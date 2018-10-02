"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

Додано: Чет 11 жов, 2018 03:04

в умы граждан месседж, что среди 30 миллионов взрослых людей в Украине, среди академиков, экономистов, юристов, антикоррупционеров, политиков нет достойных поста президента

там лимит 35+, где-то лямов 20, но это детали.но проблема не в этом, а в том что нужны хотя бы частично контролируемые депутаты и чиновники, хотя бы около половины, для этого нужны ресурсы и контроль над сми.придет условный хороший парень, ему придется договариваться с ахметом, фирташем, левочкиным, беней - выбирать на кого опираться. иначе принесешь в раду закон а депутаты скажут "ты кто такой, давай до свидания, нам платят за другие законы". я даже верю в эту часть пленок онищенко что порох платил части депутатов за голоса - иначе это болото просто не будет голосовать.насчет курса и неплатежеспособности банков - это заслуга еще прошлой власти.ну вот есть бакс по 8, но его не хватает, в результате жгут из резервов по нарастающей, а импорт растет и уже превышает экспорт на 15 млрд$ (из которых условно 4-8 компенсируют приходы от заробитчан. сейчас - по оценкам 9-11 при дефиците около 10, т.е. баланс сводится).ну а банк допустим имеет 50 лямов, должен 200 лямов. еще имеет залога по бумагам вроде достаточно а в реале этот залог не стоит и половины заявленных денег. можно конечно тянуть еще пару лет, пока он не залезет в долг еще в 2 раза. но когда-то это нужно заканчивать.пенсионерам не так и плохо, если сравнить с тем, что будет лет через 10-15, когда их станет ощутимо больше работающих. кому нет 50, можно уже сейчас настраиваться что работать придется минимум до 70 лет. так что меньше бухать, больше саморазвития, дабы по возможности не давать мозгу деградировать слишком быстро.кстати, замечаю что те из пенсионеров - соседей по даче и родичей, кто успел освоить комп, как-то значительно бодрее в умственном плане. много сетевых друзей, общения, инфы, в общем жизнь у них продолжается весьма в живеньком ключе.