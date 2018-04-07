|
|
|
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Пон 05 сер, 2019 22:48
Шел
Я заставляют на Шел уже больше 5 лет. И их скидок и бонусов хватает. Постоянно предлагают карту от ОТП банка. Но я реально не понимаю, зачем мне еще одна кредитная карта.
Додано: Сер 30 жов, 2019 16:32
Re: Finance.ua: Кредитні картки для водіїв
Вот сижу думаю... А какой смысл в этих картах? Получить кеш бэк? Если не ошибаюсь, то по факту нет там обещанных 10%, так как стоит самое главное в этой рекламе "ДО".
Даже если взять 10% это 3 грн. Реально оно того стоит?
А с полным списком тарифов этих карт кто-то ознакомился?
Нужно ж ведь эти карты еще и пополнить, а если рассчитываться в кредит, то все ли условия прежние?
Изучать-изучать-изучать...
В нашей стране ни один банк не будет создавать продукт, который ему не выгоден.
P.S. найдите группу по покупке талонов на топливо и экономьте 3-4 грн. В случае роста цен на бензин это куда выгоднее, чем просто карта со скидкой.
https://mycredit.in.ua
Додано: Сер 30 жов, 2019 16:36
Re: Finance.ua: Кредитні картки для водіїв
Золоті слова, як б їх поширив на увесь світ
щодо економії, тут вона
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|