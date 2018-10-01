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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Пон 01 жов, 2018 12:32 Итоги: Валюта 01.10.18



По состоянию на 08.30 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $3,5, или 0,29%, до $1192,7 за унцию.



Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,52% - до $14,635 за унцию.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос при этом на 0,08%, до 95,21 пункта.



Укрепление доллара происходит после того, как ФРС США по итогам последнего заседания 25-26 сентября ожидаемо повысила базовую процентную ставку до 2-2,25% годовых с 1,75-2% годовых, и регулятор по-прежнему планирует еще одно повышение ставки в текущем году, которое станет уже четвертым по счету. Также в 2019 году большинство представителей Федрезерва ожидают подъема ставки три раза - до среднего уровня в 2,875%.



Золото чувствительно к изменению ставки ФРС США, повышение которой традиционно поддерживает курс доллара. В таком случае металл становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой, что снижает спрос на золото и приводит к его удешевлению.



Цены на золото по-прежнему зависят от курса доллара на данном этапе.



Эксперты напоминают, что состояние экономики США сейчас лучше, чем ожидалось, что также является положительным фактором для доллара. В четверг Минторговли страны сообщило, что реальный рост ВВП США во II квартале 2018 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 4,2% в годовом выражении. Таким образом, показатель продемонстрировал самые высокие темпы роста с третьего квартала 2014 года.



Курс иены снижается по отношению к доллару в понедельник утром до минимума с ноября 2017 года из-за уменьшения спроса на более надежные активы после сообщений о достижении США, Канадой и Мексикой нового торгового соглашения.



По состоянию на 08.15 Киева курс иены к доллару снижался до ¥113,91 за доллар со ¥113,7 по итогам предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов курс японской валюты опускался до ¥113,96 за доллар, что является минимальной отметкой с ноября 2017 года.



Курс евро к доллару опускался до $1,1597 против уровня предыдущего закрытия в $1,1602 за евро.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 95,21 пункта.



В центре внимания рынков ранее в понедельник оказалось совместное заявление главы МИДа Канады Христи Фриланд и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, согласно которому США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA.



Это уберет один из факторов неопределенности для рынков и приведет к росту доверия к экономике США, поэтому интерес к рисковым активам может с легкостью увеличиться.



В последний рабочий день III квартала индекс доллара продолжил повышение и достиг максимума с 10 сентября. За последние два квартала курс вырос почти на 6%.



Курс пары доллар-иена поднялся до самой высокой отметки с декабря 2017 года.



Важный ценовой индекс личного потребления в США четвертый месяц подряд остается на ключевом уровне +2% за год. За ним пристально наблюдает ФРС США. В то же время стоит отметить более значительное падение индекса деловой активности в Чикаго.



Премьер-министр Италии Конте заявил, что он планирует отправиться в Брюссель и показать планы правительства, которые направлены на стимулирование экономического роста. Он завил, что Италия - это не проблема для Европы, а ресурс. Конте сказал, что у него нет разногласий с министром экономики.



Курс пары евро-франк скорректировался после резкого падения и вырос более чем на 110 пунктов.



Индекс ВВП в Канаде превысил ожидания, что увеличивает вероятность повышения ставки Банком Канады в октябре. Курс фунта упал до минимума за две недели. Индекс ВВП в Великобритании в годовом исчислении неожиданно снизился, также отмечается уменьшение объемов инвестиций британских компаний.



Согласно данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в США в декабре составляет почти 80%. Президент США Трамп подписал закон о расходах правительства, тем самым снял угрозу его неплатежеспособности как минимум до 7 декабря.



Фьючерс на легкую нефть в США вырос на 1,8% до уровня $73,45 за баррель. На следующей неделе состоится ежегодная конференция правящей Консервативной партии в Великобритании, к ней будет приковано пристальное внимание. В Китае всю неделю будут выходные дни.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 01 октября понизился на 24,49 коп. и составил 65,5906 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в четверг относительно доллара на 15,55 коп., на торгах пятницы укрепился на 2,84 коп., оказавшись на уровне 28,2699 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 28-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв символические 0,44 коп., составил 28,2813 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 28 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,31/28,34 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.02 курс доллара, выйдя в реальную сферу, несмело сузил спред, потеряв копейку по оферам: 28,31/28,33, однако спустя 21 минуту, поддерживаемый продавцами СКВ, понизился к 28,26/28,28 UAH/USD.



С этого часа темп коррекции «американца» на межбанке упал на фоне появившихся осторожных покупок СКВ импортерами.



Около 10.45 доллар оказался на цифре 28,25/28,27, а спустя 45 минут был уже в районе 28,24/28,26 UAH/USD.



Полдень «американец» на межбанке встретил курсом 28,235/28,255, с которого около 12.30 опустился ко внутридневному минимуму 28,22/28,24 UAH/USD, который не покидал до 14.00.

Эти низы в указанный час начали выкупаться, возобновив неспешное повышение долларовых цен, которые по состоянию на 15.00 Киева оказались на уровне 28,23/28,26 UAH/USD.



На сей раз полоса стабильности затянулась, по сути, до самого закрытия торгов на опустевшем межбанке до самого закрытия сессии 28 сентября.

Состоявшийся после 16.20 Киева обвал курса безналичного доллара к 28,20/28,23 UAH/USD вряд ли стоит воспринимать всерьез из-за сопровождавшей его нулевой ликвидности.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2699 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,72% с 28,0672 UAH/USD до 28,2699 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 28 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.09 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 28 сентября, временно сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, в пятницу последний день платежей налогов семи видов (от платы за землю до военного сбора), потребовавший заметных расходов в гривне, которая оказалась в эпицентре интереса бизнеса в ущерб доллару. На этом фоне «некстати» изрядно упали остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 035,4 млн. грн. к отметке 52 914,6 млн. грн., индицируя, что Казначейство перестало заливать рынок гривневой ликвидностью.



Во-вторых, события предыдущего дня на рынке безналичного доллара дали понять, что бизнес и коммбанки пребывал в долларе, в ущерб гривневым ресурсам. Нынче нехватка нацвалюты заставила экспортеров продавать СКВ ради гривни.



В-третьих, накануне средневзвешенный курс доллар подскочил на 15,55 коп., а в целом, с 25 сентября вырос с уровня 28,0812 к отметке 28,2983 UAH/USD, создавая базу для фиксации прибыли.



В-четвертых, коррекцию долларовых цен на межбанке поддержал откат «американца» на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 28 сентября немного выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара обрел «медвежьи» черты, что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



Во-вторых, наряду с продажами СКВ экспортерами ради гривни для уплаты налогов, в пятницу на рынке наблюдались покупки доллара импортерами, как и полагалось в последнюю сессию месяца.



В-третьих, с известными оговорками можно считать пятничный рынок доллара относительно сбалансированным, что подтверждается замедленной курсовой динамикой.



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 28 сентября продемонстрировал разноскоростную «медвежью» динамику, которая в значительной степени определялась состоянием гривневого ресурса.

В частности, наличный рынок Днепра проявил очевидную сдержанность в откате долларовых цен. При этом рынки столицы и Запорожья в течение пятницы показали изрядное внутридневное снижение обеих позиция наличного доллара.



Несмотря на то, что наличный рынок был лишен основного «медвежьего» драйвера, которым руководствовался откат «зеленого» безнала (последний день платежей семи налогов), наличный «американец» откатывался стараниями клиентов, отслеживавших курсовую динамику «зеленого» безнала, а также общеизвестными проблемами с гривневой ликвидностью (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).



С другой стороны, мы не исключаем, что вышеупомянутая «сдержанность» в снижении цен наличного «американца» на рынке Днепра была следствием небеспочвенного ожидания скорой смены тренда рынка безналичного доллара с «медвежьего» на «бычий». Основанием для подобных ожиданий стали терминация платежей налогов, начало нового месяца, а вместе с ним скорое открытие сезона репатриации дивидендов «варягами».



За исключением Запорожья, валютчики которого по итогам дня зафиксировали «перекос» местного рынка в сторону клиентских оферов, рынки остальных вышеперечисленных населенных пунктов завершили пятничную сессию в балансе спроса и предложения. Последнее однако, не гарантировало повсеместный рост итоговой ликвидности. В частности, если на рынке столицы произошел незначительный рост оборотов, валютчики Днепра констатировали снижение ликвидности. В остальных городах обороты повторили показатели предыдущей сессии.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 5,0-15,0 коп. (лидировали в откате рынки Запорожья и Киева), офера упали на 6,0-9,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» доллара потеряли 5,0-18,0 коп. (лидировал в откате Киев), офера упали на 8,0-13,0 коп.



Разноскоростная курсовая «медвежья» динамика на пятничной сессии наличного «неформального» рынка не позволяет рассчитывать на достаточный уровень объективности этой сводки в качестве прогноза на ближайшие торги валютного межбанка. К тому же продемонстрированный накануне сдержанный рост цен наличного доллара оказался в противоречии с пятничной коррекцией «зеленого» безнала. Очевидно, «нострадамусы» наличного рынка «правильно» «предсказывают» лишь в случае отсутствия дополнительных курсо- и трендоформирующих факторов (фискальные платежи, погашение ОВГЗ, компенсация НДС или репатриация дивидендов).



Попытаемся в будущем проверить эту гипотезу.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 28 сентября в первом приближении отражает общую картину пятницы на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся, несмотря на вышеупомянутую его «сдержанность» в откате долларовых цен.



Впрочем, по порядку.



Торги 28 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль – 0,417/0,427 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж.



До полудня это равновесие поддерживалось перманентным снижением действующих цен вслед за коррекцией курса «американца» на межбанке и соответствующего настроения клиентов.

Мероприятия местных дилеров отчасти опережали рынок, действуя в рамках его выравнивая в баланс спроса и предложения.



Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, реагируя на события межбанка и настроения клиентов. Кроме того, коррекции требовали мероприятия по выравниванию спроса и предложения.



К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,07/28,14 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.



В дальнейшем валютчики Днепра констатировали пролонгацию неспешного снижения действующих цен, в процессе которого местные валютчики ориентировались в первую очередь на сбалансированность рынка, не допуская излишней коррекции бидов и стараясь привлечь внимание потенциальных покупателей «демократическими» уровнями цен оферов.



Этот проект был успешно реализован: по итогам дня «наличка» Днепра сохранила равновесие покупок и продаж, которое обеспечило приличные обороты – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», констатировала незначительное снижение «отличных» показателей предыдущей сессии.



В течение 28 сентября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара понизилась на 5,0 коп., офера стали ниже на 6,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре упали на 7,0 коп., офера стали ниже на 8,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 28,05/28,12 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии покупок и продаж, которое им до полудня пришлось поддерживать аккуратными снижениями цен, сопровождая плавным сужением спреда. Биды и офера откатывались, реагируя на снижение курса безналичного доллара и поведение клиентов.



Около 12.00 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,07/28,14 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB. На указанный час торговая активность на местном рынке «средняя», равновесие покупок и продаж.



После обеда аккуратная коррекция цена оптовых наличных пар доллар-гривня и евро-гривня была пролонгирована.

При этом оптовикам удалось сохранить итоговое равновесие спроса и предложение. Последнее обеспечило приличные обороты – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку» ненамного понизила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 28 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 5,0 коп., офера упали на 6,0 коп.



По сравнению с закрытием 27 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 7.0 коп., офера стали ниже на 8,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 28 сентября уровнями 32,60/32,80 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы снижение бидов на 15,0 коп. на фоне коррекции оферов на 18,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре упали на 30,0 коп., офера потеряли столько же.



Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение пятницы пришлось заниматься нисходящим трендом более популярной в Украине пары доллар-гривня, стараясь при это в дисконтировании цен «не перегнуть» палку и не повредить клиентский «принос», а также обеспечить равновесие покупок и продаж «американца».



Это в полной мере валютчикам Днепра удалось, а внутридневной потере цен наличный евро обязан как «медвежьему» тренду наличного доллара, так и состоявшемуся на европейской сессии мирового рынка forex динамичному снижению, уронившему пару евродоллар на уровень $1,1575 около 14.00 Киева, обновив минимум курса с 10 сентября.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1644 к отметке $1,1612, констатировав внутридневное его снижение на скромные 32 пункта.



Полагаю, наши дилеры главным образом отреагировали на вышеупомянутый «провал» курса евро ниже значимой отметки $1,1600, когда пара евро-доллар пребывала в районе цифры $1,1575 в течение трех часов, попытавшись около 17.30 Киева приподняться выше.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 28 сентября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1640, пара евро-доллар до 09.00 Киева не покидала диапазон $1,1632-1,1649, начав с указанного часа динамичную коррекцию, упав около 14.00 на цифру $1,1575, задержавшись на ней до 17.20. Последовавшее ралли подняло пару евро-доллар в диапазон $1,1615-1,1625, где она пребывала до 19.30, немного понизившись впоследствии к $1,1610, не покидая район этой цифры до 21.15 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Евро дешевеет в пятницу на европейской сессии рынка forex относительно всех основных мировых валют на опасениях в отношении Италии, где в пятницу был представлен бюджет на следующий год, предусматривающий дефицит в размере 2,4% ВВП.



Дефицит, заложенный в бюджет, в три раза превышает ориентиры предыдущего итальянского правительства.



Решение об увеличении дефицита было принято под давлением со стороны коалиционного правительства, сформированного в июне партиями «Движение пяти звезд» и «Лига».



Министр экономики Италии Джованни Триа выступал за ограничение дефицита бюджета уровнем 1,6% ВВП. Его он рассматривает как безопасный для сдерживания роста госдолга страны, который сейчас занимает второе место по величине среди европейских стран после Греции.



Размер дефицита бюджета Италии вызывает серьезные опасения у инвесторов, поскольку экономика страны является системно важной для Евросоюза. После официального выхода Великобритании из ЕС, Италия станет его третьей по величине экономикой.



Кроме того, тот факт, что дефицит итальянского бюджета приблизится к 3%-ному пороговому значению ЕС, может осложнить отношения между Римом и Брюсселем.



Курс евро к доллару США по состоянию на 16.20 Киева опустился до $1,1575 - минимума за две недели - по сравнению с $1,1638 на закрытие предыдущей сессии.



Индекс доллара USDX, отслеживающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, прибавляет в ходе торгов в пятницу 0,4%.



Курс доллара относительно иены увеличился до ¥113,45 против ¥113,38 накануне.



Пара евро-иена торгуется на уровне ¥131,4 против ¥131,98 накануне.



События в Италии крайне негативны для евро. «Капитуляция» Дж.Триа перед напором популистов может привести к понижению рейтинга Италии в ближайшие недели.



Стало быть, в пятницу падение на паре евро-доллар идет третий день подряд. К 14.00 Киева отметка $1,16 пала и был показан новый минимум на цифре $1,1570.



Новостные ленты пишут о том, что падение евро связано с угрозой ухода в отставку «технического» министра финансов Италии Джованни Триа. Ранее коалиционное правительство приняло решение установить цель по дефициту бюджета ВВП страны на 2019 год на уровне 2,4% вопреки мнению министра финансов, считавшего своей ключевой задачей удержать дефицит от роста. Впрочем, Минфин Италии опроверг намерение Триа уйти в отставку. На решение увеличить дефицит бюджета (в условиях рекордного у Италии среди стран ЕС отношения госдолг/ВВП на уровне 132%) уже негативно отреагировала Еврокомиссия и финансовые рынки. Доходность 10-летних облигаций Италии выросла до 3,26%...



Однако, полагаю, падение евро к событиям в Италии вряд ли имеет непосредственное отношение. На предыдущие всплески доходностей итальянских облигаций пара евро-доллар почти не реагировала.



Думается, рынки реагируют на итоги заседания FOMC ФРС. После повышения ставки стоимость долларовых заимствований выросла в очередной раз. При этом, согласно фьючерсам на ставки, вероятность повышения ставки ФРС в декабре составляет 71,3%.



При этом не следует забывать, что с октября ФРС начнет сокращать баланс не со скоростью $40 млрд. в месяц, а по $50 млрд. в месяц на фоне того, что ЕЦБ все еще будет наращивать баланс в IV квартале со скоростью Є15 млрд. в месяц.



Рано или поздно, эти обстоятельства должны были «сказать свое веское слово» и они это сделали.



История свидетельствует: рынки редко начинают сильные движения после таких ключевых событий как заседания FOMC ФРС, но в этот раз произошло именно так.



Скорее всего, падение пары евро-доллар будет только набирать скорость, не устоит не только отметка $1,15, но и $1,14.



Об остановке отката, думается, можно будет говорить после того, как цена пары найдет поддержку где-то у цифры $1,13 (минимум от 15 августа).



Укрепление доллара, повторимся, полностью обоснованно, поскольку рынок должен был начать рано или поздно отыгрывать уже прошедшее и еще предстоящее ужесточение монетарной политики ФРС. Что касается сбора стопов выше отметки $1,1750, то, вероятнее всего, он был завершен скачком вверх на выступлении главы ЕЦБ Драги 24 сентября, в ходе которого пара евро-доллар прикоснулась к отметке $1,1813.



Вряд ли пара евро-доллар вернется в этом году к $1,18, и, скорее всего, у нее даже не получится вернуться к $1,175, хотя попытки отскока вверх от стартовавшего падения, разумеется, будут. И не один раз.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и отчасти «равнодушной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,60/32,80 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное снижение бидов на 15,0 коп. на фоне потери оферов это СКВ на 18,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,417/0,427 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового рубля выросли на 20 пунктов, офера прибавили 30 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 27 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку», немного понизила «отличные» показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по упавшему на 30,0 коп. с закрытия четверга спросу и потерявшему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 28 сентября по спросу выросли на 20 пунктов, прибавив 30 пунктов по предложению.



Как мы указывали ранее, «увлечение» долларом в ущерб нацвалюте, особенно ярко проявившееся накануне, сыграло с его адептами невинную шутку на пятничной сессии межбанка. Нехватка гривни заставила держателей СКВ расставаться с долларом ради гривни, необходимой для уплаты семи видов налогов. Признаться, мы не ожидали с одной стороны, что «второстепенные» на первый взгляд налоги вызовут столь заметную потребность в нацвалюте, с другой, удивила «глубина погружения» участников межбанка в американскую валюту.



Так или иначе, продажи доллара на межбанке спровоцировали его коррекцию, которая повлекла за собой откат наличного «американца».



Сезонность пятничного проявления «гривнепатриотизма» очевидна. Уплатив налоги, игроки, помня о текущей валютной «стратегии» финансовых властей Украины, исчерпывающейся подконтрольной регулятору «ползучей» девальвацией нацвалюты, постараются оперативно вернуться в доллар, перспективы которого «в степях Украины» и, собственно, на мировом рынке forex весьма оптимистичны.



Восходящий тренд «американца» на нашем валютном рынке будут поддерживать старт нового месяца и близкое начало очередного сезона репатриации дивидендов «варягами».



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,20/28,23 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие с уровня 52 914,6 млн. грн. к отметке 49 327,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Думаю, эта динамика - следствие терминации сезона компенсации НДС Казначейством, а также пятничные платежи семи видов налогов, опустошившие «гривневые погреба» у бизнеса.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.06 Киева осторожно приподнялись, обосновавшись на уровне 28,21/28,26 UAH/USD, несмотря на признаки очередного сужения гривневого ресурса.



К 10.30 цены безналичного «американца» немного сузили с пред, понизив менее значимые офера: 28,21/28,24 UAH/USD. Все-таки сжатие гривневого ресурса дает о

себе знать.



По состоянию на 11.00 доллар на межбанке все еще пребывал на цифре 28,21/28,24 UAH/USD, удерживаясь на месте низколиквидным равновесием покупок и продаж.



Около 11.11 нехватка гривни дала о себе знать – курс безналичного доллара пополз вниз, оказавшись на уровне 28,18/28,22 UAH/USD. «Американца» продают ради дефицитной с пятницы нацвалюты.



Дополуденная коррекция доллара на межбанке сопровождалась относительной стабильностью ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo, которые остались на отметке 16,00/18,00% годовых. Эта застывшая динамика противоречит заметному снижению остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 11.32 на межбанке котировки «американца», растянув спред, консолидировались на цифре 28,24/28,26 UAH/USD. Со слов очевидцев, на рынке 28-го доллар продают экспортеры, выручая на него гривню, необходимую для уплаты вышеупомянутого пакета из семи видов налога, с другой стороны СКВ приобретают импортеры, которым на излете месяца надо закрыть свои контракты.

На моменте на рынке преобладание продавцов доллара.



Полдень безналичный доллар встретил замедлением движения – по состоянию на 12.22 курс СКВ обосновался на уровне 28,19/28,23 UAH/USD. На межбанке сохраняется относительное равновесия покупок и продаж «американца».



Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 6,71 коп., составив 28,2142 UAH/USD.



Около 13.00 Киева цена безналичной СКВ на межбанке опустилась к отметке 28,18/28,21 UAH/USD.

На фоне этой цифры межбанк ушел на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 01 октября с уровней: доллар – 27,95/28,20 UAH/USD, евро – 32,35/32,95 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу просел на 5,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с 28 сентября по спросу упал на 20,0 коп., потеряв 15,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 28 сентября по обеим позициям не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1602, упав до $1,1590 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до отметки $1,1582 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 01 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,03-05/28,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 6,0-8,0 коп.), евро – 32,55-60/32,77-80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 сентября спрос упал на 15,0-20,0 коп., предложение потеряло 18,0-21,0 коп.); рубль - 0,417/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 01 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях преобладания клиентского предложения валюты.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,03-05/28,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 6,0-8,0 коп.), евро – 32,55-60/32,77-80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 сентября спрос упал на 15,0-20,0 коп., предложение потеряло 18,0-21,0 коп.); рубль - 0,417/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 01 октября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили с доминированием клиентского «приноса».



На 12.14 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены в соответствии с настроениями на межбанке вязи с обострившей нехваткой гривни уровня 27,02/28,07 UAH/USD, евро – 32,66/32,72 UAH/EUR. На указанное время на рынке столицы низколиквидный баланс спрос/предложение.



По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установившемся тренде на выравнивание спроса и предложения на фоне стабильных цен: 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,60/32,85 UAH/EUR, рубль 0,421/0,425 UAH/RUB. На указанное время здесь все ще сохранилось небольшое преобладание «приноса», которое постепенно компенсируется покупками.



Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня сузили спред, чему в немалой степени способствовало выравнивание рынка в баланс спрос/предложение.



К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,60/32,00 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 01 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,05/28,15 UAH/USD, евро – 32,65/32,80 UAH/EUR, рубль 0,422/0,425 UAH/RUB, Киев опт 28,06/28,09 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,06/28,09 UAH/USD, евро (опт) 32,66/32,75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,66/32,75 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,05/28,20 UAH/USD, евро – 32,50/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 28,10/28,15 UAH/USD, розница – 28,05/28,17 UAH/USD; Запорожье – 28,05/28,12 UAH/USD; евро – 32,60/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,421/0,426 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота снижается в понедельник утром на фоне удорожания американской валюты из-за прогнозов Федрезерва США относительно величины ее базовой ставки.Курс иены снижается по отношению к доллару в понедельник утром до минимума с ноября 2017 года из-за уменьшения спроса на более надежные активы после сообщений о достижении США, Канадой и Мексикой нового торгового соглашения.В последний рабочий день III квартала индекс доллара продолжил повышение и достиг максимума с 10 сентября. За последние два квартала курс вырос почти на 6%.Курс пары доллар-иена поднялся до самой высокой отметки с декабря 2017 года.Важный ценовой индекс личного потребления в США четвертый месяц подряд остается на ключевом уровне +2% за год. За ним пристально наблюдает ФРС США. В то же время стоит отметить более значительное падение индекса деловой активности в Чикаго.Премьер-министр Италии Конте заявил, что он планирует отправиться в Брюссель и показать планы правительства, которые направлены на стимулирование экономического роста. Он завил, что Италия - это не проблема для Европы, а ресурс. Конте сказал, что у него нет разногласий с министром экономики.Курс пары евро-франк скорректировался после резкого падения и вырос более чем на 110 пунктов.Индекс ВВП в Канаде превысил ожидания, что увеличивает вероятность повышения ставки Банком Канады в октябре. Курс фунта упал до минимума за две недели. Индекс ВВП в Великобритании в годовом исчислении неожиданно снизился, также отмечается уменьшение объемов инвестиций британских компаний.Согласно данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в США в декабре составляет почти 80%. Президент США Трамп подписал закон о расходах правительства, тем самым снял угрозу его неплатежеспособности как минимум до 7 декабря.Фьючерс на легкую нефть в США вырос на 1,8% до уровня $73,45 за баррель. На следующей неделе состоится ежегодная конференция правящей Консервативной партии в Великобритании, к ней будет приковано пристальное внимание. В Китае всю неделю будут выходные дни.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,72% с 28,0672 UAH/USD до 28,2699 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 28 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.09 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 28 сентября, временно сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, в пятницу последний день платежей налогов семи видов (от платы за землю до военного сбора), потребовавший заметных расходов в гривне, которая оказалась в эпицентре интереса бизнеса в ущерб доллару. На этом фоне «некстати» изрядно упали остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 035,4 млн. грн. к отметке 52 914,6 млн. грн., индицируя, что Казначейство перестало заливать рынок гривневой ликвидностью.Во-вторых, события предыдущего дня на рынке безналичного доллара дали понять, что бизнес и коммбанки пребывал в долларе, в ущерб гривневым ресурсам. Нынче нехватка нацвалюты заставила экспортеров продавать СКВ ради гривни.В-третьих, накануне средневзвешенный курс доллар подскочил на 15,55 коп., а в целом, с 25 сентября вырос с уровня 28,0812 к отметке 28,2983 UAH/USD, создавая базу для фиксации прибыли.В-четвертых, коррекцию долларовых цен на межбанке поддержал откат «американца» на наличном рынке.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 28 сентября немного выросли, имея для этого следующие причины.Во-первых, рынок доллара обрел «медвежьи» черты, что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.Во-вторых, наряду с продажами СКВ экспортерами ради гривни для уплаты налогов, в пятницу на рынке наблюдались покупки доллара импортерами, как и полагалось в последнюю сессию месяца.В-третьих, с известными оговорками можно считать пятничный рынок доллара относительно сбалансированным, что подтверждается замедленной курсовой динамикой.Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 28 сентября продемонстрировал разноскоростную «медвежью» динамику, которая в значительной степени определялась состоянием гривневого ресурса.В частности, наличный рынок Днепра проявил очевидную сдержанность в откате долларовых цен. При этом рынки столицы и Запорожья в течение пятницы показали изрядное внутридневное снижение обеих позиция наличного доллара.Несмотря на то, что наличный рынок был лишен основного «медвежьего» драйвера, которым руководствовался откат «зеленого» безнала (последний день платежей семи налогов), наличный «американец» откатывался стараниями клиентов, отслеживавших курсовую динамику «зеленого» безнала, а также общеизвестными проблемами с гривневой ликвидностью (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).С другой стороны, мы не исключаем, что вышеупомянутая «сдержанность» в снижении цен наличного «американца» на рынке Днепра была следствием небеспочвенного ожидания скорой смены тренда рынка безналичного доллара с «медвежьего» на «бычий». Основанием для подобных ожиданий стали терминация платежей налогов, начало нового месяца, а вместе с ним скорое открытие сезона репатриации дивидендов «варягами».За исключением Запорожья, валютчики которого по итогам дня зафиксировали «перекос» местного рынка в сторону клиентских оферов, рынки остальных вышеперечисленных населенных пунктов завершили пятничную сессию в балансе спроса и предложения. Последнее однако, не гарантировало повсеместный рост итоговой ликвидности. В частности, если на рынке столицы произошел незначительный рост оборотов, валютчики Днепра констатировали снижение ликвидности. В остальных городах обороты повторили показатели предыдущей сессии.В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 5,0-15,0 коп. (лидировали в откате рынки Запорожья и Киева), офера упали на 6,0-9,0 коп.По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» доллара потеряли 5,0-18,0 коп. (лидировал в откате Киев), офера упали на 8,0-13,0 коп.Разноскоростная курсовая «медвежья» динамика на пятничной сессии наличного «неформального» рынка не позволяет рассчитывать на достаточный уровень объективности этой сводки в качестве прогноза на ближайшие торги валютного межбанка. К тому же продемонстрированный накануне сдержанный рост цен наличного доллара оказался в противоречии с пятничной коррекцией «зеленого» безнала. Очевидно, «нострадамусы» наличного рынка «правильно» «предсказывают» лишь в случае отсутствия дополнительных курсо- и трендоформирующих факторов (фискальные платежи, погашение ОВГЗ, компенсация НДС или репатриация дивидендов).Попытаемся в будущем проверить эту гипотезу.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 28 сентября в первом приближении отражает общую картину пятницы на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся, несмотря на вышеупомянутую его «сдержанность» в откате долларовых цен.Впрочем, по порядку.Торги 28 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль – 0,417/0,427 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж.До полудня это равновесие поддерживалось перманентным снижением действующих цен вслед за коррекцией курса «американца» на межбанке и соответствующего настроения клиентов.Мероприятия местных дилеров отчасти опережали рынок, действуя в рамках его выравнивая в баланс спроса и предложения.Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, реагируя на события межбанка и настроения клиентов. Кроме того, коррекции требовали мероприятия по выравниванию спроса и предложения.К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,07/28,14 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.В дальнейшем валютчики Днепра констатировали пролонгацию неспешного снижения действующих цен, в процессе которого местные валютчики ориентировались в первую очередь на сбалансированность рынка, не допуская излишней коррекции бидов и стараясь привлечь внимание потенциальных покупателей «демократическими» уровнями цен оферов.Этот проект был успешно реализован: по итогам дня «наличка» Днепра сохранила равновесие покупок и продаж, которое обеспечило приличные обороты – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», констатировала незначительное снижение «отличных» показателей предыдущей сессии.В течение 28 сентября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара понизилась на 5,0 коп., офера стали ниже на 6,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре упали на 7,0 коп., офера стали ниже на 8,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 28,05/28,12 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии покупок и продаж, которое им до полудня пришлось поддерживать аккуратными снижениями цен, сопровождая плавным сужением спреда. Биды и офера откатывались, реагируя на снижение курса безналичного доллара и поведение клиентов.Около 12.00 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,07/28,14 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB. На указанный час торговая активность на местном рынке «средняя», равновесие покупок и продаж.После обеда аккуратная коррекция цена оптовых наличных пар доллар-гривня и евро-гривня была пролонгирована.При этом оптовикам удалось сохранить итоговое равновесие спроса и предложение. Последнее обеспечило приличные обороты – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку» ненамного понизила показатели предыдущей сессии.На протяжении 28 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 5,0 коп., офера упали на 6,0 коп.По сравнению с закрытием 27 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 7.0 коп., офера стали ниже на 8,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 28 сентября уровнями 32,60/32,80 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы снижение бидов на 15,0 коп. на фоне коррекции оферов на 18,0 коп.По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре упали на 30,0 коп., офера потеряли столько же.Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение пятницы пришлось заниматься нисходящим трендом более популярной в Украине пары доллар-гривня, стараясь при это в дисконтировании цен «не перегнуть» палку и не повредить клиентский «принос», а также обеспечить равновесие покупок и продаж «американца».Это в полной мере валютчикам Днепра удалось, а внутридневной потере цен наличный евро обязан как «медвежьему» тренду наличного доллара, так и состоявшемуся на европейской сессии мирового рынка forex динамичному снижению, уронившему пару евродоллар на уровень $1,1575 около 14.00 Киева, обновив минимум курса с 10 сентября.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1644 к отметке $1,1612, констатировав внутридневное его снижение на скромные 32 пункта.Полагаю, наши дилеры главным образом отреагировали на вышеупомянутый «провал» курса евро ниже значимой отметки $1,1600, когда пара евро-доллар пребывала в районе цифры $1,1575 в течение трех часов, попытавшись около 17.30 Киева приподняться выше.Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.Стало быть, стартовав 28 сентября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1640, пара евро-доллар до 09.00 Киева не покидала диапазон $1,1632-1,1649, начав с указанного часа динамичную коррекцию, упав около 14.00 на цифру $1,1575, задержавшись на ней до 17.20. Последовавшее ралли подняло пару евро-доллар в диапазон $1,1615-1,1625, где она пребывала до 19.30, немного понизившись впоследствии к $1,1610, не покидая район этой цифры до 21.15 Киева.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и отчасти «равнодушной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,60/32,80 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное снижение бидов на 15,0 коп. на фоне потери оферов это СКВ на 18,0 коп.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,417/0,427 UAH/RUB.По сравнению с закрытием четверга биды оптового рубля выросли на 20 пунктов, офера прибавили 30 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 27 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку», немного понизила «отличные» показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по упавшему на 30,0 коп. с закрытия четверга спросу и потерявшему столько же предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 28 сентября по спросу выросли на 20 пунктов, прибавив 30 пунктов по предложению.В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,20/28,23 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие с уровня 52 914,6 млн. грн. к отметке 49 327,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Думаю, эта динамика - следствие терминации сезона компенсации НДС Казначейством, а также пятничные платежи семи видов налогов, опустошившие «гривневые погреба» у бизнеса.Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.06 Киева осторожно приподнялись, обосновавшись на уровне 28,21/28,26 UAH/USD, несмотря на признаки очередного сужения гривневого ресурса.К 10.30 цены безналичного «американца» немного сузили с пред, понизив менее значимые офера: 28,21/28,24 UAH/USD. Все-таки сжатие гривневого ресурса дает осебе знать.По состоянию на 11.00 доллар на межбанке все еще пребывал на цифре 28,21/28,24 UAH/USD, удерживаясь на месте низколиквидным равновесием покупок и продаж.Около 11.11 нехватка гривни дала о себе знать – курс безналичного доллара пополз вниз, оказавшись на уровне 28,18/28,22 UAH/USD. «Американца» продают ради дефицитной с пятницы нацвалюты.Дополуденная коррекция доллара на межбанке сопровождалась относительной стабильностью ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo, которые остались на отметке 16,00/18,00% годовых. Эта застывшая динамика противоречит заметному снижению остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Около 11.32 на межбанке котировки «американца», растянув спред, консолидировались на цифре 28,24/28,26 UAH/USD. Со слов очевидцев, на рынке 28-го доллар продают экспортеры, выручая на него гривню, необходимую для уплаты вышеупомянутого пакета из семи видов налога, с другой стороны СКВ приобретают импортеры, которым на излете месяца надо закрыть свои контракты.На моменте на рынке преобладание продавцов доллара.Полдень безналичный доллар встретил замедлением движения – по состоянию на 12.22 курс СКВ обосновался на уровне 28,19/28,23 UAH/USD. На межбанке сохраняется относительное равновесия покупок и продаж «американца».Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 6,71 коп., составив 28,2142 UAH/USD.Около 13.00 Киева цена безналичной СКВ на межбанке опустилась к отметке 28,18/28,21 UAH/USD.На фоне этой цифры межбанк ушел на обеденный перерыв.Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 01 октября с уровней: доллар – 27,95/28,20 UAH/USD, евро – 32,35/32,95 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,435 UAH/RUB.По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу просел на 5,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению.Евро по сравнению с 28 сентября по спросу упал на 20,0 коп., потеряв 15,0 коп. по предложению.Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 28 сентября по обеим позициям не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1602, упав до $1,1590 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до отметки $1,1582 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 01 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,03-05/28,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 6,0-8,0 коп.), евро – 32,55-60/32,77-80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 сентября спрос упал на 15,0-20,0 коп., предложение потеряло 18,0-21,0 коп.); рубль - 0,417/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 01 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях преобладания клиентского предложения валюты.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,03-05/28,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 6,0-8,0 коп.), евро – 32,55-60/32,77-80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 сентября спрос упал на 15,0-20,0 коп., предложение потеряло 18,0-21,0 коп.); рубль - 0,417/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).На старте торгов 01 октября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили с доминированием клиентского «приноса».На 12.14 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены в соответствии с настроениями на межбанке вязи с обострившей нехваткой гривни уровня 27,02/28,07 UAH/USD, евро – 32,66/32,72 UAH/EUR. На указанное время на рынке столицы низколиквидный баланс спрос/предложение.По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установившемся тренде на выравнивание спроса и предложения на фоне стабильных цен: 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,60/32,85 UAH/EUR, рубль 0,421/0,425 UAH/RUB. На указанное время здесь все ще сохранилось небольшое преобладание «приноса», которое постепенно компенсируется покупками.Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня сузили спред, чему в немалой степени способствовало выравнивание рынка в баланс спрос/предложение.К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,60/32,00 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 01 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,05/28,15 UAH/USD, евро – 32,65/32,80 UAH/EUR, рубль 0,422/0,425 UAH/RUB, Киев опт 28,06/28,09 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,06/28,09 UAH/USD, евро (опт) 32,66/32,75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,66/32,75 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,05/28,20 UAH/USD, евро – 32,50/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 28,10/28,15 UAH/USD, розница – 28,05/28,17 UAH/USD; Запорожье – 28,05/28,12 UAH/USD; евро – 32,60/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,421/0,426 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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