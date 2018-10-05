Скажите это моей матери которой 91, а её мать прожила 101. Война, голодовка, совковая как говорят медицина.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 12:59
Re: В Україні стартували масові перевірки бізнесу
Додано: Суб 06 жов, 2018 13:12
А с чем вы не согласны, человек сейчас платит налог в ПФ, деньги в этот же месяц уходят на пенсию вашей мамы, дай Бог ей здоровья, при этом нет никакой гарантии, что человек, который сейчас платит налог, будет получать сам пенсию, помрет раньше времени, например как часто бывает сейчас. У совсем молодых 20-летних работников сейчас вообще малый шанс на далекую пенсию, по причине бегства населения и его постоянного относительного старения. Так если уж сам как-то накопит на накопительном каком-нибудь счете.
Додано: Суб 06 жов, 2018 13:34
А вот явный пример того про что я написал выше. А вам слабо самим за себя налоги платить?
Додано: Суб 06 жов, 2018 13:41
Правильно. Сколько накопил, столько и получил. А то одни ишачат до потери пульса, а другие ничего не делавши хотят зарплат и пенсий.
Додано: Суб 06 жов, 2018 14:57
Re: В Україні стартували масові перевірки бізнесу
Вопрос не в налогах, вопрос в стае шакалов получивших команду - фас.. ведь всем ясно, что в украинских реалиях цель проверок не забота о работнике а - "срубить бабла" А что бы "рубить" было удобно подняли штрафы с сотни тысяч..к вам в магазин пришла такая орда - продавец не в курсе говорить идите нет начальства потом придете - вам хлоп 300 000+ штук штраф за не допуск и приехали.. если это киоск небольшой или мини бар например то все пара человек безработные (продавцы) и один приватник бомж). Так как у ФОП-а в отличие от юрлица ответственность идет на все его майно включая на квартиру полученную в наследство от бабушки)). Вот проблема а не та чупуха которую тут некоторые пишут - оформить не хотят и прочее..
.PS У меня в 2013 году санстанция так приперла ну не к чему прицепиться, и что? Сученок проверяющий прямо на глазах берет медкнижку бармена рвет ее говорит - а нету книжки и гнида выписывает штраф... в баре была камера наблюдения + куча геммороя по судам.. в итоге куча угроз внеплановых проверок и разошлись по нулям. Но не все имеют камеры)).. Это я для для "гениев диванного бизнеса", пример привел которые считают -
Додано: Суб 06 жов, 2018 16:45
Re: В Україні стартували масові перевірки бізнесу
Пока существуют предприниматели, которые работают в черную, покупатели будут брать товар/услуги именно у них, из-за более низкой цены и/или более высокого качества
Вот, даже торговец на рынке. Тот, кто просто встал и торгует, может ставить цену меньше, или продавать товар выше качеством за ту же цену, т.к. не платит налоги ни за себя, ни за товар. А у того, кто налоги платит, никто покупать вообще ничего не будет, и такой предприниматель будет вынужден уйти с рынка. Вот и получается, что или работают в черную, или уходят
Аналогично и с работниками. Как может найти работника предприниматель, который платит белую зарплату 10 000 грн, когда соседнее предприятие платит в конверте 15 000 грн?
Нужно мотивировать не предпринимателей, а работников. Работаешь неофициально, значит от государства ничего не получаешь ни ты, ни твои дети. Иди в частный садик, частную школу, частную больницу и т.д.
Для этого и движение по счетам физлиц проверяют. Как можно что-то продать в интернете за 100 гривен, если на соседнем сайте этот же товар за 80 гривен от человека, который налоги не платит и принимает оплату на карту физлица?
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