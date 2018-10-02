В грудні очікується зростання середньої зарплати в Україні до рівня 10 тис. грн.
Дивися повний текст Рева повідомив, коли зростання зарплат в Україні допоможе вийти на рівень польських.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 09:02
Рева повідомив, коли зростання зарплат в Україні...
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Дивися повний текст Рева повідомив, коли зростання зарплат в Україні допоможе вийти на рівень польських.
Додано: Сер 03 жов, 2018 09:02
а смысл? когда зарплаты будут 19к, доллар будет 50.... и что дальше? новые цели и новые победы? )
Додано: Сер 03 жов, 2018 10:38
Просто тянут время, вот и весь смысл.
Прокремлевский тролль.
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:37
Немає в Україні політики заохочення зростання зарплат.
Зарплати не зростають, а відновлюються до докризового рівня. Фактично вже відновились.
Цифра 675$(19К грн.) звичайно нереальна через 4 роки. Хоча якщо більш-менш тримати курс то 500$ можна досягти.
Але це все-рівно тільки середня зарплата, яку отримують менше 40% населення. А більше 60% населення залишатимуться потенційними заробітчанами в Польщу. А якщо і інші країни легалізують працю для українців, то потік мігрантів тільки збільшиться.
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