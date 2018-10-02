"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

Додано: Сер 03 жов, 2018 13:33

Faceless написав: ruvex написав: В той мере, в которой это было сделано с 2014 года, когда средства людей и рефинансирование государства при санации банковской системы были выведены из страны, обесценена валюта, подняты в разы тарифы и бесконтрольно отпущены цены, безработица, миграция...можно продолжать, если это в новинку. В той мере, в которой это было сделано с 2014 года, когда средства людей и рефинансирование государства при санации банковской системы были выведены из страны, обесценена валюта, подняты в разы тарифы и бесконтрольно отпущены цены, безработица, миграция...можно продолжать, если это в новинку.

Конечно, впервые в истории Украины выдавали рефинанс, впервые в истории Украины появились схемы его вывода, впервые случилась девальвация и инфляция, и безработных до того не было, и заробитчан тоже. И обстановка в стране ничем не примечательна была.

И главное, не вы одни в эту чушь верите. Конечно, впервые в истории Украины выдавали рефинанс, впервые в истории Украины появились схемы его вывода, впервые случилась девальвация и инфляция, и безработных до того не было, и заробитчан тоже. И обстановка в стране ничем не примечательна была.И главное, не вы одни в эту чушь верите.

Суть в том, что я пишу свою позицию. Но если ее даже не настроены прочитать, а есть заготовленный ответ, то смысла в дискуссии нет. Но тем не менее.А написано выше буквально следующее."В той мере, в которой это было сделано с 2014 года..."И подобных прецедентов и в таких масштабах, что касается рефинансирования, вывода средств, обесценивания валюты в 3 раза, подобного уровня безработицы и миграции не было за всю историю страны. В это не нужно верить, это факт, с которым человек живущий в этой стране сталкивается каждый день.Приведу пару "ничтожных" примеров из разных сфер.1. Введение налога на доходы получаемые от размещения депозитов, который до 2014 года только планировался, причем в размере 5%.Это стратегически правильный путь. Налог мог обеспечить доп. поступления в бюджет. Но размер и негативные последствия от этого не сопоставимы. Однако он был введен в 2014 году, но не в размере 5%, несмотря на то, что доверие вкладчиков к банковской системе было невысоко и подобная инициатива могла нанести и нанесла больше вреда, чем пользы.Об этом в свое время высказывались многие представители ассоциации укр. банков.2. Бутылка подсолнечного масла с буханкой хлеба, которые можно употреблять, стоят сейчас в регионе 47-50 грн. На пенсию в 1500 грн., можно позволить себе ровно 30 таких комплектов, но можно и сэкономить, как занимаясь риторикой предлагают профильные министры.