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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:02

Re: Лаунж Кей

Son of Sun написав:
cohan написав:Як, до речі, перевірити виконання умов безоплатності для Мастера?


Я дивився на кількість балів "Більше" у веб-банкінгу, якщо більше 600, то умова по картці виконана. Або табличку в Excel завантажував з операціями за період.


Якщо ви по ОТП банк, то там за ресторани, наприклад, дають в 5 разів більше балів. Ну і бали ж накопичуються, треба пам'ятати кількість на початок місяця?

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renegade
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 23:16

тесты

а есть похожая тема по тестам, по каким, так сказать общедоступным картам, и где можно сделать бесплатные тесты на выезд ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 10:20

Re: Лаунж Кей

Да в этом же топике обсуждают все эти плюшки.

По картам УкрСиба (пакет Блэк) есть бесплатное тестирование. Но сам пакет стоит столько, что вряд-ли имеет смысл его оформлять. Разве что бесплатно дали.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 10:32

  maxim2014 написав:Разве что бесплатно дали.

пока никто не предлагал :cry:
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:30

  SILVER_UA написав:
  maxim2014 написав:Разве что бесплатно дали.

пока никто не предлагал :cry:

Если есть премиум в УкрСибе, то можешь просто спросить у персмена. Я спросил - мне со следующего месяц согласовали.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:31

  maxim2014 написав:
  SILVER_UA написав:
  maxim2014 написав:Разве что бесплатно дали.

пока никто не предлагал :cry:

Если есть премиум в УкрСибе, то можешь просто спросить у персмена. Я спросил - мне со следующего месяц согласовали.

там только NEW card
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 09:16

Re: Лаунж Кей

надо тему сделать (может, и есть - не могу найти) о премиум картах, где что почему

мои изыскания:
за 50/150 на счету в КредиАгриколе нашару Мастеркард (и вроде бы 5% еще на эти начисляется)
за 70/250 в Авале нашару Виза, увы, %% не начисляется, но в целом выгоднее держать на счету чем на 10% грязными депозите
за 500к на счету у Альфы - но надо смотреть условия, у Альфы странное жлобство по картам какое-то, хотя до конца не разобрался...
за 30к долл на счету/депо у Кредо Мастеркард топ


ну и все, у остальнымх у всех по 10к в год примерно стоят премиальные пакеты, а остальных этих немного: УкрСиб, ОТП, Сбер, Укрэксим, МТБ (тут кстати недорого Инфинити, за 300/мес)

я о тех, где дают уровня Сигнатуре/Инфинити, Платинумов конечно побольше
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 09:41

Re: Лаунж Кей

  cohan написав:за 500к на счету у Альфы - но надо смотреть условия, у Альфы странное жлобство по картам какое-то, хотя до конца не разобрался...

Это для Infinite. Для Signature 250к, выполнить 25 операций в месяц или потратить от 10к в месяц. ИМХО, достаточно несложные условия (по крайней мере в части 25 операций в месяц).
ingtrans
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