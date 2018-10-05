В Україні стартували масові перевірки бізнесу

Додано: Суб 06 жов, 2018 14:57

p_a_l написав: Вот вы когда хотите сделать ремонт вы оформляете и оплачиваете налоги на рабочих-ремонтников? Вот вы когда хотите сделать ремонт вы оформляете и оплачиваете налоги на рабочих-ремонтников?

headshaker написав: официально оформить жаба задавит? официально оформить жаба задавит?

Вопрос не в налогах, вопрос в стае шакалов получивших команду - фас.. ведь всем ясно, что в украинских реалиях цель проверок не забота о работнике а - "срубить бабла" А что бы "рубить" было удобно подняли штрафы с сотни тысяч..к вам в магазин пришла такая орда - продавец не в курсе говорить идите нет начальства потом придете - вам хлоп 300 000+ штук штраф за не допуск и приехали.. если это киоск небольшой или мини бар например то все пара человек безработные (продавцы) и один приватник бомж). Так как у ФОП-а в отличие от юрлица ответственность идет на все его майно включая на квартиру полученную в наследство от бабушки)). Вот проблема а не та чупуха которую тут некоторые пишут - оформить не хотят и прочее...PS У меня в 2013 году санстанция так приперла ну не к чему прицепиться, и что? Сученок проверяющий прямо на глазах берет медкнижку бармена рвет ее говорит - а нету книжки и гнида выписывает штраф... в баре была камера наблюдения + куча геммороя по судам.. в итоге куча угроз внеплановых проверок и разошлись по нулям. Но не все имеют камеры)).. Это я для для "гениев диванного бизнеса", пример привел которые считают -