Додано: Чет 04 жов, 2018 12:36 Итоги: Мировой фондовый рынок 04.10.18 США



Фондовый рынок США в среду вырос.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду достиг второго подряд рекордного уровня закрытия, после того, как поступившие экономические данные привели к росту доходности облигаций, и это поддержало акции финансовых компаний.



Данные по занятости в США в сентябре от ADP показали, что число занятых в частном секторе выросло на 230.000 — это наиболее высокий рост с февраля. Данные по активности в сфере услуг от ISM показали, что индекс деловой активности в секторе достиг в сентябре максимума за 21 год.



Данные укрепили ожидания повышения процентной ставки ФРС в декабре. Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла наиболее высокого уровня за 7 лет на 3,179%, доходность двухлетних облигаций достигла максимума за 10 лет.



Рост доходностей облигаций поддержал акции финансовых компаний, и индекс S&P 500 оказался на близком расстоянии до рекордного уровня. Акции финансовых компаний также получили поддержку признаками, что Италия может сократить бюджетный дефицит и снизить уровень долга, что уменьшило опасения, которые были из-за этого на мировых фондовых рынках.



Индекс акций финансовых компаний в S&P 500 вырос на 0,81%, что стало самым высоким ростом с 19 сентября. С начала года сектор отстаёт от более широкого рынка.



Основные индексы закрылись существенно ниже максимумов дня, так как данные и последние комментарии руководителей ФРС повысили опасения, что центральный банк может повышать ставки слишком агрессивно.



Рынок оценивает сейчас вероятность повышения ставки ФРС на заседании в декабре в 79,7%, что выше 78,5% в среду, согласно CME FedWatch.



Снижение возглавили сектора энергетики и коммунального хозяйства (-1,23%) и недвижимости (-0,98%), так как более высокие доходности облигаций делают акции компаний с высокими дивидендами менее привлекательными.



Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 1,04 к 1, на Nasdaq отношение выросших к снизившимся 1,63 к 1.



«Впечатляющая статистика показала инвесторам, насколько сильна экономика США», - таково мнение рыночного аналитика CMC Markets Дэвида Маддена. Он отметил также, что рынок ждет пятничных данных по рынку труда, а также уделит особое внимание прибылям.



Инвесторы обратили внимание на комментарий главы Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса по политике ФРС, предположившего, что вариант повышения ставки американского регулятора до «слегка ограничивающего уровня» в 3% или 3,25% будет возможен и будет соответствовать сильному росту экономики США и темпам ее инфляции. Эванс также сказал, что его устраивают текущие ожидания финансовых рынков о еще одном повышении ставки Федрезерва в декабре.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,20%, до 26 828,39 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,07%, до 2 925,51 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,32%, до 8 025,09 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок 03 октября повысился, за исключением немецкого. Германия в среду была выходная, а во вторник ее DAX закрылся «в минусе».



Участников рынка порадовали новости из Рима - итальянские СМИ в среду сообщили о планах властей страны постепенно снижать дефицит бюджета до 2% ВВП к 2021 году. На прошлой неделе правительство Италии достигло договоренности о параметрах будущего бюджета, который будет сверстан с дефицитом 2,4% от ВВП.



Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что у британских политиков сложилось неправильное понимание процесса выхода страны из ЕС, и поэтому они пытаются добиться от Евросоюза признания их собственных условий Brexit. Глава исполнительного органа ЕС в понедельник выступил на форуме гражданского диалога Еврокомиссии в городе Фрайбург-им-Брайсгау (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

«Иногда у меня возникает впечатление, что британцы считают, что это мы (страны ЕС) выходим из состава Великобритании, однако положение прямо противоположное», - заявил Юнкер под смех аудитории.



«В Великобритании никогда не было кампании по референдуму в смысле информационной кампании», - добавил глава Еврокомиссии в ответ на вопрос о возможности повторного референдума по Brexit. «Британцы, включая министров правительства, только сейчас обнаруживают, как много вопросов Brexit влечет за собой», - сказал Юнкер.

«Если переговоры по авиационному транспорту провалятся, то британские самолеты больше не смогут приземляться на континенте, - заявил он. - Люди этого не знают, а им, наверное, нужно было рассказать об этом».



Юнкер добавил, что, по его мнению, вопрос о Brexit остался в прошлом и что сейчас Евросоюзу необходимо заниматься будущим 27 стран, которые останутся в его составе после выхода из него Великобритании.



Рынки Континента попыталась спасти статистика: безработица в еврозоне сократилась с 8,2% в июле до 8,1% в августе после трех месяцев застоя, сообщается в опубликованных сезонно-выравненных данных от Eurostat в понедельник.



В ЕС безработица осталась стабильной на уровне 6,8% в августе этого года по сравнению с июлем. В августе 2017 года уровень безработицы в еврозоне составлял 9%, а в ЕС – 7,5%.

По данным Eurostat, в августе этого года в ЕС числились безработными 16,657 млн человек, из которых 13,22 млн были безработными в еврозоне. В августе 2018 года самый низкий уровень безработицы был зафиксирован в Чехии (2,5% ), Германии и Польше (по 3,4% ), в то время как самый высокий был в Греции (19,1% по данным на июнь 2018 года) и Испании (15,2%).

Eurostat также приводит данные о безработице в США, которая осталась на стабильном уровне в 3,9% в августе 2018 года по сравнению с июлем.



В то же время исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре опустился до 54,1 пункта с 54,5 пункта в августе. Аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 54,2 пункта.



Британский FTSE 100 вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,48% и составил 7 510,28 пункта.



Немецкий DAX 02 октября потерял 0,42% до 12 287,58 пункта. Германия 03 октября была выходная.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,43% — на отметке 5 491,40 пункта.



Азия



Основной фондовый индекс японской биржи Nikkei завершил торги четверга снижением в рамках коррекции после достижения максимума с 1991 года, остальные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также закрылись в основном в «минусе».



По итогам торгов Nikkei 225 снизился на 0,56%, до 23975,62 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 1,7%, до 26623,87 пункта, корейский KOSPI опустился на 1,52%, до 2274,49 пункта.



При этом австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,49%, до 6176,3 пункта.



Биржи Китая закрыты всю неделю в связи с национальными праздниками. По итогам предыдущих торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,06% - до 2821,35 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,83%, до 1441,54 пункта.



Эксперты отмечают, что снижение на фондовой бирже Японии было связано преимущественно с коррекцией после того, как в начале недели Nikkei достиг максимальной отметки за 27 лет на фоне снижения курса иены к доллару.



Нет ничего удивительного в том, что инвесторы стали фиксировать прибыль после того, как биржи росли довольно быстрыми темпами. Ожидается, что период ослабления на бирже продлится некоторое время.



В то же время участники торгов обратили внимание на статистику из Австралии, согласно которой профицит торгового баланса страны в августе составил $1,604 миллиарда, превысив прогнозы на уровне $1,43 миллиарда.



Определенное влияние на настроения инвесторов оказали сообщения от автопроизводителя Toyota о создании совместно с компанией SoftBank предприятия для развития беспилотных авто и райдшеринга. Акции Toyota выросли по итогам торгов в цене на 0,6%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС завершили торги в среду ростом котировок. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 1,8% - до 2493,91 пункта, РТС вырос на 1,22%, до 1196,03 пункта.

При этом в ходе торгов 03-го индекс Мосбиржи впервые с истории превысил отметку 2500 пунктов.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева поднялся на 0,3%, до 65,7 RUB/USD, курс евро - на 0,11%, до 75,71 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,52% - до $85,24 за баррель.



Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 1,8% и составил 2 493,91 пункта. Индекс РТС подрос на 1,22% до отметки 1 196,03.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,6%, «АЛРОСы» — на 0,38%. Бумаги Московской биржи подорожали на 0,8%, «Газпрома» — на 4,23%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,79%.



Российский рынок вернулся к ралли, хотя напрашивался совсем другой сценарий развития событий.



По прогнозам «Альпари - Брокер», актуальный диапазон по индексу Мосбиржи на четверг составляет 2490-2515 пунктов, по индексу РТС он находится на отметках 1195-2005 пунктов. Тренд на укрепление рубля второй половины сентября близок к слому.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 03 октября повысился на 6,71 пункта или на 1,25% до уровня 543,77 пунктов.



Объем торгов за день составил 346,2 млн. грн., акциями наторговали 1,76 млн. грн.



Как сообщалось, во вторник 02 октября ПФТС-индекс понизился на 1,05 пункта или на 0,21% до уровня 537,06 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 228,71 пунктов или на 72,59% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 03 октября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в среду на фоне обеспокоенности мировых инвесторов относительно финансовой ситуации в Италии и ее влияния на всю европейскую экономику.



По состоянию на 07.10 Киева японский Nikkei 225 снижался на 0,37%, до 24180,18 пункта.

При этом гонконгский индекс Hang Seng Index падал на 0,32%, до 27044,62 пункта, а австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавлял 0,25%, до 6141,8 пункта.



Биржи Китая и Южной Кореи закрыты в среду связи с национальными праздниками. По итогам предыдущих торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,06% - до 2821,35 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,83%, до 1441,54 пункта, корейский KOSPI опустился на 1,25%, до 2309,57 пункта.



В среду азиатские инвесторы отыгрывают негатив из Италии, который во вторник увели вниз биржи европейского региона. Так, европейские фондовые индексы потеряли 0,2-0,7% на фоне обеспокоенности относительно ситуации в Италии, где бюджет на 2019 год будет сверстан с дефицитом 2,4% ВВП, хотя изначально предполагалось, что показатель не превысит 2% ВВП.



«Детали бюджета по-прежнему не известны, но рынки очень беспокоят среднесрочные перспективы бюджетных расходов и госдолга Италии», - таково мнение аналитиков банка ANZ.



Во-вторых, большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду завершили в минусе третий день торгов подряд на фоне укрепления доллара США и роста цен на нефть до максимума за четыре года.



Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific упал на 0,6%.



Гонконгский Hang Seng снизился на 0,13%.



Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,66%, более широкий Topix - на 1,17%.



Накануне индексы завершили торги на максимальных отметках с 1991 года.



Индийский BSE Sensex упал на 1,5%, новозеландский NZ 50 - на 0,35%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,13%. Между тем австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,32%, сингапурский FTSE Straits - 0,76%.

Биржа Южной Кореи не работала в среду из-за празднования Дня основания государства. Биржи материкового Китая будут закрыты всю неделю из-за праздников по случаю Дня образования КНР.



Сильный доллар, увеличение доходности 10-летних US Treasuries и высокие цены на нефть являются негативной комбинацией факторов для Азии.



Таким образом, понижательный тренд на фондовых рынках АТР сохраняется, и отток капитала продолжается.



Рыночная стоимость австралийских горнодобывающих компаний Newcrest Mining и Evolution Mining увеличилась на торгах в Сиднее на 3,3% и 3,8% соответственно на фоне роста цен на золото до максимума за две недели.



Акции японских автопрозводителей Toyota Motor и Honda Motor подешевели на 2,9% и 4,25% соответственно на данных о снижении их продаж в США в сентябре.



Цена бумаг страховой компании Dai-ichi Life снизилась на 2,9%.



Капитализация японского производителя упаковки Rengo Co. подскочила на 6,2% на новости, что компания намерена увеличить цены на производимый ею тарный картон.

Стоимость бумаг страховой группы AIA Group упала на 2,6%, бумаги интернет-гиганта Tencent подешевели на 0,3%.



Индекс ПФТС по итогам торгов в среду вырос на 1,25% - до 543,77 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 346,2 млн. грн., в том числе акциями 1,76 млн. грн.



В «индексной корзине» подорожали бумаги Центрэнерго (+1,88%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,29%).

Снизились в цене акции Укрнафты (-1,35%) и Донбассэнерго (-0,75%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился на 0,31% - до 1652,11 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 0,58% - до 444,01 пункта при объеме торгов 5,46 млн. злотых (41,5 млн. грн.).



Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги «Овостара» (+0,98%) и «Кернела» (+0,97%).



К полудню четверга, 04 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в четверг на фоне усиления опасений за перспективы мировой экономики.



По состоянию на 8.10 Киева японский Nikkei 225 снижался на 0,26% - до 24047,52 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index падал на 1,68% - до 26635,01 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,52% - до 6178,3 пункта, корейский KOSPI опускался на 1,55% - до 2273,81 пункта.



Биржи Китая закрыты всю неделю в связи с национальными праздниками. По итогам предыдущих торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,06% - до 2821,35 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,83%, до 1441,54 пункта.



Мировые инвесторы обратили внимание на расхождение статистики в США и в остальных странах мира - в то время как из США приходит стабильно хорошая статистика в последнее время, в Европе и Азии данные не вызывают оптимизма.



В частности, последние данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) США показали, что индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре вырос до 61,6% с августовского уровня в 58,5%, хотя аналитики ждали снижения индикатора.



В то же время исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре опустился до 54,1 пункта с 54,5 пункта в августе. Аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 54,2 пункта.



Сейчас в мировой экономике прослеживается довольно простая закономерность: в то время как экономика США процветает, экономики многих стран мира замедляют рост или даже стагнируют. Федрезерв, который повышает ставку для предотвращения перегрева экономики США, ограничивает возможности стран, где финансовая ситуация усложняется, а напряженность в торговле усиливается.



Во-вторых, основной фондовый индекс японской биржи Nikkei завершил торги четверга снижением в рамках коррекции после достижения максимума с 1991 года, остальные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также закрылись в основном в «минусе».



По итогам торгов Nikkei 225 снизился на 0,56%, до 23975,62 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 1,7%, до 26623,87 пункта, корейский KOSPI опустился на 1,52%, до 2274,49 пункта.



При этом австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,49%, до 6176,3 пункта.



Биржи Китая закрыты всю неделю в связи с национальными праздниками. По итогам предыдущих торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,06% - до 2821,35 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,83%, до 1441,54 пункта.



Эксперты отмечают, что снижение на фондовой бирже Японии было связано преимущественно с коррекцией после того, как в начале недели Nikkei достиг максимальной отметки за 27 лет на фоне снижения курса иены к доллару.



Нет ничего удивительного в том, что инвесторы стали фиксировать прибыль после того, как биржи росли довольно быстрыми темпами. Ожидается, что период ослабления на бирже продлится некоторое время.



В то же время участники торгов обратили внимание на статистику из Австралии, согласно которой профицит торгового баланса страны в августе составил $1,604 миллиарда, превысив прогнозы на уровне $1,43 миллиарда.



Определенное влияние на настроения инвесторов оказали сообщения от автопроизводителя Toyota о создании совместно с компанией SoftBank предприятия для развития беспилотных авто и райдшеринга. Акции Toyota выросли по итогам торгов в цене на 0,6%.











