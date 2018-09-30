RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
2011 грн прожитковий мінімум
і 1624 грн пенсія: за який...

2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:58

2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який...

Пропонуємо до обговорення:
Традиційно індексацію проведуть у липні та грудні.

Дивися повний текст 2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який бюджет проголосували депутати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85135
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:59

Или я тупой или...
Как минимальная пенсия может быть ниже прожиточного минимума?
Людям дохнуть или что? Как на такие деньги прожить когда коммуналка стоит как прожиточный минимум в самом простом случае?
magneet
 
Повідомлень: 112
З нами з: 15.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:11

а кто-то из этих "гением" пробовал прожить на прожиточный минимум?...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2397
З нами з: 15.07.14
Подякував: 165 раз.
Подякували: 646 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:13

Я вот тоже не понял...но мой пост стерли- это прожиточный минимум собаки?! Или таки кого имеют ввиду под украинцами?!
Moimir
 
Повідомлень: 741
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:19

  Cler написав:а кто-то из этих "гением" пробовал прожить на прожиточный минимум?...

Не так давно на телеканале «Прямой» в ток шоу из числа этих гениев хвастаясь своими моделями айфонов на вопрос о величине прожиточного минимума никто ответить не смог. Но меньше 4000 никто не опустился...
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6572
З нами з: 03.11.08
Подякував: 358 раз.
Подякували: 885 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вчительські зарплати 2019 року зростуть: Мінімум буде...
R2 » П'ят 14 вер, 2018 18:40
4 298
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 жов, 2018 10:11
ukrcukr2
Смартфон Xiaomi вибухнув поруч із власником, який спав
R2 » Сер 03 жов, 2018 09:08
1 88
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 жов, 2018 09:08
Tamagoch
Вчені створили пристрій, який може заряджати смартфон за...
R2 » Сер 19 вер, 2018 21:04
2 170
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 вер, 2018 21:57
Juna

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62524)
19.10.2018 14:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.