличного евро в Днепре прибавили по 5,0 коп.Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение четверга пришлось заниматься нарастающими покупками «зеленой» валюты со стороны клиентов, одновременно при этом стараясь не «повредить» текущую ликвидность, а также сохранить равновесие покупок и продаж в более популярной в Украине паре доллар-гривня.Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду дополудненную «приподнятость» пары евродоллар в районе цифры $1,1780, сменившуюся около 13.00 Киева коррекцией пары, вернувшую ее в район $1,1745.Полагаю, эти цифры в комплекте со внутридневным восходящим трендом наличной пары доллар-гривня, позволил ценам наличного евро в Украине сохранить положительную динамику.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,75/32,95 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное повышение бидов и оферов это СКВ на 5,0 коп.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,420 UAH/RUB.По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не изменились.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 21 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по выросшему на 5,0 коп. с закрытиячетверга спросу и прибавившему столько же предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 21 сентября по спросу и по предложению не изменились.В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,070/28,095 UAH/USD виртуально, без сделок. Отметим, что реальная часть пятничной сессии завершилась на цифре 28,050/28,065 UAH/USD, а после 16.00 рынок остался на попечении слабосильных спекулянтов, организовавших этот подскок.Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.03 Киевазаметно выросли, обосновавшись на уровне 28,12/28,17 UAH/USD, индицируя дефицит предложения СКВ, характерный для понедельника.К 10.14 цены безналичного «американца» обрели более реальный вид, откатившись к28,10/28,15 UAH/USD.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки некоторого сжатия расширения гривневой ликвидности, о котором дали понять просевшие с уровня 54 970,1 млн. грн. к отметке 52 769,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Меж тем, доллар на межбанке к 10.51 Киева продолжал топтаться на месте, ограничившись в указанный час копеечным ростом бидов: 28,11/28,15 UAH/USD.По состоянию на 11.20 котировки доллара на межбанке сосредоточились на уровне 28,12/28,14 UAH/USD. На моменте равновесие спроса и предложения. Системных участников рынка пока не видно, обороты, как и полагается в понедельник, оставляют желать лучшего. Вялое равновесие покупок и продаж.Дополуденная относительная стабильность долларовых цена на приподнявшейся с пятницы отметке сопровождалось ростом ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,50/18,00% годовых. Эта динамика гармонирует с заметным снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Около 11.42 на межбанке появились системные игроки, которые, как оказалось, в большей степени нуждались в гривне, чем в долларе. При этом агрессивность покупателей СКВ упала, развернув ситуативно рынок пары доллар-гривня в другую сторону: 28,10/28,12 UAH/USD.К 12.10 котировки безналичного доллара, пролонгировали нисходящий тренд, опустившись в указанное время до 28,07/28,09 UAH/USD.Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 5,47 коп., составив 28,1168 UAH/USD.К 12.44 Киева рынок безналичного доллара продолжал снижение, оказавшись на отметке 28,06/28,08 UAH/USD. Ситуативное преобладание продавцов СКВ на межбанке.По состоянию на 13.08 цена безналичного доллара не изменилась, оставшись на отметке 28,06/28,08 UAH/USD.На фоне этой цифры межбанк ушел около 11.09 на обеденный перерыв.Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 сентября с уровней: доллар – 27,90/28,15 UAH/USD, евро – 32,55/33,15 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.Евро по сравнению с 21 сентября по спросу не изменился, потеряв 5,0 коп. по предложению.Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 21 сентября по спросу и по предложению не претерпел изменений.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1750, просев до $1,1728 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до отметки $1,1726 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 24 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00-03/28,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 10,0-12,0 коп., предложение прибавило столько же), евро – 32,75-78/32,95-98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 сентября спрос повысился на 5,0-8,0 коп., предложение прибавило столько же); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 20 пунктов, предложение не претерпело изменений).На открытии торгов 24 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях «виртуального», без сделок, равновесия спроса и оферов, если судить по телефонным запросам клиентов.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00-03/28,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 10,0-12,0 коп., предложение прибавило столько же), евро – 32,75-78/32,95-98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 сентября спрос повысился на 5,0-8,0 коп., предложение прибавило столько же); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 20 пунктов, предложение не претерпело изменений).На старте торгов 24 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.На 11.59 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не стали менять цены открытия. К относительной стабильности в паре доллар-гривня располагало вялое равновесие покупок и продаж в этом секторе. Пара евро-гривня немного выросла в цене: 28,00-03/28,06-10 UAH/USD, евро – 32,75/33,00 UAH/EUR.По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном сужении спреда действующих цен (28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,75/32,95 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB) на фоне сохранения равновесной торговли оптовыми партиями валюты, позволившего немного сжать маржу.Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, одновременно сжав спред с уровня открытия, действуя сообразно настроению клиентов и межбанка.На моменте в городе действовали цены: 28,03/28,09 UAH/USD, евро – 32,80/33,05 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. На указанное время торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж, позволившее немного сузить спред в паре доллар-гривня.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 24 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,03/28,15 UAH/USD, евро – 32,75/33,00 UAH/EUR, рубль 0,416/0,421 UAH/RUB, Киев опт 28,00-03/28,08-10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,00-03/28,08-10 UAH/USD, евро (опт) 32,60-65/32,85-90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,60-65/32,85-90 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 RUB/USD, Одесса – опт 28,05/28,10 UAH/USD, розница – 28,03/28,15 UAH/USD; Запорожье – 28,02/28,12 UAH/USD; евро – 32,75/32,95 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,422 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 67104 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4226 раз. Подякували: 7742 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Валюта 21.09.18

дядя Caша » П'ят 21 вер, 2018 12:09 0 57

дядя Caша П'ят 21 вер, 2018 12:09 Итоги: Валюта 20.09.18

дядя Caша » Чет 20 вер, 2018 12:44 0 86

дядя Caша Чет 20 вер, 2018 12:44 Итоги: Валюта 19.09.18

дядя Caша » Сер 19 вер, 2018 12:21 0 66

дядя Caша Сер 19 вер, 2018 12:21