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Finance.ua: Кредитні
картки для водіїв

Finance.ua: Кредитні картки для водіїв
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 22:48

Шел

Я заставляют на Шел уже больше 5 лет. И их скидок и бонусов хватает. Постоянно предлагают карту от ОТП банка. Но я реально не понимаю, зачем мне еще одна кредитная карта.
Beazeni
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 21:07

а какие есть дебетки для водителей?
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:32

Re: Finance.ua: Кредитні картки для водіїв

Вот сижу думаю... А какой смысл в этих картах? Получить кеш бэк? Если не ошибаюсь, то по факту нет там обещанных 10%, так как стоит самое главное в этой рекламе "ДО".
Даже если взять 10% это 3 грн. Реально оно того стоит?
А с полным списком тарифов этих карт кто-то ознакомился?
Нужно ж ведь эти карты еще и пополнить, а если рассчитываться в кредит, то все ли условия прежние?
Изучать-изучать-изучать...
В нашей стране ни один банк не будет создавать продукт, который ему не выгоден.

P.S. найдите группу по покупке талонов на топливо и экономьте 3-4 грн. В случае роста цен на бензин это куда выгоднее, чем просто карта со скидкой.
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ТупУм
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:36

Re: Finance.ua: Кредитні картки для водіїв

  ТупУм написав:ни один банк не будет создавать продукт, который ему не выгоден.


Золоті слова, як б їх поширив на увесь світ :)

щодо економії, тут вона
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greenozon
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