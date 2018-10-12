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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:45 Итоги: Валюта 12.10.18



По состоянию на 8.35 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на $3,6 или 0,29%, до $1224 за унцию. В четверг драгметалл подорожал с $1190 до $1225.



Стоимость декабрьского фьючерса на серебро росла на 0,2% - до $14,635 за унцию.



Резкий рост цены золота вызван распродажей на мировых фондовых биржах. Так, в четверг основные азиатские, европейские и американские индексы заметно снизились. Самую значительную динамику показали биржи Азии, которые упали на 3-6,5%. Рост волатильности на фондовых рынках способствует уходу инвесторов от риска, что повышает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.



Многие обращаются к золоту как к безопасному активу. Теперь золото пробило сильный уровень сопротивления в $1,21 тысячи.



Курс доллара к иене и евро колеблется в пятницу утром после снижения в четверг на слабой статистике по инфляции и рынку труда в США.



По состоянию на 08.00 Киева курс евро к доллару рос до $1,1605 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1593 за евро.



Курс доллара к иене увеличивался до ¥112,34 за доллар со ¥112,17. В четверг вечером доллар к обеим валютам дешевел.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается в пятницу на 0,02%, до 95 пунктов.



Негативно влияет на американский доллар слабая статистика по стране.



Как сообщило в четверг минтруда США, годовая инфляция в стране в сентябре замедлилась до 2,3% с 2,7% в августе, а в месячном выражении - до 0,1% с 0,2%. Аналитики прогнозировали, что в годовом выражении инфляция замедлилась до 2,4%, а в месячном осталась на уровне 0,2%. Замедление роста потребительских цен дает инвесторам надежду на более умеренные темпы повышения процентной ставки регулятора.



Тогда же стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, по 6 октября увеличилось на 7 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 214 тысяч, тогда как ожидалось снижение на одну тысячу, до 206 тысяч.



Инвесторы теперь ожидают статистику по еврозоне и США. Позднее станет известен окончательный показатель по инфляции в Германии в сентябре, а также данные по промпроизводству в еврозоне за август. Вечером в пятницу ожидается публикация предварительной оценки индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США.



Индекс доллара упал в четверг до минимальных уровней за две недели. Отмечаются более низкие значения индексов потребительских цен в США и снижение доходности облигаций. Эти данные могут поставить под сомнение три повышения основной ставки в следующем году. Доходность 10-летних облигаций в США упала на 0.090 пункта до уровня 3,130%, минимального за неделю. Наблюдается коррекция доходности после достижения во вторник максимума за семь лет.



Несмотря на более слабые данные в США, американские фондовые индексы продолжают снижение после состоявшегося накануне самого значительного падения за восемь месяцев.



Цена золота выросла на $35. Фьючерс на легкую нефть в США упал на 3,2% до уровня $70,80 за баррель.



Курс пары евро-доллар вырос до самого высокого уровня с начала месяца. Согласно данным протокола заседания ЕЦБ, планы завершить покупки облигаций в этом году остаются в силе.



Фунт вырос против ослабившегося доллара США в четверг на фоне надежд на соглашение по Brexit, но опасения инвесторов отношении вопроса ирландской границы сохраняют рост сдержанным.

Ожидания, что соглашение между ЕС и Британией может быть согласовано перед саммитом ЕС 18 октября, укрепились.



Фунт рост три дня подряд, его поддержал комментарий в среду от переговорщика от ЕС по Brexit Барнье, предполагавшего, что соглашение на следующей неделе неизбежно.



Пара фунт-доллар в четверг выросла с $1,3187 до $1,3225. В течение дня пара достигала $1,3246. Против евро фунт снизился с £0,8728 до £0,8755, в начале пятницы снижение продолжилось и пара выросла до £0,8766 на 02.00 Киева в пятницу.



Хотя инвесторы верят, что 80% работы по соглашению по Brexit может быть позади, есть последние 20%, которые наиболее трудные.

Многие трейдеры имеют короткую позицию по фунту против доллара около $1,31, так как верят, что имеется больше политической неопределенности.



Барнье говорит, что Британия должна принять возможные проверки товаров перемещающихся между основной территорией и Северной Ирландией.



Но североирландская юнионистская партия, на которую опирается премьер-министр Тереза Мэй, угрожает бросить вызов ее лидерству, если ее позиция по ирландской границе не будет учтена.



Рост оптимизма в отношении потенциального прорыва на переговорах по Brexit на саммите на следующей неделе продолжает стимулировать рост фунта.



Аналитики отмечают, что если выхода из ЕС без соглашения удастся избежать, фунт может укрепиться на 5-10 пунктов в предстоящие месяцы.

Премьер-министр Мэй проинформирует ее кабинет о прогрессе по переговорам по Brexit во вторник, перед тем, как она отправится в Брюссель на саммит ЕС.



Курс шведской кроны усилился против евро и доллара. Стоит отметить данные, которые свидетельствуют о более значительном росте инфляции и цен на недвижимость в Швеции. Ожидается, что в декабре Риксбанк повысит основную процентную ставку.



Министр экономики Германии заявил, что контролируемый выход Великобритании из ЕС возможен, несмотря на то, что остается совсем мало времени для достижения договоренностей. В среду он встречался с министром международной торговли Великобритании.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 12 октября понизился на 79,76 коп. и составил 65,9751 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 7,85 коп., на торгах четверга укрепился на 1,84 коп., оказавшись на уровне 27,9845 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 11-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв «скромные» 1,04 коп., составил 27,9889 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 11 октября с уровней предыдущего закрытия 28,01/28,03 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.02 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке ограничилась симметричным расширением спреда до 28,00/28,04 UAH/USD, индицируя процесс выбора рынком дальнейшего тренда. Вскоре безналичная пара доллар-гривня понизилась к 28,00/28,03 UAH/USD, продемонстрировав свои «симпатии» к «медведям» и дав старт коррекции «американца», по состоянию на 11.00 оказавшемуся ниже цифры 28,00 UAH/USD на уровне 27,98/27,99 UAH/USD, которую СКВ не покидала до 11.40 Киева.



В этот час доллар сделал еще полшага вниз(27,975/27,985 UAH/USD), замерев на этой отметке до 15.10 Киева в сопровождении равновесия покупок и продаж, в которые анонимно принимал участие и регулятор, пополняя свои резервы.



К 15.10 на опустевшем межбанке агрессивность покупателей упала, дав старт предфинишной порционной коррекции долларовых цен, оказавшихся, в конечном счете, в районе отметки 27,96/27,98 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке 11 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9845 UAH/USD UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,29% с 28,0672 UAH/USD до 27,9845 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 11 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 12.21 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 11 октября, немного замедлив «медвежий» тренд потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке сохранилось изрядное количество валюты, к которому добавился выросший к четвергу приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.



Во-вторых, нисходящий тренд безналичного доллара заставлял экспортеров возможно скорее расставаться с «обязательной» частью выручки. Тем самым катализировав коррекцию



В-третьих, после 11.40 Киева стало очевидно, что регулятор «не препятствует» снижению курса СКВ ниже концептуальнозначимой отметки 28,00 UAH/USD, что заметно катализировало продажи доллара.



В-четвертых, откат безналичного «американца» был поддержан в более сдержанной форме наличным рынком.



В-пятых, коррекции долларовых цен на межбанке благоприятствовало отличие ситуации в которой оказались продавцы и покупатели СКВ. Первым было «необходимо» продать обязательную часть внешнеторговой выручки, а вторые «могли приобрести СКВ», конкурируя при этом с регулятором.



На сей раз у покупателей была гривня для приобретения СКВ, хотя они не очень торопились с покупками. О расширении гривневого ресурса дал понять заметно выросший (с уровня 38 163,1 млн. грн. к отметке 51 893,4 млн. грн.)объем остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Полагаю, это случилось после сворачивания НБУ процесса изымания с рынка гривневой ликвидности, а также по завершению отчетности обязательного резервирования коммбанками.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 11 октября повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке сохранился приличный объем доллара, для покупки которого была расширена гривневая ликвидность.



Во-вторых, замедление темпов коррекции доллара (с 7,85 коп. в среду до нынешних 1,84 коп.) свидетельствовало об очевидном «крене» рынка «американца» в сторону стабильности. Об этом же дал понять большой процент времени, в течение которого СКВ не покидала отметку 27,975/27,985 UAH/USD.



В-третьих, в торгах 11 октября активно участвовал регулятор, неоднократно выкупая «лишнюю» СКВ и пополнив резервы на $30,0 млн.



В отличие от предыдущей сессии, рынок наличных в течение четверга не стал делать послеобеденный подскок долларовых цен. Котировки наличного доллара, убедившись в «реальности» коррекции «зеленого» безнала, 11-го теряли в цене с открытия и до самого финиша сессии.



«Медвежье» настроение в наличной паре доллар-гривня 11 октября формировали транслируемые клиентами сводки с торгов валютного межбанка, сопровождаемые более активными оферами доллара, а также спорадически возникавший дефицит гривневого ресурса. Особенно заметными было обострения нехватки гривни в первой половине дня в Киеве и в Днепре.



После обеда ситуация на этом участке стала менее напряженной. Возможно, из-за заметного снижения курсов позиции «спрос» на рынке Днепра и появления толики свежей гривни в столице.



Рынки Киева, Харькова, Днепра, Запорожья, Одессы и Крыжополя завершили сессию четверга в равновесии спроса и предложения. Однако, как и накануне, это итоговое равновесие не принесло бонусов на участке ликвидности – обороты повсеместно повторили показатели предыдущей сессии.

Отсутствие прогресса мы связываем с сохраняющейся на низком уровне гривневой ликвидностью или, попросту говоря, отсутствием денежных излишков для игры на наличном валютном рынке.

Кроме того, ситуация на валютном межбанке в последние дни изобилует сюрпризами по части тренда, оказывавшегося довольно часто на первый взгляд неожиданным. Это тревожит потенциальных игроков наличного рынка, старающихся сегодня воздерживаться от объемных операций с наличной валютой.



Итак, наличный доллар, следуя в кильватере «зеленого» безнала, нынче потерял в цене. При этом курсовой зазор между наличным и безналичным долларами постепенно сужается, исключая перетоки валюты с одной ветки валютного рынка на другую.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 2,0-5,0 коп., офера потеряли 3,0-7,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» упали на 3,0-8,0 коп. (лидировал в откате Харьков), офера стали ниже на 3,0-8,0 коп. (наиболее заметно предложение упало на рынке Харькова).



Более заметные курсовые потери наличного «неформального» доллара по сравнению с коррекцией его безналичного «родственника» дают основание в контексте предсказательских способностей «налички», ожидать на ближайших торгах межбанка ожидать пролонгации и углубления нисходящего тренда «зеленого» безнала. Однако мы, помня о «вмешательстве» в ход межбанковской сессии регулятора, своими интервенциями нацвалюты немного погасившего энтузиазм тамошних «зеленых медведей», не очень склонны рассчитывать на достаточную объективность этого «прогноза».

Тем более, что с участием НБУ или без оного на рынке безналичного доллара наметилось очевидное замедление темпов коррекции СКВ. Которое 12 октября имеет шанс перерасти в полноценный «боковик» и стабильность. К подобному варианту сценария для пятничной сессии межбанка в секторе доллара располагают выросшая гривневая ликвидности, о чем дало понять состояние коррсчетов в Нацбанке, а также преддверие длинных выходных, которые даже при недавнем «баксопаде» «в степях Украины «и на мировом рынке forex, гораздо комфортнее проводить, пребывая в «старом надежном» долларе.



Кстати, три сессии (09-11 октября) коррекции «зеленого» безнала, в течение которых «американец» пробил вниз концептуальнозначимую отметку 28,00 UAH/USD, сформировали цену, СКВ, вполне привлекательную для возобновления ее покупок.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 11 октября в первом приближении отражает общую картину четверга на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.



Торги 11 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,97/28,05 UAH/USD, евро – 32,30/32,55 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,420 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях равновесия спроса и предложения, большей частью, виртуального, без реальных сделок. Стартовавшая на межбанке коррекция долларовых цен предопределила нисходящий тренд и на рынке наличных Днепра. Здешние дилеры старались не «перегнуть палку» чрезмерным дисконтированием и не потерять на этом обороты.



До полудня валютчики Днепра также сохраняли сбалансированность покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, реагируя на настроения межбанка, клиентские предложения и в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 28,00/28,07 UAH/USD, евро – 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,420 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.

С невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра пролонгировали снижение действующих цен в паре доллар-гривня, реагируя на ставший более активным принос.



Обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.



В течение 11 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара понизилась на 5,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре потеряли 8,0 коп., офера стали ниже на 5,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 27,97/28,05 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 11-го низколиквидной равновесной торговлей. Солидные клиенты осторожничали, не решаясь на серьезные объемные операции, не убедившись в надежности сохранившегося на межбанке «медвежьего» тренда «зеленого» безнала.



Ближе к полудню, отвечая на более активные клиентские предложения валюты, ставшие следствием коррекции безналичной СКВ, а также трудности с гривневым ресурсом, оптовики Днепра инициировали коррекцию цен «американца».



К полудню в оптовом сегменте Днепра действовали более низкие, чем на старте торгов, цены: 28,00/28,07 UAH/USD, евро – 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь балансом спроса и предложения.



После обеда из-за выросшей активности клиентских оферов дилеры опта Днепра продолжали снижать курсы в паре доллар-гривня, стараясь при этом сохранить сбалансированность спроса и предложения.



Равновесие покупок и продаж к исходу сессии 11-го оптовикам Днепра удалось сберечь, что, в свою очередь, сохранило итоговую ликвидность на приличном уровне, поставив «твердую четверку», как и накануне.



На протяжении 11 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 5,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



По сравнению с закрытием 10 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 8,0 коп., офера стали ниже на 5,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 11 октября уровнями 32,30/32,55 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятикопеечную потерю бидов и стабильность позиции «предложение».



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера стали выше на 5,0 коп.



Со слов дилеры-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение четверга пришлось очень аккуратно и неторопливо отслеживать «медвежью» динамику безналичной пары доллар-гривня на межбанке , стараясь при этом опережать рынок «правильными» ценовыми ревизиями и не нарушить текущего равновесия спроса и предложения.



Понятно, что в подобных условиях наличной паре евро-гривня уделялось меньше внимания.

Кроме того, текущая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры, не очень поверили в текущее укрепление евро «в миру», избегая объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1562 к $1,1558, потеряв в течение этого промежутка времени 4 пункта.



Полагаю, наши дилеры в большей степени учли внутридневную коррекцию наличной пары доллар-гривня, понизив в течение четверга на 5,0 коп. биды наличного евро.

При этом была проигнорирована двойная вершина пары евро-доллар на мировом рынке forex около 15.49 Киева, вознесшая евро в непосредственную близость к уровню $1,1600. Очевидно наши валютчики знали, что почти всегда двойная вершина локального максимума является надежным предвестником заметной коррекции. Что и было реализовано «в миру» после 16.00 Киева.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 11 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1522, пара евро-доллар уже около 05.00 Киева поднялась в район отметки $1,1560, где пребывала до начала европейских торгов.



Европейская сессия форекса по своему обыкновению стартовала с провала, уронившего евро к $1,1545, где пара евродоллар пребывала до 12.30 Киева, инициировав с этого часа ралли, вернувшее пару около 13.30 на уровень $1,1570.

Ну а в 15.30 наступил апогей этого ралли: пара начала динамично взбираться на вышеупомянутую двойную вершину, касающуюся своими пиками отметки $1,1600. Триумф был недолгим, и уже к 16.35 пара вернулась к 1,1560, относительно которой начала совершать разнополярные колебания в диапазоне 1,1550-1,1575, не покидая его до 19.10 Киева. С этого часа началось неспешное повышение пары евро-доллар, сумевшее поднять ее к цифре $1,1583 по состоянию на 21.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



На европейской сессии форекса курс пары евро-доллар пытается продвинуться поближе к $1,16.



Кросс-курсы евро с другими системными валютами помогли паре евро-доллар подняться с $1,1535 до $1,1582.



Лидерами роста на торгах в Европе стали «австралиец» и «новозеландец».



Рынок forex продолжает лихорадить от новостей по Brexit и бюджету Италии.



Глава МИД Ирландии С. Ковени заявил, что договоренности по Brexit пока не достигнуты и объявлять о заключении сделки еще слишком рано.



Представитель по переговорам от ЕС М.Барнье говорит, что соглашение может быть заключено к 17 октября.



17-18 октября состоится встреча лидеров ЕС. На ней будут обсуждать Brexit и итальянский бюджет.



Евро может укрепиться, если проект будет отклонен. В этом случае правительству Италии придется найти компромисс по расходам на 2019 год.



В этом, полагаю, главные источники резких ценовых колебаний в парах евро-доллар или фунт-доллар. И сохранение «размашистых» разнополярных движений курсов только что упомянутых валютных парк – прямое следствие новостей по Brexit, итальянскому бюджету, либо динамикой доходности 10-ти летних облигаций США.



В паре евро-доллар по состоянию на 17.00 Киева сопротивление находится между уровней $1,1593 – 1,1600. На уровне $1,1594 евро продавали 03 октября. Думается, что он выступит сопротивлением для «евробыков» в этот раз.



Тем временем вышедшие в четверг данные по росту американской инфляции оказались откровенно слабыми. Все компоненты нынешнего релиза оказались в «красной зоне», демонстрируя системный спад.



CPI медленно сползает вниз после достижения своего пика в июле (2,9% г/г), оказавшись в сентябре на отметке 2,3%.



Накануне выхода статистики эксперты прогнозировали замедление инфляционных индикаторов, однако реальные цифры оказались даже хуже пессимистичных прогнозов.



Стержневой индекс инфляции (Core CPI) также не оправдал ожиданий и в годовом выражении вышел на уровне 2,2% – второй месяц подряд. Опубликованные цифры заставляют долларовых «быков» призадуматься.



Одно дело, когда речь идет об одноразовом снижении того или иного ключевого показателя, другое дело, когда есть признаки определенной тенденции.



Инфляция в США демонстрирует замедление второй месяц подряд, поэтому регулятор уже не сможет просто проигнорировать этот факт, как Федрезерв сделал это на своем последнем заседании в сентябре.

Более того, события последних дней могут иметь более широкие последствия, которые отразятся на темпах дальнейшего ужесточения монетарной политики.



Дело в том, что на рынке все чаще вспоминают о том, что рост процентной ставки имеет и обратную сторону – во-первых, растет доходность трежерис, оказывая давление на фондовый рынок, а во-вторых – замедляет инфляцию.



По удивительному стечению обстоятельств трейдеры в течение одних суток смогли почувствовать проявление данных «побочных эффектов» на своей, извините, «шкуре»: фондовые рынки в среду повсеместно упали до многомесячных минимумов (пытаясь в четверг восстановить позиции), а рост инфляции затормозился сильнее ожидаемого.



В качестве иллюстрационного фона к этой картине выступает Дональд Трамп, который обрушился с критикой на ФРС, обвиняя членов регулятора в необдуманных действиях. Нижестоящие американские чиновники (в частности, министр финансов США и советник Белого дома по экономическим вопросам) с присущей им дипломатичностью пытаются «разъяснить» позицию своего шефа, объясняя, что Трамп совершенно не давит на Федрезерв и уважает его независимость. Но эти попытки выглядят откровенно нелепо, потому что обвинения Трампа достаточно прямолинейны и понять их двусмысленно невозможно.



Именно поэтому если ФРС ускорит темпы повышения ставки, все дальнейшие экономические проблемы (которые хотя бы косвенно можно будет связать с действиями регулятора) будут «вешаться» на Джерома Пауэлла и остальных членов FOMC Федрезерва.



Впрочем, основная проблема доллара (пока что гипотетического характера) заключается в позиции самого Федрезерва.



Напомним, что следующее заседание FOMC регулятора, предпоследнее в этом году, состоится 8 ноября – то есть до него еще почти месяц. Вероятнее всего, данные по росту американской инфляции за октябрь выйдут уже после ноябрьского заседания, поэтому членам ФРС придется оценивать те цифры, которые будут в их распоряжении на момент встречи.

Очень сомнительно, что динамика PPI и CPI снизит решительность членов FOMC ФРС настолько, чтобы они изменили свои планы на декабрь.



В этом контексте, полагаю, адептам доллара следует опасаться другого фактора – а именно обвалов цен на фондовых рынках. Если до ноября подобная ситуация повторится, регуляторы не смогут проявить беззаботную решительность по поводу декабрьских действий, и, как минимум, займут более осторожную позицию.



Напомню, что по итогам ноябрьского заседания не предусмотрена пресс-конференция Джерома Пауэлла, поэтому трейдеры вынуждены будут довольствоваться лишь сопроводительным заявлением. А это означает, что любое изменение формулировок, любое слово, которое будет бросать тень сомнений на решительность ФРС, вызовет сильную волатильность на валютном рынке.



Учитывая пессимистичный фундаментальный фон, сопротивление «медведей» пары евро-доллар вызывает удивление. Но лишь на первый взгляд: ведь проблемы доллара носят гипотетический характер, тогда как «головная боль» евро осязаема в «реальном времени».



Рим продолжает настаивать на заявленном размере дефицита бюджета, Еврокомиссия грозит итальянцам санкциями, а Moody's и S&P готовятся в конце октября снизить рейтинг Италии.



Кроме того, в четверг был опубликован достаточно невнятный протокол последнего заседания ЕЦБ, который оставил больше вопросов, чем ответов.



Так, по мнению некоторых членов Евроцентробанка, ряд факторов, которые замедлили экономический рост еврозоны, не являются временными, поэтому могут и дальше служить определенным «якорем». При этом по непонятным причинам регулятор не озвучил, какие именно факторы имеются в виду и насколько широко их влияние.



Общий вывод из опубликованного 11 октября документа можно сделать один: ЕЦБ не будет рассматривать вопрос о повышении ставки раньше середины осени 2019 года.



Эта позиция не стала неожиданностью для трейдеров пары евро-доллар, но и восторга, естественно, не вызвала.



Таким образом, несмотря на ослабление доллара, евро сейчас не имеет достаточных сил, чтобы перехватить инициативу и переломить тренд.



На моменте рынок forex имеет дело с коррекционным ростом, где ключевыми отметками являются $1,1587 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике) и $1,1620 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на D1).

Лишь при закреплении паров евро-доллар выше данных уровней сопротивления можно будет говорить о перспективе масштабного ее роста. А на данный момент рост пары носит неуверенный характер, где риск сваливания к $1,1500 достаточно велик.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «консервативной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,30/32,55 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную пятикопеечную потерю бидов и стабильность оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», потеряв в течение четверга 30 пунктов по спросу и не претерпев изменений в оферах.



Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля упали на 30 пунктов, потеряв 20 пунктов по оферам.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 11 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по не изменившемуся с закрытия среды спросу и прибавившему 5,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 11 октября понизились на 30 пунктов по спросу, потеряв 20 пунктов по предложению.



Выросшая к четвергу гривневая ликвидность, о чем поведала восходящая динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, сопровождалась сохранением долларового изобилия. Держатели СКВ не стали придерживать обязательную к продаже часть экспортной выручки, опасаясь потерь на курсе. В условиях «медвежьего» рынка безналичного доллара резонное решение, которое, тем не менее, способствовало провалу котировок СКВ в дополуденной части торгов. Затем продавцов выручили привлеченные низкими ценами СКВ покупатели, одновременно при содействии регулятора, сбалансировав рынок и направив его в боковой тренд, который отличается от «классического боковика» приличными оборотами сделок.



О стабилизации рынка безналичного доллара 11 октября дал понять и замедлившийся с 7,85 коп. до 1,84 коп. откат средневзвешенного курса безналичного доллара.



Рискнем предположить «окончательную» стабилизацию безналичного «американца» на пятничной сессии в преддверии длинных выходных. Причем мы не исключаем попытку незначительного отскока курса безналичного «американца» силами «пятничного синдрома», значимость которого из-за длинных выходных увеличится.



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,96/27,98 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности.

Об этом дали понять выросшие с уровня 51 893,4 млн. грн. к отметке 52 512,4млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.04 Киева понизились, обосновавшись на уровне 27,92/27,95 UAH/USD.



К 10.40 котировки безналичного доллара сузили спред до 27,92/27,93 UAH/USD. «Не думаю, что нынче сильно упадем по доллару», - предположил наш консультант.



Подтверждая слова эксперта, котировки «американца» на межбанке по состоянию на 11.00 не покинули отметку 27,92/27,93 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Очевидно, боковой тренд и стабилизация на более низких, чем накануне, ценовых уровнях – наиболее вероятный вариант сюжета пятничных торгов безналичным долларом. Пока ему в этом содействовал регулятор, успевший выкупить до $10,0 млн. с платформы Matching.



С появлением на межбанке около 11.20 Киева системных игроков с объемными предложениями СКВ, котировки доллара сделали полшага вниз к 27,915/27,925 UAH/USD. «Ждем еще регулятора», - был кратким наш консультант.



Дополуденная торговля безналичным долларом нисходящем неспешном тренде, прерываемом на периоды стабильности и баланса спроса и предложения, сопровождалась сохранением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo в «приподнятом» до уровня 17,00/18,00% годовых состоянии. Эта динамика противоречит выросшим объемам остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



С полудня откат курса «зеленого» безнала прекратился. К 12.21 на рынке безналичного доллара цены немного приподнялись - 27,92/27,94 UAH/USD, локальные низы были выкуплены.



Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который

понизился на 6,48 коп., составив 27,9241 UAH/USD.



На 12.26 цена безналичного «американца» на межбанке снова поднялась (27,95/27,97 UAH/USD), «испугавшись» покупок регулятора, который на моменте уже «выкачал» с рынка до $20,0 млн.



К 13.09 котировки безналичного доллара, немного понизились, одновременно сузив спред к отметке 27,94/27,96 UAH/USD



На фоне этой цены межбанк, около 13.12 ушел на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 октября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 32,10/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 11 октября по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 11 октября по спросу вырос на 40 пунктов, не изменившись по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1592, понизившись до $1,1590 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до отметки $1,1588 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 12 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,92/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 10,0 коп., предложение потеряло 8,0 коп.), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 октября спрос и офера потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 30 пунктов, офера не изменились).



На открытии торгов 12 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях «виртуального», по сути, баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,92/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 10,0 коп., предложение потеряло 8,0 коп.), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 октября спрос и офера потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 30 пунктов, офера не изменились).



На старте торгов 12 октября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.



На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» уронили действующие цены доллара, отвечая на клиентские офера и заметное обострение гривнедефицита: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 32,20/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «низкие».



По состоянию на 12.28 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен доллар-гривня на уровне открытия: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль 0,416/0,421 UAH/RUB. На указанное время здесь сохранилось утреннее преобладание розничного «приноса» СКВ.



Около 12.32 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, реагируя на «ситуативное» настроение межбанка, и клиентские запросы, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 27,93/28,00 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.

С невысокой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 12 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,95/28,05 UAH/USD, евро – 32,23/32,48 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB, Киев опт 27,95/28,03 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,95/28,03 UAH/USD, евро (опт) 32,20/32,50 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,20/32,50 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 32,20/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 27,95/28,02 UAH/USD, розница – 27,90/28,07 UAH/USD; Запорожье – 27,95/28,03 UAH/USD; евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,416/0,421 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота в пятницу утром снижается в рамках коррекции после роста в четверг почти на 3%.Курс доллара к иене и евро колеблется в пятницу утром после снижения в четверг на слабой статистике по инфляции и рынку труда в США.Индекс доллара упал в четверг до минимальных уровней за две недели. Отмечаются более низкие значения индексов потребительских цен в США и снижение доходности облигаций. Эти данные могут поставить под сомнение три повышения основной ставки в следующем году. Доходность 10-летних облигаций в США упала на 0.090 пункта до уровня 3,130%, минимального за неделю. Наблюдается коррекция доходности после достижения во вторник максимума за семь лет.Несмотря на более слабые данные в США, американские фондовые индексы продолжают снижение после состоявшегося накануне самого значительного падения за восемь месяцев.Цена золота выросла на $35. Фьючерс на легкую нефть в США упал на 3,2% до уровня $70,80 за баррель.Курс пары евро-доллар вырос до самого высокого уровня с начала месяца. Согласно данным протокола заседания ЕЦБ, планы завершить покупки облигаций в этом году остаются в силе.Фунт вырос против ослабившегося доллара США в четверг на фоне надежд на соглашение по Brexit, но опасения инвесторов отношении вопроса ирландской границы сохраняют рост сдержанным.Ожидания, что соглашение между ЕС и Британией может быть согласовано перед саммитом ЕС 18 октября, укрепились.Фунт рост три дня подряд, его поддержал комментарий в среду от переговорщика от ЕС по Brexit Барнье, предполагавшего, что соглашение на следующей неделе неизбежно.Пара фунт-доллар в четверг выросла с $1,3187 до $1,3225. В течение дня пара достигала $1,3246. Против евро фунт снизился с £0,8728 до £0,8755, в начале пятницы снижение продолжилось и пара выросла до £0,8766 на 02.00 Киева в пятницу.Хотя инвесторы верят, что 80% работы по соглашению по Brexit может быть позади, есть последние 20%, которые наиболее трудные.Многие трейдеры имеют короткую позицию по фунту против доллара около $1,31, так как верят, что имеется больше политической неопределенности.Барнье говорит, что Британия должна принять возможные проверки товаров перемещающихся между основной территорией и Северной Ирландией.Но североирландская юнионистская партия, на которую опирается премьер-министр Тереза Мэй, угрожает бросить вызов ее лидерству, если ее позиция по ирландской границе не будет учтена.Рост оптимизма в отношении потенциального прорыва на переговорах по Brexit на саммите на следующей неделе продолжает стимулировать рост фунта.Аналитики отмечают, что если выхода из ЕС без соглашения удастся избежать, фунт может укрепиться на 5-10 пунктов в предстоящие месяцы.Премьер-министр Мэй проинформирует ее кабинет о прогрессе по переговорам по Brexit во вторник, перед тем, как она отправится в Брюссель на саммит ЕС.Курс шведской кроны усилился против евро и доллара. Стоит отметить данные, которые свидетельствуют о более значительном росте инфляции и цен на недвижимость в Швеции. Ожидается, что в декабре Риксбанк повысит основную процентную ставку.Министр экономики Германии заявил, что контролируемый выход Великобритании из ЕС возможен, несмотря на то, что остается совсем мало времени для достижения договоренностей. В среду он встречался с министром международной торговли Великобритании.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,29% с 28,0672 UAH/USD до 27,9845 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 11 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 12.21 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 11 октября, немного замедлив «медвежий» тренд потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, на рынке сохранилось изрядное количество валюты, к которому добавился выросший к четвергу приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.Во-вторых, нисходящий тренд безналичного доллара заставлял экспортеров возможно скорее расставаться с «обязательной» частью выручки. Тем самым катализировав коррекциюВ-третьих, после 11.40 Киева стало очевидно, что регулятор «не препятствует» снижению курса СКВ ниже концептуальнозначимой отметки 28,00 UAH/USD, что заметно катализировало продажи доллара.В-четвертых, откат безналичного «американца» был поддержан в более сдержанной форме наличным рынком.В-пятых, коррекции долларовых цен на межбанке благоприятствовало отличие ситуации в которой оказались продавцы и покупатели СКВ. Первым было «необходимо» продать обязательную часть внешнеторговой выручки, а вторые «могли приобрести СКВ», конкурируя при этом с регулятором.На сей раз у покупателей была гривня для приобретения СКВ, хотя они не очень торопились с покупками. О расширении гривневого ресурса дал понять заметно выросший (с уровня 38 163,1 млн. грн. к отметке 51 893,4 млн. грн.)объем остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Полагаю, это случилось после сворачивания НБУ процесса изымания с рынка гривневой ликвидности, а также по завершению отчетности обязательного резервирования коммбанками.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 11 октября повысились, имея для этого следующие причины.Во-первых, на рынке сохранился приличный объем доллара, для покупки которого была расширена гривневая ликвидность.Во-вторых, замедление темпов коррекции доллара (с 7,85 коп. в среду до нынешних 1,84 коп.) свидетельствовало об очевидном «крене» рынка «американца» в сторону стабильности. Об этом же дал понять большой процент времени, в течение которого СКВ не покидала отметку 27,975/27,985 UAH/USD.В-третьих, в торгах 11 октября активно участвовал регулятор, неоднократно выкупая «лишнюю» СКВ и пополнив резервы на $30,0 млн.В отличие от предыдущей сессии, рынок наличных в течение четверга не стал делать послеобеденный подскок долларовых цен. Котировки наличного доллара, убедившись в «реальности» коррекции «зеленого» безнала, 11-го теряли в цене с открытия и до самого финиша сессии.«Медвежье» настроение в наличной паре доллар-гривня 11 октября формировали транслируемые клиентами сводки с торгов валютного межбанка, сопровождаемые более активными оферами доллара, а также спорадически возникавший дефицит гривневого ресурса. Особенно заметными было обострения нехватки гривни в первой половине дня в Киеве и в Днепре.После обеда ситуация на этом участке стала менее напряженной. Возможно, из-за заметного снижения курсов позиции «спрос» на рынке Днепра и появления толики свежей гривни в столице.Рынки Киева, Харькова, Днепра, Запорожья, Одессы и Крыжополя завершили сессию четверга в равновесии спроса и предложения. Однако, как и накануне, это итоговое равновесие не принесло бонусов на участке ликвидности – обороты повсеместно повторили показатели предыдущей сессии.Отсутствие прогресса мы связываем с сохраняющейся на низком уровне гривневой ликвидностью или, попросту говоря, отсутствием денежных излишков для игры на наличном валютном рынке.Кроме того, ситуация на валютном межбанке в последние дни изобилует сюрпризами по части тренда, оказывавшегося довольно часто на первый взгляд неожиданным. Это тревожит потенциальных игроков наличного рынка, старающихся сегодня воздерживаться от объемных операций с наличной валютой.Итак, наличный доллар, следуя в кильватере «зеленого» безнала, нынче потерял в цене. При этом курсовой зазор между наличным и безналичным долларами постепенно сужается, исключая перетоки валюты с одной ветки валютного рынка на другую.В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 2,0-5,0 коп., офера потеряли 3,0-7,0 коп.По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» упали на 3,0-8,0 коп. (лидировал в откате Харьков), офера стали ниже на 3,0-8,0 коп. (наиболее заметно предложение упало на рынке Харькова).Более заметные курсовые потери наличного «неформального» доллара по сравнению с коррекцией его безналичного «родственника» дают основание в контексте предсказательских способностей «налички», ожидать на ближайших торгах межбанка ожидать пролонгации и углубления нисходящего тренда «зеленого» безнала. Однако мы, помня о «вмешательстве» в ход межбанковской сессии регулятора, своими интервенциями нацвалюты немного погасившего энтузиазм тамошних «зеленых медведей», не очень склонны рассчитывать на достаточную объективность этого «прогноза».Тем более, что с участием НБУ или без оного на рынке безналичного доллара наметилось очевидное замедление темпов коррекции СКВ. Которое 12 октября имеет шанс перерасти в полноценный «боковик» и стабильность. К подобному варианту сценария для пятничной сессии межбанка в секторе доллара располагают выросшая гривневая ликвидности, о чем дало понять состояние коррсчетов в Нацбанке, а также преддверие длинных выходных, которые даже при недавнем «баксопаде» «в степях Украины «и на мировом рынке forex, гораздо комфортнее проводить, пребывая в «старом надежном» долларе.Кстати, три сессии (09-11 октября) коррекции «зеленого» безнала, в течение которых «американец» пробил вниз концептуальнозначимую отметку 28,00 UAH/USD, сформировали цену, СКВ, вполне привлекательную для возобновления ее покупок.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 11 октября в первом приближении отражает общую картину четверга на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.Торги 11 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,97/28,05 UAH/USD, евро – 32,30/32,55 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,420 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях равновесия спроса и предложения, большей частью, виртуального, без реальных сделок. Стартовавшая на межбанке коррекция долларовых цен предопределила нисходящий тренд и на рынке наличных Днепра. Здешние дилеры старались не «перегнуть палку» чрезмерным дисконтированием и не потерять на этом обороты.До полудня валютчики Днепра также сохраняли сбалансированность покупок и продаж в паре доллар-гривня.Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, реагируя на настроения межбанка, клиентские предложения и в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 28,00/28,07 UAH/USD, евро – 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,420 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.С невысокой ликвидностью.В дальнейшем валютчики Днепра пролонгировали снижение действующих цен в паре доллар-гривня, реагируя на ставший более активным принос.Обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.В течение 11 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара понизилась на 5,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре потеряли 8,0 коп., офера стали ниже на 5,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 27,97/28,05 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 11-го низколиквидной равновесной торговлей. Солидные клиенты осторожничали, не решаясь на серьезные объемные операции, не убедившись в надежности сохранившегося на межбанке «медвежьего» тренда «зеленого» безнала.Ближе к полудню, отвечая на более активные клиентские предложения валюты, ставшие следствием коррекции безналичной СКВ, а также трудности с гривневым ресурсом, оптовики Днепра инициировали коррекцию цен «американца».К полудню в оптовом сегменте Днепра действовали более низкие, чем на старте торгов, цены: 28,00/28,07 UAH/USD, евро – 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь балансом спроса и предложения.После обеда из-за выросшей активности клиентских оферов дилеры опта Днепра продолжали снижать курсы в паре доллар-гривня, стараясь при этом сохранить сбалансированность спроса и предложения.Равновесие покупок и продаж к исходу сессии 11-го оптовикам Днепра удалось сберечь, что, в свою очередь, сохранило итоговую ликвидность на приличном уровне, поставив «твердую четверку», как и накануне.На протяжении 11 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 5,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.По сравнению с закрытием 10 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 8,0 коп., офера стали ниже на 5,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 11 октября уровнями 32,30/32,55 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятикопеечную потерю бидов и стабильность позиции «предложение».По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера стали выше на 5,0 коп.Со слов дилеры-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение четверга пришлось очень аккуратно и неторопливо отслеживать «медвежью» динамику безналичной пары доллар-гривня на межбанке , стараясь при этом опережать рынок «правильными» ценовыми ревизиями и не нарушить текущего равновесия спроса и предложения.Понятно, что в подобных условиях наличной паре евро-гривня уделялось меньше внимания.Кроме того, текущая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры, не очень поверили в текущее укрепление евро «в миру», избегая объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «консервативной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,30/32,55 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную пятикопеечную потерю бидов и стабильность оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», потеряв в течение четверга 30 пунктов по спросу и не претерпев изменений в оферах.Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,420 UAH/RUB.По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля упали на 30 пунктов, потеряв 20 пунктов по оферам.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 11 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по не изменившемуся с закрытия среды спросу и прибавившему 5,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 11 октября понизились на 30 пунктов по спросу, потеряв 20 пунктов по предложению.Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,96/27,98 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности.Об этом дали понять выросшие с уровня 51 893,4 млн. грн. к отметке 52 512,4млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.04 Киева понизились, обосновавшись на уровне 27,92/27,95 UAH/USD.К 10.40 котировки безналичного доллара сузили спред до 27,92/27,93 UAH/USD. «Не думаю, что нынче сильно упадем по доллару», - предположил наш консультант.Подтверждая слова эксперта, котировки «американца» на межбанке по состоянию на 11.00 не покинули отметку 27,92/27,93 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Очевидно, боковой тренд и стабилизация на более низких, чем накануне, ценовых уровнях – наиболее вероятный вариант сюжета пятничных торгов безналичным долларом. Пока ему в этом содействовал регулятор, успевший выкупить до $10,0 млн. с платформы Matching.С появлением на межбанке около 11.20 Киева системных игроков с объемными предложениями СКВ, котировки доллара сделали полшага вниз к 27,915/27,925 UAH/USD. «Ждем еще регулятора», - был кратким наш консультант.Дополуденная торговля безналичным долларом нисходящем неспешном тренде, прерываемом на периоды стабильности и баланса спроса и предложения, сопровождалась сохранением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo в «приподнятом» до уровня 17,00/18,00% годовых состоянии. Эта динамика противоречит выросшим объемам остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.С полудня откат курса «зеленого» безнала прекратился. К 12.21 на рынке безналичного доллара цены немного приподнялись - 27,92/27,94 UAH/USD, локальные низы были выкуплены.Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, которыйпонизился на 6,48 коп., составив 27,9241 UAH/USD.На 12.26 цена безналичного «американца» на межбанке снова поднялась (27,95/27,97 UAH/USD), «испугавшись» покупок регулятора, который на моменте уже «выкачал» с рынка до $20,0 млн.К 13.09 котировки безналичного доллара, немного понизились, одновременно сузив спред к отметке 27,94/27,96 UAH/USDНа фоне этой цены межбанк, около 13.12 ушел на обеденный перерыв.Участники торгов валютного межбанка направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 октября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 32,10/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,430 UAH/RUB.По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу по предложению потерял по 5,0 коп.Евро по сравнению с 11 октября по спросу и по предложению не претерпел изменений.Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 11 октября по спросу вырос на 40 пунктов, не изменившись по предложению.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1592, понизившись до $1,1590 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до отметки $1,1588 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 12 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,92/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 10,0 коп., предложение потеряло 8,0 коп.), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 октября спрос и офера потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 30 пунктов, офера не изменились).На открытии торгов 12 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях «виртуального», по сути, баланса.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,92/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 10,0 коп., предложение потеряло 8,0 коп.), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 октября спрос и офера потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 30 пунктов, офера не изменились).На старте торгов 12 октября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» уронили действующие цены доллара, отвечая на клиентские офера и заметное обострение гривнедефицита: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 32,20/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «низкие».По состоянию на 12.28 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен доллар-гривня на уровне открытия: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль 0,416/0,421 UAH/RUB. На указанное время здесь сохранилось утреннее преобладание розничного «приноса» СКВ.Около 12.32 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, реагируя на «ситуативное» настроение межбанка, и клиентские запросы, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 27,93/28,00 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.С невысокой ликвидностью.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 12 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,95/28,05 UAH/USD, евро – 32,23/32,48 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB, Киев опт 27,95/28,03 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,95/28,03 UAH/USD, евро (опт) 32,20/32,50 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,20/32,50 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 32,20/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 27,95/28,02 UAH/USD, розница – 27,90/28,07 UAH/USD; Запорожье – 27,95/28,03 UAH/USD; евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,416/0,421 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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