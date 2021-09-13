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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 43444546 Додано: Вів 14 вер, 2021 06:15 1. Консьерж служба визы к сожаленью ничем не сможет помочь в момент когда по твоей карте в лаунж не пропускают. Плюс было и у меня пара моментов, когда то что трактовала свои доки немного не так как оно оказалось на самом деле.

2. Начало вразы "Если ваша карта выпущена меньше, чем месяц назад, не волнуйтесь" - довольно четко определяет условие к которому относится. То есть визе никто не мешал написать "если вы по вашей карте еще не посещали лаунж не волнуйтесь...". Здесь же указан конкретный срок месяц. Почему? Зачем надо было вводить этот срок во фразу? Я не знаю. Может это неудачный перевод с английского (сайты мпс грешат такими вещами не редко). Поскольку оппоненту я помню доказать невозможно ничего в принципе - я просто констатирую факт - упоминание о таком ограничении в правилах на сайте визы (изначально меня просили показать это именно в правилах) в условиях действующей акции есть. Как его трактовать - личное дело каждого. Кто-то когда-то наверняка проверит этот момент на практике и это расставит все точки над ё. Ну если конечно виза не закончит свою акцию раньше. У меня такого желания нет. Хотя экперимента ради... В ближайшую поездку буду проходить в лаунжи по инфине, но также планирую 16.09.2021 открыть алкин хам.он, которому на момент обратного перелета уже будет более 30 дней. Вот эксперимента ради и проверю пустят ли в Вене в лаунж по хам.ону, которому будет больше песяца. В случае если по хам.ону не пустят - по инфине пройду Flamingo 1

Повідомлень: 6903 З нами з: 20.03.15 Подякував: 108 раз. Подякували: 1889 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 вер, 2021 06:25 Shummi написав: Всем спасибо! Скорее всего только первый визит так, но будем пробовать.

А кто сталкивался с правилами 12 часов?

А то Перелет Киев-Доха=Сейшелы, и хотелось бы и в Киев проскочить и главное в Дохе, там длинный стык. Но точно будет меньше 12 часов между заходами.

У меня то Виз Сигнече 4 шт, выкручусь, а у друзей вот 1. Всем спасибо! Скорее всего только первый визит так, но будем пробовать.А кто сталкивался с правилами 12 часов?А то Перелет Киев-Доха=Сейшелы, и хотелось бы и в Киев проскочить и главное в Дохе, там длинный стык. Но точно будет меньше 12 часов между заходами.У меня то Виз Сигнече 4 шт, выкручусь, а у друзей вот 1.

А что за правило? Что-то подобное помню есть ограничения по проходу по фаст лайну, а по лаунжам я такого не помню. Кроме того два года назад я летел именно по такому де маршруту как и вы и посещал лаунжи и в Борисполе и в Дохе абсолютно без проблем, хотя между посещениями точно было меньше 3 часов. Более того в Дохе у меня попался очень педантный сотрудник ресепшина, который уведев что у нас длинная стыковка начал указывать что по правилам лаунжа можно находится не более 3 часов. Но я его успокоил, что я через три часа подойду и мы еще прокатаем по разу карты. Так вот через три часа все нормально прошло и терминал лаунжа зафиксировал еще один проход. Ну а на обратном пути при тоже длинной стыковке никто уже прокатывать карты через 3 часа не требовал. Но сам факт - посещать лаунжи чаще чем раз в 12 часов можно однозначно. А что за правило? Что-то подобное помню есть ограничения по проходу по фаст лайну, а по лаунжам я такого не помню. Кроме того два года назад я летел именно по такому де маршруту как и вы и посещал лаунжи и в Борисполе и в Дохе абсолютно без проблем, хотя между посещениями точно было меньше 3 часов. Более того в Дохе у меня попался очень педантный сотрудник ресепшина, который уведев что у нас длинная стыковка начал указывать что по правилам лаунжа можно находится не более 3 часов. Но я его успокоил, что я через три часа подойду и мы еще прокатаем по разу карты. Так вот через три часа все нормально прошло и терминал лаунжа зафиксировал еще один проход. Ну а на обратном пути при тоже длинной стыковке никто уже прокатывать карты через 3 часа не требовал. Но сам факт - посещать лаунжи чаще чем раз в 12 часов можно однозначно. Flamingo 1

Повідомлень: 6903 З нами з: 20.03.15 Подякував: 108 раз. Подякували: 1889 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 вер, 2021 06:48 Re: Лаунж Кей Flamingo написав: Здесь же указан конкретный срок месяц. Почему? Зачем надо было вводить этот срок во фразу? Здесь же указан конкретный срок месяц. Почему? Зачем надо было вводить этот срок во фразу?

Потому что это отсылка к предыдущей фразе. Вчитайтесь в весь пункт. Этот месяц не относится к "вы можете воспользоваться бизнес-залами в первый раз без дополнительных условий." Я уже выше писал, что смысл примерно такой: чтобы воспользоваться бесплатно, вам нужно за месяц потрать вот столько, но если у вас не было этого месяца, то не волнуйтесь, все равно первое использование будет без контроля трат.



Flamingo написав: я просто констатирую факт - упоминание о таком ограничении в правилах на сайте визы (изначально меня просили показать это именно в правилах) в условиях действующей акции есть. я просто констатирую факт - упоминание о таком ограничении в правилах на сайте визы (изначально меня просили показать это именно в правилах) в условиях действующей акции есть.

ИМХО, в данном случае Вы излишне недоверчиво относитесь к условиям . Консьерж сказал, что срока нет - он не поможет, когда не пропустят, на той же странице четко написано другое - не в том месте написано. Зато верите вырванному из контекста предложению, в котором одновременно оказались слова "месяц" и "первый раз", даже не смотря на то, что они относятся к разным вещам. Да, фраза сама по себе звучит неоднозначно, но всё остальное однозначно указывает на то, как есть на самом деле. Потому что это отсылка к предыдущей фразе. Вчитайтесь в весь пункт. Этот месяц не относится к "вы можете воспользоваться бизнес-залами в первый раз без дополнительных условий." Я уже выше писал, что смысл примерно такой: чтобы воспользоваться бесплатно, вам нужно за месяц потрать вот столько, но если у вас не было этого месяца, то не волнуйтесь, все равно первое использование будет без контроля трат.ИМХО, в данном случае Вы излишне недоверчиво относитесь к условиям. Консьерж сказал, что срока нет - он не поможет, когда не пропустят, на той же странице четко написано другое - не в том месте написано. Зато верите вырванному из контекста предложению, в котором одновременно оказались слова "месяц" и "первый раз", даже не смотря на то, что они относятся к разным вещам. Да, фраза сама по себе звучит неоднозначно, но всё остальное однозначно указывает на то, как есть на самом деле. ingtrans

Повідомлень: 2999 З нами з: 31.07.19 Подякував: 80 раз. Подякували: 418 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 вер, 2021 07:05 Re: Лаунж Кей Flamingo написав: Но сам факт - посещать лаунжи чаще чем раз в 12 часов можно однозначно. Но сам факт - посещать лаунжи чаще чем раз в 12 часов можно однозначно.

Тут поддержу. Тоже приходилось посещать залы по Lounge Key с разницей по времени часа 4. Правда дело было по карте, по которой нет контроля трат в принципе, но это не должно никак влиять на результат. Да и вообще не видел, чтобы Visa как-то ограничивала количество посещений в сутки. А вот по залам MasterCard ограничения по одному проходу в сутки указаны. Тут поддержу. Тоже приходилось посещать залы по Lounge Key с разницей по времени часа 4. Правда дело было по карте, по которой нет контроля трат в принципе, но это не должно никак влиять на результат. Да и вообще не видел, чтобы Visa как-то ограничивала количество посещений в сутки. А вот по залам MasterCard ограничения по одному проходу в сутки указаны. ingtrans

Повідомлень: 2999 З нами з: 31.07.19 Подякував: 80 раз. Подякували: 418 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 43444546 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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