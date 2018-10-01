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"Бюджет бідності":
Тимошенко розкритикувала...

"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 21:51

  nap_qwerty написав:
  Faceless написав:Очень и очень спорно. При всех претензиях к Порошенко, среди альтренатив - и фейерические балаболы, и явные коллаборанты.
Порошенко — найбільш шкідливий президент України з усіх, які були на даний момент. З дуже простої причини. Він руйнує найважливіше, що може спричинити проривний розвиток країни, — мотивації і смисли.


я бы оценил пороха как второго после Кучмы, это скорее в плюс.
отрицание того, что президентство яныка (и последующие действия в виде работы его и его людей на врага) было причиной наиболее катастрофических событий - я считаю неадекватом.
либо человек просто не считает РФ врагом, но стесняется это говорить вслух.
galex
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 21:55

  Kudrjavuy написав:В отличие от Коболева, который отправил премию маме в США, Витренко перевел ее в Лихтенштейн жене


просто если витренко переведет деньги матери, ее социалистический пролетарский избиратель может засомневаться в искренности ее заботе о народе ))
galex
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 22:05

  galex написав:
  cannabis_ua написав:Потім підвищити мінімалку в 3 рази і зробити вигляд що та девальвація потрібна була для вирівнювання торгового балансу.


если для выравнивания баланса за 2 года из ЗВР сожрали примерно 20 млрд$, то таки да - курс 8 был фиктивный и девальвация реально была нужна.

Сейчас курс не фиктивный? Кредиты не нужны?
Это нужно было убивать экономику, чтобы понять что девальвируй не девальвируй, а если ЕС нечего предложить то остается только сос..ть.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 22:15

Re: "Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

  galex написав:кстати за вот этот откровенный бред

но офшорку то открыл..

  lapay написав:Рубль девальвував вдвічі, як російській, так і білоруській, по такій же схемі?

а вы що в Ольгино проживаете що вас так той рубль беспокоит?
  cannabis_ua написав:то остается только сос..ть.

ну это если опять 54% в марте проголосуют по теории - лишь бы путин не напал, да все равно ничего не поменяем...тогда следующие 4 года все так сос..т.. мало не покажется. Получив индульгенцию еще на 4 года дерибана.. я даже не представляю как скакнет рост той же коммуналки например и под какие % и где керманычи нагребут кредитов...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 22:31

  Джон написав:Получив индульгенцию еще на 4 года дерибана.. я даже не представляю как скакнет рост той же коммуналки например и под какие % и где керманычи нагребут кредитов...


Все хуже, чем вы думаете, на пять лет, президента избирают на пять лет.
В переходный период как по мне надо выбирать максимум на 2-3 года, если за три года население не почувствовало улучшений, то это фиаско, братан/c/, давай до свидания/c/
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