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"Єврономери" протестують
проти високих цін на паливо

"Єврономери" протестують проти високих цін на паливо
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:05

Re:

  komp написав:Т.е. жлобы, не платящие налоги, хотят раздеть бюджет еще и на бензине?
Это племя явно дефективное!
Дефектный тот, кто писал статью, т.к. это была акция не "х******", а всех водителей, включая тех, кто заплатил все налоги, при покупке машины.
У нас давно поняли, что можно вечно поднимать акцизы на сигареты, алкоголь, лекарства, бензин и т.п., чтобы пополнить вечно пустующую казну и свой карман, заодно.
В цене бензина заложен налог на дороги - где дороги? По большей степени, у нас есть направления, а не дороги. Нефть дешевеет - бензин дорожает, нефть дорожает - бензин взлетает.
Только не забывайте, что цены на всё имеет составляющую и стоимости топлива и не удивляйтесь, зайдя в магазин, что всё снова подорожало и кто-то наверху получил от этого хороший бонус.
PSL
 
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  #<1 ... 4567
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