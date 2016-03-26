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Монеты Украины c
1995 по 2018 год

Монеты Украины c 1995 по 2018 год
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 12:21

Монеты Украины c 1995 по 2018 год

Продам оставшуюся часть коллекции
1996 - Михайло Грушевський 125 грн.
1999 - 2000 років Різдво Христове 180 грн.
1999 - Анатолій Солов`яненко 280 грн.
1999 - Орел степовий 520 грн.
1999 - 55 років визволення України 300 грн.
2000 - Хрещення Русі 135 грн.
2000 - Краб прісноводний 310 грн.
2000 - Потрійний стрибок 220 грн.
2000 - 100 р. Львівському театру опери та балету 230 грн.
2000 - 2500 років Білгород-Дністровський 300 грн.
2001 - 10 років Нацбанку 170 грн.
2001 - 10 років проголошення незалежності 85 грн.
2001 - 100 років Миколаївському зоопарку 600 грн.
2001 - Модрина польська 400 грн.
2001 - 1100 років Полтаві 250 грн.
2002 - Микола Лисенко 220 грн.
2002 - Леонід Глібов 230 грн.
2002 - Плавання Афіни 320 грн.
2002 - 1100 років Ромни 520 грн.
2003 - Борис Гмиря 130 грн.
2003 - 60 років визволення Києва 300 грн.
2004 - Чемпіонат світу з футболу 100 грн.
2004 - Юридична академія імені Ярослава Мудрого 200 грн.
2004 - 50 років членства ЮНЕСКО 75 грн.
2004 - Марія Заньковецька 50 грн.
2004 - Микола Бажан 75 грн.
2004 - Михайло Дерегус 80 грн.
2005 - Літак АН-124 `Руслан` 110 грн.
2005 - Всеволод Голубович 200 грн.
2005 - Давид Гурамішвілі 75 грн.
2005 - 75 років Харківському національному аерокосмічному університету ім. Жуковського 120 грн.
2006 - 750 років місту Львів 100 грн.
2006 - Цимбали 40 грн.
2006 - 100 років КЕНУ 50 грн.
2006 - 100 років Київському національному економічному університету 50 грн.
2007 - 120 років Одеському театру опери та балету 110 грн.
2007 - Олена Теліга 50 грн.
2007 - Олег Ольжич 50 грн.
2007 - Голодомор 105 грн.
2007 - 90 річчя першого уряду України 55 грн.
2007 - Спортивне орієнтування 80 грн.
2007 - Петро Григоренко 50 грн.
2007 - Іван Багряний 48 грн.
2007 - Лесь Курбас 45 грн.
2007 - Олександр Ляпунов 46 грн.
2008 - 850 років місту Снятин 70 грн.
2008 - Лев Ланду 55 грн.
2008 - Евген Петрушевич 45 грн.
2008 - Василь Стус 50 грн.
2008 - Хрещення Київської Русі 145 грн.
2008 - Благовіщення 100 грн.
2008 - 140 років товариства Просвіта 75 грн.
2008 - Наталія Ужвій 50 грн.
2008 - Гриф чорний 68 грн.
2008 - 100 років Київському зоопарку 64 грн.
2008 - Василь Симоненко 48 грн.
2009 - Микола Боголюбов 45 грн.
2009 - 225 років Сімферополь 120 грн.
2009 - Міжнародний рік астрономії 80 грн.
2009 - 220 років Миколаєву 185 грн.
2009 - Ігор Сікорський 80 грн.
2009 - Володимир Івасюк 60 грн.
2009 - Українська писанка 110 грн.
2009 - Павло Чубинський 50 грн.
2009 - Бокораш 70 грн.
2009 - Андрій Лівицький 45 грн.
2009 - 60 років музею Т.Г Шевченка 90 грн.
2009 - 70 років утворення Запорізької області 65 грн.
2009 - 70 років проголошення Карпатської України 70 грн.
2009 - Симон Петлюра 210 грн.
2009 - 60 років Раді Європи 65 грн.
2009 - Борис Мартос 50 грн.
2010 - Ковила українська 60 грн.
2010 - 20 річчя Декларації 78 грн.
2010 - Іван Кожедуб 115 грн.
2010 - 165 років НУ "Львівська політехніка 40 грн.
2010 - 100 річчя хокею 100 грн.
2010 - Козацький човен 110 грн.
2010 - Ткаля 70 грн.
2012 - Параолімпійські ігри 45 грн.
2012 - Стерлядь прісноводна 80 грн.
2012 - Михайло Кравчу 520 грн.
2012 - Ігри ХХХ Олімпіади 145 грн.
2013 - Дрохва 230 грн.
2013 - Українська вишиванка 260 грн.
2013 - Чемпіонат світу з художньої гімнастики 175 грн.
2013 - 100 років академії Чайковського 180 грн.
2014 - 75 років Запорізькій області 590 грн.
2014 - Микола Реріх 220 грн
2014 - Остап Вишня 175 грн.
2014 - Євген Березняк 180 грн
2014 - Мечеть хана Узбека 185 грн.
2014 - Визволення Нікополя 320 грн.
2015 - Набір Небесна сотня в буклеті 200 грн.
2016 - 1 гривня 20 років грошовій реформі в Україні Буклет 140 грн.
2016 - Богдан Ступка в буклеті 170 грн.
2016 - Кінний трамвай в буклеті 70 грн.
2017 - 85 років Харьковский обл. 125 грн.
2017 - Михайло Петренко 45 грн.
2018 - Автономна Республіка Крим 95 грн.
2018 - Валентин Глушко 50 грн.
2018 - 100 років Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара 50 грн
2018 - Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 55 грн.
2018 - Ольга Авілова 65 грн.
2018 - 100-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 50 грн.
2018 - Леонід Жаботинський 45 грн.

Монеты находятся в Одессе.
Многие монеты в банковской состоянии.
По интересующим Вас монетах сброшу фото на емайл, вайбер.
flop
 
Повідомлень: 2
З нами з: 28.09.18
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:30

Re: Монеты Украины c 1995 по 2018 год

Куплю срочно монети з колекції ( зі скидкою!)
2000 - Хрещення Русі 110 грн.
2001 - 10 років проголошення незалежності 75 грн.
2003 - Борис Гмиря 100 грн.
2007 - 120 років Одеському театру опери та балету 80 грн.
2007 - Олена Теліга 45 грн.
2007 - Олег Ольжич 45 грн.
2007 - Спортивне орієнтування 60 грн.
2007 - Іван Багряний 45 грн.
2008 - Лев Ланду 45 грн.
2008 - Евген Петрушевич 45 грн.
2008 - Василь Стус 45 грн.
2008 - Гриф чорний 55 грн.
2008 - Василь Симоненко 45 грн.
2009 - Павло Чубинський 45 грн.
ВСЬОГО 840 грн
Доставка Новою поштою (за мій рахунок) - наложений платіж.
Жду контакту м.т.0505137221
ел.адреса shel1964shel@gmail.com
З повагою Андрій
shel1964shel
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Повідомлень: 1
З нами з: 04.10.18
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:13

Обновил список
1995 - Севастополь 210 грн.
1995 - Богдан Хмельницький 45 грн.
1996 - Чернобиль 30 грн.
1998 - 50-летия Всеобщей декларации прав человека 100 грн.
1999 - 55 лет Освобождения 330 грн.
2000 - На межі тисячоліть 400 грн.
2000 - Хрещення Русі 140 грн.
2000 - Паралельні бруси 190 грн.
2000 - 100 р. Львівському театру опери та балету 240 грн.
2001 - 10 років проголошення незалежності 80 грн.
2001 - Михайло Драгоманов 240 грн.
2001 - Полтава 230 грн.
2002 - Плавання 340 грн.
2003 - Морський коник 200 грн.
2003 - Літак Ан-2 300 грн.
2004 - 50 років КБ Південне 180 грн.
2004 - Чемпіонат світу з футболу 110 грн.
2004 - Михайло Дерегус 80 грн.
2004 - Криголам Капітан Бєлоусов 190 грн.
2005 - Всеволод Голубович 200 грн.
2005 - Сергій Всехсвятський 210 грн.
2005 - 75 років Харківському національному аерокосмічному університету ім. Жуковського 120 грн.
2005 - Олександр Корнийчук 210 грн.
2006 - 750 років місту Львів 110 грн.
2006 - Цимбали 40 грн.
2006 - 100 років Київському національному економічному університету 50 грн.
2007 - Голодомор 110 грн.
2007 - Іван Багряний 50 грн.
2008 - 850 років місту Снятин 70 грн.
2008 - Лев Ланду 55 грн.
2008 - 140 років товариства Просвіта 75 грн.
2008 - 100 років Київському зоопарку 65 грн.
2008 - Сидір Голубович 45 грн.
2009 - 225 років Сімферополь 120 грн.
2009 - Івасюк 60 грн.
2009 - Міжнародний рік астрономії 80 грн.
2009 - 220 років Миколаєву 190 грн.
2009 - Андрій Лівицький 45 грн.
2009 - Кость Левицький 45 грн.
2009 - Борис Мартос 45 грн.
2009 - 70 років проголошення Карпатської України 70 грн.
2009 - Борис Мартос 50 грн.
2009 - Стельмах 70 грн.
2010 - Іван Кожедуб 120 грн.
2010 - 165 років НУ "Львівська політехніка 40 грн.
2011 - 350 років Львівському національному університету імені Івана Франка 45 грн.
2012 - Стерлядь прісноводна 80 грн.
2012 - Паралімпійські ігри 75 грн.
2012 - 350 років Івано-Франківськ 120 грн.
2012 - Нікітський ботанічний сад 90 грн.
2012 - Лірична пісня 95 грн.
2012 - Античне судноплавство 130 грн.
2012 - Єлецький Свято-Успенський монастир 80 грн.
2013 - Чемпіонат світу з художньої гімнастики 180 грн.
2013 - 1025-річчя хрещення Київської Русі 230 грн.
2013 - Борис Грінченко 180 грн.
2014 - 75 років Запорізькій області 620 грн.
2014 - 75 років Кіровоградської області 700 грн.
2014 - Мечеть хана Узбека 185 грн.
2014 - Визволення Нікополя 330 грн.
2015 - Набір Небесна сотня в буклеті 200 грн.
2016 - 1 гривня 20 років грошовій реформі в Україні Буклет 140 грн.
2016 - Богдан Ступка в буклеті 170 грн.
2017 - 85 років Харьковский обл. 125 грн.
2018 - Валентин Глушко 50 грн.
2018 - 100 років Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара 50 грн
2018 - Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 55 грн.
2018 - Ольга Авілова 65 грн.
2018 - 100-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 50 грн.
2018 - Леонід Жаботинський 45 грн.
2018 - 100 років Національній академії наук України 65 грн.
2018 - 100 років Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 70грн.
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