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МВФ розповів про
наслідки кризи 2008 року

МВФ розповів про наслідки кризи 2008 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 02:58

МВФ розповів про наслідки кризи 2008 року

Пропонуємо до обговорення:
Через десять років після фінансової кризи 2008 року більшість країн так і не зуміли досягти докризових обсягів виробництва.

Дивися повний текст МВФ розповів про наслідки кризи 2008 року.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 02:58

Что сделала тогда Тимошенко? Набрала горы дорогих кредитов, економику не реформировала, с коррупцией не боролась, в инфраструктуру не вкладывала, подписала с рашей кабальный контракт на газ. Что мы получили? 40% доходов идёт на обслуживание её кредитов.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 20:09

locustsucol


Ха!
І їй цього мало.
Тепер вона виношує ідею красивого "дерибану" держбюджету за допомогою "3% кредитів". Деякі політики обіцяють кредити під 3%. Але хто оплатить "ба
А найсумніше – є ж люди які слухають її з роззявленими ротами... :(
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
Bobua
 
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