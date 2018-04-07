Finance.ua: Кредитні картки для водіїв

Додано: Сер 30 жов, 2019 16:32

Вот сижу думаю... А какой смысл в этих картах? Получить кеш бэк? Если не ошибаюсь, то по факту нет там обещанных 10%, так как стоит самое главное в этой рекламе "ДО".

Даже если взять 10% это 3 грн. Реально оно того стоит?

А с полным списком тарифов этих карт кто-то ознакомился?

Нужно ж ведь эти карты еще и пополнить, а если рассчитываться в кредит, то все ли условия прежние?

Изучать-изучать-изучать...

В нашей стране ни один банк не будет создавать продукт, который ему не выгоден.



P.S. найдите группу по покупке талонов на топливо и экономьте 3-4 грн. В случае роста цен на бензин это куда выгоднее, чем просто карта со скидкой.

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