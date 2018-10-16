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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Вів 16 жов, 2018 12:42 Итоги: Валюта 16.10.18



По состоянию на 9.02 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $1,4, или на 0,11%, до $1228,9 за унцию. В понедельник показатель достиг $1236,9, что стало максимумом с середины июля.



Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,32% - до $14,68 за унцию.



В понедельник индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался ниже 95 пунктов, тогда как на открытии показатель был выше 95,3 пункта. Более слабый доллар поддерживает стоимость золота, которое становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.



Позитивно на цену золота влияло и снижение фондовых бирж. Так, в понедельник индексы Азии закрылись снижением примерно на 1-2%, США - на 0,4-0,9%. На фоне волатильности на рынках золото традиционно выступает как более безопасный актив, в результате чего спрос на него растет.



Курс доллара растет к мировым валютам в рамках коррекции во вторник утром после снижения в понедельник, вызванного слабой статистикой по США.



По состоянию на 8.30 Киева курс евро к доллару снижался до $1,1567 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1580 за евро.



Курс доллара к иене увеличивался до ¥112,15 за доллар со ¥111,78.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,14%, до 95,19 пункта.



Министерство торговли США в понедельник сообщило о слабом росте объема розничных продаж в стране в сентябре. Показатель за отчетный период поднялся на 0,1% к августу, тогда как аналитики прогнозировали рост на 0,7%.



Розничные продажи являются одним из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. После публикации статистики индекс доллара опустился ниже 95 пунктов.



Аналитики при этом отмечают, что американская валюта становится менее привлекательной в качестве безопасного актива. Даже когда американские фондовые биржи падали и на мировых рынках наблюдалось настроение ухода от риска, доллар не пользовался таким сильным спросом, как от него ожидалось.



Активность на рынке форекс 15 октября на американской сессии была относительно невысока.



Курс пары евро-доллар после подъема до отметки $1,1604 установился вблизи $1,1580.



Пара доллар-иена после достижения минимума ¥111,61 стабилизировалась около ¥111,80.



Курс фунт/доллар завершил торги понедельника у отметки $1,3150.



Премьер-министр Великобритании Мэй заявила 15-го в британском парламенте, что на переговорах по Brexit был достигнут серьезный прогресс. В тоже время, согласно сообщению агентства Bloomberg, неназванный дипломат ЕС отметил, что ключевые вопросы остаются нерешенными.



Управляющий Банка Японии Курода выразил сегодня надежду, что стабильность курсов валют сохранится в ближайшие месяцы. Курода отметил, что курс доллар/йена может изменяться исходя из разницы процентных ставок.



В Barclays Research комментируют перспективу евро в свете представления бюджета Италии и связанной с этим напряженностью между ЕС и правительством Италии:

«Мы считаем, что среднесрочные опасения в отношении бюджета Италии, скорее всего, будут продолжать давление в сторону снижения евро в предстоящие месяцы, ограничивая возможность евро добиться существенного роста.



На текущих уровнях, как мы считаем, много негатива уже учтено в цене; тем не менее, краткосрочная траектория будет в решающей степени зависеть 1) исхода бюджетных дискуссий между ЕС и итальянским правительством и 2) пересмотра рейтинговыми агентствами суверенного рейтинга, S&P (26 октября) и Moody’s (нет подтверждённой даты, но вероятно в тот же день.



В качестве базового сценария, мы ожидаем, что напряженность между Италией и ЕС будет расти в предстоящие недели, что приведёт к значительной волатильности новостей и изменчивости цен пары евро-доллар, оставляя пару колебаться около нашего прогноза на конец года $1,15.



Любые значимые уступки между Италией и ЕС, хотя они маловероятны по нашему мнению, приведут к компенсации недавних потерь пары евро-доллар к верхней границе ее диапазона $1,13-1,18.»



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 16 октября понизился на 22,03 коп. и составил 65,5305 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 1,84 коп., на торгах пятницы укрепился на 5,63 коп., оказавшись на уровне 27,9282 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 12-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв заметные 6,48 коп., составил 27,9241 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 12 октября с уровней предыдущего закрытия 27,96/27,98 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.03 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке упала до 27,92/27,95 UAH/USD, ведомая преобладавшими на моменте продажами СКВ.

К 10.37 курс доллара консолидировался на цифре 27,92/27,93 UAH/USD, сузив спред и сопровождаясь относительным равновесием спроса и предложения. Эти цены оставались действующими до 11.20, а относительная стабильность поддерживалась покупками импортеров и гривневыми интервенциями НБУ с платформы Matching по 27,93 UAH/USD, в результате которой регулятор выкупил первую порцию ($10,0 млн.) «излишков» в свои резервы.

Пауза в действиях НБУ стоила доллару некоторых потерь – к 11.20 его цена просела ко внутридневному минимуму (27,915/27,925 UAH/USD), который вскоре начали выкупать появившиеся на рынке системные игроки, конкурируя с Нацбанком.



Эти покупки развернули тренд «американца» на межбанке вверх, и к 12.15 его цена приподнялась к 27,92/27,94, спустя 10 минут, оказавшись на цифре 27,95/27,97 UAH/USD.



Локальный максимум привлек внимание продавцов доллара, которые своими действиями снова сменили настроение на межбанке на «медвежье», возобновив откат «американца», цена которого к 14.00 понизилась до 27,93/27,95 UAH/USD.



Вернувшаяся на рынок стабильность сохраняли эти котировки на опустевшем межбанке , по сути, до самого завершения сессии, совершившие предфинишный подскок до 27,94/27,97 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке 12 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9282 UAH/USD UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,50% с 28,0672 UAH/USD до 27,9282 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 12 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 12.21 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 12 октября, пролонгировав «медвежий» тренд потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке сохранилось изрядное количество валюты, к которому добавился выросший к пятнице приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.



Во-вторых, нисходящий тренд безналичного доллара заставлял экспортеров возможно скорее расставаться с «обязательной» частью выручки. Тем самым катализировав коррекцию



В-третьих, как и накануне, игроки убедились, что регулятор «не препятствует» пролонгации снижения курса СКВ ниже отметки 28,00 UAH/USD, что также стимулировало продажи доллара.



В-четвертых, откат безналичного «американца» был поддержан в более сдержанной форме наличным рынком.



Последние две сессии валютного межбанка подтвердили выход на первые роли состояние долларовой ликвидности, заметно выросшей в истекшую неделю. Этот курсо- и трендоформирующий фактор потеснил значимость гривневого ресурса.



Как показали торги 11-12 октября, на «медвежий» тренд рынка безналичного доллара не смогло оказать никакого влияния расширение гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 38 163,1 млн. грн. к отметке 52 512,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 октября повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке сохранился приличный объем доллара, для покупки которого была расширена гривневая ликвидность.



Во-вторых, курсовые хроники безналичного доллара 12 октября показали весь «ассортимент» настроений рынка: «медвежий» тренд, сменившийся периодом стабильности, затем на межбанке появились «быки», инициировав рост курса СКВ. Это разнообразие способствовало приличной торговой активности и, следовательно, ликвидности.



В-третьих, в торгах 12 октября активно участвовал регулятор, неоднократно выкупая «лишнюю» СКВ и пополнив резервы суммой, превысившей $20,0 млн.



В отличие от предыдущей сессии, рынок наличных в течение пятницы порадовал своих участников ассортиментом настроений: до полудня котировки в паре доллар-гривня снижались, пребывая под влиянием нисходящего тренда рынка безналичного доллара, а пополудни, сменив настроение, поднимались, ведомые «зелеными быками» межбанка и ставшими по этой причине более агрессивными клиентскими покупками. Энтузиазма покупателям «зеленой» наличной СКВ добавляло преддверие длинных выходных, которые комфортнее проводить, пребывая в «старом надежном» долларе. К слову, послеобеденное «зеленое» ралли на межбанке было вызвано в значительной степени этими же «календарными» обстоятельствами.



Рынки Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Крыжополя завершили сессию пятницы в равновесии спроса и предложения.

Запорожские валютчики, несмотря на заметное подорожание доллара к закрытию торгов, финишировали с «перекосом» - клиентского спроса на доллар оказалось больше, чем его предложения.



За исключением столицы, дилеры которой рапортовали о некотором прогрессе на участке ликвидности, остальные вышеперечисленные города констатировали на местных рынках повторение оборотами показателей предыдущей сессии.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного неформального доллара выросла на 2,0-8,0 коп. (лидировал в росте рынок Днепра), офера стали выше на 1,0-7,0 коп. (снова лидерство за собой сохранил Днепр).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Запорожье, Харьков), либо потеряли 3,0 коп. (Киев), либо выросли на 2,0-3,0 коп. (Днепр, Одесса).

Позиция «предложение» либо не изменилась (Киев), либо выросла на 2,0-4,0 коп.



В контексте «пятничного синдрома» (вхождение заметного процента игроков накануне выходных в более надежную, чем гривня, валюту) заметим, что это еженедельное событие на валютном рынке Украины нивелировало объективность «прогноза» наличного «неформального» рынка на ближайшие торги валютного межбанка. Мы в силу ряда обстоятельств (в том числе и «календарных»), склонны ожидать от вторничной сессии валютного межбанка пролонгации «медвежьего» тренда для пары доллар-гривня, хотя и более сдержанного, чем 12 октября по динамике средневзвешенного курса.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 12 октября в первом приближении отражает общую картину пятницы на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.



Торги 12 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,98-28,00/28,05-07 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,420 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия спроса и предложения, большей частью, виртуального, без реальных сделок. Стартовавшая на межбанке коррекция долларовых цен была на руку изначально заниженным ценам открытия наличной пары доллар-гривня, обеспечивая равновесную торговлю до самого полудня пятницы. Затем на межбанке начался рост «зеленого» безнала…



Около 12.32 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, реагируя на «ситуативное» настроение межбанка, и клиентские запросы, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 27,93/28,00 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.

С невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра пролонгировали повышение действующих цен в паре доллар-гривня, реагирую на восходящий тренд рынка безналичного доллара, а также ставшие более агрессивными покупки клиентов, которые хотели провести длинные выходные в комфорте, пребывая в «старом надежном» долларе.



Смена настроения на наличном рынке Днепра не нарушила текущее равновесие спроса и оферов.

Обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.



В течение 12 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара повысилась на 6,0-8,0 коп., офера прибавили 5,0-7,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре прибавили 1,0-3,0 коп., офера стали выше на 2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 27,98-28,00/28,05-07 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 12-го низколиквидной равновесной торговлей. Солидные клиенты осторожничали, не решаясь на серьезные объемные операции, не убедившись в надежности сохранившегося на межбанке «медвежьего» тренда «зеленого» безнала.



Ближе к полудню, отвечая на ставшие более активными клиентские покупки СКВ, а также установление восходящего тренда на рынке безналичного доллара, дилеры опта Днепра начали постепенное повышение действующих цен в паре доллар-гривня.



К полудню в оптовом сегменте Днепра действовали более низкие, чем на старте торгов, цены бидов «американца: 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь балансом спроса и предложения.



После обеда из-за выросшей активности клиентских покупок дилеры опта Днепра продолжали поднимать курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, стараясь при этом сохранить сбалансированность спроса и предложения.



Равновесие покупок и продаж к исходу сессии 12-го оптовикам Днепра удалось сберечь, что, в свою очередь, сохранило итоговую ликвидность на приличном уровне, поставив «твердую четверку», как и накануне.



На протяжении 12 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 6,0-8,0 коп., офера прибавили 5,0-7,0 коп.



По сравнению с закрытием 11 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 1,0-3,0 коп., офера стали выше на 2,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 12 октября уровнями 32,35/32,55 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечные «привесы» бидов и оферов.



По сравнению с закрытием четверга позиция «спрос» оптового наличного евро в Днепре выросла на 5,0 коп., офера не изменились.



Со слов дилеры-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение пятницы пришлось до полудня заниматься очень аккуратным дисконтированием действующих цен в более ликвидной и востребованной в Украине паре доллар-гривня, реагируя на настроения межбанка и клиентов наличного рынка, а после обеда двигаться обратным путем, поднимая курсы доллара, «отвечая» на «бычьи» «вызовы» «зеленого» сектора межбанка и рост агрессивности покупателей наличного «американца» в своей ветке валютного рынка.



Разумеется, в подобных условиях наличной паре евро-гривня уделялось меньше внимания.

Однако, наши дилеры, поднимая в течение пятницы на 5,0 коп. обе позиции наличного евро, все-таки учли превышение парой евро-доллар на мировом рынке forex отметки $1,1600, состоявшееся до открытия европейской сессии форекса, а также внутридневное подорожание наличной пары доллар-гривня.



Нелишне добавить, что как и накануне, текущая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1605 к $1,1560, потеряв в течение этого промежутка времени 45 пунктов.



Полагаю, наши дилеры проигнорировали эту потерю, сосредоточившись на послеобеденном росте наличного доллара и «за компанию» с ним приподняли обе позиции евронала.

Кроме того, львиная доля потерь пары евро-доллар «в миру» состоялась после 15.00 Киева, когда наши валютчики ввиду короткого предпраздничного рабочего дня уже сворачивали свою деятельность.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 12 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1592, пара евро-доллар инициировала рост и уже около 08.08 Киева поднялась в район отметки $1,1608, спустя полчаса провалившись в диапазон $1,1586-1,1593, с которого в 11.00 опустилась на отметку $1,1580, где пребывала до 15.00.



Около 15.00 динамика коррекции пары евродоллар заметно выросла, уронив евро около 17.10 на внутридневной минимум ($1,1535).



Выбираясь из этой «ямы», пара евро-доллар инициировала ралли, которое подняло ее около 18.00 Киева в диапазон $1,1555-1,1565, который пара не покидала до 19.40 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс фунта стерлингов к доллару в пятницу на европейской сессии рынка forex снижается на фиксации прибыли инвесторами перед саммитом глав государств Евросоюза 17-18 октября, на котором будут обсуждаться вопросы по Brexit.



По состоянию на 13.00 Киева курс фунта стерлингов к доллару снижался до $1,3216 с $1,3233 за фунт на предыдущем закрытии.



Курс евро к доллару опускался до $1,1583 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1593 за евро.



курс доллара к иене рос до ¥112,34 за доллар со ¥112,17.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,08%, до 95,09 пункта.



Глава Евросовета Дональд Туск в сентябре говорил, что «моментом правды» по переговорам о Brexit будет саммит глав государств ЕС 17-18 октября.

Туск отмечал, что именно в октябре Евросоюз ожидает максимума прогресса и результатов в переговорах о «разводе» с Великобританией. Если необходимый прогресс будет достигнут, то может быть созван внеочередной саммита лидеров ЕС 17-18 ноября для финализации и формализации договоренностей по Brexit.



Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их «развода» не позднее ноября текущего года, чтобы соглашение о выходе страны из союза успело пройти все необходимые ратификации и вступило в силу к моменту Brexit, запланированного сейчас на 29 марта 2019 года. Отсутствие договоренности грозит «жестким» отделением Британии от ЕС.



При этом фунт дорожал к доллару предыдущие три торговые сессии подряд на заявлениях главного переговорщика по Brexit от имени 27 остающихся в Евросоюзе стран Мишеля Барнье о том, что договоренности между сторонами могут быть достигнуты уже на следующей неделе.



В контексте вышеизложенного, гуру банка ING советуют быть осторожными при открытии длинных позиций по фунту, так как внутренняя политика Британии может стать серьезным понижающим фактором. Британские СМИ в пятницу сообщают, что несколько членов кабинета министров Великобритании могут уйти в отставку из-за того, что премьер-министр страны Тереза Мэй планирует пойти на уступки ЕС по условиям Brexit.



Спустя три часа курс американского доллара растет к иене и евро.



Евро торгуется к 16.05 Киева в районе $1,1557 против $1,1593 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥129,8 по сравнению со ¥130,04 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥112,29 против ¥112,36 в четверг.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,1%. До этого индикатор опускался три сессии подряд на фоне обвала мировых фондовых рынков.

Тем временем фунт стерлингов торгуется около $1,3184 против $1,3230 днем ранее, однако завершает в плюсе вторую неделю подряд на осторожном оптимизме инвесторов относительно переговоров по Brexit.



Ранее ЦБ Китая понизил справочный курс юаня до 6,912 за $1, до минимального уровня с марта 2017 года. Однако затем на торгах в Гонконге китайская валюта перешла к росту на сильных статданных по китайской внешней торговле.



Рост китайского экспорта в долларовом выражении усилился в сентябре до 14,5% с пересмотренных 9,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Импорт в долларовом выражении поднялся на 14,3% в прошлом месяце после августовского скачка на 19,9%. Профицит торгового баланса КНР увеличился до $31,69 млрд. по сравнению с $26,6 млрд. в августе.

Консенсус-прогноз экспертов для роста долларового экспорта составлял 8,2%, импорта - 15,3%, для торгового профицита - всего $19,2 млрд.



Наметившиеся перемены в паре евро-доллар на мировом рынке forex заставили нас вернуться на несколько сессий назад, поинтересовавшись эволюцией этой валютной пары.



Начиная со второй половины вторника в паре евро-доллар происходила восходящая коррекция от минимума на отметке $1,1432, и в азиатскую сессию этой пятницы пара евро-доллар достигла отметки $1,1610.



Падение доллара во многом можно объяснить риторикой президента США Трампа. За последние трое суток Трамп трижды подверг критике ФРС за повышение ставки. Если первый раз Трамп просто заявил, что ему «не нравятся» действия ФРС, но он не хочет вмешиваться, то второй раз, в азиатскую сессию четверга, Трамп высказался намного жестче. По его мнению, ФРС «делает ошибку» и «обезумела».



На этом «потоке сознания» пара евро-доллар после 04.45 Киева подскочила с $1,1535 до $1,1565.



Днем в четверг, в 15.30 Киева, вышли негативные для доллара данные по индексу потребительских цен США за сентябрь.



Общий ИПЦ упал 2,7% до 2,3% г/г (прогноз 2,4% г/г), базовый ИПЦ остался неизменным на уровне 2,2% против прогноза роста до 2,3% г/г.



Выход более слабых данных по инфляции означает меньшую необходимость повышать ставку, поэтому неудивительно, что в 15.30 Киева пара евро-доллар подскочила с $1,1570 до $1,1599.

А уже в 15.32 Дональд Трамп опять обрушился с критикой на ФРС. Вновь повторил, что ФРС делает «большую ошибку, проводя чрезмерно агрессивную политику», «ФРС становится немного слишком умной».

Правда позже советник Трампа по вопросам экономической политики Ларри Кадлоу сгладил риторику Трампа, заявив: «Президент имеет собственные взгляды… Здесь нет ничего нового. Мы все знаем, что Федрезерв независим. Президент не диктует политику центробанку».

А уже вечером Трамп заявил, что не собирается увольнять главу ФРС Пауэлла, но обвинил ФРС в падении фондовых индексов последних дней, а также отметил, что «доллар – сильный, что не очень хорошо для экспорта».



Здесь надо отметить, что за последние два дня американский промышленный индекс Dow Jones упал с открытия среды на 26441 до закрытия четверга на 25052 пункта, то есть почти на 1400 пунктов (падение на 3,15% и 2,13% соответственно).



Естественно, такой провал на американском рынке сопровождался падением по широкому спектру рынков.



Например, индекс акций развивающихся рынков MSCI EM упал с открытия среды на 996 до закрытия четверга на 954 (за те же два дня). Нефть Brent упала с $85,17 до $80,26 за баррель.



А вот доллар, как видим, поддержки от сворачивания аппетитов к риску не получил.



Хотя сильное падение на американском рынке акций привело к росту американских облигаций. Доходность 10-летних облигаций США упала за два дня с 3,21% до 3,15%. И это нормальная реакция – уходить в облигации в случае сворачивания аппетитов к риску.



Традиционно считается, что самые надежные облигации в мире – это облигации Казначейства США, к тому же они сейчас, благодаря проведенным повышениям ставки ФРС, дают хорошую доходность.



Поэтому падение доллара в среду и четверг выглядит несколько парадоксальным.

Vы не думаем, что дальнейшее падение американского фондового рынка должно будет привести выводу капитала из США и к дальнейшему падению доллара. Зачем выводить капиталы из США, если, продав американские акции, можно просто купить американские облигации?



Опыт 2008 года показывает, что обвал американского фондового рынка приводит к росту доллара просто потому, что в результате возникает параллельное обесценивание залоговой стоимости массы других типов активов и вследствие этого острый дефицит долларовой ликвидности.



Впрочем, мы не ждем, что американский рынок будет падать сильнее, чем рынки других стран. Перспективы экономики США сейчас выглядят неплохими на фоне предполагаемого МВФ замедления роста в мировой экономике. Во время цикла сворачивания аппетитов к риску в 2014-2015 гг крупные коррекции на американском рынке, конечно, проходили, но в целом индексы показывали боковую динамику (Dow Jones провел 2014-2015 гг. между 15300 и 18300 пунктами и даже рос вплоть до середины 2015 года). И это было на фоне падения пары евро-доллар с $1,40 до $1,05, падения цены на нефти со $115 до $27 за баррель Brent, цены меди с $7200 до $4320 за тонну, падения индекса акций развивающихся рынков MSCI EM с 1100 до 690.



В контексте всего вышеизложенного, считаем, что, как и прежде, доллар как защитный актив будет выступать бенефициаром текущего цикла сворачивания аппетита к риску, цикла, который начался в конце апреля 2018 года, сохранив тренд на укрепление относительно евро.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «консервативной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,35/32,55 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные прибавки бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 12 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по выросшему на 5,0 коп. спросу и не изменившемуся с закрытия четверга предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 12 октября не изменились ни по спросу, ни по предложению.



На сессии украинского валютного межбанка в пятницу курсовой динамикой безналичной пары доллар-гривня был реализован фрагмент курсовой пилы с алгоритмом «два шага вниз – один вверх».



На первом этапе экспортеры избавлялись от «обязательной» части внешнеторговой выручки в сопровождении гривневых порционных интервенция регулятора с платформы Matching и торговавшихся пребывавших в меньшинстве потенциальных покупателей доллара на фоне его коррекции. Откат «американца» на межбанке продолжался до полудня, после чего покупки «лишней» валюты регулятором стали агрессивнее, спровоцировав на аналогичные действия импортеров и ту часть рынка, которая предпочитала проводить длинные выходные, пребывая в «старом надежном» долларе.



Эти совместные действий обеспечили отскок курса «американца» к отметкам, чуть ниже цен открытия.



Львиная доля объемных сделок по доллару на межбанке состоялась в сопровождении более низких текущих цен, обеспечивая сохранение на пятничном межбанке заметный «медвежий» тренд «американца». Последний, вероятно, сохранится и на торгах вторника, 16 октября, поддерживаемый двойной порцией притока экспортной выручки из-за рубежа. В целом, может повториться ситуация среды, 10 октября, когда из-за длинных выходных в Америке на рынке в Украине доминировали «зеленые медведи» поддерживаемые двойной порцией притока экспортной СКВ.



Затем вскорости стартует очередной период платежей в Казну, способный нанести урон гривневой ликвидности, которая, однако, несмотря на ее заметное расширение в последние 2 дня не оказывает определяющего влияния на характер торгов безналичным «американцем». Полагаю, здесь на первые роли вышло изобилие доллара на нашем валютном рынке, определяя нисходящий тренд «американца».



Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,94/27,97 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.02 Киева понизились, обосновавшись на уровне 27,90/27,94 UAH/USD.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности.

Об этом дали понять выросшие с уровня 52 512,4 млн. грн. к отметке 55 443,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 10.11 котировки безналичного доллара сузили спред до 27,91/27,94 UAH/USD. «Рынок определяется после длинных выходных», - констатировал наш консультант.



По состоянию на 10.31, рынок, похоже, начал определяться не без помощи выросшего гривневого «навеса» на коррсчетах НБУ: котировки «американца» на межбанке выросли к 27,93/27,95 UAH/USD, сопровождаясь незначительным преобладанием спроса.

«Растем, но без фанатизма», был кратким наш консультант.



К 11.05 котировки безналичного доллара не покинули отметку 27,93/27,95 UAH/USD, на фоне относительного равновесие спроса и оферов СКВ.



Спустя 8 минут, на 11.13, котировки доллара на межбанке все еще пребывали на цифре 27,93/27,95 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложение.



Утреннее вхождение безналичной пары доллар-гривня в полосу относительной стабильности сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности, о котором дало понять снижение ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 17,00/18,0% отметке 16,50/18,00% годовых.

Эта отрицательная динамика согласуется с ростом объема гривневого «навеса» на коррсчетах регулятора.



Около 11.31 котировки безналичного доллар на межбанке нехотя понизились до 27,925/27,945 UAH/USD на аккуратных продажах появившихся на рынке системных игроков.



На 12.07 котировки доллара понизились до 27,92/27,94 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия спроса и оферов. «Дрейфуем вниз вяло, без огонька», - констатировал наш гуру.



Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который

понизился на 2,13 коп., составив 27,9028 UAH/USD.



На 12.27 цена безналичного «американца» на межбанке упали к 27,91/27,92 UAH/USD из=за дефицита покупателей доллара.



К 13.14 котировки безналичного доллара, немного повысились к отметке 27,915/27,925 UAH/USD



На фоне этой цены межбанк, около 13.15 ушел на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 октября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 32,00/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 12 октября по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 12 октября по спросу вырос на 20 пунктов, прибавив 50 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1580, просев до $1,1576 на закрытии азиатской сессии форекса и снова вернувшись к отметке $1,1580 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 16 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,07 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 8,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,35/32,53 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 октября спрос вырос на 5,0 коп. офера прибавили 3,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 80 пунктов).



На открытии торгов 16 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,07 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 8,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,35/32,53 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 октября спрос вырос на 5,0 коп. офера прибавили 3,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 80 пунктов).



На старте торгов 16 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.



На 12.22 столичные валютчики-оптовики «неформалы» уронили действующие цены доллара, отвечая на клиентские офера и гривнедефицит: 27,97/28,05 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «низкие».



По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сужении спреда в паре доллар-гривня до уровня: 28,03/28,08 UAH/USD, евро – 32,40/32,50 UAH/EUR, рубль 0,421/0,426 UAH/RUB. На указанное время здесь установилось относительное равновесие спроса и предложения на фоне некоторого преобладания оферов.



Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, реагируя на «медвежье» настроение межбанка, и клиентские офера, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 27,97/28,04 UAH/USD, евро – 32,35/32,53 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.

С невысокой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 16 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,05/28,14 UAH/USD, евро – 32,40/32,55 UAH/EUR, рубль 0,421/0,426 UAH/RUB, Киев опт 28,00/28,07 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,00/28,07 UAH/USD, евро (опт) 32,25/32,55 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,25/32,55 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,00/28,15 UAH/USD, евро – 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 28,03/28,10 UAH/USD, розница – 27,98/28,14 UAH/USD; Запорожье – 28,03/28,10 UAH/USD; евро – 32,40/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,421/0,426 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота во вторник утром опускается в рамках коррекции после роста в понедельник до максимума с июля, поддерживали котировки драгметалла слабый доллар и волатильность на фондовых биржах.Курс доллара растет к мировым валютам в рамках коррекции во вторник утром после снижения в понедельник, вызванного слабой статистикой по США.Активность на рынке форекс 15 октября на американской сессии была относительно невысока.Курс пары евро-доллар после подъема до отметки $1,1604 установился вблизи $1,1580.Пара доллар-иена после достижения минимума ¥111,61 стабилизировалась около ¥111,80.Курс фунт/доллар завершил торги понедельника у отметки $1,3150.Премьер-министр Великобритании Мэй заявила 15-го в британском парламенте, что на переговорах по Brexit был достигнут серьезный прогресс. В тоже время, согласно сообщению агентства Bloomberg, неназванный дипломат ЕС отметил, что ключевые вопросы остаются нерешенными.Управляющий Банка Японии Курода выразил сегодня надежду, что стабильность курсов валют сохранится в ближайшие месяцы. Курода отметил, что курс доллар/йена может изменяться исходя из разницы процентных ставок.В Barclays Research комментируют перспективу евро в свете представления бюджета Италии и связанной с этим напряженностью между ЕС и правительством Италии:«Мы считаем, что среднесрочные опасения в отношении бюджета Италии, скорее всего, будут продолжать давление в сторону снижения евро в предстоящие месяцы, ограничивая возможность евро добиться существенного роста.На текущих уровнях, как мы считаем, много негатива уже учтено в цене; тем не менее, краткосрочная траектория будет в решающей степени зависеть 1) исхода бюджетных дискуссий между ЕС и итальянским правительством и 2) пересмотра рейтинговыми агентствами суверенного рейтинга, S&P (26 октября) и Moody’s (нет подтверждённой даты, но вероятно в тот же день.В качестве базового сценария, мы ожидаем, что напряженность между Италией и ЕС будет расти в предстоящие недели, что приведёт к значительной волатильности новостей и изменчивости цен пары евро-доллар, оставляя пару колебаться около нашего прогноза на конец года $1,15.Любые значимые уступки между Италией и ЕС, хотя они маловероятны по нашему мнению, приведут к компенсации недавних потерь пары евро-доллар к верхней границе ее диапазона $1,13-1,18.»С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,50% с 28,0672 UAH/USD до 27,9282 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 12 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 12.21 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 12 октября, пролонгировав «медвежий» тренд потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, на рынке сохранилось изрядное количество валюты, к которому добавился выросший к пятнице приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.Во-вторых, нисходящий тренд безналичного доллара заставлял экспортеров возможно скорее расставаться с «обязательной» частью выручки. Тем самым катализировав коррекциюВ-третьих, как и накануне, игроки убедились, что регулятор «не препятствует» пролонгации снижения курса СКВ ниже отметки 28,00 UAH/USD, что также стимулировало продажи доллара.В-четвертых, откат безналичного «американца» был поддержан в более сдержанной форме наличным рынком.Последние две сессии валютного межбанка подтвердили выход на первые роли состояние долларовой ликвидности, заметно выросшей в истекшую неделю. Этот курсо- и трендоформирующий фактор потеснил значимость гривневого ресурса.Как показали торги 11-12 октября, на «медвежий» тренд рынка безналичного доллара не смогло оказать никакого влияния расширение гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 38 163,1 млн. грн. к отметке 52 512,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 октября повысились, имея для этого следующие причины.Во-первых, на рынке сохранился приличный объем доллара, для покупки которого была расширена гривневая ликвидность.Во-вторых, курсовые хроники безналичного доллара 12 октября показали весь «ассортимент» настроений рынка: «медвежий» тренд, сменившийся периодом стабильности, затем на межбанке появились «быки», инициировав рост курса СКВ. Это разнообразие способствовало приличной торговой активности и, следовательно, ликвидности.В-третьих, в торгах 12 октября активно участвовал регулятор, неоднократно выкупая «лишнюю» СКВ и пополнив резервы суммой, превысившей $20,0 млн.В отличие от предыдущей сессии, рынок наличных в течение пятницы порадовал своих участников ассортиментом настроений: до полудня котировки в паре доллар-гривня снижались, пребывая под влиянием нисходящего тренда рынка безналичного доллара, а пополудни, сменив настроение, поднимались, ведомые «зелеными быками» межбанка и ставшими по этой причине более агрессивными клиентскими покупками. Энтузиазма покупателям «зеленой» наличной СКВ добавляло преддверие длинных выходных, которые комфортнее проводить, пребывая в «старом надежном» долларе. К слову, послеобеденное «зеленое» ралли на межбанке было вызвано в значительной степени этими же «календарными» обстоятельствами.Рынки Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Крыжополя завершили сессию пятницы в равновесии спроса и предложения.Запорожские валютчики, несмотря на заметное подорожание доллара к закрытию торгов, финишировали с «перекосом» - клиентского спроса на доллар оказалось больше, чем его предложения.За исключением столицы, дилеры которой рапортовали о некотором прогрессе на участке ликвидности, остальные вышеперечисленные города констатировали на местных рынках повторение оборотами показателей предыдущей сессии.В течение пятницы позиция «спрос» наличного неформального доллара выросла на 2,0-8,0 коп. (лидировал в росте рынок Днепра), офера стали выше на 1,0-7,0 коп. (снова лидерство за собой сохранил Днепр).По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Запорожье, Харьков), либо потеряли 3,0 коп. (Киев), либо выросли на 2,0-3,0 коп. (Днепр, Одесса).Позиция «предложение» либо не изменилась (Киев), либо выросла на 2,0-4,0 коп.В контексте «пятничного синдрома» (вхождение заметного процента игроков накануне выходных в более надежную, чем гривня, валюту) заметим, что это еженедельное событие на валютном рынке Украины нивелировало объективность «прогноза» наличного «неформального» рынка на ближайшие торги валютного межбанка. Мы в силу ряда обстоятельств (в том числе и «календарных»), склонны ожидать от вторничной сессии валютного межбанка пролонгации «медвежьего» тренда для пары доллар-гривня, хотя и более сдержанного, чем 12 октября по динамике средневзвешенного курса.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 12 октября в первом приближении отражает общую картину пятницы на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.Торги 12 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,98-28,00/28,05-07 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,420 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия спроса и предложения, большей частью, виртуального, без реальных сделок. Стартовавшая на межбанке коррекция долларовых цен была на руку изначально заниженным ценам открытия наличной пары доллар-гривня, обеспечивая равновесную торговлю до самого полудня пятницы. Затем на межбанке начался рост «зеленого» безнала…Около 12.32 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, реагируя на «ситуативное» настроение межбанка, и клиентские запросы, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 27,93/28,00 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.С невысокой ликвидностью.В дальнейшем валютчики Днепра пролонгировали повышение действующих цен в паре доллар-гривня, реагирую на восходящий тренд рынка безналичного доллара, а также ставшие более агрессивными покупки клиентов, которые хотели провести длинные выходные в комфорте, пребывая в «старом надежном» долларе.Смена настроения на наличном рынке Днепра не нарушила текущее равновесие спроса и оферов.Обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.В течение 12 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара повысилась на 6,0-8,0 коп., офера прибавили 5,0-7,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре прибавили 1,0-3,0 коп., офера стали выше на 2,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 27,98-28,00/28,05-07 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 12-го низколиквидной равновесной торговлей. Солидные клиенты осторожничали, не решаясь на серьезные объемные операции, не убедившись в надежности сохранившегося на межбанке «медвежьего» тренда «зеленого» безнала.Ближе к полудню, отвечая на ставшие более активными клиентские покупки СКВ, а также установление восходящего тренда на рынке безналичного доллара, дилеры опта Днепра начали постепенное повышение действующих цен в паре доллар-гривня.К полудню в оптовом сегменте Днепра действовали более низкие, чем на старте торгов, цены бидов «американца: 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь балансом спроса и предложения.После обеда из-за выросшей активности клиентских покупок дилеры опта Днепра продолжали поднимать курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, стараясь при этом сохранить сбалансированность спроса и предложения.Равновесие покупок и продаж к исходу сессии 12-го оптовикам Днепра удалось сберечь, что, в свою очередь, сохранило итоговую ликвидность на приличном уровне, поставив «твердую четверку», как и накануне.На протяжении 12 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 6,0-8,0 коп., офера прибавили 5,0-7,0 коп.По сравнению с закрытием 11 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 1,0-3,0 коп., офера стали выше на 2,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 12 октября уровнями 32,35/32,55 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечные «привесы» бидов и оферов.По сравнению с закрытием четверга позиция «спрос» оптового наличного евро в Днепре выросла на 5,0 коп., офера не изменились.Со слов дилеры-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение пятницы пришлось до полудня заниматься очень аккуратным дисконтированием действующих цен в более ликвидной и востребованной в Украине паре доллар-гривня, реагируя на настроения межбанка и клиентов наличного рынка, а после обеда двигаться обратным путем, поднимая курсы доллара, «отвечая» на «бычьи» «вызовы» «зеленого» сектора межбанка и рост агрессивности покупателей наличного «американца» в своей ветке валютного рынка.Разумеется, в подобных условиях наличной паре евро-гривня уделялось меньше внимания.Однако, наши дилеры, поднимая в течение пятницы на 5,0 коп. обе позиции наличного евро, все-таки учли превышение парой евро-доллар на мировом рынке forex отметки $1,1600, состоявшееся до открытия европейской сессии форекса, а также внутридневное подорожание наличной пары доллар-гривня.Нелишне добавить, что как и накануне, текущая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «консервативной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,35/32,55 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные прибавки бидов и оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложениюТорги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,420 UAH/RUB.По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 12 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по выросшему на 5,0 коп. спросу и не изменившемуся с закрытия четверга предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 12 октября не изменились ни по спросу, ни по предложению.Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,94/27,97 UAH/USD виртуально, без сделок.Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.02 Киева понизились, обосновавшись на уровне 27,90/27,94 UAH/USD.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности.Об этом дали понять выросшие с уровня 52 512,4 млн. грн. к отметке 55 443,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.К 10.11 котировки безналичного доллара сузили спред до 27,91/27,94 UAH/USD. «Рынок определяется после длинных выходных», - констатировал наш консультант.По состоянию на 10.31, рынок, похоже, начал определяться не без помощи выросшего гривневого «навеса» на коррсчетах НБУ: котировки «американца» на межбанке выросли к 27,93/27,95 UAH/USD, сопровождаясь незначительным преобладанием спроса.«Растем, но без фанатизма», был кратким наш консультант.К 11.05 котировки безналичного доллара не покинули отметку 27,93/27,95 UAH/USD, на фоне относительного равновесие спроса и оферов СКВ.Спустя 8 минут, на 11.13, котировки доллара на межбанке все еще пребывали на цифре 27,93/27,95 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложение.Утреннее вхождение безналичной пары доллар-гривня в полосу относительной стабильности сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности, о котором дало понять снижение ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 17,00/18,0% отметке 16,50/18,00% годовых.Эта отрицательная динамика согласуется с ростом объема гривневого «навеса» на коррсчетах регулятора.Около 11.31 котировки безналичного доллар на межбанке нехотя понизились до 27,925/27,945 UAH/USD на аккуратных продажах появившихся на рынке системных игроков.На 12.07 котировки доллара понизились до 27,92/27,94 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия спроса и оферов. «Дрейфуем вниз вяло, без огонька», - констатировал наш гуру.Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, которыйпонизился на 2,13 коп., составив 27,9028 UAH/USD.На 12.27 цена безналичного «американца» на межбанке упали к 27,91/27,92 UAH/USD из=за дефицита покупателей доллара.К 13.14 котировки безналичного доллара, немного повысились к отметке 27,915/27,925 UAH/USDНа фоне этой цены межбанк, около 13.15 ушел на обеденный перерыв.Участники торгов валютного межбанка направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 октября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 32,00/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,435 UAH/RUB.По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу по предложению не изменился.Евро по сравнению с 12 октября по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 12 октября по спросу вырос на 20 пунктов, прибавив 50 пунктов по предложению.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1580, просев до $1,1576 на закрытии азиатской сессии форекса и снова вернувшись к отметке $1,1580 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 16 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,07 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 8,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,35/32,53 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 октября спрос вырос на 5,0 коп. офера прибавили 3,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 80 пунктов).На открытии торгов 16 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,07 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 8,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,35/32,53 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 октября спрос вырос на 5,0 коп. офера прибавили 3,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 80 пунктов).На старте торгов 16 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.На 12.22 столичные валютчики-оптовики «неформалы» уронили действующие цены доллара, отвечая на клиентские офера и гривнедефицит: 27,97/28,05 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «низкие».По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сужении спреда в паре доллар-гривня до уровня: 28,03/28,08 UAH/USD, евро – 32,40/32,50 UAH/EUR, рубль 0,421/0,426 UAH/RUB. На указанное время здесь установилось относительное равновесие спроса и предложения на фоне некоторого преобладания оферов.Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, реагируя на «медвежье» настроение межбанка, и клиентские офера, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 27,97/28,04 UAH/USD, евро – 32,35/32,53 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.С невысокой ликвидностью.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 16 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,05/28,14 UAH/USD, евро – 32,40/32,55 UAH/EUR, рубль 0,421/0,426 UAH/RUB, Киев опт 28,00/28,07 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,00/28,07 UAH/USD, евро (опт) 32,25/32,55 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,25/32,55 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,00/28,15 UAH/USD, евро – 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 28,03/28,10 UAH/USD, розница – 27,98/28,14 UAH/USD; Запорожье – 28,03/28,10 UAH/USD; евро – 32,40/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,421/0,426 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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