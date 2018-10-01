Сейчас курс не фиктивный? Кредиты не нужны?
Это нужно было убивать экономику, чтобы понять что девальвируй не девальвируй, а если ЕС нечего предложить то остается только сос..ть.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 22:05
Сейчас курс не фиктивный? Кредиты не нужны?
Это нужно было убивать экономику, чтобы понять что девальвируй не девальвируй, а если ЕС нечего предложить то остается только сос..ть.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 02 жов, 2018 22:15
Re: "Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...
но офшорку то открыл..
а вы що в Ольгино проживаете що вас так той рубль беспокоит?
ну это если опять 54% в марте проголосуют по теории - лишь бы путин не напал, да все равно ничего не поменяем...тогда следующие 4 года все так сос..т.. мало не покажется. Получив индульгенцию еще на 4 года дерибана.. я даже не представляю как скакнет рост той же коммуналки например и под какие % и где керманычи нагребут кредитов...
Додано: Вів 02 жов, 2018 22:31
Все хуже, чем вы думаете, на пять лет, президента избирают на пять лет.
В переходный период как по мне надо выбирать максимум на 2-3 года, если за три года население не почувствовало улучшений, то это фиаско, братан/c/, давай до свидания/c/
Додано: Вів 02 жов, 2018 23:04
так ему плешь уже проели "продай бизнес, продай бизнес". он же не может бросать президентские обязанности и заниматься продажей, вот и поручил профессионалам.
да и вообще, у нас офшорки открывают не столько для ухода от налогов, сколько потому что в отличие от цивилизованных стран, нарид не очень понимает что такое "частная собственность", зато приветствует "отнять и поделить".
и чтобы каждая следующая гипотетически приходящая юля не могла так просто отнять, бизнес предпочитают защищать международным правом.
это простой показатель того, что менее развитые страны обречены на вечную девальвацию своих валют по отношению к более развитым. потому что вы продаете немцам металл а шведам дерево. а они вам назад - бмв и икею на порядки дороже.
если человек не хочет "сос..т.", то его благосостояние зависит исключительно от личных усилий по саморазвитию и поиску возможностей, а не от ожидания "когда же придет хорошее правительство, которое сделает мне достойную жизнь".
Додано: Сер 03 жов, 2018 02:16
galex
Но, думаю и не будете отрицать что в том числе и не в последнюю очередь для минимизации налогообложения?
Пример Тигибка и Черновецкого с продажей их банков и Хорошковского с Интером, где по схеме "одна офшорка продает другой офшорке третью офшорку, на которую все записано" на сотни и сотни миллионов долларов, а украинский бюджет имеет в итоге дырку от бублика - тому лишь подтверждение.
Ну а про обещания ̶о̶с̶т̶а̶п̶а̶ ̶в̶ ̶н̶ь̶ю̶ ̶в̶а̶с̶ю̶к̶а̶х̶ про миллион страховки жизни и тысячу в день и прочее подобное предвыборное непотребство вижу нечего возразить
А продавать ему лично ничего и не нужно. Тем же Рошеном он и не занимался, там всем руководит уже более 20 лет Москалевский. Он то в 1996 всю корпорацию и создал. За ваучеры, шмауцеры... ну все в курсе как оно было.
А Петро с 1998 года все на госдолжностях был, некогда ему, о стране думал
В некоторых кругах это называется "крышу делал", но... это лишь мое оценочное суждение
Додано: Сер 03 жов, 2018 05:34
За последние 8 месяцев из ЗВР слито 1,6 млрд баксов, и эта цифра продолжает нарастать. Так что не стоит кричать "гоп".
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Сер 03 жов, 2018 06:55
Я бы выразился режче- откровенный бред. Лучший пока президент из всех, что были- это Порох. ХотЯ к нему есть вопросы тоже, но альтернативных кандидатов пока не видно.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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