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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: П'ят 28 вер, 2018 12:26 Итоги: Валюта 28.09.18



По состоянию на 8.20 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на $0,7, или 0,06%, до $1186,7 за унцию.



Цена декабрьского фьючерса на серебро при этом росла на 0,14%, до $14,31 за унцию.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,09%, до 94,98 пункта.



В четверг золото подешевело до минимума с 17 августа в $1181,61.



Основным фактором на рынке золота остается решение ФРС США по ставке. Федрезерв по итогам заседания 25-26 сентября повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 2-2,25% годовых с 1,75-2% годовых. Вместе с тем ФРС в коммюнике по итогам заседания отказалась от обозначения своей монетарной политики как «стимулирующей».



Аналитики также отмечают, что подтверждение темпов роста ВВП США во II квартале на уровне 4,2% в годовом выражении обосновывает возможный переход американского регулятора к более жесткой денежно-кредитной политике.



Публикация окончательной оценки темпов роста ВВП США во II квартале оказала понижательное воздействие на золото. Темпы роста экономики остаются уверенными и это объясняет более «ястребиные» комментарии регулятора.



Золото чувствительно к изменению ставки ФРС. Повышение ставки традиционно поддерживает доллар, что негативно сказывается на стоимости золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.



Курс доллара в пятницу утром слабо колеблется около уровней закрытия предыдущего дня на фоне сильной статистики по ВВП США, которая оправдывает планы Федрезерва по постепенному ужесточению денежной политики.



По состоянию на 08.15 Киева индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,07%, до 94,96 пункта.



Курс евро к доллару рос до $1,1643 против уровня предыдущего закрытия в $1,1638 за евро.



Курс доллара к иене рос до ¥113,55 за доллар со ¥113,38.



Согласно опубликованным в четверг данным, реальный рост ВВП США за II квартал, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 4,2% в годовом выражении, совпав с прогнозами. В I квартале текущего года ВВП вырос на 2,2%. Такие темпы роста американской экономики, по мнению аналитиков, позволяют ФРС США сохранять курс на постепенное повышение базовой ставки, уходя от мягкой денежно-кредитной политики. На этом фоне индекс доллара USDX в четверг вырос почти на 1%.



Федрезерв по итогам заседания 25-26 сентября ожидаемо повысил базовую процентную ставку до 2-2,25% годовых с 1,75-2% годовых. Регулятор по-прежнему планирует еще одно повышение ставки в текущем году, которое станет уже четвертым по счету. Также в 2019 году большинство представителей Федрезерва ожидают подъема ставки три раза - до среднего уровня в 2,875%.



Поддержку курсу доллара также оказывают сезонные факторы - к концу месяца американские инвесторы возвращают денежные средства домой.



Доллар США остается в пятницу рано утром на высоком уровне против основных валют, он находится около максимума за девять месяцев против ийены, после выхода данных, укрепивших оптимистичные мнения о состоянии экономики США, и поддерживаемый сигналом о ФРС по устойчивому курсу повышений ставки в следующем году.



По окончательным данным, рост ВВП США во II квартале был 4,2% (годовым темпом), самым быстрым за примерно 4 года.



Заказы на товары длительного пользования в августе выросли на 4,5% после снижения на 1,2% (по пересмотренным данным) в июле.



Пара доллар-иена находится на ¥113,57, что является наиболее высоким уровнем с декабря 2017 г.



Пара продолжила рост после закрытия в четверг на ¥113,34, что выше максимума 18-19 июля.



«Широкое ралли по доллару также поддерживалось сезонными факторами, так как это совпадает с возвращением инвесторам фондов домой на конец месяца.

Доллар, кажется, хорошо расположенным особенно для роста против йены, при том, что саммит США-Япония сейчас завершен и разница в процентных ставках между двумя странами продолжает увеличиваться», - отмечает валютный аналитик из Daiwa Securities в Токио Ишизуки.



Президент США Трамп и премьер-министр Японии Абэ в среду договорились начать переговоры по торговли в соглашении, что на данный момент японские производители защищаются от дальнейших тарифов, что рассматривается как серьезная угроза для экспортоориентированной экономики.



Пара евро-доллар слабо восстановилась до $1,1647 по состоянию на 06.00 Киева после снижения в четверг с $1,1738 до $1,1640. Евро был под давлением из-за опасений, связанных с бюджетом Италии.



В четверг Италия установила цель по дефициту бюджета на следующие три года 2,4% ВВП, что является вызовом ЕС и обозначает победу лидеров партий над министром экономики Триа, который отстаивал дефицит ниже 2%.



Евро снизился на этой неделе на 0,9%, после достижения максимума за три с половиной месяца на $1,1815 в понедельник, после того, как президент ЕЦБ Драги заявил, что ожидает энергичного увеличения инфляции в еврозоне. Евро был в восходящем тренде в последнюю пару недель, поддерживаемый в целом сильными экономическими данными из еврозоны.



Фунт в начале пятницы остается почти на уровне закрытия в четверг на $1,3072.

Швейцарский франк находится около минимума за месяц против доллара на 0,9782, в четверг он снизился более чем на 1%.



Доллар США в четверг достиг максимума за неделю против корзины валют, после повышения ФРС США процентных ставок, а хорошее состояние экономики и рост акций Apple и Amazon поддержали рост фондового рынка.



ФРС в среду повысила процентные ставки третий раз в этом году, показав уверенность в состоянии экономики США. Это настроение поддержало доллар второй день подряд, и оказало давление на евро, который был под давлением из-за ожидания выхода предложения по бюджету в Италии.



Давление на евро, в частности, оказало сообщение о том, что переговоры по поводу бюджета правительства в Италии будут отложены. Также появились разговоры о том, что министр экономики страны готов уйти в отставку. Позднее это было опровергнуто.



ФРС ужесточает денежную политику быстрее, чем другие центробанки, и это является факторов поддержки для доллара.

Индекс доллара 27 сентября заметно вырос, рост в течение дня является самым значительным более чем за месяц. Цена золота упала более чем на $16, давление на стоимость металла оказывает рост процентных ставок в США.



Индекс доллара USDX вырос с 94,29 до 94,95 пункта, или на 0,6%.

Пара евро-доллар снизилась на 0,7% до $1,1652.



Доллар США достиг максимума за две недели против швейцарского франка и канадского доллара.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 3,0667% с 3,061% в конце среды.



Индекс ВВП в США за II квартал вышел на максимальном уровне почти за четыре года, а важный ценовой индекс личного потребления преодолел ключевой уровень +2% в год.

Ожидаемые продажи домов вышли ниже прогноза, падение в годовом исчислении наблюдается уже восемь месяцев подряд. Стоит также отметить увеличение дефицита торгового баланса в США в торговле товарами.



Индексы потребительских цен в Германии превысили ожидания и преодолели ключевой уровень +2% за год.



В пятницу внимание инвесторов будет направлено на данные об уровне потребительских цен в еврозоне и Италии. Также будет опубликован ценовой индекс личного потребления в США за август.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 28 сентября понизился на 24,49 коп. и составил 65,5906 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 8,16 коп., на торгах четверга обвалился на 15,55 коп., оказавшись на уровне 28,2983 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 27-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 14,57 коп., составил 28,2857 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 27 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,145/28,170 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.09 курс доллара, выйдя в реальную сферу, подскочил 28,22/28,25, однако спустя 18 минут, обретя «рыночную реальность», вырос к 28,26/28,28 UAH/USD.



На этой цифре СКВ «задержалась» до 11.28, сопровождаясь равновесной торговлей. На рынке появилась часть экспортеров, которых устроила цена, и они инициировали продажи.



Несколько забегая вперед, отметим, что подобные феномены в курсовых хрониках, вызванные заметным ростом притока экспортной выручки из-за рубежа, еще несколько раз повторялись, свидетельствуя с одной стороны об отсутствии физического дефицита СКВ на рынке, с другой, о весомой спекулятивной составляющей наблюдавшегося в четверг роста долларовых цен.



Тем временем, к 11.30 «американец» на межбанке , возобновив рост отметился на цифре 28,28/28,31 UAH/USD. Наступило время очередной стабилизации, которая затянулась до 13.00, сопровождаясь сбалансированной и вполне деловитой торговлей с реализацией СКВ теми же экспортерами или спекулятивно настроенными коммбанками.



С этого часа (13.00 Киева) новая попытка роста с цифры 28,29/28,33, которую спустя 15 минут сменил новый уровень 28,32/28,35 UAH/USD.



На сей раз полоса стабильности затянулась, по сути, до самого закрытия торгов, прервавшись коррецией до 28,31/28,34 UAH/USD около 15.20 Киева из-за увлекшегося спекулянта, обнаружившего, что «пристроить» обязательную часть экспортной выручки опустевшем межбанке уже некому.



В дальнейшем пара доллар-гривня не покидала «окрестности» этой цифры до самого закрытия сессии 27 сентября.



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2983 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,82% с 28,0672 UAH/USD до 28,2983 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 27 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.11 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 27 сентября, углубив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, как показала динамика коррсчетов регулятора, сохранилось расширение гривневого ресурса силами Казначейства, пролонгировавшего компенсацию НДС значительными порциями. Остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 54 554,4 млн. грн. к отметке 57 035,4 млн. грн.



Во-вторых, из-за гривневого изобилия отпала нужда у экспортеров расставаться с долларами ради гривни «на текущие расходы». Кроме того, мы не исключаем появление части этого изобилия на межбанке для конвертации его в более надежную валюту.



В-третьих, выросший приток экспортной выручки из-за рубежа, характерный для четверга, не привел к коррекции курса безналичного «американца» из-за привычных «придержек» валюты обязательных продаж экспортерами. Реализация обязательной части выручки начиналась лишь на локальных курсовых максимумах доллара. Об этот свидетельствуют курсовые хроники межбанка, где наблюдаются периоды относительной стабильности, и констатация заметного роста ликвидности торгов непосредственными их участниками.



В-четвертых, подобной тактики придерживались и профильные департаменты коммбанков, накопившие СКВ на своих позициях в расчете на пролонгацию стартовавшей накануне спекуляции долларом на межбанке .



В-пятых, зная об отсутствии на рынке реального дефицита валюты, регулятор не стал вмешиваться в торги посредством долларовых интервенций.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 27 сентября заметно понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, повысился объем притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.



Во-вторых, значительную часть времени торги СКВ шли в балансе спрос/предложение, сопровождаясь периодами курсовой стабильности.



В-третьих, на рынке отсутствовал дефицит валюты, но принадлежала она спекулятивно настроенным игрокам.



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 27 сентября продемонстрировал разноскоростную «бычью» динамику, причем в некоторых местах 0Харьков, Днепр) ближе к закрытию «бычий» тренд сменился «медвежьим», с акцентированием коррекции в оферах.



До полудня наличный «американец» довольно заметно рос в цене, однако «заморозка» подорожания его безналичного «родственника» после 13.15 Киева вызвала закономерную смену настроения у клиентов наличного рынка, многих из которых приходилось «соблазнять» на приобретение СКВ если не заметным снижением оферов, то, во всяком случае, их стабилизацией.



Наличный рынок, кроме «последствий» со стороны межбанка, остановил по сути, рост курса «американца» из-за нехватки гривневого инструмента (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков). Здесь необходимо отличать причины, которые привели к остановке «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара после 13.15 Киева и факторы, «заморозившее» повышение цен на наличную СКВ. Дело в том, что на рынке «зеленого» безнала гривни, если судить по состоянию коррсчетов НБУ, было предостаточно. Просто по мере роста цен из-за спекулятивно настроенных экспортеров и коммбанков, участились случаю «саботажа» потенциальных покупателей. В этом контексте мы склонный считать предфинишный откат цен безналичного «американца» следствием этого феномена. Высоковероятно некий экспортер настолько увлекся, лелея надежду продать обязательную часть экспортной выручки подороже, что прозевал момент, когда на рынке не осталось покупателей доллара. Не исключено, что даже по демпинговым ценам.



Подобно предыдущей сессии, торги четверга на «неформальном» наличном рынке завершились равновесием спроса и предложения, однако лишь валютчики Днепра смогли в полной мере воспользоваться этим обстоятельством, рапортовав о заметном росте оборотов. Возможно, причина прогресса таится в радикальном послеобеденном снижении действующих цен, нивелировавших дневное подорожание и вернувшее курсы «американца» на уровни открытия. Тем самым «бычий» тренд наличной пары доллар-гривня «по-днепровски», который, как известно, «гасит» ликвидность, был сведен на нет.



Рынки остальных вышеперечисленных городов доложили о повторении оборотами показателей предыдущей сессии.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Днепр), либо прибавила 3,0-5,0 коп. Офера в течение 27-го либо не изменились (Днепр, Запорожье), либо выросли на 5,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» выросли на 5,0-9,0 коп., позиция «предложение» стала выше на 8,0-13,0 коп.



Сдержанная «бычья» динамика в течение четверга в комплекте со случаями послеобеденного заметное снижения действующих цен в наличной паре доллар-гривня вроде бы дает основание рассчитывать на аналогичный сюжет на торгах валютного межбанка в пятницу. Однако, не будем забывать о случившемся 27-го конфузе. В среду вечером, основываясь на этих «предсказаниях» наличного рынка, можно было ожидать «сдержанности» и на торгах валютного межбанка в четверг. «Внес свои коррективы» пресловутый «человеческий фактор» или вульгарная алчность валютных спекулянтов. Это пошатнуло веру в «объективность» наличного рынка, но не изменило наши ожидания от пятничных торгов валютного межбанка пролонгации «бычьего» тренда в паре доллар-гривня, хотя и не столь «радикального» как 27 сентября. Доллар сохранит восходящий тренд, но «привес» его средневзвешенного курса окажется скромнее, чем 15,55 коп. по итогам торгов четверга.



Однако, мы увлеклись, занявшись перспективами, не ознакомившись как следует с подробностями только что состоявшихся торгов «неформального» рынка наличных.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 27 сентября в целом отражает общую картину четверга на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.



Впрочем, по порядку.



Торги 27 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,12/28,20 UAH/USD, евро – 32,90/33,10 UAH/EUR, рубль – 0,415/0,424 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж.



До полудня это равновесие поддерживалось повышением действующих цен вслед за ростом курса «американца» на межбанке и соответствующего настроения клиентов.

Мероприятия местных дилеров отчасти опережали рынок, действуя в рамках его выравнивая в баланс спроса и предложения.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня выросли, реагируя на события межбанка и настроения клиентов. Кроме того, повышения требовали мероприятия по выравниванию спроса и предложения.



К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,15/28,25 UAH/USD, евро – 32,90/33,15 UAH/EUR, рубль 0,415/0,424 UAH/RUB.



В дальнейшем валютчики Днепра констатировали рост клиентских оферов валюты. Это, полагаю, стало следствием остановки роста курса безналичного доллара на межбанке.

Вовремя сориентировавшись, дилеры Днепра ревизовали цены, акцентировав коррекцию в оферах для сохранения клиентского интереса к покупкам СКВ.



Оперативная ревизия цен позволила сохранить равновесие покупок и продаж в наличной паре доллар-гривня. Это в немалой степени способствовали заметному росту оборотов, заслуживших от дилеров мелкого опта и розницы Днепра оценку «пять», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.



В течение 27 сентября обе позиции наличного «неформального» розничного доллара не претерпели изменений, хотя около полудня и выросли в цене.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре поднялись на 7 коп., офера стали выше на 8,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 28,12/28,20 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии покупок и продаж, которое им до полудня пришлось поддерживать аккуратными повышениями цен, сопровождаясь расширением спреда. Биды и офера росли, реагируя на подорожание безналичного доллара и поведение клиентов. Дополуденный рост позиции «предложение» сдерживал агрессивные покупки клиентов в это время, формируя равновесие покупок и продаж.



Около 12.20 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,15/28,25 UAH/USD, евро – 32,90/33,15 UAH/EUR, рубль 0,415/0,424 UAH/RUB. На указанный час торговая активность на местном рынке «выше средней средняя», равновесие покупок и продаж.



После обеда с 13.15 Киева, реагируя на терминацию роста курса безналичного доллара, клиенты стали более активно «сдавать» оптовые партии валюты, вынудив дилеров опта заметно дисконтировать действующие цены, вернув их к уровням открытия.

Кроме того, со слов оптовиков, эти «медвежьи» действия были необходимы в рамках мероприятий по выравниванию рынка.



Баланс спроса и предложения оптовикам Днепра удалось сохранить, что способствовало росту итоговых оборотов - ликвидность, заслужив от оптовиков «пятерку», заметно улучшила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 27 сентября биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились.



По сравнению с закрытием 26 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре поднялись на 7.0 коп., офера стали выше на 8,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 27 сентября уровнями 32,90/33,10 UAH/EUR, констатировав в течение четверга стабильность обеих позиций этой СКВ.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 5,0 коп., офера прибавили 10,0 коп.



Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины четверга пришлось заниматься восходящим трендом более популярной в Украине пары доллар-гривня, а после обеда в спешном порядке реагировать на выросшую активность клиентского «приноса», дисконтируя действующие цены, одновременно при этом стараясь не «повредить» текущую ликвидность чрезмерной курсовой динамикой, а также сохранить равновесие покупок и продаж.



Все в полной мере удалось, а вышеупомянутая феноменальная торговая активность в паре доллар-гривня позволила не обращать особое внимание на наличный евро. Мы не исключаем, что именно увлечение сделками с долларом, стало главной причиной застывшей курсовой динамики наличной пары евро-гривня в течение четверга. Хотя нельзя не отметить полуденную пятикопеечную прибавку оферов пары евро-гривня (32,90/33,15 UAH/EUR) растаявшую после обеда.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1750 к отметке $1,1677, констатировав внутридневное его снижение на заметные скромные 73 пункта.



Полагаю, наши дилеры проигнорировали этот провал, сосредоточившись на несравненно более популярной в Украине «зеленой» валюте, которую в Днепре 27 очень охотно и покупали и сдавали. При этом нельзя исключить, что вернув цену «американца» на уровни открытия, дилеры Днепра «за компанию» сделали то же самое и с евро. Эта версия подтверждается внутридневной фактической стабильностью наличной пары евро-гривня на рынках Киева, Запорожья и Харькова.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 27 сентября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1740, пара евро-доллар до 08.00 Киева не покидала диапазон $1,1742-1,1757, начав с указанного часа динамичную коррекцию, «для начала» уронившую евро около 09.00 Киева на уровень $1,1700. После довольно продолжительного периода относительной стабильности, в течение которого пара евро-доллар не покидала рамки валютного коридора $1,1700-1,1718, евро около 15.05 упал к $1,1680, консолидировавшись в новом, более низком диапазоне $1,1666-1,1680, который после 20.00 заметно сузился - $1,1660-1,1670 и оставался в нем до 21.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Споры в итальянском правительстве относительно ключевых параметров бюджета страны на следующий год оказывают давление на курс евро.



Курс пары евро-доллар по состоянию на 15.30 Киева упал с уровня $1,1740 до $1,1684.



Курс пары евро-фунт опустился с отметки £0,8935 до £0,8900.



Министр финансов Италии Триа предлагает вариант, где дефицит бюджета страны не превысит уровень 1,6% от ВВП. Вице-премьер правительства Ди Майо настаивает на включении в бюджет ряда программ, которые будут способствовать росту дефицита до отметки 2,4% ВВП. Было объявлено, что очередная встреча чиновников по вопросу бюджета запланирована в четверг на 21.00 Киева.



Курс доллар США/канадский доллар вырос в четверг до отметки 1,3069, максимальной за последние две недели. Давление на курс канадского доллара оказало заявление президента США Трампа о том, что Канада обходится с США крайне плохо в сфере торговли. Кроме того, Трамп заявил, что отверг личную встречу с премьер-министром Канады.



Самым важным шагом в решении FOMC Федрезерва в среду, по мнению профильных гуру, может стать резкое повышение прогнозируемой долгосрочной процентной ставки - и это обязательно поможет доллару.



«Мы ожидаем, что доллар продолжит получать поддержку за счет роста доходности, тогда как евро и иена все еще рискуют показать новые годовые минимумы ниже $1,13 и ¥115 соответственно в течение следующих нескольких месяцев», - заявил Мансур Мохи-уддин, руководитель отдела валютной стратегии в NatWest в Сингапуре.



Евро торгуется в 16.00 Киева в четверг на уровне $1,1673, а иена – ¥112,02 за доллар.



В первые дни цикла повышения ставок, который начался в 2015 году, центральный банк США снижал свои долгосрочные ожидания по ставке, и это нивелировало положительное влияние на курс доллар ужесточения денежно-кредитной политики, сказал Мохи-уддин. Но они прекратили снижать прогноз (долгосрочной ставки) в этом году, и теперь политика ФРС в полной мере поддержит доллар.



Члены FOMC ФРС повысили среднюю оценку долгосрочной ставки по федеральным фондам с 2,875% в июне до 3% теперь. ФРС также увеличила свой текущий целевой диапазон ставки на четверть пункта до 2,25% в среду.



Через повышение долгосрочной оценки Центральный банк «сигнализирует, что его текущее ужесточение еще не стало ”завершающей стадией цикла"», писал Мохи-уддин. А поскольку Евроцентробанк и Банк Японии, вероятно, сохранят ставки неизменными, по крайней мере, до конца 2019 года, это приведет к повышению доходности по доллару, заключает Мохи-уддин.



Спустя полтора часа курс американского доллара к корзине основных мировых валют поднялся в ходе торгов в четверг до максимального уровня за последние 10 дней на итогах заседания Федрезерва.



Давление на евро оказывают опасения, что Италия может отложить публикацию бюджета на 2019 год из-за противоречий между членами кабинета министров относительно допустимого уровня бюджетного дефицита.



Евро торгуется по состоянию на 17.20 Киева в районе $1,1685 против $1,1739 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится в районе ¥132,07 по сравнению со ¥132,34 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥113,03 против ¥112,73 в среду.



Фунт стерлингов торгуется в районе $1,3125 против $1,3167 накануне.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, подскочил на 0,44% - до 94,7 пункта, что является самым высоким уровнем с 17 сентября.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,29%.



Американский ЦБ днем ранее повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 2-2,25% годовых.



Отказ от обозначения кредитно-денежной политики как «стимулирующей» в коммюнике по итогам заседания не является сигналом какого-либо изменения направления политики Федрезерва, заявил глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции в среду. По его словам, «это скорее говорит о том, что политика движется в соответствии с ожиданиями» ФРС.

«Мы по-прежнему ожидаем, о чем говорится в коммюнике, дальнейшего постепенного увеличения целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам», - заявил Дж.Пауэлл.



Кроме того, министерство торговли США в четверг подтвердило оценку роста ВВП во II квартале на уровне 4,2% в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем ожидали ее повышения до 4,3%.

Нынешние темпы экономического подъема являются максимальными с III квартала 2014 года.



Итак, курс американского доллара в четверг активно рос. Так, к корзине основных мировых валют доллар прибавляет полпроцента, выйдя на максимальный уровень за последние 10 дней, чему способствовали итоги заседания FOMC Федрезерва США.

В то же время, евро оказался под давлением опасений, что в Италии могут не утвердить бюджет на 2019 год из-за противоречий между членами кабинета министров относительно допустимого уровня дефицита.



Евро к 20.12 Киева торгуется в районе $1,1666 против $1,1740 на закрытие прошлой сессии.



Курс доллара к иене поднимается до ¥113,45 против ¥112.73 иены в среду.



Фунт стерлингов падает до $1,3095 против $1,3167 накануне.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость валюты США относительно шести основных мировых валют, поднимается на 0,60% - до 94,84 пункта, что является самым высоким уровнем с 17 сентября.



ФРС повысила процентную ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов - до 2-2.25% годовых и перестала именовать кредитно-денежную политику «стимулирующей», что, впрочем, не является сигналом какого-либо изменения направления политики Федрезерва, пояснил глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции в среду. По его словам, «это скорее говорит о том, что политика движется в соответствии с ожиданиями» ФРС.

«Мы по-прежнему ожидаем, о чем говорится в коммюнике, дальнейшего постепенного увеличения целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам», - заявил Пауэлл.



У евро же появились собственные проблемы.



В центре внимания оказались новости о том, что запланированное на четверг заседание кабинета министров Италии для объявления бюджетных целей на следующий год может быть отложено из-за разногласий относительно допустимого уровня дефицита бюджета. Издание Corriere della Sera писала ранее, что намеченное на 27 сентября заседание кабинета министров Италии может быть сорвано «в связи с новыми осложнениями» в обсуждении допустимого показателя дефицита бюджета.



Согласно данным Corriere, представители партии «Лига» в коалиционном правительстве встали на сторону партии «Пять звезд», выступающей за то, чтобы бюджет страны на 2019 год был сформирован с дефицитом в размере 2,4%. La Stampa писала, что бюджетный дефицит Италии в следующем году составит 1,9% ВВП, то есть уложится в нормы ЕС о непревышении дефицитом 2% ВВП.



Ранее сообщалось, что министр финансов Италии Джованни Триа согласен допустить дефицит не более 2% ВВП. Итальянский бюджет на 2019 год остается ключевой точкой неопределенности на фоне различных данных о предполагаемом дефиците.



Таким образом, евро пал жертвой спекуляций, что дефицит итальянского бюджета может оказаться намного большим, чем ожидается, усугубив потери от «технического» укрепления доллара из-за очередного ужесточения монетарной политик Федрезервом США.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и отчасти «равнодушной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,90/33,10 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов это СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,415/0,424 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 27 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «пятерку», заметно улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать выросшему на 5,0 коп. с закрытия среды спросу и поднявшемуся на 10,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 27 сентября по спросу и по предложению не изменились.



Средневзвешенный курс безналичного доллара на торгах украинского валютного межбанка вырос на 15,55 коп., заметно нарастив темп девальвации гривни.



Меж тем, для сохранения и углубления «бычьего» тренда рынка безналичного доллара было несколько причин.



Во-первых, как показала динамика коррсчетов регулятора, сохранилось расширение гривневого ресурса силами Казначейства, пролонгировавшего компенсацию НДС значительными порциями. Объем остатков в нацвалюте там достиг максимального с 27 августа значения.



Во-вторых, из-за гривневого изобилия отпала нужда у экспортеров расставаться с долларами ради гривни «на текущие расходы». Кроме того, мы не исключаем появление части этого изобилия на межбанке для конвертации его в более надежную валюту.



В-третьих, выросший приток экспортной выручки из-за рубежа, характерный для четверга, не привел к коррекции курса безналичного «американца» из-за привычных «придержек» валюты обязательных продаж экспортерами. Реализация обязательной части выручки начиналась лишь на локальных курсовых максимумах доллара. Об этот свидетельствуют курсовые хроники межбанка, где наблюдаются периоды относительной стабильности, и констатация заметного роста ликвидности торгов непосредственными их участниками.



В-четвертых, подобной тактики придерживались и профильные департаменты коммбанков, накопившие СКВ на своих позициях в расчете на стартовавшую накануне спекуляцию долларом на межбанке.



Впечатлившиеся «зеленым» ралли межбанка, клиенты наличного рынка своим спросом также вызвали подорожание наличного «американца».



На ближайших торгах валютного межбанка мы предполагаем сохранение «бычьего» тренда «американца». «Убаюкивающие» комментарии иных аналитиков и банкиров и намеченных на финиш месяца объемных фискальных платежах не выдерживают критики – пакет из семи второстепенных по обороту платежей вряд ли сумеет обеспечить терминацию восходящего тренда рынка безналичного доллара, который именно в это время катализируется сохранением расширенного уровня гривневой ликвидности, активизацией покупок СКВ импортерами и пресловутым «пятничным синдромом».



К тому же новая неделя ознаменуется стартом нового месяца, а вместе с ним и очередным сезоном репатриации дивидендов нерезидентами.



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,31/28,34 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие с уровня 57 035,4 млн. грн. к отметке 52 914,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Думаю, эта динамика - следствие терминации сезона компенсации НДС Казначейством. Кроме того, оттока гривневых средств с коррсчетов – индикация платежей в Казну семи видов налогов, которые могут как минимум, замедлить рост курса безналичного «американца» на торгах валютного межбанка.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.03 Киева ограничились осторожным сужением спреда, понизив офера и обосновавшись на уровне 28,31/28,33 UAH/USD, отвечая на появление признаков сужения гривневого ресурса.



К 10.23 цены безналичного «американца», инициировав снижение, опустились к 28,26/28,28 UAH/USD, сопровождаясь невысокими оборотами и доминированием продавцов.



Меж тем, доллар на межбанке к 10.48 Киева замедлив снижение, оказался на цифре 28,25/28,27 UAH/USD. Рынок постепенно выравнивается в баланс.



По состоянию на 11.10 котировки доллара на межбанке, продолжая «топтаться на месте», оказались на цифре 28,25/28,26 UAH/USD. «Американца» удерживает на месте «полноценное» равновесие покупок и продаж.



Дополуденное «зеленое» антиралли, остановленное появлением покупок СКВ, сопровождалось относительной стабильностью ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo, которые ограничились снижением бидов с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,00/18,00% годовых. Эта динамика противоречит снижению остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 11.32 на межбанке котировки «американца», растянув спред, консолидировались на цифре 28,24/28,26 UAH/USD. Со слов очевидцев, на рынке 28-го доллар продают экспортеры, выручая на него гривню, необходимую для уплаты вышеупомянутого пакета из семи видов налога, с другой стороны СКВ приобретают импортеры, которым на излете месяца надо закрыть свои контракты.

На моменте на рынке преобладание продавцов доллара.



Полдень безналичный доллар встретил замедлением движения – по состоянию на 12.00 курс СКВ обосновался на уровне 28,235/28,255 UAH/USD. На межбанке сохраняется незначительное преобладание продавцов «американца».



Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который символически понизился на 0,44 коп., составив 28,2813 UAH/USD.



На этом фоне продавцы СКВ на межбанке понизили текущие цены безналичного «американца» до 28,22/28,24 UAH/USD. Уплата налогов потребовала значительный объем гривни, заставив экспортеров расставаться с долларом.



Около 12.58 Киева цена безналичной СКВ на межбанке не покинула отметку 28,22/28,24 UAH/USD.

На фоне этой цифры межбанк ушел около 13.00 на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 28 сентября с уровней: доллар – 28,00/28,30 UAH/USD, евро – 32,55/33,10 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу вырос на 5,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с 27 сентября по спросу упал на 10,0 коп., потеряв 5,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 27 сентября по обеим позициям не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1638, упав до $1,1634 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до отметки $1,1630 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 28 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел 2,0 коп., предложение потеряло столько же), евро – 32,75/32,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 сентября спрос упал на 15,0 коп., предложение потеряло 12,0 коп.); рубль - 0,417/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).



На открытии торгов 28 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях равновесия покупок и продаж. Обороты на старте низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел 2,0 коп., предложение потеряло столько же), евро – 32,75/32,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 сентября спрос упал на 15,0 коп., предложение потеряло 12,0 коп.); рубль - 0,417/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).



На старте торгов 28 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе.



На 11.57 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены в соответствии с настроениями на межбанке до уровня 27,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,70/32,95 UAH/EUR. На указанное время на рынке столицы низколиквидный баланс спрос/предложение. «Неформалы» столицы жалуются высокий процент сорванных сделок.



По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном снижении действующих цен на доллар: 28,12/28,20 UAH/USD, евро – 32,80/32,95 UAH/EUR, рубль 0,422/0,428 UAH/RUB. На указанное время здесь возникла пауза в торговле, сменившая доминирование спроса. «Неформалы» Запорожья расчитывают на появление клиентского «приноса» после обеда.



Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, реагируя на события межбанка и настроения клиентов. Кроме того, коррекции требовали мероприятия по выравниванию спроса и предложения.



К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,07/28,14 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 28 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,10/28,24 UAH/USD, евро – 32,80/32,99 UAH/EUR, рубль 0,423/0,427 UAH/RUB, Киев опт 28,08/28,15 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,08/28,15 UAH/USD, евро (опт) 32,90/33,05 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,90/33,05 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,10/28,25 UAH/USD, евро – 32,65/32,95 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 28,12/28,15 UAH/USD, розница – 28,10/28,20 UAH/USD; Запорожье – 28,15/28,22 UAH/USD; евро – 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль - 0,422/0,428 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота в пятницу утром колеблется, после достижения в четверг минимума за шесть недель на фоне укрепления доллара после решения FOMC ФРС США по ставке.Курс доллара в пятницу утром слабо колеблется около уровней закрытия предыдущего дня на фоне сильной статистики по ВВП США, которая оправдывает планы Федрезерва по постепенному ужесточению денежной политики.Доллар США остается в пятницу рано утром на высоком уровне против основных валют, он находится около максимума за девять месяцев против ийены, после выхода данных, укрепивших оптимистичные мнения о состоянии экономики США, и поддерживаемый сигналом о ФРС по устойчивому курсу повышений ставки в следующем году.По окончательным данным, рост ВВП США во II квартале был 4,2% (годовым темпом), самым быстрым за примерно 4 года.Заказы на товары длительного пользования в августе выросли на 4,5% после снижения на 1,2% (по пересмотренным данным) в июле.Пара доллар-иена находится на ¥113,57, что является наиболее высоким уровнем с декабря 2017 г.Пара продолжила рост после закрытия в четверг на ¥113,34, что выше максимума 18-19 июля.«Широкое ралли по доллару также поддерживалось сезонными факторами, так как это совпадает с возвращением инвесторам фондов домой на конец месяца.Доллар, кажется, хорошо расположенным особенно для роста против йены, при том, что саммит США-Япония сейчас завершен и разница в процентных ставках между двумя странами продолжает увеличиваться», - отмечает валютный аналитик из Daiwa Securities в Токио Ишизуки.Президент США Трамп и премьер-министр Японии Абэ в среду договорились начать переговоры по торговли в соглашении, что на данный момент японские производители защищаются от дальнейших тарифов, что рассматривается как серьезная угроза для экспортоориентированной экономики.Пара евро-доллар слабо восстановилась до $1,1647 по состоянию на 06.00 Киева после снижения в четверг с $1,1738 до $1,1640. Евро был под давлением из-за опасений, связанных с бюджетом Италии.В четверг Италия установила цель по дефициту бюджета на следующие три года 2,4% ВВП, что является вызовом ЕС и обозначает победу лидеров партий над министром экономики Триа, который отстаивал дефицит ниже 2%.Евро снизился на этой неделе на 0,9%, после достижения максимума за три с половиной месяца на $1,1815 в понедельник, после того, как президент ЕЦБ Драги заявил, что ожидает энергичного увеличения инфляции в еврозоне. Евро был в восходящем тренде в последнюю пару недель, поддерживаемый в целом сильными экономическими данными из еврозоны.Фунт в начале пятницы остается почти на уровне закрытия в четверг на $1,3072.Швейцарский франк находится около минимума за месяц против доллара на 0,9782, в четверг он снизился более чем на 1%.Доллар США в четверг достиг максимума за неделю против корзины валют, после повышения ФРС США процентных ставок, а хорошее состояние экономики и рост акций Apple и Amazon поддержали рост фондового рынка.ФРС в среду повысила процентные ставки третий раз в этом году, показав уверенность в состоянии экономики США. Это настроение поддержало доллар второй день подряд, и оказало давление на евро, который был под давлением из-за ожидания выхода предложения по бюджету в Италии.Давление на евро, в частности, оказало сообщение о том, что переговоры по поводу бюджета правительства в Италии будут отложены. Также появились разговоры о том, что министр экономики страны готов уйти в отставку. Позднее это было опровергнуто.ФРС ужесточает денежную политику быстрее, чем другие центробанки, и это является факторов поддержки для доллара.Индекс доллара 27 сентября заметно вырос, рост в течение дня является самым значительным более чем за месяц. Цена золота упала более чем на $16, давление на стоимость металла оказывает рост процентных ставок в США.Индекс доллара USDX вырос с 94,29 до 94,95 пункта, или на 0,6%.Пара евро-доллар снизилась на 0,7% до $1,1652.Доллар США достиг максимума за две недели против швейцарского франка и канадского доллара.Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 3,0667% с 3,061% в конце среды.Индекс ВВП в США за II квартал вышел на максимальном уровне почти за четыре года, а важный ценовой индекс личного потребления преодолел ключевой уровень +2% в год.Ожидаемые продажи домов вышли ниже прогноза, падение в годовом исчислении наблюдается уже восемь месяцев подряд. Стоит также отметить увеличение дефицита торгового баланса в США в торговле товарами.Индексы потребительских цен в Германии превысили ожидания и преодолели ключевой уровень +2% за год.В пятницу внимание инвесторов будет направлено на данные об уровне потребительских цен в еврозоне и Италии. Также будет опубликован ценовой индекс личного потребления в США за август.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,82% с 28,0672 UAH/USD до 28,2983 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 27 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.11 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 27 сентября, углубив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.Во-первых, как показала динамика коррсчетов регулятора, сохранилось расширение гривневого ресурса силами Казначейства, пролонгировавшего компенсацию НДС значительными порциями. Остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 54 554,4 млн. грн. к отметке 57 035,4 млн. грн.Во-вторых, из-за гривневого изобилия отпала нужда у экспортеров расставаться с долларами ради гривни «на текущие расходы». Кроме того, мы не исключаем появление части этого изобилия на межбанке для конвертации его в более надежную валюту.В-третьих, выросший приток экспортной выручки из-за рубежа, характерный для четверга, не привел к коррекции курса безналичного «американца» из-за привычных «придержек» валюты обязательных продаж экспортерами. Реализация обязательной части выручки начиналась лишь на локальных курсовых максимумах доллара. Об этот свидетельствуют курсовые хроники межбанка, где наблюдаются периоды относительной стабильности, и констатация заметного роста ликвидности торгов непосредственными их участниками.В-четвертых, подобной тактики придерживались и профильные департаменты коммбанков, накопившие СКВ на своих позициях в расчете на пролонгацию стартовавшей накануне спекуляции долларом на межбанке .В-пятых, зная об отсутствии на рынке реального дефицита валюты, регулятор не стал вмешиваться в торги посредством долларовых интервенций.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 27 сентября заметно понизились, имея для этого следующие причины.Во-первых, повысился объем притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.Во-вторых, значительную часть времени торги СКВ шли в балансе спрос/предложение, сопровождаясь периодами курсовой стабильности.В-третьих, на рынке отсутствовал дефицит валюты, но принадлежала она спекулятивно настроенным игрокам.Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 27 сентября продемонстрировал разноскоростную «бычью» динамику, причем в некоторых местах 0Харьков, Днепр) ближе к закрытию «бычий» тренд сменился «медвежьим», с акцентированием коррекции в оферах.До полудня наличный «американец» довольно заметно рос в цене, однако «заморозка» подорожания его безналичного «родственника» после 13.15 Киева вызвала закономерную смену настроения у клиентов наличного рынка, многих из которых приходилось «соблазнять» на приобретение СКВ если не заметным снижением оферов, то, во всяком случае, их стабилизацией.Наличный рынок, кроме «последствий» со стороны межбанка, остановил по сути, рост курса «американца» из-за нехватки гривневого инструмента (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков). Здесь необходимо отличать причины, которые привели к остановке «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара после 13.15 Киева и факторы, «заморозившее» повышение цен на наличную СКВ. Дело в том, что на рынке «зеленого» безнала гривни, если судить по состоянию коррсчетов НБУ, было предостаточно. Просто по мере роста цен из-за спекулятивно настроенных экспортеров и коммбанков, участились случаю «саботажа» потенциальных покупателей. В этом контексте мы склонный считать предфинишный откат цен безналичного «американца» следствием этого феномена. Высоковероятно некий экспортер настолько увлекся, лелея надежду продать обязательную часть экспортной выручки подороже, что прозевал момент, когда на рынке не осталось покупателей доллара. Не исключено, что даже по демпинговым ценам.Подобно предыдущей сессии, торги четверга на «неформальном» наличном рынке завершились равновесием спроса и предложения, однако лишь валютчики Днепра смогли в полной мере воспользоваться этим обстоятельством, рапортовав о заметном росте оборотов. Возможно, причина прогресса таится в радикальном послеобеденном снижении действующих цен, нивелировавших дневное подорожание и вернувшее курсы «американца» на уровни открытия. Тем самым «бычий» тренд наличной пары доллар-гривня «по-днепровски», который, как известно, «гасит» ликвидность, был сведен на нет.Рынки остальных вышеперечисленных городов доложили о повторении оборотами показателей предыдущей сессии.В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Днепр), либо прибавила 3,0-5,0 коп. Офера в течение 27-го либо не изменились (Днепр, Запорожье), либо выросли на 5,0 коп.По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» выросли на 5,0-9,0 коп., позиция «предложение» стала выше на 8,0-13,0 коп.Сдержанная «бычья» динамика в течение четверга в комплекте со случаями послеобеденного заметное снижения действующих цен в наличной паре доллар-гривня вроде бы дает основание рассчитывать на аналогичный сюжет на торгах валютного межбанка в пятницу. Однако, не будем забывать о случившемся 27-го конфузе. В среду вечером, основываясь на этих «предсказаниях» наличного рынка, можно было ожидать «сдержанности» и на торгах валютного межбанка в четверг. «Внес свои коррективы» пресловутый «человеческий фактор» или вульгарная алчность валютных спекулянтов. Это пошатнуло веру в «объективность» наличного рынка, но не изменило наши ожидания от пятничных торгов валютного межбанка пролонгации «бычьего» тренда в паре доллар-гривня, хотя и не столь «радикального» как 27 сентября. Доллар сохранит восходящий тренд, но «привес» его средневзвешенного курса окажется скромнее, чем 15,55 коп. по итогам торгов четверга.Однако, мы увлеклись, занявшись перспективами, не ознакомившись как следует с подробностями только что состоявшихся торгов «неформального» рынка наличных.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 27 сентября в целом отражает общую картину четверга на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.Впрочем, по порядку.Торги 27 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,12/28,20 UAH/USD, евро – 32,90/33,10 UAH/EUR, рубль – 0,415/0,424 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж.До полудня это равновесие поддерживалось повышением действующих цен вслед за ростом курса «американца» на межбанке и соответствующего настроения клиентов.Мероприятия местных дилеров отчасти опережали рынок, действуя в рамках его выравнивая в баланс спроса и предложения.Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня выросли, реагируя на события межбанка и настроения клиентов. Кроме того, повышения требовали мероприятия по выравниванию спроса и предложения.К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,15/28,25 UAH/USD, евро – 32,90/33,15 UAH/EUR, рубль 0,415/0,424 UAH/RUB.В дальнейшем валютчики Днепра констатировали рост клиентских оферов валюты. Это, полагаю, стало следствием остановки роста курса безналичного доллара на межбанке.Вовремя сориентировавшись, дилеры Днепра ревизовали цены, акцентировав коррекцию в оферах для сохранения клиентского интереса к покупкам СКВ.Оперативная ревизия цен позволила сохранить равновесие покупок и продаж в наличной паре доллар-гривня. Это в немалой степени способствовали заметному росту оборотов, заслуживших от дилеров мелкого опта и розницы Днепра оценку «пять», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.В течение 27 сентября обе позиции наличного «неформального» розничного доллара не претерпели изменений, хотя около полудня и выросли в цене.Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре поднялись на 7 коп., офера стали выше на 8,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 28,12/28,20 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии покупок и продаж, которое им до полудня пришлось поддерживать аккуратными повышениями цен, сопровождаясь расширением спреда. Биды и офера росли, реагируя на подорожание безналичного доллара и поведение клиентов. Дополуденный рост позиции «предложение» сдерживал агрессивные покупки клиентов в это время, формируя равновесие покупок и продаж.Около 12.20 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,15/28,25 UAH/USD, евро – 32,90/33,15 UAH/EUR, рубль 0,415/0,424 UAH/RUB. На указанный час торговая активность на местном рынке «выше средней средняя», равновесие покупок и продаж.После обеда с 13.15 Киева, реагируя на терминацию роста курса безналичного доллара, клиенты стали более активно «сдавать» оптовые партии валюты, вынудив дилеров опта заметно дисконтировать действующие цены, вернув их к уровням открытия.Кроме того, со слов оптовиков, эти «медвежьи» действия были необходимы в рамках мероприятий по выравниванию рынка.Баланс спроса и предложения оптовикам Днепра удалось сохранить, что способствовало росту итоговых оборотов - ликвидность, заслужив от оптовиков «пятерку», заметно улучшила показатели предыдущей сессии.На протяжении 27 сентября биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились.По сравнению с закрытием 26 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре поднялись на 7.0 коп., офера стали выше на 8,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 27 сентября уровнями 32,90/33,10 UAH/EUR, констатировав в течение четверга стабильность обеих позиций этой СКВ.По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 5,0 коп., офера прибавили 10,0 коп.Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины четверга пришлось заниматься восходящим трендом более популярной в Украине пары доллар-гривня, а после обеда в спешном порядке реагировать на выросшую активность клиентского «приноса», дисконтируя действующие цены, одновременно при этом стараясь не «повредить» текущую ликвидность чрезмерной курсовой динамикой, а также сохранить равновесие покупок и продаж.Все в полной мере удалось, а вышеупомянутая феноменальная торговая активность в паре доллар-гривня позволила не обращать особое внимание на наличный евро. Мы не исключаем, что именно увлечение сделками с долларом, стало главной причиной застывшей курсовой динамики наличной пары евро-гривня в течение четверга. Хотя нельзя не отметить полуденную пятикопеечную прибавку оферов пары евро-гривня (32,90/33,15 UAH/EUR) растаявшую после обеда.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и отчасти «равнодушной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,90/33,10 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов это СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,415/0,424 UAH/RUB.По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не изменились.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 27 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «пятерку», заметно улучшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать выросшему на 5,0 коп. с закрытия среды спросу и поднявшемуся на 10,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 27 сентября по спросу и по предложению не изменились.К тому же новая неделя ознаменуется стартом нового месяца, а вместе с ним и очередным сезоном репатриации дивидендов нерезидентами.В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,31/28,34 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие с уровня 57 035,4 млн. грн. к отметке 52 914,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Думаю, эта динамика - следствие терминации сезона компенсации НДС Казначейством. Кроме того, оттока гривневых средств с коррсчетов – индикация платежей в Казну семи видов налогов, которые могут как минимум, замедлить рост курса безналичного «американца» на торгах валютного межбанка.Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.03 Киева ограничились осторожным сужением спреда, понизив офера и обосновавшись на уровне 28,31/28,33 UAH/USD, отвечая на появление признаков сужения гривневого ресурса.К 10.23 цены безналичного «американца», инициировав снижение, опустились к 28,26/28,28 UAH/USD, сопровождаясь невысокими оборотами и доминированием продавцов.Меж тем, доллар на межбанке к 10.48 Киева замедлив снижение, оказался на цифре 28,25/28,27 UAH/USD. Рынок постепенно выравнивается в баланс.По состоянию на 11.10 котировки доллара на межбанке, продолжая «топтаться на месте», оказались на цифре 28,25/28,26 UAH/USD. «Американца» удерживает на месте «полноценное» равновесие покупок и продаж.Дополуденное «зеленое» антиралли, остановленное появлением покупок СКВ, сопровождалось относительной стабильностью ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo, которые ограничились снижением бидов с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,00/18,00% годовых. Эта динамика противоречит снижению остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Около 11.32 на межбанке котировки «американца», растянув спред, консолидировались на цифре 28,24/28,26 UAH/USD. Со слов очевидцев, на рынке 28-го доллар продают экспортеры, выручая на него гривню, необходимую для уплаты вышеупомянутого пакета из семи видов налога, с другой стороны СКВ приобретают импортеры, которым на излете месяца надо закрыть свои контракты.На моменте на рынке преобладание продавцов доллара.Полдень безналичный доллар встретил замедлением движения – по состоянию на 12.00 курс СКВ обосновался на уровне 28,235/28,255 UAH/USD. На межбанке сохраняется незначительное преобладание продавцов «американца».Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который символически понизился на 0,44 коп., составив 28,2813 UAH/USD.На этом фоне продавцы СКВ на межбанке понизили текущие цены безналичного «американца» до 28,22/28,24 UAH/USD. Уплата налогов потребовала значительный объем гривни, заставив экспортеров расставаться с долларом.Около 12.58 Киева цена безналичной СКВ на межбанке не покинула отметку 28,22/28,24 UAH/USD.На фоне этой цифры межбанк ушел около 13.00 на обеденный перерыв.Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 28 сентября с уровней: доллар – 28,00/28,30 UAH/USD, евро – 32,55/33,10 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,435 UAH/RUB.По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу вырос на 5,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.Евро по сравнению с 27 сентября по спросу упал на 10,0 коп., потеряв 5,0 коп. по предложению.Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 27 сентября по обеим позициям не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1638, упав до $1,1634 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до отметки $1,1630 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 28 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел 2,0 коп., предложение потеряло столько же), евро – 32,75/32,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 сентября спрос упал на 15,0 коп., предложение потеряло 12,0 коп.); рубль - 0,417/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).На открытии торгов 28 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях равновесия покупок и продаж. Обороты на старте низкие.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел 2,0 коп., предложение потеряло столько же), евро – 32,75/32,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 сентября спрос упал на 15,0 коп., предложение потеряло 12,0 коп.); рубль - 0,417/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).На старте торгов 28 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе.На 11.57 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены в соответствии с настроениями на межбанке до уровня 27,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,70/32,95 UAH/EUR. На указанное время на рынке столицы низколиквидный баланс спрос/предложение. «Неформалы» столицы жалуются высокий процент сорванных сделок.По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном снижении действующих цен на доллар: 28,12/28,20 UAH/USD, евро – 32,80/32,95 UAH/EUR, рубль 0,422/0,428 UAH/RUB. На указанное время здесь возникла пауза в торговле, сменившая доминирование спроса. «Неформалы» Запорожья расчитывают на появление клиентского «приноса» после обеда.Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, реагируя на события межбанка и настроения клиентов. Кроме того, коррекции требовали мероприятия по выравниванию спроса и предложения.К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,07/28,14 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 28 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,10/28,24 UAH/USD, евро – 32,80/32,99 UAH/EUR, рубль 0,423/0,427 UAH/RUB, Киев опт 28,08/28,15 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,08/28,15 UAH/USD, евро (опт) 32,90/33,05 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,90/33,05 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,10/28,25 UAH/USD, евро – 32,65/32,95 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 28,12/28,15 UAH/USD, розница – 28,10/28,20 UAH/USD; Запорожье – 28,15/28,22 UAH/USD; евро – 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль - 0,422/0,428 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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