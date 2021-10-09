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Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:02
Son of Sun написав:
cohan написав:Як, до речі, перевірити виконання умов безоплатності для Мастера?
Я дивився на кількість балів "Більше" у веб-банкінгу, якщо більше 600, то умова по картці виконана. Або табличку в Excel завантажував з операціями за період.
Якщо ви по ОТП банк, то там за ресторани, наприклад, дають в 5 разів більше балів. Ну і бали ж накопичуються, треба пам'ятати кількість на початок місяця?
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renegade
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 23:16
а есть похожая тема по тестам, по каким, так сказать общедоступным картам, и где можно сделать бесплатные тесты на выезд ?
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SILVER_UA
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Додано: Суб 09 жов, 2021 10:20
Да в этом же топике обсуждают все эти плюшки.
По картам УкрСиба (пакет Блэк) есть бесплатное тестирование. Но сам пакет стоит столько, что вряд-ли имеет смысл его оформлять. Разве что бесплатно дали.
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maxim2014
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Додано: Суб 09 жов, 2021 10:32
maxim2014 написав:
Разве что бесплатно дали.
пока никто не предлагал
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SILVER_UA
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Додано: Суб 09 жов, 2021 11:30
SILVER_UA написав: maxim2014 написав:
Разве что бесплатно дали.
пока никто не предлагал
Если есть премиум в УкрСибе, то можешь просто спросить у персмена. Я спросил - мне со следующего месяц согласовали.
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maxim2014
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Додано: Суб 09 жов, 2021 14:31
maxim2014 написав: SILVER_UA написав: maxim2014 написав:
Разве что бесплатно дали.
пока никто не предлагал
Если есть премиум в УкрСибе, то можешь просто спросить у персмена. Я спросил - мне со следующего месяц согласовали.
там только NEW card
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SILVER_UA
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Додано: Нед 10 жов, 2021 09:16
надо тему сделать (может, и есть - не могу найти) о премиум картах, где что почему
мои изыскания:
за 50/150 на счету в КредиАгриколе нашару Мастеркард (и вроде бы 5% еще на эти начисляется)
за 70/250 в Авале нашару Виза, увы, %% не начисляется, но в целом выгоднее держать на счету чем на 10% грязными депозите
за 500к на счету у Альфы - но надо смотреть условия, у Альфы странное жлобство по картам какое-то, хотя до конца не разобрался...
за 30к долл на счету/депо у Кредо Мастеркард топ
ну и все, у остальнымх у всех по 10к в год примерно стоят премиальные пакеты, а остальных этих немного: УкрСиб, ОТП, Сбер, Укрэксим, МТБ (тут кстати недорого Инфинити, за 300/мес)
я о тех, где дают уровня Сигнатуре/Инфинити, Платинумов конечно побольше
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cohan
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Додано: Нед 10 жов, 2021 09:41
cohan написав:
за 500к на счету у Альфы - но надо смотреть условия, у Альфы странное жлобство по картам какое-то, хотя до конца не разобрался...
Это для Infinite. Для Signature 250к, выполнить 25 операций в месяц или потратить от 10к в месяц. ИМХО, достаточно несложные условия (по крайней мере в части 25 операций в месяц).
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ingtrans
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Додано: Нед 10 жов, 2021 12:06
а, каюсь, конечно же Правэкс, вот у него гуд - в зачет идет остаток по валютным картым, и там Фамилия в вариациях (у меня IT но вот то RB вроде пожирнее с картами, а может путаю) в общем, выполнить везде легко as long as на картах что-то лежит, но надо помнить за взувание неактивных и игру с снятием/пополнением
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cohan
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Додано: Нед 10 жов, 2021 12:53
cohan написав:
надо тему сделать (может, и есть - не могу найти) о премиум картах, где что почему
мои изыскания:
за 50/150 на счету в КредиАгриколе нашару Мастеркард (и вроде бы 5% еще на эти начисляется)...
"не включаючи залишки на рахунку "Мобільні заощадження", за якими і нараховуються ці 5%.
А ще - відкриття пакету = 1000 грн.
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Son of Sun
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