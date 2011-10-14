|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:45
Shaman написав:
ну що, почалося сезонне здорожчання під Новий Рік?
42,2 вже подолали
хоча якогось сплеску валютних інтервенцій ще немає...
сьогодні вже було 42,3 але злякалися, в 15:30 відкотили до 42,25
Shaman
Повідомлень: 10578
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1679 раз.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:59
Як тільки податки заплачу - так одразу і курс валюти росте. Ніколи ще не ріс до того, як податки заплатив. І так щоквартала
Дюрі-бачі
Повідомлень: 5706
З нами з: 29.07.22
- Подякував: 904 раз.
- Подякували: 641 раз.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 20:53
Дюрі-бачі написав:
Як тільки податки заплачу - так одразу і курс валюти росте. Ніколи ще не ріс до того, як податки заплатив. І так щоквартала
Так це ви винні?
Investor_K
Повідомлень: 11044
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 21:01
Дюрі-бачі написав:
Як тільки податки заплачу - так одразу і курс валюти росте. Ніколи ще не ріс до того, як податки заплатив. І так щоквартала
а вы не платите налоги, и курс будет на месте стоять)
Прохожий
Повідомлень: 14211
З нами з: 05.06.13
- Подякував: 933 раз.
- Подякували: 1455 раз.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 23:45
Shaman написав: Shaman написав:
ну що, почалося сезонне здорожчання під Новий Рік?
42,2 вже подолали
хоча якогось сплеску валютних інтервенцій ще немає...
сьогодні вже було 42,3 але злякалися, в 15:30 відкотили до 42,25
Зливав сьогодні по 42,45 і 42,5 небагато))
asti
Повідомлень: 4569
З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 762 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 12:05
інтервенції за останні тижні склали
10-14.11 - 701 млн дол
17-21.11 - 648 млн дол
доволі великі цифри, але на рівні, який ми бачили неодноразово. а курс вже підстрибує - щось назріває...
Shaman
Повідомлень: 10578
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1679 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 12:32
щось відволікся й не слідкував що в нас з грошима
а є певні рухи, особливо в готівці. готівка довгий час перебувала на рівні 800
ярдів грн, а з квітня почала зростати в жовтні таки досягла рівня 900
ярдів. тобто зростання на рівні 12% за півроку.
й в листопаді ще 10 ярдів грн в готівку вже перейшло
безготівка завдяки інтервенціям перебуває на більш стабільному рівні, хоча й коливається в 2025 році в діапазоні 700-800
ярдів грн, жовтень - 774
ярди, хоча зараз трохи припала. але в третьому кварталі була на рівні ближче до 700
ярдів грн
збільшення безготівки в жовтні майже на 40
ярдів грн - це надходження з бюджету 161
ярд грн, а інтервенції лише на 118
ярдів грн
Shaman
Повідомлень: 10578
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1679 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 17:02
Shaman написав:
щось відволікся й не слідкував що в нас з грошима
а є певні рухи, особливо в готівці. готівка довгий час перебувала на рівні 800
ярдів грн, а з квітня почала зростати в жовтні таки досягла рівня 900
ярдів. тобто зростання на рівні 12% за півроку.
й в листопаді ще 10 ярдів грн в готівку вже перейшло
безготівка завдяки інтервенціям перебуває на більш стабільному рівні, хоча й коливається в 2025 році в діапазоні 700-800
ярдів грн, жовтень - 774
ярди, хоча зараз трохи припала. але в третьому кварталі була на рівні ближче до 700
ярдів грн
збільшення безготівки в жовтні майже на 40
ярдів грн - це надходження з бюджету 161
ярд грн, а інтервенції лише на 118
ярдів грн
Тоді все логічно
Investor_K
Повідомлень: 11044
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
