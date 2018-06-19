При снятие квартиры схема обмана

Додано: Нед 30 вер, 2018 13:36

К нам участились обращения которых обманули брокеры по недвижимости. Происходит это следующим образом. Людям которые находят квартиры для аренды на сайтах предлагают, как им кажется очень выгодные условия. Во-первых клиенту предлагается квартира в аренду по очень привлекательной цене, во-вторых комиссия брокера ниже чем в других вариантах (50% или еще ниже). Но будем банальны и нового наверно ничего не сообщим когда скажем, что "бесплатный сыр только в мышеловке". И так Вы заинтересованны в конкретной квартире на "хороших" условиях и звоните по телефону. После просмотра квартиры Вам предлагают встретиться в офисе и Вам надо приехать срочно так как спрос на эту квартиру большой. При посещение офиса Вы подписываете договор на брокерские услуги и соответственно оплачиваете его. Текст договора очень лояльный. Маленький процент от суммы арендной платы как вознаграждение за услуги брокера. Затем при Вас звонят якобы хозяину квартиры и говорят что все в порядке и он может с Вами подписать договор и отдать ключи. Вами подписанный договор забирают на подпись директора. А затем, ловкость рук и полное мошенничество! Вам приносят совсем другой договор. Договор на предоставление брокером услуг по подбору квартир и консультации по договору аренды. В дополнение к этому договору идет список квартир предлагаемых в аренду и типовой договор аренды. Но ВЫ не это подписывали и тут внимание! Вы подписали договор на котором реквизиты и подписи вынесены на отдельный лист бумаги и при подписание у директора в другой комнате текст подменили. Многие замечают уже по дороге в "снятую" квартиру. По приезду в квартире двери не открывают, хозяйка на телефонные звонки не отвечает. Если Вы возвращаетесь в офис к брокеру и требуете вернуть деньги, то Вам предлагают заполнить бланк на возврат денежных средств и подождать рассмотрение этого вопроса директора.Вывод: будь-те внимательны при подписание документов. Никогда не подписывайте договора где реквизиты вынесены на отдельный лист, никогда не став те подпись на чистых листах. В случае аренды квартир прощайтесь со своими кровно заработанными только находясь в этой квартире имея на руках ключи и провожая хозяина в дверях.