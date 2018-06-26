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Finance.ua: Зі скількох
років дають кредит в Україні

Finance.ua: Зі скількох років дають кредит в Україні
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:43

Finance.ua: Зі скількох років дають кредит в Україні

Пропонуємо до обговорення:
В якому віці можна взяти в борг у банку або МФО
Finance.ua розбирався, як вік українців впливає на їхню можливість отримати кредит і на його суму

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