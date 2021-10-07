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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:20

Re: Лаунж Кей

  V2 написав:Мастеркард, ОТП Блек Едішин.

Насколько я знаю, приложение LoundgeKey с MasterCard не дружит. Оно для Visa. Можете, конечно, еще помучаться, но не уверен, что что-то получится.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:25

ingtrans
Зустрічав, здається, тут, що реєстрували і Мастер.
Як, до речі, перевірити виконання умов безоплатності для Мастера?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:27

  V2 написав:Що можу робити не так?

Мастеркард, ОТП Блек Едішин.


Умови для відвідування коротко: треба мати на 6 тис. операцій по цій карті протягом 30 днів до дня візиту (без урахування останніх 5 днів до дати візиту).

На вході в залу авторизуєтесь картою (блокується сумма, вводите ПІН), без додатків.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:33

Re: Лаунж Кей

  V2 написав:Зустрічав, здається, тут, що реєстрували і Мастер

Не встречал. Мне максимум, что удавалось, - просмотреть историю посещений и то как-то нетривиально. Ну и вообще, когда открываете приложение LoungeKey то там большие логотипы LoungeKey и Visa, а MasterCard нет. Видимо, неспроста.

  V2 написав:Як, до речі, перевірити виконання умов безоплатності для Мастера?

Не уверен, что такое есть даже для Visa в автоматическом режиме. Тот же бот показывает только общие условия по услугам, и ничего не говорит о выполнении условий по тратам. Через консьерж МПС/банка можно попробовать узнать.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:55

  V2 написав:
  ingtrans написав:
  V2 написав:Реєструюсь в застосунку ЛаунжКей, проте чомусь реєстрація не відбулась, але кошти з рахунку (1 дол.США) списались.
Що можу робити не так?

А что хоть за карта? Есть ли какая-то ошибка при регистрации?
В принципе с регистрацией бывают проблемы, как и с заменой карты в профиле, но раз на раз не приходится. 1 доллар вернется.


Мастеркард, ОТП Блек Едішин.

Заповнюю все, наче ок, натискаю зареєструватись - і або нічого не відбувається, або скидає пароль :(

В лаунж кей регистрируются только визы.
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:58

Re: Лаунж Кей

Дякую, Друзі, за лікбез!!!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:43

Re: Лаунж Кей

V2 написав:ingtrans
Як, до речі, перевірити виконання умов безоплатності для Мастера?


Я перевіряю в мастеркард більше або через бота у фейсбук.
Для ОТП Блек Едішн умови однакові для залів мастеркард та лаунж кей.

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renegade
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:44

  renegade написав:
V2 написав:ingtrans
Як, до речі, перевірити виконання умов безоплатності для Мастера?


Я перевіряю в мастеркард більше


подскажите, а где там смотреть? только объем трат или есть какой-то сигнал?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:49

Re: Лаунж Кей

cohan написав:
  renegade написав:
V2 написав:ingtrans
Як, до речі, перевірити виконання умов безоплатності для Мастера?


Я перевіряю в мастеркард більше


подскажите, а где там смотреть? только объем трат или есть какой-то сигнал?
Преміальні сервіси - фаст лайн та бізнес зали.
Там буде перелік умов з позначками виконані чи ні.

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renegade
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:25

cohan написав:Як, до речі, перевірити виконання умов безоплатності для Мастера?



  renegade написав:Преміальні сервіси - фаст лайн та бізнес зали.
Там буде перелік умов з позначками виконані чи ні.

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Я дивився на кількість балів "Більше" у веб-банкінгу, якщо більше 600, то умова по картці виконана. Або табличку в Excel завантажував з операціями за період.
Son of Sun
 
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