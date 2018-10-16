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2011 грн прожитковий мінімум
і 1624 грн пенсія: за який...

2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 22:43

Faceless Підтримую. Тим більш - що Україна - не бідна країна , а квітуча - велика щедра з цінними природними ресурсами країна. Маємо все - що потрібно для добробуту людей. Але добробуту немає.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 10:03

  Faceless написав:прожитковий мінімум - не є мінімумом виживання. Аж ніяк. Так, можна вижити, і навіть отримувати вдосталь поживних речовин, на пару тисяч гривень, харчуючись суто крупами, сезонними овочами, грибами, сезонними фруктами та сухофруктами и живучи у мазанці навіть без зручностей, з мінімумом одягу і взуття. Інше питання - навіщо. У сучасному світі за норму вважається дещо більше, ніж виживання. Це і базові фізіологічні потреби, і інші, зумовлені життям у суспільстві - як то пристойний одяг, житло зі зручностями, предмети особистої гігієни, комунікації, послуги транспорту і інші.

Докладніше тут http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-%D0%BF
Загалом так, окрім продуктів входять комунальні послуги, побутові речі, одяг, транспорт, навіть відвідання закладів культури.
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:50

  0mage0 написав:Докладніше тут http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-%D0%BF
Загалом так, окрім продуктів входять комунальні послуги, побутові речі, одяг, транспорт, навіть відвідання закладів культури.


Когда они последний раз брали билет хотя бы в бюджетный Дом органной музыки на Красноармейской?
Или там посещение библиотек только учитывается?
Женщинам прокладки, а детям подгузники не учли. Видимо, переписывали с совковых норм когда таких вещей не было.
По коммуналке расходы нормальные, но явно не под эти цены. Или они под субсидиантов писали?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:51

Re: 2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який.

  0mage0 написав:Докладніше тут http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-%D0%BF
Загалом так, окрім продуктів входять комунальні послуги, побутові речі, одяг, транспорт, навіть відвідання закладів культури.

От тільки норми взяті хтозна звідки й пораховані за якимись міфічним цінами. Але причина тому відома
Faceless
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