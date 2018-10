Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Чет 11 жов, 2018 12:10 Итоги: Мировой фондовый рынок 11.10.18 США



Фондовые индексы США показали резкое снижение в среду - индекс Dow Jones Industrial Average упал более чем на 800 пунктов, а индекс S&P500 показал худший день с февраля - так как технологический сектор оказался в свободном падении.



Инвесторы, опасаясь роста доходности облигаций, сбрасывали акции во всех секторах.



Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 831,83 пункта, или 3,2%, до 25 598,74, зафиксировав худший однодневный спад с февраля.



Индекс S&P500 потерял 94,66 пункта, или 3,3%, до 2785,68, упав пятый день подряд — это самая длинная проигрышная серия с ноября 2016 года.

Потери индекса большой капитализации были вызваны обвалом технологического сектора, который упал на 4,8% - это самое сильное процентное падение с августа 2011 года.



Индекс Nasdaq Composite на 315,97 пункта, или на 4,1%, до 7 422,05 пункта, что является самым большим спадом в 2018 году.



«Настроения неоднозначны, вызваны ростом процентных ставок и общей повышенной степенью сложности инвестиций», - сказал Терри Сандвен, главный стратег-аналитик из U.S. Bank Wealth Management. - «Влияет доходность облигаций, торговая политика остается незавершенной, а среднесрочные выборы будут менее через один месяц. По мере роста процентных ставок облигации становятся более жизнеспособной альтернативой акциям».



«В краткосрочной перспективе фондовые рынки США становятся перепроданными. Индекс S&P тестирует первую поддержку на своей 50-дневной скользящей средней, Nasdaq находится на 100-дневной скользящей средней, а Russell 2000 - на 200- дневной скользящей средней на уровне 1600 пунктов. Ожидается, что в ближайшие несколько дней ралли перепроданности будет развиваться», - сказал Роберт Слеймер, технический стратег-аналитик Fundstrat Global Advisors.



Промышленный индекс Dow Jones упал на 3,15%, до 25 598,74 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 3,29%, до 2 785,68 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ обвалился на 4,08%, до 7422,05 пункта.



Европа



Фондовый рынок Европы на торгах среды упал под давлением серии крупных аукционов американского госдолга, в ходе которых Минфин США намерен продать бумаги на $230 млрд.

Сводный панъевропейский индекс EuroStoxx 50 теряет 1% и пребывает в шаге от нового минимума с февраля 2017 года.



Европейский фондовый рынок резко снизился 10-го, при том, что итальянский FTSE MIB снизился на более чем 2%, так как разница в доходности между итальянскими и германскими государственными облигациями выросла, что оказало сильное давление на акции итальянских банков.



Доходность 10-летних казначейских облигаций США во вторник кратковременно преодолела уровень 3,25% (максимум за 7 лет), после того, как рынок США не работал в понедельник. Однако далее доходности снизились.



Итальянские облигации колебались в течение сессии, доходности продолжили расти в начале дня перед тем как снизиться к концу дня.



Акции нефтедобывающих компаний упали на фоне снижения цен на нефть после роста во вторник.



ВВП Британии в июне-августе вырос на 0,7% относительно апреля-мая, и на 2,8% за год. Месячный рост в августе был 0,0% относительно июля. Экономика Великобритании начала год слабо, но затем стала расти. Сектор строительство жилья показала сильную динамику летом. Банк Англии заявил, что после двух повышений ставок с ноября 2017 года в ближайшие годы повысит ставки ограниченное число раз. В августе дефицит торгового баланса увеличился на £11,2 млрд. с £10,4 млрд. в июле. Производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 0,2% в августе, производство в горнодобывающей и нефтегазовой промышленности росло.



Сводный панъевропейский индекс EuroStoxx 50 теряет 1%, пребывая в шаге от нового минимума с февраля 2017 года.



Британский FTSE 100 просел по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1,27% и составил 7 145,74 пункта.



Немецкий DAX потерял 2,21% до 11 712,50 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 2,11% — на отметке 5 306,22 пункта.









Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в среду упали. Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 1,07% - до 2417,69 пункта, РТС упал на 1,39%, до 1143,35 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 20.00 Киева поднялся на 0,53%, до 66,6 RUB/USD, курс евро - на 0,92%, до 76,85 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,74% - до $83,52 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 0,69%, Московской биржи — на 0,52%, «АЛРОСы» — на 0,29%, «Газпрома» — на 3,35%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,18%.



Российский фондовый рынок закрывает торги среды снижением. Торги четверга (для индекса Мосбиржи) могут пройти в пределах 2 410—2 440 пунктов, если внешний фон останется негативным. Индекс РТС также будет двигаться вниз, мы ждем индикатор в районе 1120 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 10 октября повысился на 0,39 пункта или на 0,07% до уровня 549,06 пунктов.



Объем торгов за день составил 412,256 млн. грн., акциями наторговали 0,89 млн. грн.



Как сообщалось, во вторник 09 октября ПФТС-индекс понизился на 1,37 пункта или на 0,25% до уровня 548,67 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 234,00 пунктов или на 74,27% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 10 октября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не демонстрируют единой динамики, инвесторы проявляют осторожность после новостей от МВФ.



По состоянию на 07.45 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,18% - до 2716,12 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,19%, до 1382,5 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,43%, до 26286,29 пункта, корейский KOSPI - опускался на 1%, до 2231,34 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,24%, до 6055,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,05%, до 23480,13 пункта.



Во вторник Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста ВВП Китая в 2019 году на 0,2 процентного пункта, до 6,2%, при этом прогноз на 2018 год остался прежним - рост на уровне 6,6%.

Показатель по росту ВВП США на 2019 год был снижен до 2,5% с 2,7%, а на 2018 год - сохранен на уровне 2,9%.



Организация отметила, что решение связано с торговым противостоянием Соединенных Штатов с Китаем.



«Это ухудшило склонность инвесторов к риску на фоне ухудшения отношений Китая и США», - таково мнение аналитика Mizuho Bank Жу Хуани по поводу отчета МВФ.



В конце сентября вступили в силу очередные пошлины США, в этот раз в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в $200 миллиардов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом $60 миллиардов. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет $500 миллиардов в пользу Китая.



Во-вторых, азиатские фондовые индексы выросли в среду, гонконгский рынок завершил торги в «плюсе» впервые с начала октября.



Японский индекс Nikkei 225 к закрытию рынка прибавил 0,2%, более широкий Topix - также 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,1%, китайский Shanghai Composite - 0,2%.



Южнокорейский KOSPI, не работавший накануне из-за праздника, потерял по итогам торгов 1,1%.



Поддержку фондовым рынкам в среду оказала стабилизация доходностей казначейских облигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries обновила семилетний максимум в ходе торгов во вторник, однако к закрытию рынка опустилась на 2,3 базисного пункта - до 3,206% годовых. В среду доходность этих бумаг изменяется незначительно около уровня в 3,21%.



На этом фоне подорожали акции японских банков: стоимость бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group увеличилась на 0,5%, Sumitomo Mitsui Financial Group - также на 0,5%.



Акции China Construction Bank, демонстрировавшие подъем в течение основной части сессии, завершили торги снижением на 0,3%.



Трейдеры чувствуют некую нестабильность после скачка доходностей US Treasuries за последнее время.



Наблюдался спад на рынке акций в феврале на фоне роста процентных ставок. Сейчас не та ситуация, однако в данный момент действительно сложно входить в рынок, и лучшей стратегией является покупка бумаг после откатов рынка.



Бумаги японских автопроизводителей подешевели в среду, что ограничило подъем фондовых индексов.



Стоимость акций Toyota опустилась на 0,4%, Honda - на 0,5%.

Капитализация SoftBank рухнула на 5,4% на информации о том, что телекоммуникационная компания ведет переговоры о приобретении контрольной доли в нью-йоркском коворкинговом стартапе WeWork Cos. По данным газеты The Wall Street Journal, ссылающейся на осведомленные источники, инвестиции могут составить от $15 млрд. до $20 млрд., при этом они, вероятно, будут профинансированы за счет резервов Vision Fund.



Котировки акций японских химкомпаний снизились на фоне слабых прогнозов американского производителя красок PPG Industries Inc. PPG заявила накануне, что ее прибыль в III квартале, вероятно, будет ниже ожиданий рынка в связи с ростом расходов и ослаблением спроса на ее продукцию.



Бумаги Asahi Kasei подешевели на 5,5%, Mitsubishi Chemical - на 2,9%.



Цена акций китайского интернет-гиганта Tencent упала по итогам торгов в Гонконге на 2,5%. Tencent Holdings Ltd. выпал из списка 10 крупнейших компаний мира, потеряв порядка $220 млрд рыночной стоимости в этом году.

Стоимость бумаг китайского автопроизводителя Geely подскочила на 2,7% на сообщениях о том, что компания ведет переговоры с Daimler о создании СП, которое будет предлагать услуги каршеринга и райдшеринга в Китае.

Акции гонконгского девелопера HKR International выросли в цене на 3,9%. Глава гонконгского правительства Кэрри Лэм объявила в среду, что Гонконг создаст искусственные острова для строительства в дальнейшем домов на их территории, чтобы решить проблему острой нехватки жилья.



Индекс ПФТС по итогам торгов в среду повысился на 0,07% - до 549,06 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 412,256 млн. грн., в том числе акциями - 0,89 млн. грн.



В «индексной корзине» изменились в стоимости бумаги Центрэнерго (+0,12%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,3%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» в среду второй день подряд остался неизменным на уровне 1678,08 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine по итогам дня снизился на 0,54% - до 442,41 пункта при объеме торгов 5,222 млн. злотых (38,9 млн. грн.).



Среди индексных бумаг подешевели акции «Агротона» (-2,78%), агрохолдинга ИМК (-2%) и «Кернела» (-0,58%).

Положительная динамика отсутствовала.



К полудню четверга, 11 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг обрушились на 2,5-5,5%, негативно влияет на азиатские торги динамика американских индексов.



По состоянию на 07.25 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 4,34% - до 2607,44 пункта, при этом ранее в ходе торгов показатель опускался до минимума с 2014 года.



Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite падал на 5,52%, до 1306,69 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 3,76%, до 25207,03 пункта, корейский KOSPI - на 3,6%, до 2148,38 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 2,4%, до 5904,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 4,25%, до 22508,31 пункта.



По итогам торгов среды американские рынки упали на 3-4% на фоне роста доходности 10-летних американских гособлигаций, которая остается на максимумах 2011 года.

Динамика доходности гособлигаций и фондового рынка, как правило, обратно пропорциональны, так как высокодоходные госбонды могут гарантировать инвесторам более стабильную прибыль по сравнению с акциями. В ночь на четверг Белый дом на фоне падения биржи заявил, что экономика США остается крепкой.



Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что американский центробанк - Федеральная резервная система – «спятила» с повышением учетной ставки.



«Думаю, что ФРС ошибается. Они слишком жесткие. Я думаю, ФРС спятила», - сказал Трамп журналистам президентского пула, отвечая на вопрос о падении биржи. При этом президент заявил, что коррекция на рынке его не сильно беспокоит, поскольку ее прогнозировали.

«Стоимость американских рынков, особенно технологического сектора, все еще остается достаточно высокой, поэтому сейчас может быть период фиксации прибыли», - таково мнение инвестиционного стратега UOB Френсиса Тэна.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



