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"Бюджет бідності":
Тимошенко розкритикувала...

"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 15:01

  Faceless написав:
  ruvex написав:"В той мере, в которой это было сделано с 2014 года..."

Одновременно "в той мере", в которой была ситуация в 2014, не было никогда за всю историю страны, экономический и политический кризис одновременно с аннексией одних территорий и боевыми действиями на других, и оттоком капитала всех приближенных к предыдущей власти. В это не нужно верить, это факт. Считать, что то никак не могло отразится на всех отраслях, в том числе и БС, просто глупо.

Согласен, что подобный факт нельзя отрицать. Он сам по себе невероятно глобально влияет на общее положение в стране. Но не стоит считать оккупацию, которая официально была утверждена только не так давно, причиной и необходимостью в тот момент проводить зачистку банковской системы.
Вот это действительно глупо, раз уж даем оценку подобными критериями.
  Faceless написав:Сам по себе налог на фоне прочих факторов практически не оказал никакого негативного влияния. И его величина - эквивалентная налогообложению любых других доходов - тоже вполне оправдана. Несмотря на налог и на упавшие депоставки, последние годы в БС наблюдается прирост вкладов, как в гривне так и в валюте.

Он оказал и оказывает влияние, которое не стоит приуменьшать, это еще один налог, который наравне со всеми не упомянутыми другими бьет по платежеспособности населения и их социальному статусу, не по миллионерам, а по простым людям. Среднестатистический депозит пенсионера на 10т за год при ставке 16% даст 312 грн налога, которые пенсионер мог использовать на ту же коммуналку. Данная сумма в некоторой степени сравнения может потягаться даже с суммой последнего повышения пенсий от 1 до 61 грн.

И пока идет наше обсуждение, риторика, продолжает свое триумфальное шествие.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 15:52

Re: "Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

  ruvex написав:Но не стоит считать оккупацию, которая официально была утверждена только не так давно, причиной и необходимостью в тот момент проводить зачистку банковской системы.

Конечно нет. Но оккупация + экономический кризис + отток капиталов (в первую очередь бывших приближенных) - и положили на лопатки большую часть банков, большей частью кептивных, обслуживающих бизнес владельцев. Владельцы сами знали, что их не вытянут, и сами же и форсировали вывод денег из учреждений, а кто мог, еще и рефинанс прихватил. Конечно, тут среди ключевых виновных и тогдашнее руководство НБУ - и не только главы, а и замы, Кубивы/Рожковы/Гонтаревы. И само собой не без ведома/прикрытия того же Порошенко. Я не пытался и не пытаюсь сделать из него святого. Но это тесно взаимосвязанное кубло, нужно понимать, что нельзя просто так взять и начать бороться со всеми - в частности потому все фантазии "вот прийдет честный/порядочный/патриот/профессионал и разгонит олигархов/коррупционеров" - лишь детские фантазии.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 16:06

Re: "Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

  Faceless написав:И само собой не без ведома/прикрытия того же Порошенко.

Тримали курс 16 до парламентських виборів, і сплалили ЗВР. А сценарій першого Майдана, по ЗВР, не повторився, бо хрякнула економічна криза у вигляді обвалу цін на нашу сировину. В результаті обвал курса вдвічі, від тих 16-ти.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:56

Re: "Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

  lapay написав:Порошенко теж не хотів реформ (і не хоче, в душі), але робить, в тому числі і не популярні, як для виборців, так і для влади.

Даже если закончились аргументы, не стоит выдавать себя за личного психолога президента, которому позволено подобное утверждать.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:24

Re: "Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

  ruvex написав:Даже если закончились аргументы, не стоит выдавать себя за личного психолога президента, которому позволено подобное утверждать.

Хіба я тут з кимось сперечався, які аргументи? Якщо Порошенко не подобається те, що я написав, хай подасть на мене в суд, як на ВВС. Тому Вам не варто видавати себе за особистого адвоката Порошенко. :)
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:33

  lapay написав:
  ruvex написав:Даже если закончились аргументы, не стоит выдавать себя за личного психолога президента, которому позволено подобное утверждать.

Хіба я тут з кимось сперечався, які аргументи? Якщо Порошенко не подобається те, що я написав, хай подасть на мене в суд, як на ВВС. Тому Вам не варто видавати себе за особистого адвоката Порошенко. :)

Даже не знаю, что лучше - личный психолог-психиатр или адвокат...Но стеб получился зачетный. :)
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:23

Сказано, конечно, хлестко и эффектно - БЮДЖЕТ БЕДНОСТИ, но смысл этого выражения не раскрыт. А он всего в нескольких цифрах - в 18-ом из 908 млрд. доходов 305 млрд. пришлось оплатить по госзаймам (долг + проценты), т.е. 33%+ доходной части бюджета, в 19-ом из 1007 млрд. доходов на эти цели пойдет уже 417 млрд. (40%+).
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 03:04

Re: "Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

в умы граждан месседж, что среди 30 миллионов взрослых людей в Украине, среди академиков, экономистов, юристов, антикоррупционеров, политиков нет достойных поста президента


там лимит 35+, где-то лямов 20, но это детали.
но проблема не в этом, а в том что нужны хотя бы частично контролируемые депутаты и чиновники, хотя бы около половины, для этого нужны ресурсы и контроль над сми.

придет условный хороший парень, ему придется договариваться с ахметом, фирташем, левочкиным, беней - выбирать на кого опираться. иначе принесешь в раду закон а депутаты скажут "ты кто такой, давай до свидания, нам платят за другие законы". я даже верю в эту часть пленок онищенко что порох платил части депутатов за голоса - иначе это болото просто не будет голосовать.

насчет курса и неплатежеспособности банков - это заслуга еще прошлой власти.
ну вот есть бакс по 8, но его не хватает, в результате жгут из резервов по нарастающей, а импорт растет и уже превышает экспорт на 15 млрд$ (из которых условно 4-8 компенсируют приходы от заробитчан. сейчас - по оценкам 9-11 при дефиците около 10, т.е. баланс сводится).
ну а банк допустим имеет 50 лямов, должен 200 лямов. еще имеет залога по бумагам вроде достаточно а в реале этот залог не стоит и половины заявленных денег. можно конечно тянуть еще пару лет, пока он не залезет в долг еще в 2 раза. но когда-то это нужно заканчивать.

пенсионерам не так и плохо, если сравнить с тем, что будет лет через 10-15, когда их станет ощутимо больше работающих. кому нет 50, можно уже сейчас настраиваться что работать придется минимум до 70 лет. так что меньше бухать, больше саморазвития, дабы по возможности не давать мозгу деградировать слишком быстро.
кстати, замечаю что те из пенсионеров - соседей по даче и родичей, кто успел освоить комп, как-то значительно бодрее в умственном плане. много сетевых друзей, общения, инфы, в общем жизнь у них продолжается весьма в живеньком ключе.
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