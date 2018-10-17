Итоги: Энергетика 17.10.18

По состоянию на 08.35 Киева стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,09%, до $81,34 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,06%, до $71,88 за баррель. Ранее в ходе торгов котировки, напротив, демонстрировали рост.
Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,08%, до 95,14 пункта.
Рынок реагирует на неожиданное снижение запасов, которые должны расти в это время года.
В ночь на среду API сообщил, что за неделю по 12 октября коммерческие запасы нефти в США сократились на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 407,9 миллиона баррелей. Запасы бензина снизились, по оценке API, на 3,4 миллиона баррелей, дистиллятов - на 246 тысяч баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 1,5 миллиона баррелей.
Министерство энергетики США сообщит официальные данные по запасам нефти и ее добыче позднее в среду. Аналитики ожидают роста запасов на 2,2 миллиона, или на 0,5%, до 412,2 миллиона баррелей. Прогноз негативно влияет на торги, несмотря на данные API.
При этом укрепление доллара сдерживает цены на нефть. Рост курса доллара к мировым валютам негативно сказывается на цене сырьевых товаров, в том числе и нефти, которые становятся дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.
Нефть подросла во вторник на усилении напряженности между США и Саудовской Аравией.
Нефтяные фьючерсы завершили торги ростом во вторник, поскольку трейдеры ждали, смогут ли отношения между США и Саудовской Аравией ухудшиться после исчезновения журналиста в Турции.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже нефть WTI с ноябрьской поставкой повысилась на 14 центов, или на 0,2%, до $71,92 за баррель, в то время как декабрьская нефть Brent выросла на 63 цента, или 0,8%, до $81,41 за баррель на ICE Futures Europe. Оба сорта нефти показали рост третью сессию подряд.
В начале понедельника нефть показала ралли на фоне жесткой риторики президента США Дональда Трампа о последствиях того, как правительство Саудовской Аравии окажется вовлеченным в исчезновение журналиста Джамала Хашогги.
Цены также получили импульс после того, как S&P Global Platts сообщила, сославшись на источники, близкие к проекту, что переговоры между Саудовской Аравией и Кувейтом о двух общих нефтяных месторождениях сорвались. Срыв переговоров эквивалентен тому, что Саудовская Аравия и Кувейт сократят производство на 500 000 баррелей в день, сказал Фил Флинн из Futures Group.
S&P Global Platts заявила, что на месторождениях в «нейтральной зоне» Саудовской Аравии и Кувейта ожидается добыча около 500 000 баррелей нефти в день.
Отчет Агентства энергетической информации (EIA) по запасам нефти в США ожидается в среду.
По прогнозам аналитиков S&P Global Platts, объем запасов нефти увеличится на 1,88 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 12 октября.
Слабая экспортная активность в сочетании с более низким коэффициентом использования НПЗ и сильной добычей способствовали росту запасов нефти в США на прошлой неделе», - говорится в отчете.
Ноябрьский бензин прибавил 1,7% до $1,977 за галлон, а ноябрьский топочный мазут вырос на 0,6% до $2,340 за галлон.
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