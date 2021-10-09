Додано: Нед 10 жов, 2021 09:16

надо тему сделать (может, и есть - не могу найти) о премиум картах, где что почему



мои изыскания:

за 50/150 на счету в КредиАгриколе нашару Мастеркард (и вроде бы 5% еще на эти начисляется)

за 70/250 в Авале нашару Виза, увы, %% не начисляется, но в целом выгоднее держать на счету чем на 10% грязными депозите

за 500к на счету у Альфы - но надо смотреть условия, у Альфы странное жлобство по картам какое-то, хотя до конца не разобрался...

за 30к долл на счету/депо у Кредо Мастеркард топ





ну и все, у остальнымх у всех по 10к в год примерно стоят премиальные пакеты, а остальных этих немного: УкрСиб, ОТП, Сбер, Укрэксим, МТБ (тут кстати недорого Инфинити, за 300/мес)



я о тех, где дают уровня Сигнатуре/Инфинити, Платинумов конечно побольше