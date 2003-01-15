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Деякі політики обіцяють кредити
під 3%. Але хто оплатить "ба

Деякі політики обіцяють кредити під 3%. Але хто оплатить "ба
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 10:38

Деякі політики обіцяють кредити під 3%. Але хто оплатить "ба

Деякі політики обіцяють кредити під 3%. Але хто оплатить "банкет"?

Чомусь, останнім часом, на ТБ активізувались якісь дивні рекламки – явно схожі на передвиборчі ролики.
Особливо помітна одна політична популістка – бо її ролики найдовші... А ще вона так переконливо-трагічно, зболено, й проникливо розповідає про біди народу й про свою з ними(?) боротьбу – в майбутньому, щойно виберуть. Аж очі пітніють.

Так, окрім всіх інших молочних рік і кисільних берегів – вона обіцяє насипати "хорошим, правильним, перспективним людям" кредитів під 3% (річних?)

Зроблю простенькі розрахунки...
Кредит, в гривнях, під 3% річних – то збільшення тіла кредиту до 134% за десять років =(1.03^10).
При 15% інфляції гривні (за рік) гривня за цей час знеціниться ВЧЕТВЕРО! =(1.15^10).
А сума, що її "боржник" поверне у бездонний ДержБюджет України матиме ВТРИЧІ меншу купівельну здатність. =(1.15/1.03)^10.
Цікаво..., а їм вистачить такого "відкату", чи ще й намагатимуться "збанкрутувати", щоби не віддавати і цей мізер?

Казково...
І увесь цей озвіріло-колгоспний комунізм(?) маємо фінансувати ми – платники податків. Звичайні працівники (які платять > 127% податків відносно власних чистих витрат) і пенсіонери (50% пенсії – йде в податки): viewtopic.php?p=4456724#p4456724 )


Тобто, якщо називати речі своїми іменами – то одна... як би назвати це ... одна "особа" годуватиме з ДержБюджету інших, меншин ... "особеняток". Але що найголовніше – нашими ж грошима, нашими податками годуватиме.
І вона вже настільки знахабніла, що говорить про це майже не ховаючись – майже прямим текстом...
І, при цьому всьому, їй пророкують вихід у другий тур...


Агов, панове виборці, що ж з вами не так???
Вона пообіцяла всіх вас постригти як худобу, а ви таки підете за неї голосувати?
Чи такими є наслідки іншої бюджетної "чорної діри" – "освіти" (і усіх її "якісних" характеристик?) В проекті бюджету-2019 на "освіту" заклали 242млрд. Сам бюджет =1293млрд. Отже, освіта = 18.7%; а це майже 24% зі 127% наших податків... Але, чи потрібна Україні "освіта", яка видає настільки "математично підготовлених виборців", що вони готові голосувати за "вону з 3% кредитами..."
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
Bobua
 
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