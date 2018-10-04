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Итоги: Прогнозы 04.10.18

Итоги: Прогнозы 04.10.18
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Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:29

Итоги: Прогнозы 04.10.18

Индекс деловой активности в США в секторе услуг в сентябре вырос до 61,6.

По данным Института управления поставками (ISM) в США, индекс деловой активности в секторе услуг в сентябре вырос до 61,6 - исторический максимум, как и любое значение выше порогового уровня в 50 пунктов, данные подтверждают рост в секторе. Экономисты ожидали снижения индекса до 58

Количество новых рабочих мест в частном секторе США в сентябре увеличилось на 230 000.

Количество новых рабочих мест в частном секторе США в сентябре увеличилось на 230 000 с +163 000 месяцем ранее, в основной за счет среднего бизнеса и сектора услуг, по данным агентства Automatic Data Processing Inc. (ADP) и Moody's Analytics.
Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест на 185 000.

99 000 новых рабочих мест дали предприятия среднего бизнеса, с численностью сотрудников от 50 до 499 человек, крупные компании (более 500 человек), наняли 75 000 рабочих, предприятий малого бизнеса со штатом в 49 сотрудников пригласили 56 000 новых сотрудников.

Сектор услуг США создал 184 000 рабочих мест, промышленный сектор +46 000 рабочих мест, основная доля принадлежит строительству.

Терминация сезона репатриации дивидендов нерезидентами, состоявшаяся накануне в 12.20 Киева, дала старт коррекции цен безналичного «американца».

«Внутренним», дополнительным детонатором отката курса доллара на межбанке стали объемные офера банков-«бегемотов», пребывающих в госсобственности. Это спровоцировало лавинообразный процесс и придерживавшие еще недавно валюту экспортеры заторопились с ее продажами, небезосновательно опасаясь потерять на курсе на фоне отсутствия на рынке сколь-нибудь серьезных покупателей СКВ, за исключением, разумеется, регулятора, который оперативно включил свой долларовый «пылесос», изымая с рынка избыток СКВ.

Откат безналичного доллара поддержал наличный рынок, где клиенты тоже в массовом порядке «понесли валюту», тотчас уронив ее курс.

Полагаю, нелишне добавить к вышеперечисленным «медвежьим» драйверам для безналичного доллара изрядное накопление СКВ нашими экспортерами. К четвергу этот «валютный нарыв» «созрел» и лопнул, причем «зеленым медведям» не помог рост гривневой ликвидности, о котором дала понять динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

«Американец» на межбанке вряд ли задержится на вышеозначенных курсовых низах. Высоковероятный отскок курса под бдительным присмотром регулятора обеспечит восходящий тренд на рынке гривневой ликвидности, а на ближайшей сессии, 05-го, пресловутый «пятничный синдром».


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

www.bloomberg.com, http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/, http://finance.ua, https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/, www.ukranews.com, http://www.mineral.ru, http://bin.com.ua/
дядя Caша
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