2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який...

Додано: Сер 24 жов, 2018 15:43

0mage0 написав: Faceless написав: прожитковий мінімум - не є мінімумом виживання. Аж ніяк. Так, можна вижити, і навіть отримувати вдосталь поживних речовин, на пару тисяч гривень, харчуючись суто крупами, сезонними овочами, грибами, сезонними фруктами та сухофруктами и живучи у мазанці навіть без зручностей, з мінімумом одягу і взуття. Інше питання - навіщо. У сучасному світі за норму вважається дещо більше, ніж виживання. Це і базові фізіологічні потреби, і інші, зумовлені життям у суспільстві - як то пристойний одяг, житло зі зручностями, предмети особистої гігієни, комунікації, послуги транспорту і інші. прожитковий мінімум - не є мінімумом виживання. Аж ніяк. Так, можна вижити, і навіть отримувати вдосталь поживних речовин, на пару тисяч гривень, харчуючись суто крупами, сезонними овочами, грибами, сезонними фруктами та сухофруктами и живучи у мазанці навіть без зручностей, з мінімумом одягу і взуття. Інше питання - навіщо. У сучасному світі за норму вважається дещо більше, ніж виживання. Це і базові фізіологічні потреби, і інші, зумовлені життям у суспільстві - як то пристойний одяг, житло зі зручностями, предмети особистої гігієни, комунікації, послуги транспорту і інші.

Докладніше тут http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-%D0%BF

Загалом так, окрім продуктів входять комунальні послуги, побутові речі, одяг, транспорт, навіть відвідання закладів культури. Докладніше тутЗагалом так, окрім продуктів входять комунальні послуги, побутові речі, одяг, транспорт, навіть відвідання закладів культури.

Там ціни не вказані. Я втомився від постійної брехні керманичей Мене вж нудить від неї. Я закуповую продукти - харчові та для гігієни. 2-3 рази на тиждень. Список на багато менший - ніж те - де ви посилаєте. Тільки продукти , туалетний папір , деколи мило та шампунь,пральні засоби ( все ординарне- з супермаркету середнього рівня) десь 1000 гр. на тиждень на людину. Дуже скромні товари купую. Риба дуже багато коштує. Тому купуємо дуже мало та рідко. М"ясо теж. Купуємо курку. А не хімозму рибу в нас зовсім не продають. Це не враховуючи ліки, медицину, транспорт та зв"язок, комуналку, одяг, меблі, поточний ремонт житла та та все інше. Тільки на їжу мінімум потрібно 150 доларів на місяць на людину. Це щоб дуже скромно - але мати всіх продуктів потрошку на людину. Та це ще я пильно рахую кошти. Їду в декілька універсамів - шукаю де дешевше та вишукую кращі товари. Хто купую загалом - не вкладаючи свій час та багато уваги в цю справу - то вийде ще дорожче.Щоб не ходити в рваному взутті та навіть користуватися інтернетом та мобілою, дивитися ТV, купувати найнеобхідніші ліки - все це дуже-дуже скромно потрібно на людину десь 500 $ плюс комуналка. В нас давно вже світові ціни.