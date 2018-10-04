Через десять років після фінансової кризи 2008 року більшість країн так і не зуміли досягти докризових обсягів виробництва.
Дивися повний текст МВФ розповів про наслідки кризи 2008 року.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 02:58
МВФ розповів про наслідки кризи 2008 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ розповів про наслідки кризи 2008 року.
Додано: Суб 06 жов, 2018 02:58
Что сделала тогда Тимошенко? Набрала горы дорогих кредитов, економику не реформировала, с коррупцией не боролась, в инфраструктуру не вкладывала, подписала с рашей кабальный контракт на газ. Что мы получили? 40% доходов идёт на обслуживание её кредитов.
Додано: Суб 06 жов, 2018 20:09
locustsucol
Ха!
І їй цього мало.
Тепер вона виношує ідею красивого "дерибану" держбюджету за допомогою "3% кредитів". Деякі політики обіцяють кредити під 3%. Але хто оплатить "ба
А найсумніше – є ж люди які слухають її з роззявленими ротами...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
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