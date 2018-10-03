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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Сер 03 жов, 2018 12:26 Итоги: Валюта 03.10.18



По состоянию на 07.55 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $2,8, или на 0,22%, до $1209,6 за унцию.



Стоимость декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,73% - до $14,8 за унцию.



Цены на золото начали расти во вторник на фоне увеличения спроса на более надежные активы в свете неопределенных бюджетных перспектив в Италии.



Правительство страны на прошлой неделе достигло договоренности о параметрах будущего бюджета, который будет сверстан с дефицитом 2,4% от ВВП, что превышает первоначальные цели. В то же время бюджетные детали пока не известны, а итальянские СМИ сообщили, что к 2021 году власти страны хотят сократить дефицит до 2% ВВП. Участники торгов ждут более конкретных заявлений от правительства Италии.



Италия имеет второй (131,8%) по величине после Греции государственный долг по отношению к ВВП. Он вырос до исторического максимума в 2,3 триллиона евро, сообщал Центральный банк страны в июне текущего года.



Неожиданное возвращение темы с огромным госдолгом Италии в новостные заголовки выгоняет «медведей» с рынка драгоценных металлов.



Курс евро в среду утром повышается по отношению к доллару в рамках коррекции после того, как новости из Италии способствовали резкому удешевлению единой европейской валюты во вторник.



По состоянию на 07.40 курс евро к доллару рос до $1,1578 против уровня предыдущего закрытия в $1,1547 за евро.



Курс доллара к иене снижался до ¥113,65 за доллар со ¥113,66 по итогам предыдущих торгов.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,18%, до 95,34 пункта.



Коррекционный рост курса евро в среду происходит после того, как во вторник валюта подешевела к доллару на 0,3% на обеспокоенности за бюджетную ситуацию в Италии, где была достигнута договоренность о дефиците бюджета на 2019 год на уровне 2,4% ВВП, что превышает первоначальные цели властей страны. Поддержку единой европейской валюте в среду утром обеспечивают новые сообщения в итальянских СМИ о том, что правительство страны планирует постепенно снижать дефицит бюджета до 2% ВВП к 2021 году.



Евро получил поддержку после того, как новые сообщения относительно итальянского бюджета способствовали закрытию коротких позиций по евро после распродаж на фоне бюджетных опасений.



Золото во вторник вновь вернулось выше $1200 за унцию.

Золото закрылось выше $1200 за унцию во вторник, так как колебания, связанные с финансовой ситуацией в Италии, повысили цены на драгоценный металл до самого высокого уровня закрытия почти за две недели.



Во время торгов, декабрьское золото выросло на $15,30, или 1,3%, до $1207 за унцию - самый высокий за почти две недели уровень закрытия.



Ралли во вторник привело к закрытию цены выше 50-дневной скользящей средней на $1207,44, что не происходило с апреля.



«Медведи по драгоценным металлам получили внезапный удар от возвращения новостей по огромному государственному долгу Италии», - сказал Адриан Эш из BullionVault.



Еврокомиссия выразила обеспокоенность в связи с бюджетными планами итальянского правительства. На прошлой неделе правительство Италии предложило бюджетный дефицит в размере 2,4% от его ВВП, что утроило бы дефицит, предложенный предыдущими правительствами. Бюджетные планы Италии могут вступить в противоречие с жесткими финансовыми правилами Евросоюза.



«Желтый металл» снизился до шестинедельных минимумов на последних сессиях, так как индекс доллара США возобновил свой рост, включая и рост на 0,2% во вторник.



Сила золота во вторник «впечатляет, учитывая, что доллар не слабее», - сказал Марк О'Бирн, директор по исследованиям GoldCore. - «Золото очень перепродано».



Декабрьское серебро выросло на 18,6 центов, или 1,3%, до $14,693 за унцию, после снижения более чем на 9% в III квартале. В ходе сессии оно достигло уровня $14,95.



Индекс доллара США во вторник вырос пятый день подряд, достигнув почти шестинедельного максимума, поскольку основные конкуренты доллара США, особенно евро, ослабли на фоне растущей политической розни между Италией и Европейским союзом.

Индекс доллара США USDX торговался на внутридневном максимуме 95,731 пункта, а затем снизился до 95,515 пункта, прибавив 0,2% за день.



Евро, который является наиболее влиятельным компонентом индекса доллара, колебался на фоне политической неопределенности в Италии, которая была вызвана спорным бюджетным предложением правительства страны.



Ситуация ухудшилась во вторник, когда Клаудио Борги, глава бюджетного комитета в нижней палате парламента Италии, сказал, что Рим «решит подавляющее большинство своих экономических проблем», если он примет свою собственную валюту.



После падения к психологически важному уровню $1,15 евро восстановился и торговался на уровне $1,1544, что на 0,3% ниже, чем в конце понедельника в Нью-Йорке на $1,1578.



Меж тем, британский фунт достиг трехнедельного минимума на $1,2961 по сравнению с $1,3040 на предыдущей сессии, после более слабых, чем ожидалось, данных по строительному производству за сентябрь.



Канадский доллар удержался в понедельник, следуя за новостями по обновлению Североамериканского соглашения о свободной торговле.

Доллар США вечером вторника торговался на C$1,2821 против C$1,2815 в конце понедельника.



Австралийский доллар снизился на 0,4% до $0,7186 против $0,7223 в понедельник.



Японская иена снизилась до ¥113,80 с ¥113,93 в конце понедельника.



Ситуация в паре евро-доллар резко изменилась буквально за пару дней, и пока развитие нисходящей динамики видится путем наименьшего сопротивления. Близость поддержки в районе $1,15 вдохновила спекулянтов на некоторую фиксацию прибыли по коротким позициям, но речи о стабилизации нет — настрой остается подавленным, и попытки восстановления продолжают привлекать продавцов.



Участники рынка внезапно осознали, что Евроцентробанк не спешит с повышением ставок, а в руководстве Федрезерва США преобладают «ястребы». Доллар США в условиях роста ставок и сокращения баланса ФРС демонстрирует укрепление фактически по всему спектру рынка, а политики Италии грозят Еврозоне новыми проблемами.



Сначала популисты продавили неприятный для «быков» по евро бюджет, дефицит которого может оказаться еще выше запланированного, а теперь вновь будоражат рынки заявлениями о том, что фискальные проблемы страны могла бы решить собственная национальная валюта — такую точку зрения сегодня высказал Клаудио Борджи, президент комитета по бюджету нижней палаты итальянского парламента.



Это, а также ожидание ослабление поддержки со стороны ЕЦБ, чья программа количественного ослабления завершается в этом году, привело к тому, что доходность десятилетних итальянских облигаций сегодня достигла максимальных уровней с 2014 года, а ее спред относительно немецких бумаг достиг уровней 2013 года. Аналитики Goldman Sachs полагают, что баланс рисков смещен в пользу дальнейшего роста пессимизма инвесторов в отношении суверенного долга Италии, а значит — давление на евро сохранится.



Пара евро-доллар пока цепляется за пятнадцатую фигуру, однако почва под ногами быков выглядит все более шаткой, и прорыв ниже даст дополнительный повод для продаж в виде ухудшения технической картины. При таком развитии событий под прицелом окажутся минимумы августа в районе $1,13.



Во вторник пара евро-доллар падает после заседания FOMC ФРС на прошлой неделе пятый день подряд. После замедления падения в пятницу и понедельник новая волна ускорения прошла во вторник.



02-го пара евро-доллар от отметки $1,1570 упала до $1,1504. Впрочем, «с налета» прорыва отметки $1,15 не произошло, цена отскочила обратно к $1,1570. Уровень $1,15 снова вдруг проявил себя, как будто и не было прорыва этой отметки сходу 10 августа, в результате которого пара достигала отметки $1,13.



Думается, что раз уж отскок от отметки $1,15 состоялся, теперь пара пойдет корректировать снижение с $1,18 до $1,15 и есть шансы на отскок до 50% от снижения, в район $1,1650, после чего мы ждем возобновления снижения и все-таки пробития отметки $1,15.



Подчеркнем, что в каких-либо новостных поводах для движения последних дней рынок не нуждается, как не нуждался он в конце апреля, когда произошло падение пары евро-доллар от отметки $1,25 до $1,15.



Такие вещи, как ситуация в Италии, где доходность по 10-летним облигациям продолжает расти и достигла во вторник 3,40%, на самом деле не более чем отвлекающее событие. Противостояние нового итальянского правительства с ЕС по дефициту бюджета– это просто частность, как и любая другая новость, которая выходила в последние месяцы и еще выйдет в ближайшие месяцы.



Главное для рынков, как мы указывали «тысячу раз», это окончание цикла роста аппетитов к риску и начало цикла сокращения аппетитов к риску.



В этой связи нельзя не упомянуть понедельничное выступление главы МВФ Кристин Лагард. Глава МВФ заявила, что «риски в мировой экономике начали материализовываться», что может означать предстоящее ухудшение прогноза роста мировой экономики. К рискам она отнесла протекционистскую риторику, которая начала превращаться в «реальные торговые барьеры», а также усилившееся давление на развивающиеся рынки, вызванное укреплением доллара США и ужесточением денежно-кредитной политики.



Не секрет, что глава МВФ не может выражаться иначе как крайне осторожно. Рынки же не будут ждать снижения темпов роста в мировой экономике, которое неизбежно произойдет со временем, а начнут отыгрывать предстоящий негатив заранее.



Каковы же могут быть масштабы сворачивания аппетитов к риску, можно предположить, вспомнив о том, что произошло в прошлый цикл сворачивания аппетитов к риску, имевший место быть в 2014-2015 гг, когда та же пара евро-доллар упала с $1,40 до $1,05. В этот же раз евро-доллар начал снижение с заметно более низкой отметки, с $1,25, и можно предположить, что и минимум по паре по итогам цикла будет также заметно ниже. Ждать осталось недолго.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 03 октября повысился на 20,23 коп. и составил 65,4244 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в понедельник относительно доллара на 5,72 коп., на торгах вторника потерял 6,36 коп., оказавшись на уровне 28,2763 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 02-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив заметные 5,81 коп., составил 28,2723 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 02 октября с уровней предыдущего закрытия 28,21/28,24 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.02 курс доллара, выйдя в реальную сферу, заметно вырос в цене, приподнявшись к 28,26/28,28 UAH/USD, не покидая эту отметку до 10.45 Киева на покупках нерезидентов, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов.



С 10.45 на межбанке появились продажи СКВ экспортерами, которых устраивала действующая цена доллара. Это выровняло спрос и предложение безналичного «американца», удерживая текущую цену (28,27/28,28 UAH/USD)последнего до 14.40 Киева. Экспортеры ввиду сохранения проблем с гривневой ликвидностью, были вынуждены расставаться с обязательной частью экспортной выручки ради нацвалюты.



На 14.40 предложение валюты со стороны экспортеров стало менее объемным, вызвав расширение спреда курса доллара до 28,27/28,29 UAH/USD.



Очередной период стабильности в сопровождении равновесия покупок и продаж «американца» удерживал цены СКВ, по сути, до самого закрытия сессии.



Торги безналичным долларом на межбанке во вторник завершились в районе этой отметки.



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2763 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,74% с 28,0672 UAH/USD до 28,2763 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 02 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 12.07 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 02 октября, сменив «медвежий» тренд на «бычий» потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, у нерезидентов стартовал привычный для начала месяца сезон репатриации дивидендов, сопровождаемый покупками СКВ.



Во-вторых, против вторничного повышения курса безналичного доллара не возражали экспортеры, у которых на фоне текущих проблем с гривневой ликвидностью вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, облегчая процесс расставание с СКВ.



О сжатии гривневой ликвидности дали понять упавшие с уровня 49 327,9 млн. грн. к отметке 48 054,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Между прочим, это минимальное значение показателя с 10 сентября.

Нехватку гривни отметили и выросшие до 17,00/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



В-третьих, на двух предыдущих сессиях средневзвешенный курс доллара потерял 11,44 коп., сформировал требуемую для покупок ценовую привлекательность.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 02 октября повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, как показали курсовые хроники вторничной сессии межбанка, значительная часть времени торгов рынок доллара пребывал в балансе спрос/предложение. Предложение экспортеров находило покупателей в рядах нерезидентов.



Во-вторых, ко вторнику растет приток экспортной выручки из-за рубежа, совпав с началом сезона репатриации дивидендов.



В-третьих, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (в дебюте новой недели рынок очень редко радует игроков ликвидностью) снята с повестки дня.



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 02 октября продемонстрировал заметное подорожание пары доллар-гривня, соразмерное с «привесом» средневзвешенного курса безналичного доллара. Разумеется, одним из «первоисточников» «бычьего» тренда наличного «американца» было вызванное покупками «варягов» «зеленое» ралли на валютном межбанке, сформировавшее настроение клиентов «налички».

Однако, представляется, не менее важным было стремление дилеров «неформального» наличного рынка реанимировать клиентский «принос» валюты, заметно упавший после начала роста «зеленого» безнала.



Потенциальные клиенты наличного рынка наверняка были уверены, что сезон репатриации дивидендов нерезидентами затянется надолго, обеспечивая перманентный рост курса безналичного «американца» в течение длительного периода времени. Эта уверенность стала главной причиной «придержек» доллара клиентами наличного рынка.



Несомненно, можно быть уверенным, что «ползучая» девальвация гривны под присмотром регулятора – «фишка» валютного сезона, однако, текущее состояние дел с гривневой ликвидностью, где «гайки монетаризма» с каждым днем затягиваются все туже, заметно смягчают напряженность на валютном рынке. С пустым карманом никто не пойдет за долларом на межбанк. А меж тем, это становится очевидным трендом.

Клиенты наличного рынка, «придерживавшие» доллар не обратили внимание на то, что покупали валюту 02-го «нерезиденты», у которых появилась гривня дивидендов. В то время как наши экспортеры, дождавшись сколь-нибудь приличных цен «американца», тотчас появились на межбанке инициировав объемные продажи тем же «варягам», пытаясь разжиться у них дефицитной гривней.



В этом контексте, немного отклоняясь от «генеральной линии» обзора, рискнем предположить возможное вхождение рынка безналичного доллара в боковик, если НБУ еще больше сожмет гривневую ликвидность.



Возвращаясь к событиям наличного рынка 02 октября, отметим, что подавляющее большинство рынков завершили сессию вторника в равновесии спроса и предложения. Исключение составило Запорожья, рынок которого нынче бросало из одной крайности в другую – начав сессию с преобладания розничного клиентского предложения, запорожцы завершили ее перекосом в сторону бидов.



Со слов дилеров столицы, Одессы и Днепра, основной причиной внутридневного подорожания наличного доллара во вторник стали вышеупомянутые проблемы с клиентским «приносом». Дилеры были вынуждены поднимать более значимые биды, вослед за которыми вверх тянулись и офера «американца».



В течение 02 октября позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 5,0-9,0 коп. (лидировали в росте рынки Киева и Днепра), офера прибавили 3,0-7,0 коп.

Акцентирование внутридневного повышения в бидах подтверждает вышеприведенный тезис о попытках возрождения клиентских оферов валюты.



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» выросли на 5,0-10,0 коп. (лидерство в росте за собой сохранили Киев и Днепр), офера доллара за сутки прибавили 8,0-10,0 коп.



В контексте предсказания наличного «неформального» рынка для валютного межбанка на ближайшую сессию, необходимо указать на один «нюанс» или «человеческий фактор», нивелирующий объективность прогноза. Речь идет о вышеупомянутых проблемах с клиентским «приносом», ставшим одним из главных «бычьих» драйверов рынка наличного доллара. Снова заметим, что клиентские «придержки» наличного «американца» во вторник наблюдались, несмотря на хронические «неприятности» с гривневой ликвидностью «монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).



Мы, учтя этот «нюанс», склонны ожидать от сессии по «зеленому» безналу в среду снижения энтузиазма «зеленых быков» и уменьшения размера «привеса» средневзвешенного курса доллара.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 02 октября в первом приближении отражает общую картину вторника на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.



Впрочем, по порядку.



Торги 02 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,12/28,18 UAH/USD, евро – 32,55/32,75 UAH/EUR, рубль – 0,417/0,427 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж валюты.



До полудня этот баланс нуждался в ценовой поддержке: из-за «зеленых быков» межбанка требовалось поднимать котировки. Этой операцией наши дилеры «отвечали» на риски перекоса в сторону клиентского спроса.



Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня сузили спред, подняв более значимые биды, реагируя на выросшую безналичную СКВ на межбанке, а также для интенсификации клиентских оферов доллара.



К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,08/28,15 UAH/USD, евро – 32,50/32,75 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.



Спустя полчаса, на 12.49, дилеры мелкого опта Днепра немного приподняли действующие цены доллара из-за выросшей активности покупателей на фоне пассивности «приноса»: 28,08-10/28,15 UAH/USD, евро – 32,45-47/32,67-70 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.



В дальнейшем валютчики Днепра сохранили перманентное повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня, небезуспешно стараясь катализировать клиентский «принос», а заодно сберечь равновесие покупок и продаж валюты.



Этот проект был успешно реализован: по итогам дня «наличка» Днепра сохранила равновесие покупок и продаж, которое обеспечило приличные обороты – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.



В течение 02 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара повысилась на 7,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.

Акцентирование роста в более значимых бидах – следствие вышеупомянутых успешных мероприятия наших валютчиков по реанимации клиентского «приноса».



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды и офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре прибавили по 10,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 28,12/28,18 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии спроса и предложения, которое по мере развития событий на межбанке нуждалось в ценовой поддержке. Кроме того, как мы указывали выше, проблема со снижением объема клиентских оферов требовала безотлагательного решения. Оптовики инициировали повышение цен, сосредоточившись на позиции «спрос».



Около 12.15 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,08/28,15 UAH/USD, евро – 32,50/32,75 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB. На указанный час торговая активность на местном рынке «чуть ниже средней», равновесие покупок и продаж.



Через 35 минут, на 12.50, оптовики Днепра немного приподняли действующие цены доллара из-за выросшей активности покупателей на фоне пассивности «приноса»: 28,08-10/28,15 UAH/USD, евро – 32,45-47/32,67-70 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.



После обеда «ползучее» повышение действующих цен в оптовом сегменте наличного рынка Днепра было продолжено. Этот проект был успешно завершен: по итогам вторника здесь сохранилось равновесие покупок и продаж оптовых партий валюты, следствием которого стала приличная итоговая ликвидность сделок, заслужившая «четверку» и повторившая показатели предыдущей сессии.



На протяжении 02 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 7,0 коп., офера прибавили 3,0 коп. Более заметный рост бидов – следствие небезуспешных попыток оптовиков Днепра катализировать клиентские офера валюты.



По сравнению с закрытием 01 октября биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавили по 10,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 02 октября уровнями 32,55/32,75 UAH/EUR, констатировав в течение вторника десятикопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов. Полагаю, в наличной паре евро-гривня во вторник наблюдались те же проблемы с приносом, заставив дилеров Днепра заметно поднять цены «приема» наличного евро.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового наличного евро в Днепре потеряли по 5,0 коп.



Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 02 октября пришлось заниматься проблемами к клиентскими оферами в более популярной в Украине пары доллар-гривня, непрерывно поднимая действующие цены «американца» с акцентированием в бидах. Нечто подобное, хотя и с меньшей текущей ликвидностью сделок, наблюдалось и в наличной паре евро-гривня, вызвав аналогичную реакцию дилеров, оставивших без изменения офера и заметно нарастив биды.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1568 к отметке $1,1557, констатировав внутридневное его снижение на очень скромные 11 пунктов.



Полагаю, наши дилеры проигнорировали эту динамику, сосредоточившись на реанимации клиентского «приноса», подняв в течение вторника более значимые биды евро на 10,0 коп.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 02 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1578, пара евро-доллар сразу инициировала плавную коррекцию, понизившую пару по состоянию на 07.55 Киева к цифре $1,1570.



Буквально через 5 минут стартовал динамичный провал роняет евро на минимум ($1,1510 по состоянию на киевский полдень), из которого пара евро-доллар долго и трудно выбирается, сумев отметиться около 19.10 на локальном максимуме $1,1564, с которого вскоре уже на американских торгах корректируется, оказавшись около 20.10 на цифре $1,1543, не покидая ее до 21.10 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Евро на европейской сессии рынка forex около 13.00 Киева остается на минимальных уровнях конца августа.



Единая европейская валюта остается около минимальных отметок за полтора месяца под давлением нестабильной ситуации в Италии вокруг бюджета, после заявлений вице-премьера Италии Ди Майо о планах правительства оставить без изменений цель по дефициту в 2,4% на 2019 год, даже уверения, что Италия не будет выходить из Еврозоны не помогли росту евро.



Кроме того, доллар США снова укрепился против основных валют.



К 13.00 Киева евро балансирует над уровнем $1,1500, и если он не сможет удержаться выше этой отметки, пара евро-доллар США направится к $1,1435. Верхняя граница диапазона пары на указанное время ограничена цифрой $1,1550.



Спустя три часа доллар США поднимается в паре с евро, при этом американская валюта дешевеет к иене.



Евро по состоянию на 16.00 Киева торгуется на уровне $1,1539 против $1,1578 на закрытие сессии в понедельник.



Курс доллара составляет ¥113,80 против ¥113,93 иены накануне.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥131,31 по сравнению со ¥131,91 в предыдущую сессию.



Индекс доллара WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16-ти основных мировых валют, увеличивается в ходе торгов на 0,22%. За предыдущие пять сессий индекс вырос на 1%.



Евро дешевеет на возобновившихся опасениях по поводу бюджета Италии. Во вторник вице-премьер Италии Луиджи ди Майо заявил, что правительство «ни на миллиметр» не отступит от заявленных в бюджете на следующий год целей по государственным расходам, предполагающих дефицит бюджета в размере 2,4% от ВВП. Проект вызвал критику со стороны других стран еврозоны, которые опасаются растущего госдолга Италии - второго по величине в валютном блоке после Греции.



Тем временем глава бюджетного комитета нижней палаты парламента Италии Клаудио Борги во вторник отметил, что Италия уже решила бы все свои финансовые проблемы, если бы у нее была своя валюта. Позднее он добавил, что у текущего правительства страны нет планов по выходу из еврозоны.



Вместе с тем доллар укрепляется на новости о том, что Канада присоединится к торговому соглашению между США и Мексикой, которое будет называться Соглашение США-Мексика-Канада (USMCA). Объем ежегодной торговли между тремя странами составляет около $1 трлн.



Настроения на рынках ухудшились, в итоге в лидерах роста сейчас оказалась иена, известный индикатор состояния риск-настроений. Но доллар США также растет - против евро и фунта.



Евро по состоянию на 17.00 Киева торгуется на уровне $1,1537 против $1,1578 при закрытии сессии в понедельник.



Курс доллара к иене составляет ¥113,73 против ¥113,93 накануне.



Индекс доллара USDX растет на 0,28% до 95,56 пункта. За последние пять сессий индекс прибавил более 1%.



США и Канада в воскресенье достигли соглашения по сохранению NAFTA в виде трехсторонней сделки с участием Вашингтона, Оттавы и Мехико, на которую приходится $1,3 триллиона годового объема торговли. После объявления о торговой сделке иена стала снижаться.



Канадский доллар торгуется около отметки C$1,2827 за доллар после роста на 0,7% накануне.



Доллар растет не только за счет договоренностей с Канадой, но также за счет высокой доходности, проблем евро и падения индонезийской рупии до минимального с 1998 года уровня. Доходность 10-летних облигаций США сейчас составляет 3.05%, делая американскую валюту одной из самых привлекательных в мире.



При этом у евро обострились «свои» проблемы.



Евро дешевеет на возобновившихся опасениях по поводу бюджета Италии.

02 октября вице-премьер Италии Луиджи ди Майо заявил, что правительство «ни на миллиметр» не отступит от заявленных в бюджете на следующий год целей по государственным расходам, из-за которых дефицит бюджета может достигнуть 2.4% от ВВП при критической отметке в правилах ЕС в 3%.



Такой дефицит навлек на себя критику со стороны других стран еврозоны в связи с опасением за рост госдолга Италии - второго по величине в регионе после Греции.



Ди Майо в понедельник обвинил чиновников Евросоюза в умышленном негативном влиянии на финансовые рынки своими комментариями на тему бюджетных планов Италии.



В будущий бюджет страны заложены увеличение минимального размера пенсий, введение пособия для безработных и неимущих, а также снижение налоговой нагрузки для небольших компаний и граждан с невысокими доходами.



Предварительно, все это обойдется бюджету в Є33,5 миллиарда, из которых Є27,2 миллиарда окажутся в его дефицитной доле.



Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Италия начнет консультации с европейскими финансовыми институтами по вопросу своего будущего бюджета, который вызвал резкое отторжение в Брюсселе.



«Италия является страной-основательницей Европейского союза и еврозоны, и я хотел бы заверить, что евро - это наша валюта, и для нас он незаменим. Любое иное заявление следует рассматривать как свободное и субъективное мнение, которое не имеет ничего общего с политикой правительства, которое я возглавляю», - заявил Конте.



Эти слова позволили евро немного собраться с силами. По словам Конте, итальянский бюджет предполагает сочетание справедливости и эффективности, так как введение пособия для безработных и неимущих сочетается с глубокими реформами рынка труда, дебюрократизацией и активизацией инвестиций.



Еще одним ударом ранее во вторник для евро стали заявления главы бюджетного комитета нижней палаты парламента Италии Клаудио Борги, который считает, что Италия давно бы решила все свои финансовые проблемы, если бы у нее была своя валюта. Позднее он успокоил рынки, пояснив, что правительство не ставит целью выход из зоны евро, хотя лично он по-прежнему придерживается этой позиции.



«Мы имеем дело с войной слов: с одной стороны - евро, с другой - Италия... Сейчас существует много опасностей, связанных с заголовками», - считает аналитик Credit Agricole Валентин Маринов, который советует покупать евро в случае его падения ниже $1,15.



По состоянию на 18.25 Киева индекс доллара против шести основных валют достиг новых 6-недельных максимумов.



После повышения до 95,75 пункта, индекс доллара США снизился к середине диапазона до 95,41 пункта.



Индекс доллара США теперь зависит от выступления Пауэлла. Индекс доллара против шести основных валют достиг новых 6-недельных максимумов. Ситуация вокруг Brexit продолжала поддерживать сильный спрос на доллар, одновременно ухудшая настроения в связанной с риском вселенной. Ожидается, что глава ФРС США Джером Пауэлл сделает комментарии о перспективах инфляции и безработицы, и они будут созвучны с заявлением FOMC на прошлой неделе.



Итак, на торгах в Европе покупки американского доллара заметно усилились. Утром участники рынка стали его покупать за австралийский доллар после заявления Резервного банка Австралии. Регулятор сообщил, что денежно-кредитная политика банка останется неизменной на протяжении оставшейся части года.



На европейской сессии доллар США получил поддержку от продаж евро и британского фунта.



Продажи единой валюты спровоцировала обеспокоенность из-за ситуации с итальянским бюджетом. Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что правительство оставит дефицит бюджета на 2019 год в размере 2,4% от ВВП.



Представитель ЕЦБ Олли Рен подтвердил, что планы по дефициту бюджета Италии являются поводом для серьезного беспокойства. Курс евро снизился до $1,1505.



Пара фунт-доллар снижалась до $1,2941 на фоне слабого отчета PMI Великобритании в строительном секторе.

Индекс деловой активности в строительстве в Великобритании за сентябрь составил 52,1 (прогноз был 52,8, предыдущее значение 52,9). Он же оказал положительное влияние на кросс-пару евро/фунт, а тот в свою очередь на пару евро-доллар.



На британской статистике евро подорожал к доллару с $1,1505 до $1,1546. Экономический календарь для Штатов во вторник пуст.



Участники рынка ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, которое может сильно повысить волатильность на рынке.



Кроме него на динамику основных пар по-прежнему будут влиять новости по Brexit и бюджету Италии.



Новости во вторник пошли в разрез с техническим анализом и часовыми циклами, а это значит, что евро отработает их с задержкой по времени. Чем дольше не начинается коррекция, тем сильнее она будет.



Рост курса пары евро-доллар выше $1,1560 спровоцирует продавцов закрывать шорты. Мы считаем, что пара евро-доллар воспользуется случаем и попытается ненадолго приподняться поближе к $1,1700 еще до публикации статистики по Nonfarm Payrolls, намеченной на вечер пятницы, 05 октября.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,55/32,75 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной десятикопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов это СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,417/0,427 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 02 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по потерявшим с закрытия понедельника по 5,0 коп. спросу и предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 02 октября по спросу и по предложению не претерпели изменений.



Судя по отрицательной динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, Казначейство решило «не мешать» очередной порцией компенсации НДС открывшемуся сезону репатриации дивидендов нерезидентами. Покупки СКВ «варягов» пришлись по нраву экспортерам, у которых вырос приток внешнеторговой выручки, 50% которой надо было обязательно реализовать на межбанке.

Объемы покупок и продаж безналичного доллара были эквивалентными, обеспечив равновесие спроса и оферов на фоне установившейся курсовой стабильности, сделав рынок «скучным».



Нынче только первый день конвертации гривневых дивидендов в более твердую валюту. Думается, сезон репатриации продлится еще день-другой, обеспечивая растущий приток экспортной выручки из-за рубежа постоянным спросом. Причем, как показал опыт предыдущих сезонов, «варяги» не отличаются привередливостью на межбанке, радуя продавцов СКВ покладистым характером.



Это обстоятельство дает основание рассчитывать на попытки экспортеров реализовать часть своей выручки нерезидентам на ближайших торгах чуть подороже.

Хотя, разумеется, заметное, характерное для среды, повышение объема валютных поступлений из-за рубежа не даст в полной мере развернуться «борьбе за профит» продавцам безналичной валюты на торгах в 03 октября и в четверг.



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,27/28,29 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.03 Киева заметно приподнялись, обосновавшись на уровне 28,31/28,36 UAH/USD, намекая на пролонгацию вернувшегося накануне на рынок на «бычьего» тренда.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации сжатия гривневой ликвидности, хотя и с заметным замедлением. Об этом дали понять понизившиеся с уровня 48 054,6 млн. грн. к отметке 48 012,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Снова Казначейство не компенсировала НДС. По логике, на межбанке цены «американца» вверх попытаются поднять своими покупками нерезиденты. Они самые ранние пташки на рынке.



Это подтвердили непосредственные участники сессии, добавив, что по состоянию на 10.15 у «варягов» не хватило сил поднять цену доллара выше отметки 28,30/28,33 UAH/USD. Потому что появились предложения экспортеров.



С 10.30 экспортеры на межбанке начали «придерживать» валюту, вызвав ее подорожание до 28,33/28,36 UAH/USD по состоянию на 10.48 Киева.



К 11.13 цены безналичного «американца» на межбанке немного понизилась, обосновавшись на отметке 28,30/28,32 UAH/USD на фоне выросших оферов СКВ со стороны появившихся на рынке системных игроков.



Дополуденное «зеленое» ралли на межбанке , остановленное оферами экспортеров, выручка которых начала поступать из-за рубежа в выросших объемах,

сопровождалась стабилизацией ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo, не тронувшихся с уровня 17,00/18,00% годовых. Эта застывшая динамика гармонирует с остановкой снижения остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Полдень безналичный доллар встретил на чуть более высоком уровне цен: 28,31/28,33 UAH/USD. Как и накануне, нерезиденты и экспортеры «нашли друг друга», обеспечив сбалансированную торговлю безналичным «американцем», не требовавшего появления на межбанке регулятора с его анонимными интервенциями.



Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 6,36 коп., составив 28,3359 UAH/USD.



Меж тем на межбанке стартовала коррекция курса «американца», упавшего около 12.18 к цифре 28,26/28,28 UAH/USD. «Варяги» покинули рынок, оставив там экспортеров.



Около 13.09 Киева цена безналичной СКВ на межбанке оказалась на отметке 28,25/28,27 UAH/USD.

На фоне этой цифры межбанк ушел на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 октября с уровней: доллар – 28,00/28,25 UAH/USD, евро – 32,35/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу по предложению прибавил по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 02 октября по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 02 октября по обеим позициям не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1545, подскочив до $1,1580 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до отметки $1,1590 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 03 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,15/28,25 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и офера выросли на 10,0 коп.), евро – 32,65-70/32,85-90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 октября спрос вырос на 20,0-25,0 коп., предложение прибавило 10,0-15,0 коп.); рубль - 0,420/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 30 пунктов, офера не изменились).



На открытии торгов 03 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,15/28,25 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и офера выросли на 10,0 коп.), евро – 32,65-70/32,85-90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 октября спрос вырос на 20,0-25,0 коп., предложение прибавило 10,0-15,0 коп.); рубль - 0,420/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 30 пунктов, офера не изменились).



На старте торгов 03 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.30 столичные валютчики-оптовики «неформалы» ограничились сужением спреда действующих цен (27,17/28,22 UAH/USD, евро – 32,65-70/32,80-85 UAH/EUR), воспользовавшись ситуацией на межбанке и текущим равновесием спроса и предложения на киевском рынке наличных.



По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровнях открытия(28,15/28,25 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль 0,422/0,428 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского спроса, интенсивность которого заметно упала на фоне отсутствия сколь-нибудь значимого клиентского

«приноса» в розничных объемах.



Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня сузили спред, подняв более значимые биды и понизив офера, реагируя стабилизацию рынка «зеленого» безнала и «естественную» сбалансированность своего рынка.



К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,17/28,23 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 03 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,10/28,20 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,424/0,429 UAH/RUB, Киев опт 28,17/28,25 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,17/28,25 UAH/USD, евро (опт) 32,70/32,95 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,55/32,70 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,10/28,20 UAH/USD, евро – 32,45/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,420/0,430 RUB/USD, Одесса – опт 28,15/28,25 UAH/USD, розница – 28,10/28,30 UAH/USD; Запорожье – 28,15/28,25 UAH/USD; евро – 32,60/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,424/0,430 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота сохраняет положительную динамику в среду утром на фоне увеличения спроса на более надежные активы из-за неопределенности вокруг бюджетных перспектив Италии.Курс евро в среду утром повышается по отношению к доллару в рамках коррекции после того, как новости из Италии способствовали резкому удешевлению единой европейской валюты во вторник.Золото во вторник вновь вернулось выше $1200 за унцию.Золото закрылось выше $1200 за унцию во вторник, так как колебания, связанные с финансовой ситуацией в Италии, повысили цены на драгоценный металл до самого высокого уровня закрытия почти за две недели.Индекс доллара США во вторник вырос пятый день подряд, достигнув почти шестинедельного максимума, поскольку основные конкуренты доллара США, особенно евро, ослабли на фоне растущей политической розни между Италией и Европейским союзом.Индекс доллара США USDX торговался на внутридневном максимуме 95,731 пункта, а затем снизился до 95,515 пункта, прибавив 0,2% за день.Евро, который является наиболее влиятельным компонентом индекса доллара, колебался на фоне политической неопределенности в Италии, которая была вызвана спорным бюджетным предложением правительства страны.Ситуация ухудшилась во вторник, когда Клаудио Борги, глава бюджетного комитета в нижней палате парламента Италии, сказал, что Рим «решит подавляющее большинство своих экономических проблем», если он примет свою собственную валюту.После падения к психологически важному уровню $1,15 евро восстановился и торговался на уровне $1,1544, что на 0,3% ниже, чем в конце понедельника в Нью-Йорке на $1,1578.Меж тем, британский фунт достиг трехнедельного минимума на $1,2961 по сравнению с $1,3040 на предыдущей сессии, после более слабых, чем ожидалось, данных по строительному производству за сентябрь.Канадский доллар удержался в понедельник, следуя за новостями по обновлению Североамериканского соглашения о свободной торговле.Доллар США вечером вторника торговался на C$1,2821 против C$1,2815 в конце понедельника.Австралийский доллар снизился на 0,4% до $0,7186 против $0,7223 в понедельник.Японская иена снизилась до ¥113,80 с ¥113,93 в конце понедельника.Ситуация в паре евро-доллар резко изменилась буквально за пару дней, и пока развитие нисходящей динамики видится путем наименьшего сопротивления. Близость поддержки в районе $1,15 вдохновила спекулянтов на некоторую фиксацию прибыли по коротким позициям, но речи о стабилизации нет — настрой остается подавленным, и попытки восстановления продолжают привлекать продавцов.Участники рынка внезапно осознали, что Евроцентробанк не спешит с повышением ставок, а в руководстве Федрезерва США преобладают «ястребы». Доллар США в условиях роста ставок и сокращения баланса ФРС демонстрирует укрепление фактически по всему спектру рынка, а политики Италии грозят Еврозоне новыми проблемами.Сначала популисты продавили неприятный для «быков» по евро бюджет, дефицит которого может оказаться еще выше запланированного, а теперь вновь будоражат рынки заявлениями о том, что фискальные проблемы страны могла бы решить собственная национальная валюта — такую точку зрения сегодня высказал Клаудио Борджи, президент комитета по бюджету нижней палаты итальянского парламента.Это, а также ожидание ослабление поддержки со стороны ЕЦБ, чья программа количественного ослабления завершается в этом году, привело к тому, что доходность десятилетних итальянских облигаций сегодня достигла максимальных уровней с 2014 года, а ее спред относительно немецких бумаг достиг уровней 2013 года. Аналитики Goldman Sachs полагают, что баланс рисков смещен в пользу дальнейшего роста пессимизма инвесторов в отношении суверенного долга Италии, а значит — давление на евро сохранится.Пара евро-доллар пока цепляется за пятнадцатую фигуру, однако почва под ногами быков выглядит все более шаткой, и прорыв ниже даст дополнительный повод для продаж в виде ухудшения технической картины. При таком развитии событий под прицелом окажутся минимумы августа в районе $1,13.Во вторник пара евро-доллар падает после заседания FOMC ФРС на прошлой неделе пятый день подряд. После замедления падения в пятницу и понедельник новая волна ускорения прошла во вторник.02-го пара евро-доллар от отметки $1,1570 упала до $1,1504. Впрочем, «с налета» прорыва отметки $1,15 не произошло, цена отскочила обратно к $1,1570. Уровень $1,15 снова вдруг проявил себя, как будто и не было прорыва этой отметки сходу 10 августа, в результате которого пара достигала отметки $1,13.Думается, что раз уж отскок от отметки $1,15 состоялся, теперь пара пойдет корректировать снижение с $1,18 до $1,15 и есть шансы на отскок до 50% от снижения, в район $1,1650, после чего мы ждем возобновления снижения и все-таки пробития отметки $1,15.Подчеркнем, что в каких-либо новостных поводах для движения последних дней рынок не нуждается, как не нуждался он в конце апреля, когда произошло падение пары евро-доллар от отметки $1,25 до $1,15.Такие вещи, как ситуация в Италии, где доходность по 10-летним облигациям продолжает расти и достигла во вторник 3,40%, на самом деле не более чем отвлекающее событие. Противостояние нового итальянского правительства с ЕС по дефициту бюджета– это просто частность, как и любая другая новость, которая выходила в последние месяцы и еще выйдет в ближайшие месяцы.Главное для рынков, как мы указывали «тысячу раз», это окончание цикла роста аппетитов к риску и начало цикла сокращения аппетитов к риску.В этой связи нельзя не упомянуть понедельничное выступление главы МВФ Кристин Лагард. Глава МВФ заявила, что «риски в мировой экономике начали материализовываться», что может означать предстоящее ухудшение прогноза роста мировой экономики. К рискам она отнесла протекционистскую риторику, которая начала превращаться в «реальные торговые барьеры», а также усилившееся давление на развивающиеся рынки, вызванное укреплением доллара США и ужесточением денежно-кредитной политики.Не секрет, что глава МВФ не может выражаться иначе как крайне осторожно. Рынки же не будут ждать снижения темпов роста в мировой экономике, которое неизбежно произойдет со временем, а начнут отыгрывать предстоящий негатив заранее.Каковы же могут быть масштабы сворачивания аппетитов к риску, можно предположить, вспомнив о том, что произошло в прошлый цикл сворачивания аппетитов к риску, имевший место быть в 2014-2015 гг, когда та же пара евро-доллар упала с $1,40 до $1,05. В этот же раз евро-доллар начал снижение с заметно более низкой отметки, с $1,25, и можно предположить, что и минимум по паре по итогам цикла будет также заметно ниже. Ждать осталось недолго.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,74% с 28,0672 UAH/USD до 28,2763 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 02 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 12.07 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 02 октября, сменив «медвежий» тренд на «бычий» потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, у нерезидентов стартовал привычный для начала месяца сезон репатриации дивидендов, сопровождаемый покупками СКВ.Во-вторых, против вторничного повышения курса безналичного доллара не возражали экспортеры, у которых на фоне текущих проблем с гривневой ликвидностью вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, облегчая процесс расставание с СКВ.О сжатии гривневой ликвидности дали понять упавшие с уровня 49 327,9 млн. грн. к отметке 48 054,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Между прочим, это минимальное значение показателя с 10 сентября.Нехватку гривни отметили и выросшие до 17,00/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.В-третьих, на двух предыдущих сессиях средневзвешенный курс доллара потерял 11,44 коп., сформировал требуемую для покупок ценовую привлекательность.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 02 октября повысились, имея для этого следующие причины.Во-первых, как показали курсовые хроники вторничной сессии межбанка, значительная часть времени торгов рынок доллара пребывал в балансе спрос/предложение. Предложение экспортеров находило покупателей в рядах нерезидентов.Во-вторых, ко вторнику растет приток экспортной выручки из-за рубежа, совпав с началом сезона репатриации дивидендов.В-третьих, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (в дебюте новой недели рынок очень редко радует игроков ликвидностью) снята с повестки дня.Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 02 октября продемонстрировал заметное подорожание пары доллар-гривня, соразмерное с «привесом» средневзвешенного курса безналичного доллара. Разумеется, одним из «первоисточников» «бычьего» тренда наличного «американца» было вызванное покупками «варягов» «зеленое» ралли на валютном межбанке, сформировавшее настроение клиентов «налички».Однако, представляется, не менее важным было стремление дилеров «неформального» наличного рынка реанимировать клиентский «принос» валюты, заметно упавший после начала роста «зеленого» безнала.Потенциальные клиенты наличного рынка наверняка были уверены, что сезон репатриации дивидендов нерезидентами затянется надолго, обеспечивая перманентный рост курса безналичного «американца» в течение длительного периода времени. Эта уверенность стала главной причиной «придержек» доллара клиентами наличного рынка.Несомненно, можно быть уверенным, что «ползучая» девальвация гривны под присмотром регулятора – «фишка» валютного сезона, однако, текущее состояние дел с гривневой ликвидностью, где «гайки монетаризма» с каждым днем затягиваются все туже, заметно смягчают напряженность на валютном рынке. С пустым карманом никто не пойдет за долларом на межбанк. А меж тем, это становится очевидным трендом.Клиенты наличного рынка, «придерживавшие» доллар не обратили внимание на то, что покупали валюту 02-го «нерезиденты», у которых появилась гривня дивидендов. В то время как наши экспортеры, дождавшись сколь-нибудь приличных цен «американца», тотчас появились на межбанке инициировав объемные продажи тем же «варягам», пытаясь разжиться у них дефицитной гривней.В этом контексте, немного отклоняясь от «генеральной линии» обзора, рискнем предположить возможное вхождение рынка безналичного доллара в боковик, если НБУ еще больше сожмет гривневую ликвидность.Возвращаясь к событиям наличного рынка 02 октября, отметим, что подавляющее большинство рынков завершили сессию вторника в равновесии спроса и предложения. Исключение составило Запорожья, рынок которого нынче бросало из одной крайности в другую – начав сессию с преобладания розничного клиентского предложения, запорожцы завершили ее перекосом в сторону бидов.Со слов дилеров столицы, Одессы и Днепра, основной причиной внутридневного подорожания наличного доллара во вторник стали вышеупомянутые проблемы с клиентским «приносом». Дилеры были вынуждены поднимать более значимые биды, вослед за которыми вверх тянулись и офера «американца».В течение 02 октября позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 5,0-9,0 коп. (лидировали в росте рынки Киева и Днепра), офера прибавили 3,0-7,0 коп.Акцентирование внутридневного повышения в бидах подтверждает вышеприведенный тезис о попытках возрождения клиентских оферов валюты.По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» выросли на 5,0-10,0 коп. (лидерство в росте за собой сохранили Киев и Днепр), офера доллара за сутки прибавили 8,0-10,0 коп.В контексте предсказания наличного «неформального» рынка для валютного межбанка на ближайшую сессию, необходимо указать на один «нюанс» или «человеческий фактор», нивелирующий объективность прогноза. Речь идет о вышеупомянутых проблемах с клиентским «приносом», ставшим одним из главных «бычьих» драйверов рынка наличного доллара. Снова заметим, что клиентские «придержки» наличного «американца» во вторник наблюдались, несмотря на хронические «неприятности» с гривневой ликвидностью «монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).Мы, учтя этот «нюанс», склонны ожидать от сессии по «зеленому» безналу в среду снижения энтузиазма «зеленых быков» и уменьшения размера «привеса» средневзвешенного курса доллара.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 02 октября в первом приближении отражает общую картину вторника на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.Впрочем, по порядку.Торги 02 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,12/28,18 UAH/USD, евро – 32,55/32,75 UAH/EUR, рубль – 0,417/0,427 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж валюты.До полудня этот баланс нуждался в ценовой поддержке: из-за «зеленых быков» межбанка требовалось поднимать котировки. Этой операцией наши дилеры «отвечали» на риски перекоса в сторону клиентского спроса.Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня сузили спред, подняв более значимые биды, реагируя на выросшую безналичную СКВ на межбанке, а также для интенсификации клиентских оферов доллара.К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,08/28,15 UAH/USD, евро – 32,50/32,75 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.Спустя полчаса, на 12.49, дилеры мелкого опта Днепра немного приподняли действующие цены доллара из-за выросшей активности покупателей на фоне пассивности «приноса»: 28,08-10/28,15 UAH/USD, евро – 32,45-47/32,67-70 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.В дальнейшем валютчики Днепра сохранили перманентное повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня, небезуспешно стараясь катализировать клиентский «принос», а заодно сберечь равновесие покупок и продаж валюты.Этот проект был успешно реализован: по итогам дня «наличка» Днепра сохранила равновесие покупок и продаж, которое обеспечило приличные обороты – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.В течение 02 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара повысилась на 7,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.Акцентирование роста в более значимых бидах – следствие вышеупомянутых успешных мероприятия наших валютчиков по реанимации клиентского «приноса».Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды и офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре прибавили по 10,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 28,12/28,18 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии спроса и предложения, которое по мере развития событий на межбанке нуждалось в ценовой поддержке. Кроме того, как мы указывали выше, проблема со снижением объема клиентских оферов требовала безотлагательного решения. Оптовики инициировали повышение цен, сосредоточившись на позиции «спрос».Около 12.15 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,08/28,15 UAH/USD, евро – 32,50/32,75 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB. На указанный час торговая активность на местном рынке «чуть ниже средней», равновесие покупок и продаж.Через 35 минут, на 12.50, оптовики Днепра немного приподняли действующие цены доллара из-за выросшей активности покупателей на фоне пассивности «приноса»: 28,08-10/28,15 UAH/USD, евро – 32,45-47/32,67-70 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.После обеда «ползучее» повышение действующих цен в оптовом сегменте наличного рынка Днепра было продолжено. Этот проект был успешно завершен: по итогам вторника здесь сохранилось равновесие покупок и продаж оптовых партий валюты, следствием которого стала приличная итоговая ликвидность сделок, заслужившая «четверку» и повторившая показатели предыдущей сессии.На протяжении 02 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 7,0 коп., офера прибавили 3,0 коп. Более заметный рост бидов – следствие небезуспешных попыток оптовиков Днепра катализировать клиентские офера валюты.По сравнению с закрытием 01 октября биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавили по 10,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 02 октября уровнями 32,55/32,75 UAH/EUR, констатировав в течение вторника десятикопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов. Полагаю, в наличной паре евро-гривня во вторник наблюдались те же проблемы с приносом, заставив дилеров Днепра заметно поднять цены «приема» наличного евро.По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового наличного евро в Днепре потеряли по 5,0 коп.Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 02 октября пришлось заниматься проблемами к клиентскими оферами в более популярной в Украине пары доллар-гривня, непрерывно поднимая действующие цены «американца» с акцентированием в бидах. Нечто подобное, хотя и с меньшей текущей ликвидностью сделок, наблюдалось и в наличной паре евро-гривня, вызвав аналогичную реакцию дилеров, оставивших без изменения офера и заметно нарастив биды.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,55/32,75 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной десятикопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов это СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,417/0,427 UAH/RUB.По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 02 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по потерявшим с закрытия понедельника по 5,0 коп. спросу и предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 02 октября по спросу и по предложению не претерпели изменений.В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,27/28,29 UAH/USD виртуально, без сделок.Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.03 Киева заметно приподнялись, обосновавшись на уровне 28,31/28,36 UAH/USD, намекая на пролонгацию вернувшегося накануне на рынок на «бычьего» тренда.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации сжатия гривневой ликвидности, хотя и с заметным замедлением. Об этом дали понять понизившиеся с уровня 48 054,6 млн. грн. к отметке 48 012,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Снова Казначейство не компенсировала НДС. По логике, на межбанке цены «американца» вверх попытаются поднять своими покупками нерезиденты. Они самые ранние пташки на рынке.Это подтвердили непосредственные участники сессии, добавив, что по состоянию на 10.15 у «варягов» не хватило сил поднять цену доллара выше отметки 28,30/28,33 UAH/USD. Потому что появились предложения экспортеров.С 10.30 экспортеры на межбанке начали «придерживать» валюту, вызвав ее подорожание до 28,33/28,36 UAH/USD по состоянию на 10.48 Киева.К 11.13 цены безналичного «американца» на межбанке немного понизилась, обосновавшись на отметке 28,30/28,32 UAH/USD на фоне выросших оферов СКВ со стороны появившихся на рынке системных игроков.Дополуденное «зеленое» ралли на межбанке , остановленное оферами экспортеров, выручка которых начала поступать из-за рубежа в выросших объемах,сопровождалась стабилизацией ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo, не тронувшихся с уровня 17,00/18,00% годовых. Эта застывшая динамика гармонирует с остановкой снижения остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Полдень безналичный доллар встретил на чуть более высоком уровне цен: 28,31/28,33 UAH/USD. Как и накануне, нерезиденты и экспортеры «нашли друг друга», обеспечив сбалансированную торговлю безналичным «американцем», не требовавшего появления на межбанке регулятора с его анонимными интервенциями.Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 6,36 коп., составив 28,3359 UAH/USD.Меж тем на межбанке стартовала коррекция курса «американца», упавшего около 12.18 к цифре 28,26/28,28 UAH/USD. «Варяги» покинули рынок, оставив там экспортеров.Около 13.09 Киева цена безналичной СКВ на межбанке оказалась на отметке 28,25/28,27 UAH/USD.На фоне этой цифры межбанк ушел на обеденный перерыв.Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 октября с уровней: доллар – 28,00/28,25 UAH/USD, евро – 32,35/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB.По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу по предложению прибавил по 5,0 коп.Евро по сравнению с 02 октября по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 02 октября по обеим позициям не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1545, подскочив до $1,1580 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до отметки $1,1590 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 03 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,15/28,25 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и офера выросли на 10,0 коп.), евро – 32,65-70/32,85-90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 октября спрос вырос на 20,0-25,0 коп., предложение прибавило 10,0-15,0 коп.); рубль - 0,420/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 30 пунктов, офера не изменились).На открытии торгов 03 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,15/28,25 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и офера выросли на 10,0 коп.), евро – 32,65-70/32,85-90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 октября спрос вырос на 20,0-25,0 коп., предложение прибавило 10,0-15,0 коп.); рубль - 0,420/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 30 пунктов, офера не изменились).На старте торгов 03 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие сделки проходили в балансе спрос/предложение.На 12.30 столичные валютчики-оптовики «неформалы» ограничились сужением спреда действующих цен (27,17/28,22 UAH/USD, евро – 32,65-70/32,80-85 UAH/EUR), воспользовавшись ситуацией на межбанке и текущим равновесием спроса и предложения на киевском рынке наличных.По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровнях открытия(28,15/28,25 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль 0,422/0,428 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского спроса, интенсивность которого заметно упала на фоне отсутствия сколь-нибудь значимого клиентского«приноса» в розничных объемах.Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня сузили спред, подняв более значимые биды и понизив офера, реагируя стабилизацию рынка «зеленого» безнала и «естественную» сбалансированность своего рынка.К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,17/28,23 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 03 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,10/28,20 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,424/0,429 UAH/RUB, Киев опт 28,17/28,25 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,17/28,25 UAH/USD, евро (опт) 32,70/32,95 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,55/32,70 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,10/28,20 UAH/USD, евро – 32,45/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,420/0,430 RUB/USD, Одесса – опт 28,15/28,25 UAH/USD, розница – 28,10/28,30 UAH/USD; Запорожье – 28,15/28,25 UAH/USD; евро – 32,60/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,424/0,430 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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