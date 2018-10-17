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Итоги: Энергетика 17.10.18

Итоги: Энергетика 17.10.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:28

Итоги: Энергетика 17.10.18

Мировые цены на нефть в среду утром не показывают единой динамики на фоне укрепления доллара и данных Американского института нефти (API) о неожиданном снижении запасов в США за прошлую неделю.

По состоянию на 08.35 Киева стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,09%, до $81,34 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,06%, до $71,88 за баррель. Ранее в ходе торгов котировки, напротив, демонстрировали рост.

Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,08%, до 95,14 пункта.

Рынок реагирует на неожиданное снижение запасов, которые должны расти в это время года.

В ночь на среду API сообщил, что за неделю по 12 октября коммерческие запасы нефти в США сократились на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 407,9 миллиона баррелей. Запасы бензина снизились, по оценке API, на 3,4 миллиона баррелей, дистиллятов - на 246 тысяч баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 1,5 миллиона баррелей.
Министерство энергетики США сообщит официальные данные по запасам нефти и ее добыче позднее в среду. Аналитики ожидают роста запасов на 2,2 миллиона, или на 0,5%, до 412,2 миллиона баррелей. Прогноз негативно влияет на торги, несмотря на данные API.

При этом укрепление доллара сдерживает цены на нефть. Рост курса доллара к мировым валютам негативно сказывается на цене сырьевых товаров, в том числе и нефти, которые становятся дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Нефть подросла во вторник на усилении напряженности между США и Саудовской Аравией.

Нефтяные фьючерсы завершили торги ростом во вторник, поскольку трейдеры ждали, смогут ли отношения между США и Саудовской Аравией ухудшиться после исчезновения журналиста в Турции.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже нефть WTI с ноябрьской поставкой повысилась на 14 центов, или на 0,2%, до $71,92 за баррель, в то время как декабрьская нефть Brent выросла на 63 цента, или 0,8%, до $81,41 за баррель на ICE Futures Europe. Оба сорта нефти показали рост третью сессию подряд.

В начале понедельника нефть показала ралли на фоне жесткой риторики президента США Дональда Трампа о последствиях того, как правительство Саудовской Аравии окажется вовлеченным в исчезновение журналиста Джамала Хашогги.

Цены также получили импульс после того, как S&P Global Platts сообщила, сославшись на источники, близкие к проекту, что переговоры между Саудовской Аравией и Кувейтом о двух общих нефтяных месторождениях сорвались. Срыв переговоров эквивалентен тому, что Саудовская Аравия и Кувейт сократят производство на 500 000 баррелей в день, сказал Фил Флинн из Futures Group.
S&P Global Platts заявила, что на месторождениях в «нейтральной зоне» Саудовской Аравии и Кувейта ожидается добыча около 500 000 баррелей нефти в день.

Отчет Агентства энергетической информации (EIA) по запасам нефти в США ожидается в среду.

По прогнозам аналитиков S&P Global Platts, объем запасов нефти увеличится на 1,88 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 12 октября.
Слабая экспортная активность в сочетании с более низким коэффициентом использования НПЗ и сильной добычей способствовали росту запасов нефти в США на прошлой неделе», - говорится в отчете.

Ноябрьский бензин прибавил 1,7% до $1,977 за галлон, а ноябрьский топочный мазут вырос на 0,6% до $2,340 за галлон.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/, http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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