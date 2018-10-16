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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 жов, 2018 22:43
Faceless Підтримую. Тим більш - що Україна - не бідна країна , а квітуча - велика щедра з цінними природними ресурсами країна. Маємо все - що потрібно для добробуту людей. Але добробуту немає.
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:03
Докладніше тут
Загалом так, окрім продуктів входять комунальні послуги, побутові речі, одяг, транспорт, навіть відвідання закладів культури.
Додано: Сер 24 жов, 2018 11:50
Когда они последний раз брали билет хотя бы в бюджетный Дом органной музыки на Красноармейской?
Или там посещение библиотек только учитывается?
Женщинам прокладки, а детям подгузники не учли. Видимо, переписывали с совковых норм когда таких вещей не было.
По коммуналке расходы нормальные, но явно не под эти цены. Или они под субсидиантов писали?
По продуктом нечто. 10г олии и 1 яйцо в день, даже картошка только 250г
В игноре Kart
Додано: Сер 24 жов, 2018 11:51
Re: 2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який.
От тільки норми взяті хтозна звідки й пораховані за якимись міфічним цінами. Але причина тому відома
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