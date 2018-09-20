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Омелян надеется на приход в
Украину новых авиакомпаний США

Омелян надеется на приход в Украину новых авиакомпаний США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 16:57

Омелян надеется на приход в Украину новых авиакомпаний США

Пропонуємо до обговорення:
Україна розраховує на розширення присутності американських авіакомпаній на українському ринку авіаперевезень.

Дивися повний текст Омелян надеется на приход в Украину новых авиакомпаний США.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 16:57

А я надеюсь что этот Космонавт скоро присядет на лаву!!!
saweliy722
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