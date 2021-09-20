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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 06:49

Re: Лаунж Кей

  BìnhAutoDat написав:Я бы созванивался с поддержкой и уточнял конкретно.

Да мне по сути не нужно. Планов пользоваться картами Альфа банка для прохода в бизнес-залы пока нет, я другими картами пользуюсь. Просто стало интересно с этими 12 часами, потому как опыт по другим картам был другой.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 15:30

Re: Лаунж Кей

А через что вы общаетесь с Консьержем виза елси не секрет :-)
Мена этот Лаунж Ки достал, ни новые карты не хочет регать, ни подвязывать в старый аккаунт перевыпущенные Сигнече не хочет.
Буду пробовать через неделю прозодить просто по физической карте в Киеве и в Дохе)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 15:35

Re: Лаунж Кей

  Shummi написав:А через что вы общаетесь с Консьержем виза елси не секрет

Через telegram - https://t.me/VisaUkraineBot.
  Shummi написав:Буду пробовать через неделю прозодить просто по физической карте в Киеве и в Дохе)

На приложении свет клином не сошелся, просто с ним удобнее (QR-код, информация о залах...)
ingtrans
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Повідомлень: 3060
З нами з: 31.07.19
Подякував: 82 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:00

Re: Лаунж Кей

Ага написал им)
Та приложение есть, просто 4 карты Сигнече и ни на одну ничего не могу оформить)
в Приложении висят старые карты.
Ну ну это пять, Консьерж Визы

Уточнила информацию и должна вам сообщить, что на данный момент мы не обслуживаем карты уровня Signature банка Альфа Банк. Советую обратиться в банк за подробностями и контактами вашего консьерж-сервиса. Если же вы желаете получить информацию о продуктах, акциях и специальных предложениях от Visa, обратитесь, пожалуйста, в меню "Поддержка 360" данного чат-бота и специалисты проконсультируют вас по привилегиям от Visa.
Хорошего дня!
Shummi
 
Повідомлень: 431
З нами з: 08.12.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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  #<1 ... 44454647
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