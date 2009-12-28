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Непорядочный застройщик Аркада Будреволюция
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 жов, 2018 14:53
Каким образом у банка и застройщика Аркада хватает совести продавать новые стройки, если они не достроили сданные дома? Они сдают дома, в которых нельзя жить. ЖК Патриотика - в домах нет ни света, ним воды.
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vikkkkkkkkk
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