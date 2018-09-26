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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Сер 26 вер, 2018 12:37 Итоги: Валюта 26.09.18



По состоянию на 07.58 Киева курс евро к доллару снижался до $1,1764 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1765 за евро.



Курс доллара к иене опускался до ¥112,91 за доллар со ¥112,97.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,02%, до 94,15 пункта.



Участники рынка ждут решения Федрезерва по базовой ставке по итогам очередного заседания 25-26 сентября. Большинство аналитиков прогнозирует повышение ставки до 2-2,25% с нынешнего уровня в 1,75-2%. В текущем году регулятор повышал ее уже два раза - в марте и июне. Кроме решения по ставке, инвесторы также ожидают комментариев ФРС относительно дальнейшего курса на ужесточение кредитно-денежной политики в США.



Еще одной темой, которая остается в центре внимания мировых финансовых рынков, является торговая неопределенность. В понедельник вступили в силу новые взаимные импортные пошлины США и Китая, а перспективы возобновления торговых переговоров между странами остаются неясными.



США и Китай не добились прогресса в том, что касается торговых переговоров. В результате участники рынка избегают активных покупок рисковых активов.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 26 сентября понизился на 6,44 коп. и составил 65,7600 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 4,82 коп., на торгах вторника укрепился на 4,99 коп., оказавшись на уровне 28,0612 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 25-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,53 коп., составил 28,0615 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 25 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,06/28,09 UAH/USD виртуально, без сделок. Снова повторимся, указав, что дебютные цены СКВ во вторник были сформированы практически безоборотным падением курса «американца» после 16.00 понедельника.



Около 10.04 курс доллара, выйдя в реальную сферу, упал к 28,04/28,07, однако спустя 8 минут, обретя «рыночную реальность», приподнялся к 28,05/28,08 UAH/USD, не покидая район этой цифры (28,05-06/28,08 UAH/USD) до 11.03 Киева, когда выросшие продажи понизили цену СКВ к 28,05/28,06 UAH/USD.



Игроки терпеливо ожидали появления гривни компенсации НДС, но Казначейство не торопилось.

Эта «неторопливость» пролонгировала откат курса доллара продажами появившихся , на межбанке системных игроков. По состоянию на 11.36 «американец» консолидировался на цифре 28,03/28,05 UAH/USD, не покидая эту отметку до 12.13 Киева.

Пополудни на рынок вместо Казначейства вышел регулятор, инициировав выкуп долларовых излишков с платформы Matching по 28,04 UAH/USD. Гривневая интервенция НБУ, заместившего НДС Казначейства, привела к незначительному отскоку цены СКВ до 28,045/28,060 UAH/USD около 12.30 Киева.



«Мягкий» восходящий тренд безналичной пары доллар-гривня сохранился до 13.10, подняв курс «американца» до 28,05/28,06 UAH/USD.

Эти уровни цен не менялись до 14.10, когда дело ограничилось расширением спреда: 28,04/28,06 UAH/USD.



В дальнейшем пара доллар-гривня не покидала эту отметку на опустевшем межбанке до самого закрытия вторничной сессии.



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0612 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,02% с 28,0672 UAH/USD до 28,0612 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 25 сентября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 12.12 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 25 сентября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, доллар подвела упавшая гривневая ликвидность. Игроки надеялись на объемную компенсацию НДС Казначейством, которая не состоялась, вызвав вынужденные продажи СКВ ради снова ставшей дефицитом гривни.

Последнее подтверждалось снижением остатков на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 52 769,4 млн. грн. к отметке 51 971,2 млн. грн. «Сжатие» гривневого ресурса констатировал и рост ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo.



Во-вторых, ко вторнику несколько растет приток экспортной выручки, часть которой подлежит обязательнйо продаже.



В-третьих, мы не исключаем «искусственность» вторничной ревальвации гривни на межбанке. Возможно, Казначейство передала свои функции НБУ, дав возможность ему пополнить свои резервы.



В-четвертых «зеленых медведей» межбанка поддержала коррекция наличного доллара, стартовавшая сутками ранее.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 25 сентября немного повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара стал «медвежьим», что сопровождается ростом ликвидности.



Во-вторых, как мы указали выше, по вторникам растет приток экспортной выручки из-за рубежа.



В-третьих, в торгах 25-го принял участие НБУ, выкупая «лишние» доллары с платформы Matching.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует межбанк ликвидностью) была снята с повестки дня.



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 26 сентября продемонстрировал внутридневную стабильность цен пары доллар-гривня.



Основная причина подобной динамики – уверенность в скором развороте настроения на торгах валютного межбанка. 4,0 млрд. грн. крупной компенсации НДС Казначейством не попали на вторничную сессию по «зеленому» безналу, однако, наверняка окажут влияние на ближайшие торги. С одной стороны освобождая экспортеров от необходимости расставаться с необязательной частью внешнеторговой выручки ради гривни, обрезав предложение СКВ, с другой, давая возможность второй части игроков «пристроить» часть этой гривневой ликвидности, конвертируя ее в «старый надежный» доллар. Последний, напомним, по мнению официальных «финансовых лиц» Украины будет продолжать расти в цене.



Тем не менее, нехватка наличной гривни (монетарный агрегат М0), не позволила наличному «американцу», несмотря на ожидания возвращения на межбанк «зеленых быков», вырасти в цене.



Наличные «неформальные» рынки всех вышеперечисленных городов завершили торги вторника в равновесии покупок и продаж, что позволило итоговой ликвидности, как минимум, сохранить «достижения» предыдущей сессии. Исключение составил рынок столицы, валютчики которого наконец-то рапортовали о незначительном прогрессе на этом участке.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Киев, Харьков, Запорожье, Одесса и Крыжополь), либо потеряла 1,0 коп. (Днепр). Офера не претерпели изменений.



По сравнению с закрытием понедельника биды «наличного» «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр), либо потеряли 2,0-5,0 коп.



Уверенная ценовая стабильность наличной пары доллар-гривня в течение вторника, следуя логике «предсказаний» наличного «неформального» рынка для ближайших торгов валютного межбанка сулит «боковик». Мы не уверены в этом «прогнозе», считая, что безналичный доллар в среду вырастет по средневзвешенному курсу, хотя и без особого «фанатизма». Последнее будем обеспечиваться ростом объема притока экспортной выручки из-за рубежа.



Однако, мы увлеклись, занявшись перспективами, не ознакомившись как следует с подробностями только что состоявшихся торгов «неформального» рынка наличных.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 25 сентября в целом отражает общую картину вторника на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.



Впрочем, по порядку.



Торги 25 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль – 0,415/0,424 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж.



До полудня это равновесие позволило нашим валютчика инициировать сужение спреда, начав с роста бидов.



Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного повысились, одновременно сжав спред с уровня открытия, действуя сообразно настроению клиентов и межбанка.

На моменте в городе действовали цены: 28,97/28,03 UAH/USD, евро – 32,80/32,95 UAH/EUR, рубль 0,415/0,424 UAH/RUB. На указанное время торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж, позволившее, по сути, не менять цены открытия в паре доллар-гривня, ограничившись копеечным ростом бидов.



В дальнейшем валютчики Днепра немного растянули маржу в паре доллар-гривня, понизив позицию «спрос» из-за ставшего более активным клиентского «приноса».



К финишу сессии баланс спроса и оферов удалось сохранить, что в значительной степени позволило достичь «хорошего» уровня оборотов – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.



В течение 25 сентября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара понизилась на 1,0 коп., офера не претерпели изменений.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера стали ниже на 2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 27,95/28,03 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии покупок и продаж, которое им до полудня не пришлось поддерживать радикальными ценовыми ревизиями, ограничившись сужением спреда (главным образом, за счет копеечного роста бидов).



Около 12.27 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,97/28,03 UAH/USD, евро – 32,80/32,95 UAH/EUR, рубль 0,415/0,424 UAH/RUB. На указанный час торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж, позволившее заметно сузить спред в паре доллар-гривня, подняв на копейку биды.



После обеда оптовый сегмент ограничился незначительным снижением бидов, реагируя на некоторый рост активности клиентского «приноса», ставшего следствием состоявшейся коррекции безналичного «американца» на межбанке, а также подобная операция проводилась в рамках мероприятий по обеспечению равновесия покупок и продаж.

Баланс спроса и предложения оптовикам Днепра удалось сохранить, что способствовало приличным итоговым оборотам - ликвидность, заслужив от оптовиков «четверку», повторила «хорошие» показатели предыдущей сессии.



На протяжении 25 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера не изменились.



По сравнению с закрытием 24 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера стали ниже на 2,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 25 сентября уровнями 32,80/33,00 UAH/EUR, констатировав в течение вторника стабильность обеих позиций этой СКВ.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений.



Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение вторника пришлось заниматься нарастающим пополудни «приносом» «зеленой» валюты со стороны клиентов, одновременно при этом стараясь не «повредить» текущую ликвидность, а также сохранить равновесие покупок и продаж в более популярной в Украине паре доллар-гривня.



Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду стартовавшее около 06.00 Киева ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex, забросивший пару около 17.50 в район отметки $1,1790, где она, впрочем, не сумела закрепиться, вернувшись около 21.00 в район $1,1763.



Полагаю, это событие заставило наших игроков приподнять цену наличного евро с полуденного минимума на 5,0 коп. по обеим позициям. Сдержанность роста мы поясняем ожиданиями «приговора» ФРС США по итогам двухдневного заседания FOMC, в результате которого доллар ждет «техническая» поддержка посредством ужесточения монетарной политики американского центробанка.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1740 к отметке $1,1778, констатировав внутридневное его повышение на скромные 38 пунктов.



Полагаю, наши дилеры сообразно отреагировали на эту динамику, подняв с полудня 25 сентября биды и офера евронала на 5,0 коп. Кроме того, валютчики не забыли о внутридневном снижении более значимых бидов пары доллар-гривня, добавив этот факт ко внутридневному повышению цен наличного евро.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 25 сентября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1748, пара евро-доллар до начала вышеупомянутого ралли «отметиться» в локальной «яме» ($1,1733 около 05.15 Киева) Затем стартовало ралли пары евро-доллар, затянувшееся до 17.50 Киева. Оно оказалось более «скромным» чем накануне, ограничившись касанием отметки $1,1788, не решаясь пробивать вверх концептуальнозначимый рубеж $1,1800 и вскоре сменившись коррекцией, вернувшей главную валютную пару к диапазон $1,1763-1,1773, который пара не покидала до 22.15 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс пары доллар-иена по состоянию на 14.20 Киева вырос до отметки ¥112,88, максимальной за последние два месяца. Ослаблению курса иены способствует рост рыночной доходности американских гособлигаций, а также заявления Управляющего Банка Японии Куроды. Курода заявил 25-го, что разница процентных ставок в США и Японии ведет к укреплению курса доллара, и эта разница, скорее всего, будет увеличиваться.



Доходность 10-летних гособлигаций США выросла сегодня до отметки 3,109%, максимальной с мая этого года.



Главный экономист ЕЦБ Праэт заявил, что экономический рост и уровень цен по-прежнему нуждаются в стимулировании, рост уровня заработной платы остается умеренным, пройдут месяцы, пока более высокий уровень зарплат проявится в инфляции. Аналитики отмечают, что сдержанные заявления Праэта по сравнению со вчерашним выступлением Драги способствуют сдерживанию роста курса евро.



Курс пары евро-доллар в указанное время совершает колебания в пределах $1,1760-1,1785.



Представитель Банка Англии Влиг заявил 25-го, что вероятно понадобится производить одно, или два повышения уровня основных процентных ставок в год. Курс фунта получил во вторник поддержку против основных валют. Курс пары фунт-доллар вырос с уровня $1,30 до $1,315.



Таким образом, пара евро-доллар 25-го продолжает показывать повышенную дневную волатильность при этом демонстрируя менее агрессивный, чем накануне энтузиазм.



Напомним, что в пятницу пара евро-доллар показала максимум на отметке $1,18 и откатилась вниз, достигнув утром в понедельник отметки $1,1725. Таким образом, ускорения роста не произошло, «шортовый вынос» не получился.



По аналогичному сценарию ситуация стала развиваться и в понедельник. Рост в понедельник начался после того, как в 11.00 Киева германский индекс делового климата института Ifo за сентябрь вышел на уровне 103,7 при прогнозе 103,2

и усилился после 16.00 Киева на выступлении главы ЕЦБ Драги.

Последний заявил, что ЕЦБ ожидает рост базовой инфляции, до 1,8% в 2020 году. Пара евро-доллар взлетела на словах Драги до отметки $1,1812 (максимум с 14 июня), но уже к вечеру 24-го откатилась до $1,1770.



Подобным образом, хотя и с меньшим энтузиазмом пара евро-доллар попыталась «взлететь» и во вторник, ограничившись на сей раз внутридневным максимумом на цифре $1,1788, с которого последовала коррекция.



Эти три повтора дают основание предположить, что «потенциал стопов», расположенных вверху за $1,.1750 стал «расходоваться» порциями или частями, вместо того, чтобы спровоцировать резкий рост и полноценный «шортовый вынос».



Думается, причина такой «технологии» в том, что солидные игроки используют каждое обновление максимумов для наращивания продаж.

Ко вторнику, к тому же, думается, запас стопов иссяк, заметно уронив прыть «евробыков» 25-го. Кроме того, учитывая, что уже в среду будет завершено двухдневное заседание FOMC ФРС, на котором будет повышена ставка, можно предполагать, что последний рывок вверх будет по итогам заседания ФРС, плюс, возможно, рост будет продолжаться на следующий день.

Слабость доллара по итогам заседания аналитические ленты простодушно объяснят, например, тем, что большое число представителей ФРС будут выражать обеспокоенность перспективами воздействия торговой войны на экономику США.



Ситуация на рынках представляется «пиром во время чумы». И вот почему.

В то время как реализовались худшие опасения по поводу торговой войны между США и Китаем (причем здесь противостояние начинает переходить из чисто торговой плоскости в санкционное давление), рынки продолжают начатый в последние дни рост рисковых активов, включая индекс акций развивающихся рынков MSCI EM, который поднялся с 1000 уже до 1050 пунктов, а доллар торгуется на минимумах с июня.

Все это на фоне неуклонного удорожания стоимости заимствований в долларах.



Аппетиты к риску словно бы забыли о факторах, которых так боялись раньше. Полагаем, что это ненадолго.



26 сентября FOMC ФРС США завершает заседание, на котором, как ожидается, повысит ставку по федеральным фондам на 25 бп, таким образом сместив границы целевого диапазона до 2,00–2,25%. По оценке участников рынка, с вероятностью свыше 80% регулятор поднимет ставку еще на 25 бп в декабре. Между тем доходность 2-летних казначейских облигаций США обновила максимум. Инвесторы будут искать признаки ужесточения позиций членов комитета в их прогнозах по процентным ставкам.



Еще один важный вопрос заключается в том, признает ли ФРС негативное воздействие ужесточения монетарной политики США на экономику развивающихся стран, и заставит ли это регулятора скорректировать предполагаемую траекторию повышения процентных ставок.



Текущие ожидания FOMC в отношении ставки по федеральным фондам предполагают три повышения в 2019 г. По мнению комитета, нейтральный уровень ставки составляет 2,75–3,00%. Может ли FOMC повысить уровень ставки, используемый в качестве ориентира для конца текущего цикла?



В среду регулятор США также опубликует свои экономические прогнозы на период до 2021 г. В них, как мы полагаем, вряд ли будет говориться о рецессии, несмотря на то, что восстановление в экономике США продолжается уже довольно долго. Стоит напомнить, что, по мнению FOMC, долгосрочные темпы экономического роста в США составляют 1,8%, однако ужесточение денежно-кредитной политики вкупе с уменьшением эффекта от программы фискального стимулирования с большой вероятностью приведет к тому, что начиная примерно с 2020 г. (год следующих президентских выборов в США) темпы роста ВВП США опустятся примерно до 1%.



Как и прежде, мы не склонны преувеличивать значимость заседания FOMC ФРС 25-26 сентября и стопроцентную гарантию повышения учетной ставки. Во-первых, потому что рынками это событие уже давно учтено, а во-вторых, как показала новейшая история пары динамики евро-доллар, далеко не всегда доллар надежно укрепляется после ужесточения монетарной политики Федрезервом.



Гораздо большую значимость будет иметь тональность пресс-релиза и точечная диаграмма, отражающая прогноз членов FOMC ФРС по траектории ставки до 2020 года. С учетом сильной динамики американской экономики и опасений ряда представителей ФРС о сильном росте на финансовых рынках, вероятно, часть голосующих членов ФРС займет более агрессивную позицию по траектории ставок. При реализации подобного сценария вечером среды доллар может продемонстрировать заметное укрепление в паре с евро и пытаться протестировать отметку $1,170. В пятницу ключевая цифра – инфляция в еврозоне за сентябрь, где риски смещены в сторону ускорения, что может вновь поддержать евро. Фактор заседания FOMC ФРС оценивается нами как наиболее важный. Таким образом, по итогам недели ожидаем более вероятное укрепление доллара против евро.



В конечном же счете, как мы полагаем, доллар пойдет в зметный рост не позже чем на следующей неделе.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,80/33,00 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов это СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,415/0,424 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового рубля повысились на 50 пунктов, офера стали выше на 40 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 25 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку», повторила «хорошие» показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по не изменившимся с закрытия понедельника спросу и предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 25 сентября по спросу выросли на 50 пунктов, прибавив 40 пунктов по предложению.



Участники валютного межбанка 25 сентября не дождались «милости» от Казначейства, «придержавшего» компенсацию НДС. Этот орган украинской финансовой власти заменил регулятор, появившийся на межбанке и своим выкупом «лишней» валюты с платформы Matching «заморозил» коррекцию безналичного «американца» и даже обеспечил своей гривневой интервенцией незначительный отскок курса доллара. Не без толики юмора, заметим, что Институтская своими действиями привела к похожему результату, который ожидался и от Казначейства. При этом были пополнены резервы НБУ.



Мы не исключаем, что вторничные события на валютном межбанке стали следствием намека финансовых властей страны в направлении экспортеров. Которым, по мнению НБУ, Минфина и Казначейства, не мешало бы «поделиться» частью своей валютной выручки, реализовав ее на межбанке.



Поддержал коррекцию безналичного доллара и наличный рынок, продемонстрировав пролонгацию начавшейся накануне коррекции из-за привычного в этом сегменте дефицита гривни.



Полагаю, момент истины наступит уже на следующих торгах межбанка, а катализирует процесс состоявшаяся 25-го объемная порция (4,0 млрд. грн.) компенсации НДС Казначейством, которая предопределит появление на межбанке 26-го «зеленых быков» и рост курса «американца» на базе терминации продаж СКВ экспортерами ради гривни и попыток конвертировать выросшую гривневую ликвидность в более надежную валюту.



На этом фоне финансовые власти уповают на характерный для среды рост притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательнйо продаже на межбанке. Но, вряд ли этот приток сумеет «нейтрализовать» гривневый выброс Казначейства.



В более отдаленной перспективе наиболее вероятным видится сохранение режима «курсовых качелей», ставя курсовую динамику пары доллар-гривня в жесткую зависимость от гривневой ликвидности.



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,03/28,05 UAH/USD виртуально, без сделок. Отметим, что реальная часть вторничной сессии завершилась на цифре 28,04/28,06 UAH/USD, а после 16.00 рынок остался на попечении слабосильных спекулянтов, организовавших пролонгацию коррекции.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки некоторого расширения гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 51 971,2 млн. грн. к отметке 54 554,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Без сомнения это следствие состоявшейся накануне объемной компенсации НДС Казначейством.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.10 Киева

заметно повысились, обосновавшись на уровне 28,11/28,14 UAH/USD, индицируя появление на рынке гривневой ликвидности.



К 10.22 цены безналичного «американца» немного понизились (28,07/28,12 UAH/USD), сопровождаясь мизерными оборотами.



Меж тем, доллар на межбанке к 10.47 Киева возобновил рост, оказавшись на уровне 28,10/28,14 UAH/USD. «Сложно устоять против гривни Казначейства», -констатировал наш консультант.



По состоянию на 11.11 котировки доллара на межбанке, сохранив рост, отметились на уровне 28,12/28,15 UAH/USD. На моменте покупателей больше.



Дополуденное «зеленое» ралли сопровождалось снижением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 17,00/18,00% к отметке 16,50/18,00% годовых. Эта динамика, индицирующая расширение гривневой ликвидности, согласуется с заметным ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 11.33 на межбанке котировки «американца», прекратив рост, остановились на цифре 28,12/28,15 UAH/USD. Со слов очевидцев, «остановка» случилась без вмешательства регулятора, предположительно, на появлении объемных оферов экспортной выручки системными игроками, появившимися на рынке.



Полдень (12.11 Киева) валютный межбанк встретил на уровне 28,13/28,15 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия покупок и продаж «американца». «Думаю, сегодня управимся без регулятор», - успокоил общественность наш консультант.



Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 7,85 коп., составив 28,1400 UAH/USD.



К 12.53 Киева рынок безналичного доллара прекратил рост, а СКВ на межбанке

Откатилась к отметке 28,12/28,15 UAH/USD.



На фоне этой цифры межбанк ушел около 12.55 на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 сентября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 32,55/33,10 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 25 сентября по спросу не изменился, потеряв 5,0 коп. по оферам.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 25 сентября по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1765, понизившись до $1,1764 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до отметки $1,1767 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 4,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.), евро – 32,80-85/33,00-05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 сентября спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,415/0,424 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 26 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях равновесия покупок и продаж. Обороты на старте низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 4,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.), евро – 32,80-85/33,00-05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 сентября спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,415/0,424 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 26 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки проходили в балансе.



На 12.09 столичные валютчики-оптовики «неформалы» ограничились небольшим ростом и сужением спреда долларовых цен до уровня 27,03/28,05 UAH/USD, евро – 32,90/32,98 UAH/EUR. На указанное время на рынке столицы низколиквидный баланс спрос/предложение.



По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном повышении действующих цен на доллар и евро: 28,05/28,13 UAH/USD, евро – 32,85/33,05 UAH/EUR, рубль 0,420/0,425 UAH/RUB. Эти перемены «не понравились» местным клиентам, и на моменте в Запорожье «традиционная полуденная пауза» в торговле.



Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились симметричным сужением спреда, которое позволило сделать равновесие покупок и продаж: 28,03/28,05 UAH/USD, евро – 32,85/33,05 UAH/EUR, рубль 0,415/0,424 UAH/RUB. На указанное время торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж, позволившее по сути не менять цены открытия в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 26 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,00/28,08 UAH/USD, евро – 32,85/32,99 UAH/EUR, рубль 0,420/0,424 UAH/RUB, Киев опт 28,00/28,04 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,00/28,04 UAH/USD, евро (опт) 32,85/32,98 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,85/32,98 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,90/28,05 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 28,00/28,05 UAH/USD, розница – 27,95/28,05 UAH/USD; Запорожье – 28,00/28,08 UAH/USD; евро – 32,82/32,95 UAH/EUR, рубль - 0,420/0,424 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Курс доллара демонстрирует незначительную динамику по отношению к основным мировым валютам в среду утром в ожидании решения ФРС США по монетарной политике.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,02% с 28,0672 UAH/USD до 28,0612 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 25 сентября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 12.12 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 25 сентября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, доллар подвела упавшая гривневая ликвидность. Игроки надеялись на объемную компенсацию НДС Казначейством, которая не состоялась, вызвав вынужденные продажи СКВ ради снова ставшей дефицитом гривни.Последнее подтверждалось снижением остатков на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 52 769,4 млн. грн. к отметке 51 971,2 млн. грн. «Сжатие» гривневого ресурса констатировал и рост ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo.Во-вторых, ко вторнику несколько растет приток экспортной выручки, часть которой подлежит обязательнйо продаже.В-третьих, мы не исключаем «искусственность» вторничной ревальвации гривни на межбанке. Возможно, Казначейство передала свои функции НБУ, дав возможность ему пополнить свои резервы.В-четвертых «зеленых медведей» межбанка поддержала коррекция наличного доллара, стартовавшая сутками ранее.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 25 сентября немного повысились, имея для этого следующие причины.Во-первых, рынок доллара стал «медвежьим», что сопровождается ростом ликвидности.Во-вторых, как мы указали выше, по вторникам растет приток экспортной выручки из-за рубежа.В-третьих, в торгах 25-го принял участие НБУ, выкупая «лишние» доллары с платформы Matching.В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует межбанк ликвидностью) была снята с повестки дня.Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 26 сентября продемонстрировал внутридневную стабильность цен пары доллар-гривня.Основная причина подобной динамики – уверенность в скором развороте настроения на торгах валютного межбанка. 4,0 млрд. грн. крупной компенсации НДС Казначейством не попали на вторничную сессию по «зеленому» безналу, однако, наверняка окажут влияние на ближайшие торги. С одной стороны освобождая экспортеров от необходимости расставаться с необязательной частью внешнеторговой выручки ради гривни, обрезав предложение СКВ, с другой, давая возможность второй части игроков «пристроить» часть этой гривневой ликвидности, конвертируя ее в «старый надежный» доллар. Последний, напомним, по мнению официальных «финансовых лиц» Украины будет продолжать расти в цене.Тем не менее, нехватка наличной гривни (монетарный агрегат М0), не позволила наличному «американцу», несмотря на ожидания возвращения на межбанк «зеленых быков», вырасти в цене.Наличные «неформальные» рынки всех вышеперечисленных городов завершили торги вторника в равновесии покупок и продаж, что позволило итоговой ликвидности, как минимум, сохранить «достижения» предыдущей сессии. Исключение составил рынок столицы, валютчики которого наконец-то рапортовали о незначительном прогрессе на этом участке.В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Киев, Харьков, Запорожье, Одесса и Крыжополь), либо потеряла 1,0 коп. (Днепр). Офера не претерпели изменений.По сравнению с закрытием понедельника биды «наличного» «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр), либо потеряли 2,0-5,0 коп.Уверенная ценовая стабильность наличной пары доллар-гривня в течение вторника, следуя логике «предсказаний» наличного «неформального» рынка для ближайших торгов валютного межбанка сулит «боковик». Мы не уверены в этом «прогнозе», считая, что безналичный доллар в среду вырастет по средневзвешенному курсу, хотя и без особого «фанатизма». Последнее будем обеспечиваться ростом объема притока экспортной выручки из-за рубежа.Однако, мы увлеклись, занявшись перспективами, не ознакомившись как следует с подробностями только что состоявшихся торгов «неформального» рынка наличных.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 25 сентября в целом отражает общую картину вторника на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.Впрочем, по порядку.Торги 25 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль – 0,415/0,424 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж.До полудня это равновесие позволило нашим валютчика инициировать сужение спреда, начав с роста бидов.Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного повысились, одновременно сжав спред с уровня открытия, действуя сообразно настроению клиентов и межбанка.На моменте в городе действовали цены: 28,97/28,03 UAH/USD, евро – 32,80/32,95 UAH/EUR, рубль 0,415/0,424 UAH/RUB. На указанное время торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж, позволившее, по сути, не менять цены открытия в паре доллар-гривня, ограничившись копеечным ростом бидов.В дальнейшем валютчики Днепра немного растянули маржу в паре доллар-гривня, понизив позицию «спрос» из-за ставшего более активным клиентского «приноса».К финишу сессии баланс спроса и оферов удалось сохранить, что в значительной степени позволило достичь «хорошего» уровня оборотов – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.В течение 25 сентября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара понизилась на 1,0 коп., офера не претерпели изменений.Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера стали ниже на 2,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 27,95/28,03 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии покупок и продаж, которое им до полудня не пришлось поддерживать радикальными ценовыми ревизиями, ограничившись сужением спреда (главным образом, за счет копеечного роста бидов).Около 12.27 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,97/28,03 UAH/USD, евро – 32,80/32,95 UAH/EUR, рубль 0,415/0,424 UAH/RUB. На указанный час торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж, позволившее заметно сузить спред в паре доллар-гривня, подняв на копейку биды.После обеда оптовый сегмент ограничился незначительным снижением бидов, реагируя на некоторый рост активности клиентского «приноса», ставшего следствием состоявшейся коррекции безналичного «американца» на межбанке, а также подобная операция проводилась в рамках мероприятий по обеспечению равновесия покупок и продаж.Баланс спроса и предложения оптовикам Днепра удалось сохранить, что способствовало приличным итоговым оборотам - ликвидность, заслужив от оптовиков «четверку», повторила «хорошие» показатели предыдущей сессии.На протяжении 25 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера не изменились.По сравнению с закрытием 24 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера стали ниже на 2,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 25 сентября уровнями 32,80/33,00 UAH/EUR, констатировав в течение вторника стабильность обеих позиций этой СКВ.По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений.Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение вторника пришлось заниматься нарастающим пополудни «приносом» «зеленой» валюты со стороны клиентов, одновременно при этом стараясь не «повредить» текущую ликвидность, а также сохранить равновесие покупок и продаж в более популярной в Украине паре доллар-гривня.Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду стартовавшее около 06.00 Киева ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex, забросивший пару около 17.50 в район отметки $1,1790, где она, впрочем, не сумела закрепиться, вернувшись около 21.00 в район $1,1763.Полагаю, это событие заставило наших игроков приподнять цену наличного евро с полуденного минимума на 5,0 коп. по обеим позициям. Сдержанность роста мы поясняем ожиданиями «приговора» ФРС США по итогам двухдневного заседания FOMC, в результате которого доллар ждет «техническая» поддержка посредством ужесточения монетарной политики американского центробанка.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,80/33,00 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов это СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,415/0,424 UAH/RUB.По сравнению с закрытием понедельника биды оптового рубля повысились на 50 пунктов, офера стали выше на 40 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 25 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку», повторила «хорошие» показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по не изменившимся с закрытия понедельника спросу и предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 25 сентября по спросу выросли на 50 пунктов, прибавив 40 пунктов по предложению.В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,03/28,05 UAH/USD виртуально, без сделок. Отметим, что реальная часть вторничной сессии завершилась на цифре 28,04/28,06 UAH/USD, а после 16.00 рынок остался на попечении слабосильных спекулянтов, организовавших пролонгацию коррекции.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки некоторого расширения гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 51 971,2 млн. грн. к отметке 54 554,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Без сомнения это следствие состоявшейся накануне объемной компенсации НДС Казначейством.Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.10 Киевазаметно повысились, обосновавшись на уровне 28,11/28,14 UAH/USD, индицируя появление на рынке гривневой ликвидности.К 10.22 цены безналичного «американца» немного понизились (28,07/28,12 UAH/USD), сопровождаясь мизерными оборотами.Меж тем, доллар на межбанке к 10.47 Киева возобновил рост, оказавшись на уровне 28,10/28,14 UAH/USD. «Сложно устоять против гривни Казначейства», -констатировал наш консультант.По состоянию на 11.11 котировки доллара на межбанке, сохранив рост, отметились на уровне 28,12/28,15 UAH/USD. На моменте покупателей больше.Дополуденное «зеленое» ралли сопровождалось снижением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 17,00/18,00% к отметке 16,50/18,00% годовых. Эта динамика, индицирующая расширение гривневой ликвидности, согласуется с заметным ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Около 11.33 на межбанке котировки «американца», прекратив рост, остановились на цифре 28,12/28,15 UAH/USD. Со слов очевидцев, «остановка» случилась без вмешательства регулятора, предположительно, на появлении объемных оферов экспортной выручки системными игроками, появившимися на рынке.Полдень (12.11 Киева) валютный межбанк встретил на уровне 28,13/28,15 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия покупок и продаж «американца». «Думаю, сегодня управимся без регулятор», - успокоил общественность наш консультант.Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 7,85 коп., составив 28,1400 UAH/USD.К 12.53 Киева рынок безналичного доллара прекратил рост, а СКВ на межбанкеОткатилась к отметке 28,12/28,15 UAH/USD.На фоне этой цифры межбанк ушел около 12.55 на обеденный перерыв.Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 сентября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 32,55/33,10 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,435 UAH/RUB.По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.Евро по сравнению с 25 сентября по спросу не изменился, потеряв 5,0 коп. по оферам.Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 25 сентября по спросу и по предложению не претерпел изменений.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1765, понизившись до $1,1764 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до отметки $1,1767 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 4,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.), евро – 32,80-85/33,00-05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 сентября спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,415/0,424 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 26 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях равновесия покупок и продаж. Обороты на старте низкие.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 4,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.), евро – 32,80-85/33,00-05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 сентября спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,415/0,424 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).На старте торгов 26 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки проходили в балансе.На 12.09 столичные валютчики-оптовики «неформалы» ограничились небольшим ростом и сужением спреда долларовых цен до уровня 27,03/28,05 UAH/USD, евро – 32,90/32,98 UAH/EUR. На указанное время на рынке столицы низколиквидный баланс спрос/предложение.По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном повышении действующих цен на доллар и евро: 28,05/28,13 UAH/USD, евро – 32,85/33,05 UAH/EUR, рубль 0,420/0,425 UAH/RUB. Эти перемены «не понравились» местным клиентам, и на моменте в Запорожье «традиционная полуденная пауза» в торговле.Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились симметричным сужением спреда, которое позволило сделать равновесие покупок и продаж: 28,03/28,05 UAH/USD, евро – 32,85/33,05 UAH/EUR, рубль 0,415/0,424 UAH/RUB. На указанное время торговая активность на местном рынке «невысокая», равновесие покупок и продаж, позволившее по сути не менять цены открытия в паре доллар-гривня.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 26 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,00/28,08 UAH/USD, евро – 32,85/32,99 UAH/EUR, рубль 0,420/0,424 UAH/RUB, Киев опт 28,00/28,04 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,00/28,04 UAH/USD, евро (опт) 32,85/32,98 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,85/32,98 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,90/28,05 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 28,00/28,05 UAH/USD, розница – 27,95/28,05 UAH/USD; Запорожье – 28,00/28,08 UAH/USD; евро – 32,82/32,95 UAH/EUR, рубль - 0,420/0,424 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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