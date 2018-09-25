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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Вів 25 вер, 2018 13:10 Итоги: Валюта 25.09.18



По состоянию на 08.45 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $1,5, или 0,12%, до $1202,8 за унцию.



Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,53% - до $14,27 за унцию.



Давление на стоимость драгоценного металла оказывает укрепляющийся доллар. Так, индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,13%, до 94,31 пункта.



Рост курс доллара происходит на фоне ожидания участниками рынка очередного заседания Федрезерва, которое состоится 25-26 сентября. Эксперты ждут повышения базовой ставки на предстоящей встрече до 2-2,25% с нынешнего уровня в 1,75-2%. В текущем году регулятор повышал ставку уже два раза - в марте и июне.



Управляющий директор RBC Capital Markets Джордж Геро прокомментировал телеканалу CNBC, что повышение ставки ФРС в большой степени уже заложено в котировки.



Курс доллара незначительно растет по отношению к евро и иене во вторник утром в ожидании повышения базовой ставки ФРС на заседании регулятора на текущей неделе.



По состоянию на 08.00 Киева курс евро к доллару снижался до $1,1740 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1748 за евро.



Курс доллара к иене рос до ¥112,88 за доллар со ¥112,81.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,16%, до 94,34 пункта.



Участники рынка ждут очередного заседания американского Федрезерва, которое состоится 25 и 26 сентября. Большинство аналитиков прогнозирует повышение базовой ставки на предстоящей встрече до 2-2,25% с нынешнего уровня в 1,75-2%. В текущем году регулятор повышал ставку уже два раза - в марте и июне.



Повышение ставки поддерживает курс доллара.



Управляющий филиалом State Street Bank в Токио Барт Вакабаяси, полагает, что если позиция ФРС окажется жестче, чем ожидает рынок, то это может дополнительно подтолкнуть курс доллара.



Фьючерсы на золото выросли в понедельник, восстановившись после недавнего снижения, так как инвесторы ожидали третьего по счету повышения процентной ставкой Федеральной резервной системы в 2018 году на этой неделе.



По итогам торгов на СОМЕХ декабрьское золото выросло на $3,10 или 0,3%, до $1204,40 за унцию. Оно закрылось в пятницу на уровне $1201,30 - самый низкий уровень за неделю.



Золото нашло поддержку на фоне слабого снижения индекса доллара США.



Аналитики Zaner Precious Metals заявили, что «рынки драгоценных металлов и другие товарные рынки не оценили потенциал инфляции, вызванный активизацией тарифных мер, но мы должны продолжать повторять эту перспективу».



«Новость о том, что Китай должен был отменить торговые переговоры с США, является негативным фактором, поскольку комментарии CNBC говорят о том, что тон в Китае является мрачным из-за тарифов».



Декабрьское серебро упало на 1,8 цента, или 0,1%, до $14,341 за унцию. Металл вырос на 1,5% за последнюю неделю.



Палладий вырос до самого высокого уровня с февраля, чему способствовали долгосрочные и краткосрочные ожидания для более сильного глобального спроса на металл.



Декабрьский палладий вырос на $6,70, или на 0,6%, до $1 051,60 за унцию. Металл вырос на 7,7% на прошлой неделе.



Октябрьская платина потеряла 30 центов до $829,30 за унцию.



Снижение доллара США и ралли его основного конкурента - евро — замедлились в конце торговой сессии в Нью-Йорке в понедельник, и инвесторы вернулись ожиданию встречи ФРС на этой неделе, которая, как ожидается, приведет к росту ставки.

Ранее в ходе торгов президент Евроцентробанка Марио Драги на слушаниях по экономическим и монетарным вопросам в Европарламенте заявил, что он ожидает «энергичного роста базовой инфляции», хотя гармонизированная инфляция в еврозоне, скорее всего, будет боковой до 2020 года.



В ответ евро подскочил до максимума сессии в $1,1816, его лучший уровень с середины мая. Затем общая валюта еврозоны отступила и торговалась вечером понедельника на уровне $1,1775 против $1,1749 в пятницу вечером в Нью-Йорке.



Австралийский доллар ослабел против доллара США, а пара осси-доллар была одной из худших на развитых рынках. Один австралийский доллар торговался на уровне $0,7257 против $0,7289 в пятницу вечером в Нью-Йорке.



«Возможно, самым удивительным был отскок фунта, который преодолел отметку в 1,31 доллара в Лондоне и не оглянулся», - сказал Борис Шлоссберг, управляющий директор BK Asset Management, о британском фунте, который торговался вечером понедельника на $1,3118 по сравнению с $1,3080 в пятницу вечером в Нью-Йорке.



Евро снова не справился с уровнем $1,1800 и откатился назад, потеряв большую часть дневного роста. Краткосрочный тренд по-прежнему указывает на потенциал роста, но до тех пор, пока он продолжает оставаться около $1,1800, он, вероятно, останется ограниченным.



Прорыв ниже $1,1690/1,1700 (краткосрочная линия восходящего тренда) может устранить текущий «бычий» тон, сигнализируя о возможной консолидации между $1,1650 (20-дневная скользящая средняя) и $1,1700.

Технические индикаторы по-прежнему благоприятствуют бычьему тону и консолидации выше $1,1800 с целью на $1,1850.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 25 сентября понизился на 33,50 коп. и составил 65,8244 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, символически понизившийся в пятницу относительно доллара на 0,10 коп., на торгах понедельника упал на 4,82 коп., оказавшись на уровне 28,1111 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 24-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 5,47 коп., составил 28,1168 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 24 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,070/28,095 UAH/USD виртуально, без сделок. Заметим, что дебютные цены СКВ 24-го были сформированы практически безоборотным подскоком курса «американца» после 16.00 пятницы.



Около 10.02 курс доллара, выйдя в реальную сферу, по сути «нереально» подскочил к 28,12/28,17, однако спустя 9 минут, обретя рыночную реальность, откатился к . 28,10/28,15 UAH/USD, не покидая район этой цифры до 11.30 Киева, когда выросшие покупки приподняли цену доллара к 28,12/28,14 UAH/USD.

Спустя 10 минут появившиеся на межбанке системные игроки «потеснили» покупателей, агрессивность которых заметно упала, дав старт нисходящему тренду: 28,10/28,12 UAH/USD.



Пополудни, на 12.08 «американец» понизился к 28,07/28,09, а к 12.45 упал к 28,06/28,08 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими в условиях относительного равновесия покупок и продаж до 14.50 Киева, когда на пустеющем рынке покупок ситуативно стало больше, подняв цену доллара к 28,07/28,10 UAH/USD.



Последние котировки доллара оставались неизменными до самого закрытия торгов на межбанке .



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1111 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,16% с 28,0672 UAH/USD до 28,1111 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 24 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 24 сентября, углубив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, сезон фискальных платежей, «вымыв» гривню из запасов бизнеса, финишировал, сумев при этом уронить цену СКВ на прошлой неделе до привлекательного для покупок уровня.

При этом сместился интерес игроков с гривневых активов на доллар.



Во-вторых, как известно, в понедельник валютный межбанк испытывает нехватку предложения СКВ.



В-третьих, игроки возобновили покупки доллара, небезосновательно рассчитывая на пролонгацию контролируемой регулятором «ползучую» девальвацию гривни.



В-четвертых, стимулировали покупки СКВ ожидания увеличения «порции» компенсации НДС Казначейством, которое могло бы снизить остроту нехватки гривневой ликвидности.



Дефицит гривни подтверждался снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 54 970,1 млн. грн. к отметке 52 769,4 млн. грн. Об этом же свидетельствовал рост ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 24 сентября немного понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара обрел более «бычий» характер, что, как известно, не стимулирует ликвидность.



Во-вторых, как мы указали выше, по понедельникам падает приток экспортной выручки из-за рубежа.



В-третьих, быстрое угасание покупательской активности, ставшее следствием нехватки гривневого инструмента, также не способствовало приличным оборотам торгов.



В-четвертых, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует межбанк ликвидностью).



В-пятых, как и в пятницу, НБУ 24-го не принимал участие в торгах, проводя интервенции с платформы Matching.



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 24 сентября продемонстрировал внутридневное снижение цен пары доллар-гривня.



Основных причин подобной динамики было две: стартовавшая с 11.40 Киева коррекция цены безналичного доллара на сессии валютного межбанка и ставшая хронической нехватка гривневого инструмента.

Собственно, полагаю, на валютном межбанке тоже снижение курса «американца» в значительной степени было вызвано дефицитом гривни.



Как признались серьезные дилеры рынка одного из вышеперечисленных городов, из-за ограниченности гривневого ресурса им приходилось снижать потолок «принимаемых» объемов валюты со $150-200 тыс. до $50,0-70,0 тыс.



Кроме того, коррекция долларовых цен на наличном рынке могла стать следствием попыток «расшевелить» пассивных в дебюте новой недели клиентов. Как продемонстрировали отчеты дилеров наличного рынка, за исключением Киева, рынки остальных вышеперечисленных населенных пунктов по итогам понедельника, несмотря на одноименный синдром (дебют новой недели обычно не радует ликвидностью), обороты 24-го заметно прибавили. Не исключено, в этом основная заслуга внутридневного «медвежьего» тренда или повсеместное равновесие спроса и предложения СКВ.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Киев), либо потеряла 1,0-8,0 коп. (лидировал в откате рынок Днепра). Позиция «предложение» в понедельник понизилась на 2,0-7,0 коп. (лидировали в откате Днепр и Харьков).



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» либо выросли на 2,0-5,0 коп. (Киев, Запорожье, Харьков), либо потеряли 5,0 коп. Днепр).



Как мы предполагали в предыдущем «Вечернем обзоре», ощутимое подорожание наличного доллара на пятничной сессии сулило более активную «позицию» «зеленых быков» на межбанке. Прогноз подтвердился: если в пятницу средневзвешенный курс безналичного доллара прибавил лишь 0,10 коп., 24-го этот показатель вырос на 4,82 коп.



Таким образом, результат понедельничной сессии наличного рынка, продемонстрировавшего достаточно пеструю картину, намекает на непростой характер вторничной сессии валютного межбанка, где повышение объема компенсации НДС Казначейством, являющееся «бычьим» фактором для безналичного «американца», станет «соревноваться» с ростом объема притока экспортной выручки из-за рубежа.



Кроме того, текущая очевидная нехватка безналичной гривни может сказаться и на ближайшей сессии валютного межбанка. Шансы у «зеленых быков» на торгах 25-го выше, но, полагаю, вряд ли там все пройдет гладкой и предсказуемо, как маршрут третьего трамвая в Одессе.



Однако, мы увлеклись, занявшись перспективами, не ознакомившись как следует с подробностями только что состоявшихся торгов «неформального» рынка наличных.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 24 сентября в целом отражает общую картину понедельника на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.



Впрочем, по порядку.



Торги 24 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,95/28,05 UAH/USD, евро – 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,420 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях «виртуального», без сделок, равновесия покупок и продаж.



До полудня, убедившись в отсутствии агрессивности «зеленых быков» межбанка, клиенты наличного рынка Днепра инициировали «двустороннюю» торговлю в паре доллар-гривня.

Сбалансированная торговля дала возможность дилерам Днепра инициировать сужение симметричное спреда.



Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, одновременно сжав спред с уровня открытия, действуя сообразно настроению клиентов и межбанка.

На моменте в городе действовали цены: 28,03/28,09 UAH/USD, евро – 32,80/33,05 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. На указанное время торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж, позволившее немного сузить спред в паре доллар-гривня.



В дальнейшем валютчики Днепра стали более активно снижать действующие цены. Как из-за очередного обострения гривнедефицита, так и по причине стартовавшей с 11.40 Киева довольно заметной коррекции безналичной пары доллар-гривня на межбанке.



Кроме того, дилеры Днепра признались, что этой «дисконтной терапией» пытались «расшевелить» пассивных по-понедельничному клиентов.



К финишу сессии баланс спроса и оферов удалось сохранить, что в значительной степени позволило достичь приличного уровня оборотов – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии, несмотря на пресловутый «синдром понедельника».



В течение 24 сентября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара понизилась на 5,0-8,0 коп., офера потеряли 5,0-7,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 5,00 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 27,95/28,05 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии покупок и продаж, которое им до полудня не пришлось поддерживать радикальными ценовыми ревизиями, ограничившись сужением спреда (главным образом, за счет снижения менее значимых оферов).



Около 12.15 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,03/28,09 UAH/USD, евро – 32,80/33,05 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. На указанный час торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж, позволившее заметно сузить спред в паре доллар-гривня, понизив офера.



После обеда оптовый сегмент инициировал решительное снижение действующих цен, реагируя на выросшие риски обострения гривнедефицита и коррекцию безналичной пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка.

Кроме того, подобная операция проводилась в рамках мероприятий по обеспечению равновесия покупок и продаж.

Баланс спроса и предложения оптовикам Днепра удалось сохранить, что способствовало приличным итоговым оборотам - ликвидность, заслужив от оптовиков «четверку», повторила «хорошие» показатели предыдущей сессии.



На протяжении 24 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 5,0-8,0 коп., офера потеряли 5,0-7,0 коп.



По сравнению с закрытием 21 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре упали на 5,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 24 сентября уровнями 32,80/33,00 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника пятикопеечные прибавки бидов и оферов этой СКВ.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового наличного евро в Днепре прибавили по 5,0 коп.



Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение понедельника пришлось заниматься нарастающим пополудни «приносом» «зеленой» валюты со стороны клиентов, одновременно при этом стараясь не «повредить» текущую ликвидность, а также сохранить равновесие покупок и продаж в более популярной в Украине паре доллар-гривня. Ситуация осложнялась выросшими рисками обострения гривнедефицита, что в свою очередь катализировало внутридневную коррекцию наличной пары доллар-гривня.



Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду стартовавший около 16.00 Киева динамичный подскок пары евродоллар на мировом рынке forex, забросивший пару около 16.15 выше концептуальнозначимой отметки $1,1800, где она, впрочем, не сумела закрепиться, вернувшись около 20.10 в район $1,1762.



Полагаю, эти цифры в комплекте со внутридневным нисходящим трендом наличной пары доллар-гривня, позволил ценам наличного евро в Украине обеспечить сдержанную положительную динамику.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1760 к отметке $1,1788, констатировав внутридневное его повышение на скромные 28 пунктов.



Полагаю, наши дилеры сообразно отреагировали на эту динамику, подняв в течение 24 сентября биды и офера евронала на 5,0 коп. Кроме того, валютчики не забыли о внутридневном снижении наличной пары доллар-гривня, добавив этот факт ко внутридневному повышению цен наличного евро.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 24 сентября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1750, пара евро-доллар до начала европейских торгов не покидала диапазон $1,1740-1,1750.



Начало сумбурной по обыкновению европейской сессии рынка forex «ознаменовалось» провалом пары евро-доллар к цифре $1,1730.

Выбираясь из этой «ямы» евро инициировал двухэтапный рост, вначале приподнявшись около полудня к отметке $1,1770, где в течение трех с половиной часов «отдыхал», не трогаясь с этого уровня. Очевидно, столь продолжительная передышка оказалась полезной для евро, потому что, начав с 16.00, главная валютная пара около 16.15 буквально взлетела к $1,1813. В районе этой цифры евро задержался на 35 минут, уже с 16.50 инициировав коррекцию, уронившую ее к $1,1780 по состоянию на 17.35 Киева. Новая попытка ралли пары евро-доллар инициированная с 17.55 успеха не имела – все завершилось касанием отметки $1,1788 и очередным снижением, приведшим евро около 20.00 Киева в район цифры $1,1762, которую единая евровалюта не покидала до 20.40 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов в понедельник на европейской сессии рынка forex и стабилен относительно иены.



Индекс доллара USDX, отслеживающий курс доллара относительно шести основных мировых валют, теряет 0,1%. На прошлой неделе индикатор уменьшился на 0,7%, что стало наихудшей динамикой за месяц.



Трейдеры продолжают оценивать последнюю информацию, касающуюся торгового спора Вашингтона и Пекина. В понедельник вступили в силу 10%-ные пошлины США на китайские товары стоимостью $200 млрд. в год. Китай ввел аналогичные ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год.



При этом Пекин отказался от намечавшегося на эту неделю пятого раунда торговых переговоров с США.

Визит в столицу США вице-премьера КНР Лю Хэ, запланированный на эту неделю, отменен, отменен и визит китайской делегации среднего уровня, которая планировала посетить Вашингтон еще до приезда делегации во главе с вице-премьером.



Ранее Пекин заявлял, что не будет вести какие-либо торговые переговоры под давлением.



Кроме того, в центре внимания рынка заседание FOMC Федрезерва, которое стартует во вторник. Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее подъема на 25 базисных пунктов (до 2-2,25% годовых) на предстоящем заседании оценивается рынком в 92%.



Курс евро к доллару поднялся в ходе торгов по состоянию на 15.30 Киева до $1,1755 по сравнению с $1,1749 на закрытие предыдущей сессии.



Пара доллар-иена торгуется на уровне ¥112,6 иены против 112,59 накануне.



Стоимость евро к иене поднялась до ¥132,36 иены с ¥132,28.



Фунт стерлингов подорожал в понедельник до $1,3147 по сравнению с $1,3072 по итогам предыдущих торгов.



«Самый большой сюрприз сегодня - это то, что курс фунта преодолел отметку в $1,31 и не пошел вниз», - отмечает управляющий директор по валютной стратегии BK Asset Management Борис Шлоссберг.

«Это происходит, несмотря на отсутствие видимого прогресса в переговорах по Brexit», - удивляется Шлоссберг.



На прошлой неделе Евросоюз отверг предложения британского премьер-министра Терезы Мэй об условиях Brexit, после чего она заявила, что переговоры зашли в тупик, и Великобритания будет готовиться к выходу из ЕС без соглашения о сохранении доступа к единому европейскому рынку.

Следующий саммит Великобритания-ЕС намечен на ноябрь.



Стало быть, как мы отмечали в предыдущем «Вечернем обзоре», после долгой изнурительной и всем надоевшей борьбы пара евро-доллар все-таки вырвалась вверх, пробила отметку $1,1750 и достигала $1,1775.

В этот понедельник пара обновила максимумы за срок более чем в 3 месяца (последний раз цена была выше $1,1800 11-12 июня). Никаких новостных поводов, кроме скучного выступления Марио Драги, для этого движения не было. Собственно, последовавшее после 19.00 Киева в понедельник возвращение пары ближе к означенной выше «пробитой» на прошлой неделе отметке $1,1750 отчасти подтвердило «временность» последнего «залета».



В понедельник тестирование нового, более высокого, чем на прошлой неделе, сопротивления привело к достижению цифры $1,1813 и, следовательно, к срабатыванию стопов.



Как и ранее, очевидно, что новый выход вверх по паре евро-доллар состоялся вопреки факторам, которые должны были привести, и как мы считаем, все равно в конечном счете, приведут к росту доллара.



Во-первых, на этой неделе FOMC ФРС повышает ставку. Удорожание стоимости заимствования в долларах непосредственно ударит по игрокам, которые ставят против доллара.

После повышения ставки ФРС 26 сентября держать покупки евро-доллара станет еще невыгоднее.



Во-вторых, как и ранее, удивляет отсутствие негативной реакции на введение тарифов со стороны США против Китая на объем в $200 млрд. и на ответное введение со стороны Китая тарифов на $60 млрд.



Аналитические ленты «убаюкивают» досужую публику словами, что рынки восприняли позитивно тот факт, что действия обеих сторон оказались не столь жесткими, как ожидалось. Имеется в виду, что США ввели тариф по ставке в 10%, а не 25%, а Китай ответил лишь на $60 млрд. Де-факто импорт Китая из США в 2017 году составил всего $130 млрд., так что Китай уже практически исчерпал резервы для наращивания объемов облагаемого тарифами импорта (с учетом предыдущего обмена пошлинами на $50 млрд.) и сможет лишь повышать ставку тарифов. Для мировой торговли произошедшее – весьма негативное событие.



Реализовались самые худшие опасения, и все это еще скажется на экономическом росте целого ряда стран. Трамп ясно дал понять, что вместо соглашения с Китаем его устроит просто введение (по сути запретительных) пошлин. Китай в свою очередь ответил тем же, сказав, что на уступки не пойдет.



Откуда на фоне этого такой оптимизм на рынках – остается только дивиться.



Индекс акций развивающихся рынков MSCI, например, с 12 сентября отскочил с 1000 до 1030. Вряд ли это сколь-нибудь долгосрочная тенденция. Однако локально начавшийся рост пары евро-доллар может вылиться в сильнейший «шортовый вынос» чисто по спекулятивным причинам.



Пока что евро-доллар поднимался над отметкой $1,1750 всего лишь на 63 пункта и львиная доля накопившихся для срабатывания стопов еще впереди. События понедельника подтверждают наши предположения, что пара евро-доллар вполне может достигнуть отметки $1,1850 в ходе роста, пусть даже этот рост идет вопреки логике фундаментального анализа. Мы полагаем, что начавшийся «шортовый вынос» имеет шансы развиваться, по крайней мере, до $1,1850, рост будет поддерживаться все большим и большим закрытием коротких позиций.

Мы не склонны преувеличивать значимость заседания FOMC ФРС 25-26 сентября и стопроцентную гарантию повышения учетной ставки. Во-первых, потому что рынками это событие уже давно учтено, а во-вторых, как показала новейшая история пары евро-доллар, далеко не всегда доллар «всерьез» укрепляется после ужесточения монетарной политики Федрезервом.



Гораздо большую значимость будет иметь тональность пресс-релиза и точечная диаграмма, отражающая прогноз членов FOMC ФРС по траектории ставки до 2020 года. С учетом сильной динамики американской экономики и опасений ряда представителей ФРС о сильном росте на финансовых рынках, вероятно, часть голосующих членов ФРС займет более агрессивную позицию по траектории ставок. При реализации подобного сценария вечером среды доллар может продемонстрировать заметное укрепление в паре с евро и пытаться протестировать отметку $1,170. В пятницу ключевая цифра – инфляция в еврозоне за сентябрь, где риски смещены в сторону ускорения, что может вновь поддержать евро. Фактор заседания FOMC ФРС оценивается нами как наиболее важный. Таким образом, по итогам недели ожидаем более вероятное укрепление доллара против евро.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 32,80/33,00 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное повышение бидов и оферов это СКВ на 5,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового рубля понизились на 20 пунктов, офера не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 24 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку», повторила приличные показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по выросшему на 5,0 коп. с закрытия пятницы спросу и прибавившему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 24 сентября по спросу упали на 20 пунктов, не изменившись по предложению.



На торгах валютного межбанка в понедельник наблюдалась привычная нехватка предложения безналичного доллара, которая после выхода на рынок системных игроков стала менее острой, «позволив» котировкам безналичного «американца» снижаться. Полагаю, в значительной степени «короткий поводок» «зеленым быкам» обеспечило сохранение проблем с гривневой ликвидностью, доставшееся рынку в «наследство» с прошлой недели и усугубленное текущим состоянием рынка гривневого ресурса, на которое указали отрицательная динамика остатков на коррсчетах регулятор и рост цен гривневых межбанковских кредитов overnight.



Наличный рынок, начав день заметным ростом, к полудню продемонстрировал очевидное стремление к стабильности не без влияния нисходящего тренда в безналичной паре доллар-гривня на валютном межбанке.



На нынешних торгах цена безналичного «американца» все-таки выросла, хотя и не на столь заметную цифру, как показал полуденный справочный курс СКВ. Вышеозначенные проблемы с гривневой ликвидностью обеспечили спад энтузиазма «зеленых быков».



Рискнем предположить повторение попытки «зеленого» ралли на ближайшей сессии межбанка. На сей раз рынок получит ощутимую поддержку гривневой ликвидностью от Казначейства, которое, как ожидается, заметно увеличит порцию компенсации НДС. Противостоять этому давлению на курс безналичного доллара, по всей видимости, будет рост притока экспортной выручки из-за рубежа, характерный для вторника.



Из-за выросшего объема компенсации НДС у экспортеров не будет необходимости продавать СКВ ради гривни. Поэтому даже заметное повышение объема поступления внешнеторговой выручки на счета экспортеров не сможет сменить «бычий» тренд рынка «зеленого» безнала.



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,06/28,09 UAH/USD виртуально, без сделок. Отметим, что реальная часть понедельничной сессии завершилась на цифре 28,07/28,10 UAH/USD, а после 16.00 рынок остался на попечении слабосильных спекулянтов, организовавших пролонгацию коррекции.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.07 Киева

несмело понизились, обосновавшись на уровне 28,04/28,07 UAH/USD, индицируя сохранение дефицита гривни или провоцируя покупателей СКВ.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки некоторого сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять просевшие с уровня 52 769,4 млн. грн. к отметке 51 971,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 10.12 цены безналичного «американца» обрели более реальный вид, приподнявшись в полном соответствии с нашими ожиданиями к 28,05/28,08 UAH/USD. На моменте межбанк еще малоактивный и низколиквидный.



Меж тем, доллар на межбанке к 10.32 Киева продолжал топтаться на месте, оставаясь в указанный час на уровне 28,05/28,08 UAH/USD. Удерживало на месте курс «американца» равновесие покупок и продаж.



По состоянию на 10.50 котировки доллара на межбанке ограничились копеечным ростом бидов (28,06/28,08 UAH/USD), сохранив при этом равновесие покупок и продаж «американца».



К 11.08 котировки доллара, не дождавшись щедрости компенсации НДС Казначейством, понизились к 28,05/28,06 UAH/USD, сузив спред и сопровождаясь балансом спрос/предложение.



Дополуденная стабильность долларовых цен на приподнявшейся с пятницы отметке сопровождалась ростом ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 16,50/18,00% к отметке 17,00/18,00% годовых. Эта динамика согласуется с некоторым снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 11.40 на межбанке появились системные игроки, которые, как оказалось, в большей степени нуждались в гривне, чем в долларе. Это пролонгировало снижение курса «американца» до 28,03/28,05 UAH/USD.



К 12.20 котировки безналичного доллара, заморозив нисходящий тренд, консолидировались в указанное время на прежнем уровне 28,03/28,05 UAH/USD.



Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 5,53 коп., составив 28,0615 UAH/USD.



К 12.34 Киева рынок безналичного доллара прекратил снижение, а СКВ на межбанке

отскочила к отметке 28,045/28,06 UAH/USD. Отскок спровоцировал регулятор, выкупавший «лишнюю» валюту с платформы Matching по 28,04 UAH/USD.



По состоянию на 13.18 цена безналичного доллара на межбанке приподнялась к отметке 28,05/28,06 UAH/USD.



На фоне этой цифры межбанк ушел около 13.18 на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 сентября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 32,55/33,15 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 24 сентября по спросу и по оферам не изменился.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 24 сентября по спросу и по предложению прибавил по 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1748, повысившись до $1,1754 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до отметки $1,1757 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 25 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,96/28,03 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 4,0-7,0 коп., предложение потеряло 7,0-9,0 коп.), евро – 32,80/33,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 сентября спрос повысился на 2,0-5,0 коп., предложение прибавило столько же); рубль - 0,415/0,424 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 50 пунктов, предложение прибавило 40 пунктов).



На открытии торгов 25 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях равновесия покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,96/28,03 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 4,0-7,0 коп., предложение потеряло 7,0-9,0 коп.), евро – 32,80/33,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 сентября спрос повысился на 2,0-5,0 коп., предложение прибавило столько же); рубль - 0,415/0,424 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 50 пунктов, предложение прибавило 40 пунктов).



На старте торгов 25 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе.



На 12.12 столичные валютчики-оптовики «неформалы» ограничились сужением спреда долларовых цен до уровня 27,98/28,02 UAH/USD, евро – 32,80/33,00 UAH/EUR. На указанное время на рынке столицы низколиквидный баланс спрос/предложение.



По состоянию на 12.22 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о стабильности действующих цен на доллар и сужение спреда в паре евро-гривня: 28,00/28,06 UAH/USD, евро – 32,80/32,95 UAH/EUR, рубль 0,419/0,423 UAH/RUB. При этом здесь наблюдалось относительное равновесие спроса и оферов при некотором преобладании клиентского «приноса».



Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, одновременно сжав спред с уровня открытия, действуя сообразно настроению клиентов и межбанка.

На моменте в городе действовали цены: 28,97/28,03 UAH/USD, евро – 32,80/32,95 UAH/EUR, рубль 0,415/0,424 UAH/RUB. На указанное время торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж, позволившее не менять цены открытия в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 25 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,00/28,10 UAH/USD, евро – 32,81/32,97 UAH/EUR, рубль 0,419/0,424 UAH/RUB, Киев опт 27,97/28,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,97/28,05 UAH/USD, евро (опт) 32,80/33,00 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,80/33,00 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 32,65/32,95 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 27,99/28,04 UAH/USD, розница – 27,97/28,07 UAH/USD; Запорожье – 28,00/28,06 UAH/USD; евро – 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль - 0,420/0,425 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота снижается во вторник утром на фоне роста курса доллара к мировым валютам в ожидании решения FOMC ФРС США по монетарной политике.Курс доллара незначительно растет по отношению к евро и иене во вторник утром в ожидании повышения базовой ставки ФРС на заседании регулятора на текущей неделе.Фьючерсы на золото выросли в понедельник, восстановившись после недавнего снижения, так как инвесторы ожидали третьего по счету повышения процентной ставкой Федеральной резервной системы в 2018 году на этой неделе.Снижение доллара США и ралли его основного конкурента - евро — замедлились в конце торговой сессии в Нью-Йорке в понедельник, и инвесторы вернулись ожиданию встречи ФРС на этой неделе, которая, как ожидается, приведет к росту ставки.Ранее в ходе торгов президент Евроцентробанка Марио Драги на слушаниях по экономическим и монетарным вопросам в Европарламенте заявил, что он ожидает «энергичного роста базовой инфляции», хотя гармонизированная инфляция в еврозоне, скорее всего, будет боковой до 2020 года.В ответ евро подскочил до максимума сессии в $1,1816, его лучший уровень с середины мая. Затем общая валюта еврозоны отступила и торговалась вечером понедельника на уровне $1,1775 против $1,1749 в пятницу вечером в Нью-Йорке.Австралийский доллар ослабел против доллара США, а пара осси-доллар была одной из худших на развитых рынках. Один австралийский доллар торговался на уровне $0,7257 против $0,7289 в пятницу вечером в Нью-Йорке.«Возможно, самым удивительным был отскок фунта, который преодолел отметку в 1,31 доллара в Лондоне и не оглянулся», - сказал Борис Шлоссберг, управляющий директор BK Asset Management, о британском фунте, который торговался вечером понедельника на $1,3118 по сравнению с $1,3080 в пятницу вечером в Нью-Йорке.Евро снова не справился с уровнем $1,1800 и откатился назад, потеряв большую часть дневного роста. Краткосрочный тренд по-прежнему указывает на потенциал роста, но до тех пор, пока он продолжает оставаться около $1,1800, он, вероятно, останется ограниченным.Прорыв ниже $1,1690/1,1700 (краткосрочная линия восходящего тренда) может устранить текущий «бычий» тон, сигнализируя о возможной консолидации между $1,1650 (20-дневная скользящая средняя) и $1,1700.Технические индикаторы по-прежнему благоприятствуют бычьему тону и консолидации выше $1,1800 с целью на $1,1850.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,16% с 28,0672 UAH/USD до 28,1111 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 24 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 24 сентября, углубив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.Во-первых, сезон фискальных платежей, «вымыв» гривню из запасов бизнеса, финишировал, сумев при этом уронить цену СКВ на прошлой неделе до привлекательного для покупок уровня.При этом сместился интерес игроков с гривневых активов на доллар.Во-вторых, как известно, в понедельник валютный межбанк испытывает нехватку предложения СКВ.В-третьих, игроки возобновили покупки доллара, небезосновательно рассчитывая на пролонгацию контролируемой регулятором «ползучую» девальвацию гривни.В-четвертых, стимулировали покупки СКВ ожидания увеличения «порции» компенсации НДС Казначейством, которое могло бы снизить остроту нехватки гривневой ликвидности.Дефицит гривни подтверждался снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 54 970,1 млн. грн. к отметке 52 769,4 млн. грн. Об этом же свидетельствовал рост ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 24 сентября немного понизились, имея для этого следующие причины.Во-первых, рынок доллара обрел более «бычий» характер, что, как известно, не стимулирует ликвидность.Во-вторых, как мы указали выше, по понедельникам падает приток экспортной выручки из-за рубежа.В-третьих, быстрое угасание покупательской активности, ставшее следствием нехватки гривневого инструмента, также не способствовало приличным оборотам торгов.В-четвертых, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует межбанк ликвидностью).В-пятых, как и в пятницу, НБУ 24-го не принимал участие в торгах, проводя интервенции с платформы Matching.Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 24 сентября продемонстрировал внутридневное снижение цен пары доллар-гривня.Основных причин подобной динамики было две: стартовавшая с 11.40 Киева коррекция цены безналичного доллара на сессии валютного межбанка и ставшая хронической нехватка гривневого инструмента.Собственно, полагаю, на валютном межбанке тоже снижение курса «американца» в значительной степени было вызвано дефицитом гривни.Как признались серьезные дилеры рынка одного из вышеперечисленных городов, из-за ограниченности гривневого ресурса им приходилось снижать потолок «принимаемых» объемов валюты со $150-200 тыс. до $50,0-70,0 тыс.Кроме того, коррекция долларовых цен на наличном рынке могла стать следствием попыток «расшевелить» пассивных в дебюте новой недели клиентов. Как продемонстрировали отчеты дилеров наличного рынка, за исключением Киева, рынки остальных вышеперечисленных населенных пунктов по итогам понедельника, несмотря на одноименный синдром (дебют новой недели обычно не радует ликвидностью), обороты 24-го заметно прибавили. Не исключено, в этом основная заслуга внутридневного «медвежьего» тренда или повсеместное равновесие спроса и предложения СКВ.В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Киев), либо потеряла 1,0-8,0 коп. (лидировал в откате рынок Днепра). Позиция «предложение» в понедельник понизилась на 2,0-7,0 коп. (лидировали в откате Днепр и Харьков).По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» либо выросли на 2,0-5,0 коп. (Киев, Запорожье, Харьков), либо потеряли 5,0 коп. Днепр).Как мы предполагали в предыдущем «Вечернем обзоре», ощутимое подорожание наличного доллара на пятничной сессии сулило более активную «позицию» «зеленых быков» на межбанке. Прогноз подтвердился: если в пятницу средневзвешенный курс безналичного доллара прибавил лишь 0,10 коп., 24-го этот показатель вырос на 4,82 коп.Таким образом, результат понедельничной сессии наличного рынка, продемонстрировавшего достаточно пеструю картину, намекает на непростой характер вторничной сессии валютного межбанка, где повышение объема компенсации НДС Казначейством, являющееся «бычьим» фактором для безналичного «американца», станет «соревноваться» с ростом объема притока экспортной выручки из-за рубежа.Кроме того, текущая очевидная нехватка безналичной гривни может сказаться и на ближайшей сессии валютного межбанка. Шансы у «зеленых быков» на торгах 25-го выше, но, полагаю, вряд ли там все пройдет гладкой и предсказуемо, как маршрут третьего трамвая в Одессе.Однако, мы увлеклись, занявшись перспективами, не ознакомившись как следует с подробностями только что состоявшихся торгов «неформального» рынка наличных.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 24 сентября в целом отражает общую картину понедельника на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.Впрочем, по порядку.Торги 24 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,95/28,05 UAH/USD, евро – 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,420 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях «виртуального», без сделок, равновесия покупок и продаж.До полудня, убедившись в отсутствии агрессивности «зеленых быков» межбанка, клиенты наличного рынка Днепра инициировали «двустороннюю» торговлю в паре доллар-гривня.Сбалансированная торговля дала возможность дилерам Днепра инициировать сужение симметричное спреда.Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, одновременно сжав спред с уровня открытия, действуя сообразно настроению клиентов и межбанка.На моменте в городе действовали цены: 28,03/28,09 UAH/USD, евро – 32,80/33,05 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. На указанное время торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж, позволившее немного сузить спред в паре доллар-гривня.В дальнейшем валютчики Днепра стали более активно снижать действующие цены. Как из-за очередного обострения гривнедефицита, так и по причине стартовавшей с 11.40 Киева довольно заметной коррекции безналичной пары доллар-гривня на межбанке.Кроме того, дилеры Днепра признались, что этой «дисконтной терапией» пытались «расшевелить» пассивных по-понедельничному клиентов.К финишу сессии баланс спроса и оферов удалось сохранить, что в значительной степени позволило достичь приличного уровня оборотов – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии, несмотря на пресловутый «синдром понедельника».В течение 24 сентября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара понизилась на 5,0-8,0 коп., офера потеряли 5,0-7,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 5,00 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 27,95/28,05 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии покупок и продаж, которое им до полудня не пришлось поддерживать радикальными ценовыми ревизиями, ограничившись сужением спреда (главным образом, за счет снижения менее значимых оферов).Около 12.15 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,03/28,09 UAH/USD, евро – 32,80/33,05 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. На указанный час торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж, позволившее заметно сузить спред в паре доллар-гривня, понизив офера.После обеда оптовый сегмент инициировал решительное снижение действующих цен, реагируя на выросшие риски обострения гривнедефицита и коррекцию безналичной пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка.Кроме того, подобная операция проводилась в рамках мероприятий по обеспечению равновесия покупок и продаж.Баланс спроса и предложения оптовикам Днепра удалось сохранить, что способствовало приличным итоговым оборотам - ликвидность, заслужив от оптовиков «четверку», повторила «хорошие» показатели предыдущей сессии.На протяжении 24 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 5,0-8,0 коп., офера потеряли 5,0-7,0 коп.По сравнению с закрытием 21 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре упали на 5,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 24 сентября уровнями 32,80/33,00 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника пятикопеечные прибавки бидов и оферов этой СКВ.По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового наличного евро в Днепре прибавили по 5,0 коп.Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение понедельника пришлось заниматься нарастающим пополудни «приносом» «зеленой» валюты со стороны клиентов, одновременно при этом стараясь не «повредить» текущую ликвидность, а также сохранить равновесие покупок и продаж в более популярной в Украине паре доллар-гривня. Ситуация осложнялась выросшими рисками обострения гривнедефицита, что в свою очередь катализировало внутридневную коррекцию наличной пары доллар-гривня.Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду стартовавший около 16.00 Киева динамичный подскок пары евродоллар на мировом рынке forex, забросивший пару около 16.15 выше концептуальнозначимой отметки $1,1800, где она, впрочем, не сумела закрепиться, вернувшись около 20.10 в район $1,1762.Полагаю, эти цифры в комплекте со внутридневным нисходящим трендом наличной пары доллар-гривня, позволил ценам наличного евро в Украине обеспечить сдержанную положительную динамику.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 32,80/33,00 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное повышение бидов и оферов это СКВ на 5,0 коп.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,420 UAH/RUB.По сравнению с закрытием понедельника биды оптового рубля понизились на 20 пунктов, офера не изменились.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 24 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку», повторила приличные показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по выросшему на 5,0 коп. с закрытия пятницы спросу и прибавившему столько же предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 24 сентября по спросу упали на 20 пунктов, не изменившись по предложению.Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,06/28,09 UAH/USD виртуально, без сделок. Отметим, что реальная часть понедельничной сессии завершилась на цифре 28,07/28,10 UAH/USD, а после 16.00 рынок остался на попечении слабосильных спекулянтов, организовавших пролонгацию коррекции.Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.07 Киеванесмело понизились, обосновавшись на уровне 28,04/28,07 UAH/USD, индицируя сохранение дефицита гривни или провоцируя покупателей СКВ.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки некоторого сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять просевшие с уровня 52 769,4 млн. грн. к отметке 51 971,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.К 10.12 цены безналичного «американца» обрели более реальный вид, приподнявшись в полном соответствии с нашими ожиданиями к 28,05/28,08 UAH/USD. На моменте межбанк еще малоактивный и низколиквидный.Меж тем, доллар на межбанке к 10.32 Киева продолжал топтаться на месте, оставаясь в указанный час на уровне 28,05/28,08 UAH/USD. Удерживало на месте курс «американца» равновесие покупок и продаж.По состоянию на 10.50 котировки доллара на межбанке ограничились копеечным ростом бидов (28,06/28,08 UAH/USD), сохранив при этом равновесие покупок и продаж «американца».К 11.08 котировки доллара, не дождавшись щедрости компенсации НДС Казначейством, понизились к 28,05/28,06 UAH/USD, сузив спред и сопровождаясь балансом спрос/предложение.Дополуденная стабильность долларовых цен на приподнявшейся с пятницы отметке сопровождалась ростом ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 16,50/18,00% к отметке 17,00/18,00% годовых. Эта динамика согласуется с некоторым снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Около 11.40 на межбанке появились системные игроки, которые, как оказалось, в большей степени нуждались в гривне, чем в долларе. Это пролонгировало снижение курса «американца» до 28,03/28,05 UAH/USD.К 12.20 котировки безналичного доллара, заморозив нисходящий тренд, консолидировались в указанное время на прежнем уровне 28,03/28,05 UAH/USD.Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 5,53 коп., составив 28,0615 UAH/USD.К 12.34 Киева рынок безналичного доллара прекратил снижение, а СКВ на межбанкеотскочила к отметке 28,045/28,06 UAH/USD. Отскок спровоцировал регулятор, выкупавший «лишнюю» валюту с платформы Matching по 28,04 UAH/USD.По состоянию на 13.18 цена безналичного доллара на межбанке приподнялась к отметке 28,05/28,06 UAH/USD.На фоне этой цифры межбанк ушел около 13.18 на обеденный перерыв.Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 сентября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 32,55/33,15 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,435 UAH/RUB.По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.Евро по сравнению с 24 сентября по спросу и по оферам не изменился.Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 24 сентября по спросу и по предложению прибавил по 50 пунктов.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1748, повысившись до $1,1754 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до отметки $1,1757 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 25 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,96/28,03 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 4,0-7,0 коп., предложение потеряло 7,0-9,0 коп.), евро – 32,80/33,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 сентября спрос повысился на 2,0-5,0 коп., предложение прибавило столько же); рубль - 0,415/0,424 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 50 пунктов, предложение прибавило 40 пунктов).На открытии торгов 25 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях равновесия покупок и продаж.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,96/28,03 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 4,0-7,0 коп., предложение потеряло 7,0-9,0 коп.), евро – 32,80/33,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 сентября спрос повысился на 2,0-5,0 коп., предложение прибавило столько же); рубль - 0,415/0,424 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 50 пунктов, предложение прибавило 40 пунктов).На старте торгов 25 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе.На 12.12 столичные валютчики-оптовики «неформалы» ограничились сужением спреда долларовых цен до уровня 27,98/28,02 UAH/USD, евро – 32,80/33,00 UAH/EUR. На указанное время на рынке столицы низколиквидный баланс спрос/предложение.По состоянию на 12.22 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о стабильности действующих цен на доллар и сужение спреда в паре евро-гривня: 28,00/28,06 UAH/USD, евро – 32,80/32,95 UAH/EUR, рубль 0,419/0,423 UAH/RUB. При этом здесь наблюдалось относительное равновесие спроса и оферов при некотором преобладании клиентского «приноса».Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, одновременно сжав спред с уровня открытия, действуя сообразно настроению клиентов и межбанка.На моменте в городе действовали цены: 28,97/28,03 UAH/USD, евро – 32,80/32,95 UAH/EUR, рубль 0,415/0,424 UAH/RUB. На указанное время торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж, позволившее не менять цены открытия в паре доллар-гривня.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 25 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,00/28,10 UAH/USD, евро – 32,81/32,97 UAH/EUR, рубль 0,419/0,424 UAH/RUB, Киев опт 27,97/28,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,97/28,05 UAH/USD, евро (опт) 32,80/33,00 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,80/33,00 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 32,65/32,95 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 27,99/28,04 UAH/USD, розница – 27,97/28,07 UAH/USD; Запорожье – 28,00/28,06 UAH/USD; евро – 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль - 0,420/0,425 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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