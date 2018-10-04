Итоги: Прогнозы 04.10.18

Додано: Чет 04 жов, 2018 12:29

Индекс деловой активности в США в секторе услуг в сентябре вырос до 61,6.По данным Института управления поставками (ISM) в США, индекс деловой активности в секторе услуг в сентябре вырос до 61,6 - исторический максимум, как и любое значение выше порогового уровня в 50 пунктов, данные подтверждают рост в секторе. Экономисты ожидали снижения индекса до 58Количество новых рабочих мест в частном секторе США в сентябре увеличилось на 230 000.Количество новых рабочих мест в частном секторе США в сентябре увеличилось на 230 000 с +163 000 месяцем ранее, в основной за счет среднего бизнеса и сектора услуг, по данным агентства Automatic Data Processing Inc. (ADP) и Moody's Analytics.Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест на 185 000.99 000 новых рабочих мест дали предприятия среднего бизнеса, с численностью сотрудников от 50 до 499 человек, крупные компании (более 500 человек), наняли 75 000 рабочих, предприятий малого бизнеса со штатом в 49 сотрудников пригласили 56 000 новых сотрудников.Сектор услуг США создал 184 000 рабочих мест, промышленный сектор +46 000 рабочих мест, основная доля принадлежит строительству.Терминация сезона репатриации дивидендов нерезидентами, состоявшаяся накануне в 12.20 Киева, дала старт коррекции цен безналичного «американца».«Внутренним», дополнительным детонатором отката курса доллара на межбанке стали объемные офера банков-«бегемотов», пребывающих в госсобственности. Это спровоцировало лавинообразный процесс и придерживавшие еще недавно валюту экспортеры заторопились с ее продажами, небезосновательно опасаясь потерять на курсе на фоне отсутствия на рынке сколь-нибудь серьезных покупателей СКВ, за исключением, разумеется, регулятора, который оперативно включил свой долларовый «пылесос», изымая с рынка избыток СКВ.Откат безналичного доллара поддержал наличный рынок, где клиенты тоже в массовом порядке «понесли валюту», тотчас уронив ее курс.Полагаю, нелишне добавить к вышеперечисленным «медвежьим» драйверам для безналичного доллара изрядное накопление СКВ нашими экспортерами. К четвергу этот «валютный нарыв» «созрел» и лопнул, причем «зеленым медведям» не помог рост гривневой ликвидности, о котором дала понять динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.«Американец» на межбанке вряд ли задержится на вышеозначенных курсовых низах. Высоковероятный отскок курса под бдительным присмотром регулятора обеспечит восходящий тренд на рынке гривневой ликвидности, а на ближайшей сессии, 05-го, пресловутый «пятничный синдром».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv