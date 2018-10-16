2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який...

Додано: Сер 24 жов, 2018 17:09

Faceless написав: kalinavalera1 написав: Щоб не ходити в рваному взутті та навіть користуватися інтернетом та мобілою, дивитися ТV, купувати найнеобхідніші ліки - все це дуже-дуже скромно - потрібно на людину десь 500 $ плюс комуналка. Щоб не ходити в рваному взутті та навіть користуватися інтернетом та мобілою, дивитися ТV, купувати найнеобхідніші ліки - все це дуже-дуже скромно - потрібно на людину десь 500 $ плюс комуналка.

Ну це ви вже перебільшили, сильно Ну це ви вже перебільшили, сильно

150 $ на їжу згодні ? Кожного місяця щось потрібно - чи туфлі, чи псотільна білизна, чи пальто, чи джинси. Кожного місяця я купую щосб з одягу , взуття , білизни. В цьому місяці придбав смарт - страий здох. Не айфон придбав , а Ксяоми 350$, то вже маємо разом з іжею вже 500 $, одяг та білизну зовсім не купував,та завжди щось потрібно, та я ще комуналку не порахував, ще плачу за ТV трафік, на сімку кладу гроші, за інтернет, потрібні будуть у листопаді - зимові кросівки чи черевики спортивні зручні, купую сезонну білизну, та дуже порібен новий чайник. Це все додатково до 500$. У вересні - я ставив на холодну воду лічильник - стояк в нас за стіною - у "колодці". Тож прийшлося знімати унітаз - та ломати стінку - щоб вийти на стояк. Та потім все це закладати та ставити назад - коштувало 250 $, а в серпні - міняли стояки всім домом - коштувало 200$ чи більше вже не пам"ятаю, Не пишу - що в липні я відпочивав 10 днів на морі, так не було , але це теж корисно та можливо. Та я в усьому собі відмовляю. Бо в 500$ це не вкладаэться. Я доглядаю дуже хвору маму - вона лежача - та потребує лікарів викликати додому , ліки постійно кожний день, інші речи для догляду цілодобо. Це вже ніяк не вкладеться в 500$. Крім того я трошки вчу англійську мову зараз. Це теж кошти. Люди мають день народження свій - та друзів - підтримувати соціальні зв"язки треба. Я втомився вам переаховувати на що йдуть кошти, ви мабуть не ходите до перукарні ? Я ні - сам - собі перукар, якось управляюсь - щоб економити. Я економлю на кожному кроці та постійно відмовляю собі навіть придбати - книжку чи журнал, поїхати на відпочинок, театр та інше. Але лічильники потрібні - на черзі - лічильник двухтарифний на електрику . Черевики зимові - потрібні ? Щоб вони були теплі, зручні - та "ватерпруф" - вони будуть коштувати мінімум 200$, може навіть 250 чи 300.Відкладаю покупку холодильника - він тримається вже більш 17 років. Та я розумію , що потрібен новий - в нього все відломалося - всі ручки, та лампочки. Але ще морозить потрошку.А це вже буде 1000$