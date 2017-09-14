|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 11 гру, 2025 00:18
Господар Вельзевула написав: flyman написав:
Професор схильований як ніколи
Он довольно умно посоветовал просто тихо сидеть и наблюдать за раздачей люлей.
Я всегда придерживался такой же точки зрения, годный совет.
Если долго сидеть на берегу речки, то можно увидеть как по ней плывет ермак.
Увидели. Сидим ждем кто еще проплывет.
так отож, видав базу, питання в іншому, що спонукало
flyman
Додано: Чет 11 гру, 2025 00:23
fox767676 написав: Бетон написав:
Наверное уже всё. Они пойдут до конца. К сожалению, до нашего
Наш паровоз, вперёд лети!
В коммуне остановка.
Иного нет у нас пути,
В руках у нас винтовка
Коммуна сегодня не предвидится.
У нас нет ни одной левой партии или даже группы.
У нас, правда, вообще нет ни одной идеологической партии. хотя правые группы временами бывают.
Так что разве бунт. Бессмысленный и беспощадный. А, скорее, просто разгул бандитизма почище, чем в 90-х.
ЛАД
Додано: Чет 11 гру, 2025 00:33
yanyura
Я так понимаю, что вы Павлюченко читаете более-менее регулярно.
По вашим ссылкам прочитал такое:
Особисто я з щирим презирством ставлюся як до особи Зеленського як людини та вищого державного топ-менеджера у професійному плані, так і до очолюваної ним влади
Отношение "у професійному плані", "до влади" то ладно, могу понять.
Почему "до особи"?
Он где-то это объясняет? Или просто - "презираю и всё"?
Если можно, ссылку или просто расскажите.
ЛАД
Додано: Чет 11 гру, 2025 00:45
ЛАД написав: fox767676 написав: Бетон написав:
Наверное уже всё. Они пойдут до конца. К сожалению, до нашего
Наш паровоз, вперёд лети!
В коммуне остановка.
Иного нет у нас пути,
В руках у нас винтовка
Коммуна сегодня не предвидится.
У нас нет ни одной левой партии или даже группы.
У нас, правда, вообще нет ни одной идеологической партии. хотя правые группы временами бывают.
Так что разве бунт. Бессмысленный и беспощадный. А, скорее, просто разгул бандитизма почище, чем в 90-х.
иннерцинно мыслите товарищ
будущее стремительно надвигается
а помаранчевое вышло из моды ритейлеры и маркетологи не дадут соврать
партия как дискуссионные площадки не нужны - все материалы 200 летнего развития передовой общественной мысли оцифрованы
нужен лищь импульс привести это все в действие
fox767676
Додано: Чет 11 гру, 2025 00:54
fox767676 написав:
еще один мелкобуржуазный подонок незатейливо притворяющийся "другом народа"
то борщец на камеру сварит, то кота дома оставит
типа не рептилоид
конечно не рептилоид, а их мерзкий прислужник
пока эту нечисть рядящуюся в овечьи шкуры не вычистить и не возвратиться в лоно диалектического материализма - не спрыгнем с колеса сансары
Назад к победе коммунизма?
Сибарит
