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Додано: Чет 04 жов, 2018 12:41 Суды вернули смысл автоцивилке - тщательно выбирайте страхов В этом году Верховный суд поменял своё мнение на противоположное относительно порядка возмещения ущерба от ДТП, с учётом наличия Полиса страхования ответственности у виновника ДТП.

С 2016 года, ВСУ (дело 6-2587цс15 от 23.12.2015 г., дело 6-2808цс15 от 20.01.16 г.) была высказана позиция о том, что потерпевший и страховщик (который выплатил возмещение) вправе выбирать с кого взыскивать возмещение - со страховой виновника или непосредственно с самого виновника ДТП (независимо от того застрахована у него ответственность или нет).

Можно было, минуя "неживую" страховую компанию, требовать возмещения в полном объёме с виновника ДТП. В этом году, решением по делу 755/18006/15-ц от 04.07.2018 года ВСУ изменил свою позицию, признав существующую ранее практику противоречащей смыслу страхования ответственности и приводящей к бессмысленности такого института, как страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

Теперь снова обрело смысл положение ст.1194 Гражданского кодекса о том, что лицо, которое застраховало свою гражданскую ответственность, обязано возместить лишь разницу между реальным убытком и страховым возмещением (в рамках страхового лимита) – если такового не хватает.

В общем, считаю, ситуация изменилась в лучшую сторону. Однако теперь возникает другая проблема, которая законом не урегулирована – без проблем же у нас нельзя. Придумать чёткий действующий механизм с первого раза наши законодатели не в силах. Возникает вопрос, что делать потерпевшему, если страховая компания виновника ДТП – не платит. Например, юридически ещё не банкрот, а по сути уже свернул свою деятельность или «еле каптит», треплет потерпевшим нервы и издевается. Ведь по закону МТСБУ платит только за страховщиков, которые ликвидированы или банкроты и то, если недостаточно средств или имущества такого страховщика. Очень редко МТСБУ по своей инициативе принимает решение платить за горе-страховщиков до их ликвидации и то только малую часть от всего убытка.

Таким образом, жить совсем проще не стало. Если Вы нарвались на виновника ДТП с полисом «дохлой» страховой, то придётся хлебнуть фунт лиха и повозиться.

Настоятельно рекомендую всем - тщательно выбирайте страховую компанию, в которой покупаете Полис автоцивилки!!! Не покупайте его где попало, на дорогах, «купившись» на дешевизну и тому подобное. Ведь участником ДТП может стать кто угодно – сегодня вы можете быть виновником, а завтра потерпевшим. Поэтому, не нужно покупать автоцивилку «для галочки» от полиции, а осознанно подходить к выбору страховой компании. Тогда и страховой рынок будет более дисциплинированным и отношения между людьми более цивилизованными. Ну и покупайте Полис добровольного страхования ответственности, который повышает лимит со 100 тыс., например до 500 тыс. (100 тысяч часто не хватает) – он стоит копейки, а чувствуешь себя с ним гораздо увереннее.



Автор: Адвокат Тимошенко Владислав Владимирович timovladis

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