Традиційно індексацію проведуть у липні та грудні.
Дивися повний текст 2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який бюджет проголосували депутати.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:58
2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який бюджет проголосували депутати.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:59
Или я тупой или...
Как минимальная пенсия может быть ниже прожиточного минимума?
Людям дохнуть или что? Как на такие деньги прожить когда коммуналка стоит как прожиточный минимум в самом простом случае?
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:11
а кто-то из этих "гением" пробовал прожить на прожиточный минимум?...
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:13
Я вот тоже не понял...но мой пост стерли- это прожиточный минимум собаки?! Или таки кого имеют ввиду под украинцами?!
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:19
Не так давно на телеканале «Прямой» в ток шоу из числа этих гениев хвастаясь своими моделями айфонов на вопрос о величине прожиточного минимума никто ответить не смог. Но меньше 4000 никто не опустился...
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